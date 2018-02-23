Üniversite öğrencisi Metehan'a 15 bin drone siparişi

Lisede yaz aylarında inşaatta çalışıp, okuduğu lisenin laboratuvarında sabahlayan, yorulduğunda sıraları birleştirerek yatan Metehan’ın en büyük hayali insansız hava araçları ve füze konusunda çalışmalar yapmak. Babasının, “Boş işlerle uğraşma, oku” dediği Metehan, şimdi de Özyeğin Üniversitesi’nde dünyaya eğitim drone’u yapmaya hazırlanıyor. Geliştirdiği ürün için 10 bin adet ilk siparişi Yeni Zelanda’dan alan Metehan’a okuduğu üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Hüsnü Özyeğin’den destek geldi. Özyeğin, Metehan’a drone için gerekli malzemeleri almak üzere yatırım yaptı ve kuracağı şirkete ortak olacak.





İNŞAATTAN KAZANDIĞI 10 TL İLE MALZEME ALDI

Metehan Emlik, Sivas’ta ilkokul mezunu bir anne-babanın dört çocuğundan biri. İlkokulu liseyi devlet okulunda okudu. Lisenin ilk yıllarında yaptığı kablosuz telefon şarjı, masa lambası ile TÜBİTAK bölge ikincisi oldu. 12’nci sınıfta yaptığı ‘tanksavar füze güdüm sistemi’ ile bu kez TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması’nda Türkiye birinciliği elde etti. Ailesi ilk zamanlar onun derslerden kaytardığını düşünerek, pek de destek vermedi. Yazın inşaatlarda günde 10 TL yevmiyeyle elektrik işleri yaptı, kazandığı parayı kışın lisenin laboratuvarında geliştirdiği ürünlerin malzemelerine verdi. “Kendi harçlıklarımdan biriktirdiğim kadarını harcıyordum, yemek bile yemiyordum” diyen Metehan, çoğu zaman laboratuvarda gizlice kaldı, çok yorulduğunda iki sırayı birleştirerek yatak yaptı. Matematik, fizik ve kimya dersleri dışında her fırsatta soluğu burada aldı. İlk TÜBİTAK derecesi sonrası çevresi ona inanmaya başladı.









BURSLU OKUYOR

Lise son sınıfta Özyeğin Üniversitesi’nin ‘roboKamp’ robot yarışmasında da birinci olunca yüzde 50 bursla kazandığı üniversiteyi, TÜBİTAK yarışmasındaki derecesiyle elektrik elektronik mühendisliğinde yüzde 100 bursla okumaya başladı. 3’üncü sınıftaki Metehan, kampustaki Özü-X adlı binada kendisine ayrılan özel bir alanda çalışıyor. Geliştirdiği eğitim drone’una Türkiye’den 5 bin, Yeni Zelanda’dan ise 10 bin sipariş aldı. Malzemesi için gereken parayı da üniversitenin kurucusu Hüsnü Özyeğin’den alacak. Özyeğin, öğrencisinin hem yatırımcısı hem de ortağı olacak.





'BAŞARI İÇİN SABIRLI OLUN'

İnsansız hava araçları ve füzelerle ilgileniyor, bu alanda çalışmak istiyorum. 2015’te Google Bilim Fuarı’nda uzayla ilgili yaptığım proje ile dünya genelinde ilk 90’a girdim. 2016’da insansız hava aracı kartal gözü İHA takımını kurarak, drone ile uçak karışımı bir model oluşturdum. TÜBİTAK’tan ödül aldım. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde bu ödül nedeniyle yarı zamanlı çalıştım. Sonra da eğitim drone’u üzerinde çalıştım. Bu drone çocuklar için çok yararlı olacak. Çünkü, çocuklar bu yazılımı erken yaşta öğrenirse ileride büyük işler yapabilirler.



Eğitim drone’larını seri üretime geçirmek için fona ihtiyacım var. Yeni Zelanda’da bir laboratuvar benim ürünlerimi STEM robotik eğitim platformunda kullanmak istiyor. Yılda 10 bin ünite için sipariş verdi. Teklif sunmak üzereyim. Sakarya’da çocuklara kodlama eğitimi vermek isteyen bir kurum 5 bin drone siparişi verdi. Seri üretime geçmek için paraya ihtiyacım vardı. Başarılarımı duyan Hüsnü Özyeğin melek yatırımcı olarak bana destek verecek. Yatırımcım ve ortağım o olacak. Tanksavar ve uçaksavar füze sistemleri üzerine çalışmak istiyorum. Milli savunmamıza yönelik ürünler yapmayı hedefliyorum. Benim gibi çalışma yapmak isteyenler hayallerinden asla vazgeçmesin. Sabırlı olsunlar. Kendilerine güvensinler.





HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEYENLERE DESTEK VERİYORUZ

Prof. Dr. Esra Gençtürk (Özyeğin Üniversitesi Rektörü): Metehan Emlik ve onun gibi hayallerini daha üniversitede gerçekleştiren sayısız öğrencimiz var. Metehan’ın en son geliştirdiği projesi yenilikçi girişime bir örnek. Drone’u bir eğitim aracı olarak kullanıp, kodlama eğitimini sanal bir ara yüzün yanı sıra fiziksel ortama da taşıyor. Girişimcilik Merkezimiz projesini destekliyor. 3D yazıcı, lazer kesim makinesi gibi ekipmanlarla prototiplerini geliştiriyor. Hüsnü Bey de ferdi girişimci olarak öğrencilerin projelerini, kurumsal ve sosyal girişimlerini yakından takip ediyor, destekliyor. Metehan’ın girişimiyle de birebir ilgileniyor; melek yatırımcı olmak için görüşüyor.