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Nuran Çakmakçı

Nuran Çakmakçı

ncakmakci@hurriyet.com.tr

Tecrübeli öğretmen kazanamıyor

25 Eylül 2018

OECD’nin ‘Eğitime Bir Bakış 2018’ raporunda dikkat çekici bir başlık da öğretmenlere ayrıldı.

Raporun bu kısmında öğretmenlerin gelir düzeyleri ülkeler arasında kıyaslandı. Hazır yeni öğretim yılı açılmışken ülkemizdeki öğretmenlerin ekonomik durumlarını bir gözden geçirmekte fayda var. Şunu hatırlatmak da gerekiyor: OECD maaşlarla ilgili verileri paylaşırken satın alma gücü paritesini de dikkate alıyor. Bu da ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak farklı para birimlerinin satın alma güçlerini eşitleyen bir değişim oranı olarak tanımlanıyor. İşte bu rapordaki ayrıntılar:

2017 verilerine göre Türkiye, mesleğe yeni başlayan devlet okullarındaki öğretmenlerin yıllık gelirleriyle ilgili yapılan sıralamada, 35 OECD ülkesi arasında ilk ve ortaokulda 25; lisedeyse 26’ncı sırada yer aldı. Türkiye’de mesleki tecrübeye göre gelir artışı da sınırlı. Satın alma gücü paritesine göre ‘mesleğe yeni başlayan bir öğretmen’ yıllık yaklaşık 26 bin 500 dolar kazanıyor.

 

İLK SIRA YİNE DEĞİŞMEDİ

Tecrübeli öğretmen kazanamıyor

Tüm düzeylerde ilk sırada yer alan ülkelerin adı değişmiyor. Lüksemburg, İsviçre ve Almanya’da yeni başlayan bir eğitimcinin yıllık kazancı 60 bin doları geçiyor. Ayrıca Norveç, Danimarka, Avustralya, Avusturya ve Kanada’da da gelir 40 bin doların üzerinde.

 

EN KÖTÜLER DE AYNI

Üç eğitim düzeyinde listenin son sıralarındaki ülkeler de diğer yıllarla aynı. Macaristan, Letonya, Polonya ile Çek Cumhuriyeti’nde öğretmenler yıllık 20 bin dolar kazanamıyor.

 

 DENEYİM FAZLA GELİR GETİRMİYOR

- Türkiye’de mesleki tecrübe yıllık geliri çok etkilemiyor. 15 yıl ve üzerinde deneyime sahip bir eğitimci ile yenisi arasındaki makas sadece yüzde 27; OECD’nin birçok ülkesinde bu yüzde 80’i buluyor. Örneğin Fransa’da bir lise öğretmeni için bu fark yüzde 60; Almanya’da ise yüzde 70’i buluyor.

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