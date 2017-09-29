Spor ve sanatla uğraşan liseye girişte öne çıkacak

Olanlar da yalanlanıyor. Ortaokul son sınıfta olan 1 milyon 200 bini aşkın aday ve aileleri tedirgin. Üniversite sınav sistemi de değişecek, hatta bu hafta başında YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç bazı ayrıntılar paylaştı ama sınava girecek 2 milyonu aşkın adayın kafası daha da karıştı. Her iki sınavın ya da giriş sisteminin takvimi bile belli değil. Ne Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ne de YÖK’ten ayrıntılı bilgi var. Milli Eğitim Bakanlığı bildiğim kadarıyla çalışmaları tamamladı, Bakanlar Kurulu’nda onaylandıktan sonra detaylar açıklanacak.

KOLEJLERE ORTAK SINAV

Özel okulların ayrı ayrı sınav yapması çok zor. Geçmişte olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruları hazırlanan ve değerlendirme yapılan ortak bir sınavla özel statülü liselere geçiş gündemde. Üstelik bu sınava yüzde 5 ya da 10’luk dilimdekiler değil herkes katılacak. Yani başarılı, başarısız her öğrenci dilerse burada şansını deneyecek. Amerikan Robert Lisesi’ne yerleşen TEOG şampiyonu Çemişgezek’li Mahir’lerin kendilerine yakın bir merkezde bu sınavlara girebilmesi için de en az 10 merkezde sınav olacak. Yerleştirme ise okulların dilediği testlerin puanına bakılarak yapılacak.

ÇOCUĞUNUZU BİR KULÜBE, ETKİNLİĞE YAZDIRIN

Devlet liselerine girişle ilgili de onlarca model ortalıkta dolaşıyor. Bu modeller sürekli değişiyor. Ancak öğrendiğim kadarıyla sınav olsa da daha önce altyapısı hazırlanan sanat, sosyal ve sportif etkinliklerin liseye geçişte büyük katkısı olacak. Bunun altyapısı hazırlanmış durumda. Şimdilik okul derslerine çalışmaya devam etmekte yarar var. Tabii ne yapıp edip çocuğunuzu bir kulübe, sertifika alacağı bir etkinliğe yazdırın, kazançlı çıkarsınız derim.

ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ MODELİ DAHA TAMAMLANMADI

Gelelim üniversite giriş sınavına. Bu konuda YÖK bazı akademisyenler dışında, ortaöğretimde öğrencileri tanıyan ve yerleştirmeyi iyi bilen rehberlik öğretmenleri ve uzmanlardan bazı modeller aldı, hatta küçük de olsa bir kısmını açıkladı. Ancak, model tamamlanmadığı ve birçok soru işareti olduğu için henüz bunu tam duyuramıyor. Çünkü kapıda bekleyen 2 milyonu aşkın aday ya farklı lise çeşitlerinden geliyor ya da mezun. Bunların bir kısmı iki, bir kısmı da dört yıllık bölüme girmeyi hedefliyor. Hangi puan türünün nerede geçerli olacağı konusu işin en zor yanı. Kısaca onlarca soru işaretinin yanıtını bulmak için YÖK, daha 1-2 hafta bekleyecek gibi. Soru sayısı ve sınavı azaltma konusunda ise sorun yok.