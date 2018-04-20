ÖSYM Başkanı Özer: Sonuçlar 31 Temmuz’da açıklanacak

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, “Biz yorulacağız, adaylar daha fazla stres altında kalmasın diye takvime sadık kalacağız” dedi.

Dün ÖSYM’de toplanan Yönetim Kurulu sonrası görüştüğümüz Başkan Prof. Dr. Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tarihi değişse de, sonuçlarının daha önce belirtildiği gibi 31 Temmuz’da açıklanacağını söyleyerek, “Biz biraz daha yorulacağız. Ancak, adayların daha fazla kafalarının karışmaması için bu tarihte sınavı açıklayacağız. Takvimde bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz” diye konuştu.

JOKER ADAYLARA ÖNLEM BİYOMETRİK DOĞRULAMA

Başkan Prof. Dr. Özer, sınava başkasının yerine giren ‘joker adaylar’a karşı önlem almak için ‘biyometrik doğrulama’ yapılacağını açıkladı. Bu uygulamaya önümüzdeki seneden itibaren geçebileceklerini belirterek, sınav merkezlerinin yeniden düzenleneceğinin altını çizdi. ÖSYM Başkanı, şunları söyledi:

“Sınav güvenliğini sağlamak için sınav öncesinde adaylar ve sınav görevlilerini kapsayacak şekilde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılabilecek. Sınav esnasında da, sınava giren adayla ilgili şüphe oluşması halinde kişilerin biyometrik doğrulamasına başvurulabilecek. Ayrıca sınav sonrasında da biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama işlemleri olabilecek.

‘ŞÜPHE’ ANINDA FOTOĞRAFI HEMEN KARŞILAŞTIRACAĞIZ

Ancak bu değişiklikleri hemen bu YKS’de uygulamayacağız. Önceliğimiz, e-Sınav merkezlerinde bunu uygulamaya geçirmek. Daha az sayıda adayın girdiği sınavlardan başlayarak, geçişi yapacağız. Bunlar ön hazırlık. Sonrasında tüm sınav merkezlerine yayacağız. Gerekli donanımı tamamlayıp, altyapıyı oluşturduktan sonra tam anlamıyla geçiş olacak. Şimdilik sınavlardaki biyometrik fotoğrafları inceleyeceğiz. Şüphe duyduğumuzda sisteme girilen fotoğrafla salondaki adayın fotoğrafını karşılaştırıp, biyometrik inceleme gerçekleştireceğiz.”