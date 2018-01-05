Öğretmenlerin yarısı siber zorbalık mağduru

662’si kadın, 1.500’ü erkek olmak üzere toplam 2 bin 162 öğretmenle yapılan bilimsel çalışmanın sonuçları çarpıcı. Buna göre öğretmenlerin neredeyse yarısı “siber zorbalık mağduru”. Erkek öğretmenler kadınlara göre daha fazla siber zorbalıkla karşılaşıyor. Fiziksel güç eşitsizliği nedeniyle kadınlar yüz yüze zorbalık yaşıyor. Fiziksel eşitsizliğin olmadığı ortamlarda kadın-erkek, güçlü-güçsüz ayrımı gözetmeksizin herkes mağdur olabiliyor.

DEPRESYONA GİRİYORLAR

Araştırmanın sonuçları ise şöyle:

Siber zorbalık, iletişim teknolojilerini kullanarak kişi ya da gruplara karşı yapılan zarar verme davranışlarının tümü olarak tanımlanıyor. Bu zorbalıkta cep telefonu, bilgisayar ve tabletler gibi dijital cihazlar kullanılıyor. Facebook, Instagram, Snapchat ve Twitter gibi sosyal medya aracılığıyla gönderilen SMS ve anında mesaj, e-posta yoluyla gerçekleşiyor. Bu zorbalık da tıpkı yüz yüze yapılan davranış gibi öğretmenleri psiko-sosyal açıdan olumsuz etkiliyor. Bununla karşılaşanlarda sosyal ilişkilerde bozulma, öfke ve endişe, yalnızlık, depresyon, alkol ve madde kullanımı gibi ciddi sorunlar görülüyor. Siber zorbalar diğer zorbalardan farklı olarak, gerçekleştiremeyeceklerini teknolojiyi kullanarak dolaylı olarak yaptıkları için empati ve pişmanlık duyguları daha düşük. Bu da onların davranışlarını artırarak sürdürmelerine neden oluyor. Siber zorbalığın, tehlikesinin anlaşılması için okullarda görev alan psikolojik danışmanların kurumdakileri bilgilendirmesi ve aydınlatması gerekiyor.

LİSELERDE YAYGINLAŞIYOR

Siber zorbalık davranışlarına örnek olarak; öfke dolu kırıcı mesajlarla alay etme, başka kimliğe bürünme, başkasının bilgilerini internet ortamında izinsiz kullanma, dışlama, siber tehdit ve siber taciz verilebilir. Okullarda özellikle liselerde siber zorbalık gittikçe yaygınlaşıyor ve ergenlik dönemindeki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bu tatsız oyunda ya siber zorba ya da mağduru olarak rol alıyor.

ÜÇTE BİRİ 3 SAATTEN FAZLA İNTERNETTE

Araştırmaya katılan öğretmenlerin 339’u 20-30 yaş aralığında, 766’sı 31-40, 733’ü 41-50, 324’ü 50 yaş üstünde. Öğretmenlerin günde yüzde 19.5’i (420 kişi) 1 saatten az, yüzde 57’si (1.233) 1 ile 3 saat arasında ve yüzde 23.5’i (509) ise 3 saatten fazla süreyi internette geçiriyor.

EN ÇOK MARUZ KALINAN 7 ZORBALIK

Öğretmenlerin ilk 7 sırada karşılaştıkları siber zorbalıklar:

1) Kendini başkası gibi tanıtma

(yüzde 41,5)

2) Düzenbazlık (yüzde 36,1)

3) Kışkırtma (yüzde 29,6)

4) Taciz etme (yüzde 24)

5) Karalama (yüzde 22,7)

6) Siber takip (yüzde 21)

7) Dışlanma (yüzde 18,7)