Öğretmenlerin sınav vizitesi

Gelecek hafta tüm okullarda ders zili çalacak. Aileler heyecanlı, koşuşturma içinde. Ama bu yıl çocukları Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ya da Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girecek olanlar kaygılı, şaşkın. Çünkü, dershanelerin kapanmasıyla sınava hazırlık konusunda deneyimsizler. Bazı dershane ve etüt merkezleri el altından velilere hizmet veriyor vermesine de, yasal olmadıkları için her an kapılarına mühür vurulabilir.

Velilerin bu durumda tek ilacı okulların açtığı kurslar. Onların da yetmeyeceğini düşünen bazı aileler, çocuklarının iyi bir lise ya da üniversiteye girişi için, maddi yönden zorlansalar da özel derslere yöneliyor. Bu durumu fırsata çeviren bazı popüler öğretmenler, ders ücretlerini profesör vizitesi kadar yükseltti desem yalan olmaz. Duyduğuma göre “garantili” bazı hocaların ücreti 500 TL’yi geçmiş bile. Ancak bu hocalar da her öğrenciyi kabul etmiyor, araya birilerini koyup randevu alanların çocuklarını da minik bir sınavdan geçirip, kazanma olasılığı yüksek olanları kabul ediyor.

Ama hemen gözünüz korkmasın. Daha mütevazı olanları da var. Onlar da kiraladıkları dairede ya da kendi evinde özel derslere yarı fiyatına başlamış durumda, ücretler 200 TL civarı. Üniversiteli birinden ders almanın bedeli ise bunun yarısı kadar.

Her ne kadar okulda dersi dinleyen sınavda başarılı olur, söylemi doğruysa da, kısa sürede soru çözme ve test tekniklerini öğrenme, eksikleri tamamlama için izlenen bu yolun bedeli iyi bir otomobil parasına denk geliyor. Bu iş de piyasada isim yapmış hocalara yarıyor, viziteleri arttıkça artıyor.

KULİS

MURATCAN ABD YOLUNDA





Doğuştan ellerini ve ayaklarını kullanamayan ve konuşma güçlüğü çeken, tüm zorluklara rağmen bütün okullarını birincilikle bitiren 24 yaşındaki spastik engelli Muratcan Çiçek, bugün Kaliforniya Santa Cruz Üniversitesi’ne doğru yola çıktı. Muratcan, ABD’de yapay zekâ üzerine doktora yapacak. 6 yıl boyunca engellilerin hayatını kolaylaştırmak için göz ile çalışan özel bilgisayar projesi üzerinde araştırma yapacak. Mücadelesinde hep yanında olan annesi Nilgün Çiçek ile dün Özyeğin Üniversitesi’ndeki hocalarıyla vedalaşıp, yeni bir hayata doğru adım atan Muratcan, “Çok heyecanlıyım. Orada dünya bilimine de katkım olacağı için çok mutluyum ve ülkem adına gururluyum” diyerek herkese selam söyledi.

GINGER VE DRONE’LU KAMPUS

Nişantaşı Üniversitesi bu eğitim döneminde farklı bir kampusla kapılarını açıyor. Ayazağa’daki yeni yerleşim, 1453 Neotech Campus adını taşıyor. Projeye göre içinde öğrenciler ginger’larla dolaşacak, gelen ziyaretçilere gidecekleri yere kadar drone’lar eşlik edecek, öğrenciler ellerindeki akıllı telefonlarla Nish Edu uygulamasından derslerini, ders notlarını ve okuldaki tüm etkinlikleri takip edecek. 106 bin metrekarelik kampusta 68 bin öğrenci eğitim görebilecek. Bakalım teknoloji kuşağının bu yeniliklerle ilgili değerlendirmesi ne olacak...

ÖSYM’DE SES YOK





ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, 21 Ağustos’ta ‘ÖSYM’nin kurum olarak tartışılmasının önüne geçmek maksadıyla’ istifa ettiğini açıkladı. Aradan neredeyse üç hafta geçti ancak istifanın kabul edildiğine dair hâlâ ses seda yok. Merkez de aynı tas aynı hamam. Ne vekaleten atama, ne de yerine gelen başkan var. ÖSYM gençlerin geleceğiyle ilgili kararlar almaya devam ediyor. Öte yandan ek yerleştirmeler tamamlandı. Hata yapan ekip, ek yerleştirmeyi de gerçekleştirecek. Yeni başkanlık için Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın adı geçiyor. Her kim gelecekse gelsin, bir an önce başlayıp, bu yerleştirmeleri yapması daha doğru olmaz mı?