Öğretmen yetiştirmede değişiklikler

Okul ve öğretmen sayıları artıyor, sistem eleştiriliyor. Öğrenci başarısı üzerine çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Oysa öğrencinin başarısında öğretmenin etkisi tartışılmaz. Öğretmeni nitelikli olan ülkelerin eğitim başarısı da yükseliyor. İşte bu nedenle bu hafta YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) temsilcileri, eğitim fakültesi dekanları ve öğretim üyeleriyle toplandı. Ajandada ‘öğretmen yetiştirme ve istihdamı’ yazıyordu. MEB adına toplantıya katılan Müsteşar Yusuf Tekin, çok eleştirilen ‘öğretmen mülakatları’ ve öğretmen adaylarının değerlendirilmesinde akademisyenlerden destek istedi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Eğitim Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Boyacı en ilginç konuşmayı yaptı. Boyacı’nın “İnovasyon yapacak öğrencileri yetiştirecek öğretmenlerimiz olmalı. Yaratıcılığı artıracak, bilgi ve beceriye yeni şeyler katacak öğretmenlere ihtiyacımız var. Nitelikli öğrenci, nitelikli öğretmenle olur. Bütün eğitim strateji programlarını bunun üzerine kurmalıyız” sözleri toplantının hedefleri konusunda ipucu veriyor.

Öğretmen yetiştirmenin yeniden masaya yatırıldığı toplantıda öne çıkan öneriler özetle şöyle:

STAJLAR VERİMLİ DEĞİL: Stajlar çok verimli değil. Öğrenciler, yeterince deneyim kazanmıyor. Eğitim fakültelerinden okullara giden öğrencilerin deneyim ve stajlarına yönelik tecrübeli bir öğretmen ve yöneticinin yanı sıra akademisyen görüşü de olmalı. Akademisyenler de öğretmen adaylarının staj sürecini takip etmeli. 180-200 öğrenci bir öğretim üyesinin gözetiminde olmamalı.

MÜLAKATTA DÜZENLEME: Öğretmen adaylarının, staj süresi içerisindeki etkinlikleri de mülakatta bir veri olarak alınmalı. MEBBİS üzerinden hem öğretim üyeleri, hem ilgili öğretmenlerin değerlendirmeleri mülakat komisyonunun önünde olmalı. Meslek liselerindeki staj uygulamasında da öğretmenler, staj için görevlendirildiği öğrenciyi rutin aralıklarla ziyaret edip durumu gözlemlemeli. Öğretim üyeleri bu süreci daha yakından takip etmeli.

PEDAGOJİK FORMASYONA ELEŞTİRİ: Üniversitelerin formasyon kursları, illerdeki öğretmen sayı ve branşları dikkate alınmadan açılıyor. Genellikle fen edebiyat fakültesi mezunlarının ücretli olarak aldığı ‘pedagojik formasyon’ kaldırılmalı.

YURTDIŞI İHTİYACI İÇİN DİL BİL-

ME: Yurtdışında yaşayan 300 bin öğrenci için iki dil bilen, akredite okulların mezunlarına ihtiyaç var. Özellikle Berlin’deki Türk öğrenciler için öğretmen aranıyor.

ATAMA YAPILMAYAN ALANLARA

SINIRLANDIRMA: İhtiyaç fazlası öğretmen yetiştiriliyor. Ataması yapılmayan alanlara kontenjan sınırlandırılması getirilmeli.

HAYAT BOYU EĞİTİM: 1 milyonu aşkın öğretmen var. Öğretmenler mezuniyet sonrası hizmet içi eğitim alsalar da değişen dünyaya ve çocuklara ayak uydurmada zorlanıyor. Eğitim fakültelerinde zaman zaman meslek içi eğitim olmalı. Eğiticinin eğitimi ve öğretmen akademileri yaygınlaştırılmalı.

OKUL ÖNCESİNE ÖĞRETMEN: Okul öncesi eğitim ve özel eğitim yaygınlaştırılmalı. Bu öncelikli alanlara daha fazla öğretmen yetiştirilmeli.

DERS İÇERİĞİNDE GÜNCELLEME: Ders içerikleriyle ilgili bazı güncellemeler olsa da eğitim fakültesi programları yeniden gözden geçirilmeli. Geleceğe yönelik insan yetiştirmek isteniyorsa buna göre müfredat oluşturulmalı. Uygulama ağırlıklı dersler artmalı.

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ KENDİNİ GELİŞTİRMELİ:

Eğitim fakültelerindeki öğretim üyeleri belli bir yılı doldurduktan sonra ücretli olarak misafir öğretim üyeliği yapmalı.