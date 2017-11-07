Liseler için mahalle göçü

Liselere geçiş sisteminin yeni modeli aileleri yine zorlayacak. Çünkü aileler çocuklarının bu iyi liselerde şanslarını denemesini isteyecek.

Hatta kuzguna yavrusu şahin görünür misali kimse çocuğunun okuldaki başarı durumuna bile bakmayacak ve gereken hazırlıkları yapıp sınava girmesini sağlayacak. Ben sınava girenlerin sayısında sadece yüzde 30’luk bir düşüş bekliyorum. Yüzde 70’e yakını yine sınava girecek.

TEOG’un kalktığının açıklanmasından itibaren İstanbul’da Nişantaşı, Beyoğlu bölgesinde 1+1 ev tutanların sayısında artış olmuştu. Bakan Yılmaz’ın açıklamasının ardından bugün bir arkadaşım henüz 5’inci sınıfa giden oğlunun kaydını hemen Nişantaşı’nda yaşayan akrabasının yanına aldırmak için başvuruda bulundu. Beşiktaş, Kadıköy gibi merkez ilçelerde de iyi liselerin etrafında kiralık ev arayan veliler var. Kısacası İstanbul’un iyi semtlerindeki okullara kâğıt üzerinden göç başladı bile. Bu, dalga dalga tüm Türkiye’ye yayılacak.

Bu iş, iyi semtte evi olan ev sahibi ve emlakçılara yarayacak. Nasıl mahallemizdeki liseler bir gecede Anadolu lisesine dönüştüyse, yine aynı hata yapılıyor. Liselerin türleri, adları değişiyor ama çocukların üzerindeki sınav yükü bir türlü kaldırılamıyor.

YKS’nin 2. aşaması pazara alınabilir

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) açıklandıktan sonra eğitim sendikalarından, uzmanlardan, siyasilerden bazı eleştiriler geldi. Bunlardan biri de 2 milyonu aşkın öğrencinin aynı gün içinde çok önemli iki sınava alınması. Ama Ankara kulislerinden edindiğim bilgilere göre bu sınav iki güne yayılabilir. Üniversite sınavının ilk adımı olan Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) yine açıklandığı gibi cumartesi, alan sınavı olan ikinci aşamanın ise pazara alınması için eğitimcilerin baskısı var. YÖK’ün bu konuda yeniden değerlendirme yapacağı, hatta buna sıcak baktığı duyumunu aldım.

Konuştuğum uzmanlar, sınavın iki güne yayılmasının öğrenciler için yararlı olacağı, onları rahatlatacağı görüşünde.

Onlara göre pazar yapılması planlanan yabancı dil sınavının TYT sonrasında cumartesiye alınması, alan sınavının da pazar günü olması daha isabetli. Eğitimcilerin ve adayların bu isteklerine YÖK de olumlu yanıt verirse önemli bir sorun çözülmüş olur.

KULAĞA KÜPE

Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Türkiye’de 20-34 yaş arasında üniversite mezunu gençlerin yüzde 38.9’u işsiz.