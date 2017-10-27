Genç liderler yetişiyor

Doğan Grubu’nun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle 2005’ten itibaren yaptırdığı ve Aydın Doğan Vakfı’nın da en büyük destekçisi olduğu ‘Baba Beni Okula Gönder’ kampanyası boyunca yapılan yurtlarda her yıl 3 bin 500 kız öğrenci kalıyor.

İçlerinde başarılı olanlar üniversiteye gidiyor ve burs alıyor. Her geçen gün bu sayı artıyor. Geçtiğimiz günlerde bu yurtlarda yetişip üniversiteyi kazanan iki kız Derya ve Sümeyye çok güzel bir proje başlattı. Yanlarına Aslı, Dürdane, Derya, Melike, Ayça ve Didar’ı da alarak “Sen de yapabilirsin” diyerek kendileriyle aynı sıkıntıları yaşayanları bu kez cesaretlendirip, motive edecek güzel bir proje oluşturdu.

Üniversiteli kızların geleceğin güçlü liderleri olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla başlayan bu projenin ilk adımı 9-15 Temmuz’da ‘Genç Liderler Yaz Kampı’nda atıldı. İzmir, Aliağa’da düzenlenen kampa 19 başarılı kız öğrenci katıldı.

Kampta gençler altı gün boyunca güne yogayla başladı, çeşitli sanatsal ve sportif etkinliklerle devam etti. Kendilerinin güçlü ve zayıf yanlarını keşfederek sorunlarla baş etme yöntemlerini ‘liderlik’ başlığı altında tartıştılar. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini ele alırken, proje geliştirme ve kişisel gelişim atölyelerinde yeni kavramlarla tanıştılar. Diksiyon-hitabet, el sanatları, ritim gibi konularda da eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatı buldular. Kamptaki bu eğitime KAGİDER girişimcilik, Khan Akademi dijital araçları etkin kullanma, Ekol Eğitim Merkezi de etkili iletişim ve sunum eğitimiyle destek verdi.

ERZİNCAN LİSESİ

Eğitim ve turizm şehri olmaya aday olan Erzincan’da öğretmen başına 17 öğrenci düşüyor. Özellikle son yıllarda eğitim-öğretimde iyi bir ivme kazanan ilde, üniversite kazanma oranı, ulusal ve uluslararası projelerde elde edilen dereceler, sportif etkinliklere katılmada en üst sıralarda bulunma ve daha birçok alanda başarılar elde ediliyor.

Kuşkusuz ildeki 268 okul arasındaki en önemli kurum, 1905 yılında kurulan Erzincan Lisesi. Bu liseden yüzlerce akademisyen, aralarında vali ve büyükelçilerin olduğu bürokrat, doktor ve iş adamı yetişti.

ESKİ BAŞBAKAN AKBULUT DA BU LİSEDEN MEZUN

Yaklaşık 15 bin mezunun arasında en önemli isimlerden biri de eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut. Aydın Doğan’ın ağabeyi Hüsrev Doğan’ın devre arkadaşı olan eski başbakan Yıldırım Akbulut da Erzincan Lisesi mezunu olarak bu köklü lisenin tarihine adını yazdıranlardan biri oldu. Akbulut, liseden 1955-1956 eğitim öğretim yılında mezun oldu.

KÖYLERE GEZİCİ ANAOKULU TİMİ





Okul öncesi eğitime katılımda Erzincan, Türkiye birincisi olmuş. İlde 3-5 yaş arası çocukların neredeyse tamamına okul öncesi eğitim veriliyor. Bu başarının arkasında 7 öğretmenin çabası var. Merkeze gelemeyenlerin köylerine bu öğretmenler giderek eğitim veriyor. Bu nedenle projenin adı “Öğretmenim Yanımda”.

Her gün ikişer öğretmen sabah kendilerine verilen arabayla yola çıkıp; köy köy geziyor. Muhtarlar da köy odasını öğretmenlere ayırıyor. Öğretmenler ise bu köyleri gezerek eğitim veriyor. Çocuklar da haftada bir öğretmen görüyor. Böylece köylerdeki 148 çocuk eğitim alıyor. Onların kırtasiye malzemeleri ve ulaşımları İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce karşılanıyor.