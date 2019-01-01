Eğitimin anahtarı öğretmende

Yeni bir yıla eğitimde değişimlerle giriyoruz. İlkokul ve ortaöğrenimde önemli bazı değişiklikler yaşandı.
Kuşkusuz bu yıla damgasını vuran en önemli unsur eğitimcilerin yakından tanıdığı bir isim olan Prof. Dr. Ziya Selçuk’un Milli Eğitim Bakanı olarak atanması oldu. Bakan Selçuk da göreve gelir gelmez sahayı iyi bilen bir isim olarak başta öğretmenler olmak üzere velilere önemli mesajlar verdi. Eğitimde planlanan değişimin üç yıllık hedeflerinin olduğu ‘2023 Eğitim Vizyonu’nu açıkladı. Burada ‘mutlu çocuk’ hedefiyle çizdiği yol haritasında zamanla, sınava giren öğrenci ve sınavla girilen okul sayısının azalacağı müjdesini verdi.
PERFORMANSTAN VAZGEÇİLDİ
Eğitimde dönüşümün okuldan, daha doğrusu öğretmenden başladığını bilen Selçuk, işte bu nedenle, açıklanan vizyon doğrultusunda, YÖK’ün de desteğiyle 25’i aşan öğretmen yetiştiren lisans programının yeniden düzenlenmesi için çalışmalar başlattı. 2018’de çok tartışılan ve eğitimcilerin de rahatsız olduğu performans sistemi uygulamasından vazgeçildi.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU BEKLENİYOR
Bugün sayısı 1 milyon civarında olan öğretmeni yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkması, eğitimcilerin en büyük beklentisi haline geldi. 2019’a girerken yönetici atamada liyakatın esas alınması, sözleşmeli öğretmenlikten vazgeçilmesi de eğitimcilerin en büyük dileği.
Her ne kadar gelecekte eğitimde zaman ve mekan sınırının kalkacağı, örgün eğitim kurumlarının yerini e-öğrenme ve kişiye özel eğitimin daha da yaygınlaşacağı iddia edilse de yüz yüze eğitim ve öğretmenin rehberliği 15-20 yıl sonra da devam edecek. Evet, öğrenme sadece sınıf ortamında sınırlı kalmayacak, öğretmenin mentorluğu her daim devam edecek.
Geleceğin nesillerini yetiştirecek öğretmenlerin de mülakat sınavları, sözleşmeli istihdamı, torpil ve siyasi kadrolaşma gibi sorunlarla uğraşmak yerine mesleğinin gelişimi için çaba harcayacakları bir döneme girmeleri en büyük dileğimiz.
Unutmamalı, eğitimde değişimin temeli ve sorunlarının çözümünde anahtar öğretmende. O ne kadar mutlu olursa o kadar ‘mutlu çocuk’ yetiştirir.
İyi yıllar...
Eğitimin anahtarı öğretmende
Yeni bir yıla eğitimde değişimlerle giriyoruz. İlkokul ve ortaöğrenimde önemli bazı değişiklikler yaşandı.
Kuşkusuz bu yıla damgasını vuran en önemli unsur eğitimcilerin yakından tanıdığı bir isim olan Prof. Dr. Ziya Selçuk’un Milli Eğitim Bakanı olarak atanması oldu. Bakan Selçuk da göreve gelir gelmez sahayı iyi bilen bir isim olarak başta öğretmenler olmak üzere velilere önemli mesajlar verdi. Eğitimde planlanan değişimin üç yıllık hedeflerinin olduğu ‘2023 Eğitim Vizyonu’nu açıkladı. Burada ‘mutlu çocuk’ hedefiyle çizdiği yol haritasında zamanla, sınava giren öğrenci ve sınavla girilen okul sayısının azalacağı müjdesini verdi.
PERFORMANSTAN VAZGEÇİLDİ
Eğitimde dönüşümün okuldan, daha doğrusu öğretmenden başladığını bilen Selçuk, işte bu nedenle, açıklanan vizyon doğrultusunda, YÖK’ün de desteğiyle 25’i aşan öğretmen yetiştiren lisans programının yeniden düzenlenmesi için çalışmalar başlattı. 2018’de çok tartışılan ve eğitimcilerin de rahatsız olduğu performans sistemi uygulamasından vazgeçildi.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU BEKLENİYOR
Bugün sayısı 1 milyon civarında olan öğretmeni yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkması, eğitimcilerin en büyük beklentisi haline geldi. 2019’a girerken yönetici atamada liyakatın esas alınması, sözleşmeli öğretmenlikten vazgeçilmesi de eğitimcilerin en büyük dileği.
Her ne kadar gelecekte eğitimde zaman ve mekan sınırının kalkacağı, örgün eğitim kurumlarının yerini e-öğrenme ve kişiye özel eğitimin daha da yaygınlaşacağı iddia edilse de yüz yüze eğitim ve öğretmenin rehberliği 15-20 yıl sonra da devam edecek. Evet, öğrenme sadece sınıf ortamında sınırlı kalmayacak, öğretmenin mentorluğu her daim devam edecek.
Geleceğin nesillerini yetiştirecek öğretmenlerin de mülakat sınavları, sözleşmeli istihdamı, torpil ve siyasi kadrolaşma gibi sorunlarla uğraşmak yerine mesleğinin gelişimi için çaba harcayacakları bir döneme girmeleri en büyük dileğimiz.
Unutmamalı, eğitimde değişimin temeli ve sorunlarının çözümünde anahtar öğretmende. O ne kadar mutlu olursa o kadar ‘mutlu çocuk’ yetiştirir.
İyi yıllar...