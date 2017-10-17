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Nuran Çakmakçı

Nuran Çakmakçı

ncakmakci@hurriyet.com.tr

Eğitimcilerden memleket yatırımları

17 Ekim 2017

Hafta sonu Kars’ta anne ve babası adına yaptıracağı Cemile Resul Kalko Anadolu Lisesi’nin temel atma töreninde konuşan Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, “Vatanıma borcumu ödüyorum. Bu ülkenin kaynaklarıyla yetişmiş atalarımın doğduğu yere destek oluyorum. Eğitim kurumları ülkelerin stratejik yerleridir. Vatansever, akıl ve bilim yolunda giden nesiller yetiştirmek en büyük hedefimizdir” diyerek herkese doğduğu topraklara yatırım yapmasını önerdi.

700 öğrencinin okuyacağı bu okulu yaptırıp devlete bağışladıktan sonra babasının doğduğu Kağızman Karabağ’a bir anaokulu, ilkokul ve öğretmen lojmanı yapacak.

Eğitimcilerden memleket yatırımları

Kurduğu Ümit Kalko Vakfı ile Türkiye’deki köy okullarına aynı yatırımı yapmayı planlıyor. Köylülerin de meslek edinmesi için yatırım yapacak olan Kalko’nun 52 kampusta 30 bin öğrencisi var. Kars’ta büyük çaplı yatırımlar da düşünüyor.

 

ENVER YÜCEL’DEN GİRESUN’A 2 OKUL

Eğitim sektöründe uzun yıllar yatırım yapan diğer eğitimciler de aslında aynı yolu izleyenlerden. Giresunlu Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel de 220 okulun 8’ini bölgesinde açtı.

Eğitimcilerden memleket yatırımları

İlk olarak Piraziz Gökçeali Köyü’nde Emir Yücel Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu’nu, sonra da İsmail Yücel Endüstri Meslek Lisesi’ni yaparak devlete bağışladı. Hâlâ bu okula destek veriyor. Bölgede üniversitesini kazananları burslu okuttuğu gibi yıllarca öğrencileri dershanelerine ücretsiz taşıyarak eğitimlerine en büyük katkıyı sağlayanlardan biri oldu. Yücel, 8 okuldaki öğrencilerinin yumurta, meyve, sebze ve doğal et ihtiyaçları için çiftçilerle anlaştı. Yücel “Herkes gibi ben de memleketime, doğduğum topraklara çok bağlıyım. Bölgemde her çocuğun üniversiteli olması için çabalıyorum, eğitim düzeyini yükseltmeye kararlıyım” diyor.

 

ÖZTÜRK’TEN BALIKESİR’E OKUL VE PARK

Bilfen’in kurucusu Balıkesir Manyaslı Osman Öztürk de memleketini unutmayanlardan. Osman Bey, Balıkesir Anadolu Lisesi’nin spor tesislerini inşa ettirirken Balıkesir’de ve özellikle Manyas’ın köylerinde 44 çocuk parkı da yaptırdı.

Eğitimcilerden memleket yatırımları

Öztürk, ayrıca Manyas’ta 17 Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Kızıksa Anaokulu ile Manyas Devlet Hastanesi’nin yapımına destek oldu. Ayrıca 9 anaokulu yaptırıp TOGEM’e devretti.

 

İBRAHİM TAŞEL’DEN ELAZIĞ’A YATIRIM

Eğitimcilerden memleket yatırımları

71 kampusunda 180 bini aşkın öğrencisi olan Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel de doğduğu Elazığ’a medya yatırımı yaptı. Binden fazla kişinin burada çalıştığını anlatan Taşel, Elazığ’da açtığı Final Okulları’nda öğrencilerin çoğunun burslu olduğunu söylerken, kurumdaki 10 bini aşkın öğretmenin 4 binini hemşerilerinden seçtiğini belirtiyor. Taşel topraklarında istihdam yarattığı için mutlu olduğunu vurguluyor.

 

BEKİR OKAN’DAN GAZİANTEP’E LİSE

Eğitimcilerden memleket yatırımları

Gaziantepli Bekir Okan, 700 öğrencili Türkan-Ömer Okan Anadolu Lisesi’ni yaptırarak devlete bağışladı. Makarna fabrikası olan Okan burada da 500’den fazla Gaziantepliye istihdam yaratıyor. “Bazıları memleketini bırakıp gidiyor, oysa yatırım yapıp, istihdam yaratmak gerekir” diyen Bekir Okan, kurduğu basketbol takımıyla da sporda birçok başarıyı yakaladığını vurguluyor. Otelinin olduğu Antalya’ya da sağlık ocağı yaptıran Okan, üniversitesinde memleketinden gelenlere indirim uyguluyor. 

 

AKINGÜÇ’TEN LABORATUVAR

Eğitimcilerden memleket yatırımları

Eğitimin duayenlerinden Fahamettin Akıngüç de baba toprağını unutmayanlardan. Eskişehir Lisesi’ne fen laboratuvarı yaptıran Fahamettin Akıngüç, en büyük desteği de okuduğu İTÜ’ye verdi. Akıngüç İTÜ’ye yurt yaptırıp bağışladı.

 

EYÜBOĞLU’NDAN MEZUN OLDUĞU İLKOKULA DESTEK

Eğitimcilerden memleket yatırımları

Rizeli Rüstem Eyüboğlu, mezun olduğu Çayeli’ndeki 9 Mart İlkokulu’nun ihtiyaçlarına destek verirken, “Ne isterlerse karşılamaya çalışıyorum. Her yıl Çayeli’ne gidiyor, okulu geziyorum. Hizmet vermekten mutluyum” diyor.

 

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