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Nuran Çakmakçı

Nuran Çakmakçı

ncakmakci@hurriyet.com.tr

Cezaevlerinde 3 bine yakın çocuk var

27 Mart 2018

Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurum’nda geçtiğimiz günlerde önemli iki toplantı yapıldı.

Adalet ve Milli Eğitim bakanlıklarından temsilciler, psikologlar, öğretim üyeleri ve hukukçuların katıldığı toplantıda çok çarpıcı bir rakam açıklandı: Çocuk ve gençlik cezaevlerinde 13-18 yaş arasında 2 bin 818 çocuk kalıyor. Bu çocukların 2 bin 721’i erkek, 97’si kız. Yarısından fazlası cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suça sürüklenip, geri dönüyor.

Uzmanlar, tutuklu çocukların bazılarının 10 yıla kadar hüküm giydiğini, bazılarının da 2-3 ay kaldıktan sonra cezavinden çıktığını açıkladı. İşte bu nedenle başta Sincan olmak üzere birçok yerde önleyici tedbirler alınarak bu sayının azaltılması, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılması gündemde.

REHBER ÖĞRETMENLERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

Toplantıya katılan uzmanlar, çocuğun suça sürüklenmeden önce fark edilerek, önlem alınmasını; burada da rehber öğretmenlerin önemli yer tuttuğunu söyledi. Uzmanlar, tüm çocukların eğitim sisteminde tutulup, onlara değer vererek şiddet ortamından uzaklaştırılmasını; devlet kurumlarında da çocuğa ceza değil, topluma kazandırma tedbirlerinin alınmasını istedi. Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin ve uzmanların, gelecekte bu çocuklar için yapılmasını istediği ve anlaştığı ortak noktalar ise şunlar oldu:

 

İLKÖĞRETİME KAYITLI OLAN VAR

Özellikle Ankara Altındağ Çinçin Mahallesi’ndeki 11 okulda önleyici tedbirler alınacak. Çocuklara değer ve hukuk eğitimi verilecek. Örgün eğitimden kopan çocukların açık liseye devamlılığı sağlanacak. Sincan Çocuk Cezaevi’nde 350 çocuk var, bunun 160’ı yabancı. Çocukların 36’sı ilköğretim, 100’ü açıköğretim ve 28’i de örgün öğretim programlarına kayıtlı.

AYRI BİR MESLEK LİSESİ AÇILMASI GÜNDEMDE

Cezaevlerinde bulunan 3 bini aşkın çocuk için ayrı bir okul yapılması gündemde. Normal okullara gittiklerinde dışlanan ve kopan bu çocuklara özel eğitimin sağlandığı, belli becerilerin kazandırılacağı okulun açılıp açılmaması tartışılacak.

 

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