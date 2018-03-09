Bir 'Kardelen'le değişen okul

34 yıllık harabe köy okulunu yeniden inşa eden, lojmanını sanat atölyesine çevirerek köydeki kız çocuklarına ve kadınlara eğitim veren Aysel Ösüz, okulun hem öğretmeni hem müdürü hem de müstahdemi.

Şanlıurfa’da yılın öğretmeni seçilen Aysel öğretmen, “Ben istiyorum ki çocuklarım ileride imkânsızlıklarla büyüdüklerini söylemesin. Kolej gibi bir okulda okuduklarını anlatsınlar” diyor.

Aslında Aysel öğretmenin hayatı altı yaşında babasını kaybettikten sonra, ortaokulda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden (ÇYDD) aldığı eğitim bursuyla değişiyor. Derneğin başkanı Prof.Dr. Türkan Saylan’a hayranlığı hiç bitmiyor ve bir ‘Kardelen’ olarak köy kızlarının okuması için ona söz veriyor.



Şanlıurfa’nın Aşağıpülünçe Köyü’nde doğan, defterini, kitabını kardeşleriyle paylaşarak okumaya çalışan Aysel öğretmen, liseyi birincilikle bitirdikten sonra kendisine ne olmak istediğini soran dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Öğretmen olmak istiyorum” diyerek, bu yolda devam ediyor. Atandığı 34 yıllık harabe okulu, sosyal medyadan yardım destekleriyle ve kendi çabalarıyla yeniden inşa ediyor.





LOJMAN SANAT ATÖLYESİ OLDU

“Çocuklarım” diye hitap ettiği öğrencilerine okulu sevdirmek için eşiyle yeniden boyuyor. Sosyal medyadan, işadamları ve sanatçılardan aldığı yardımla bahçeyi düzenliyor, sınıfa parke ve halı döşüyor, masa ve sandalye alıyor. Öğrencilerine onlarca kitabın olduğu bir kütüphane oluşturuyor. Eğitimin sadece matematikten, fen dersinden ibaret olmadığını söyleyerek, onlara sanatı sevdiriyor. Bunun için de lojmanındaki bir odaya ahşap boyama ve örgü atölyesi kuruyor. 15 çeşit enstrümanla müzik atölyesi oluşturarak, öğrencilerini müzikle tanıştırıyor.





Köydeki okuyamamış kız çocuklara ve kadınlara da öğle arası ve hafta sonları atölyesinde ders veriyor, açıköğretime kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerini tamamlamaları için çaba harcıyor. Bu arada örgü atölyesinde yaptıklarını komşu köylerdeki çocuklara göndererek dayanışma ruhunu aşılıyor.



Urfa’da merkeze 33 kilometre ötede Karaköprü Köyü’ndeki Başören İlkokulu’nun Kardelen öğretmeni Aysel Ösüz, bozkırın ortasında dört sınıfı bir arada okuturken kendi şansını yarattığı gibi, çocuklarının geleceğine de bir ışık yakıyor.



‘BEN DE KÖY ÇOCUĞUYUM’

Yaptıkları sayesinde kentte ‘yılın öğretmeni’ seçilen Aysel öğretmeni, bu hafta destek vermek için Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel ve bölgedeki kadın girişimci Essum Aslan ve eğitimcilerle ziyaret ettiğimizde, bize Prof. Dr. Türkan Saylan’ın ‘kadınların eğitimle özgürleşeceği, güçleneceği’ sözlerini hatırlatırken gözyaşlarını tutamıyor. “Gelecek eğitimle kurtulur. Huzurluyum” diyen Aysel öğretmen, şunları söylüyor:



“Ben de köy çocuğuyum, öğrencilerimi iyi anlıyorum. Çok çalıştım, kitaplarla arkadaş oldum, mesleğimi de çok seviyorum, başka bir iş asla yapamam. Kardelen olarak okumak eğitime duyarlı yapıyor insanı. Bir ülkenin yükselişi ve kurtuluşunun eğitimle olacağına inanıyorum. İmkânsızlıkları gidermek elimizde. Diğer meslektaşlarım benim çabamı görünce destek istiyor. En büyük hayalim çocuklarımın iyi bir meslek sahibi olması.”