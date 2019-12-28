Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Nuran ÇAKMAKÇI>Ayvansaray Üniversitesi de el değiştirdi
"Nuran Çakmakçı" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Nuran Çakmakçı" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Nuran Çakmakçı

Nuran Çakmakçı

ncakmakci@hurriyet.com.tr

Ayvansaray Üniversitesi de el değiştirdi

28 Aralık 2019

Bilgi, Şehir ve şimdi de Ayvansaray Üniversitesi el değiştirdi. Doç. Dr. Tolga Yazıcı’nın başkanlığında Plato Vakfı tarafından 2016’da kurulan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, son zamanlarda ekonomik sıkıntı içindeydi. Mütevelli heyet başkanı Tolga Yazıcı, uzun süredir bir ortak arayışındaydı.

Duyduğuma göre üniversite eğitim dünyasının pek de tanımadığı Doğa Sigorta’nın sahibi Nihat Kırmızı’ya devredilmiş. Tolga Yazıcı, “Devredilme yok. Mütevelli heyetine yeni bağışçılar eklendi. Kaynak arayışı içerisindeydik. Nihat Kırmızı büyük bir bağışla kurumumuza katıldı. Allah ondan razı olsun. Ben hâlâ mütevelli heyetindeyim. Yönetim aynı şekilde devam ediyor” dese de yakında işlemlerin tamamlanıp Yazıcı’nın da ayrılacağı konuşuluyor.

Ayvansaray Üniversitesi de el değiştirdi

Üniversitenin yeni sahibi olan Nihat Kırmızı, 2014’te sigortacılığa başlayan Urfalı bir işadamı. TÜSİAD üyesi olan Nihat Kırmızı’nın sportif alanda da Galatasaray kongre üyeliği ve GSYİAD üyeliği var. Eğitimle ilgili bir kurumla ortaklığı duyduğuma göre yok.

Ayvansaray Üniversitesi bünyesinde üç fakülte, iki enstitü, iki meslek yüksekokulu bulunuyor. 2009’da vakıf meslek yüksekokulu olarak kurulan ve dört bölümle eğitim-öğretim hayatına başlayan Plato Meslek Yüksekokulu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne bağlanmıştı. Güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık fakültesi, mühendislik fakültesi, iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesi, sosyal bilimler enstitüsü, fen bilimleri enstitüsü, uygulamalı bilimler yüksekokulu ve Plato Meslek Yüksekokulu’nun olduğu kurumda 8 yüksek lisans programı, 12 lisans ve 34 önlisans programı var.

Bir süre önce Bilim ve Sanat Vakfı’na ait İstanbul Şehir Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından garantör üniversite olan Marmara’ya, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’na ait Bilgi Üniversitesi de Can Holding’e devredilmişti.

DOĞA KOLEJİ’NDE SON DURUM

AYLARDIR maaş alamayan öğretmen ve velilerin eylemleri nedeniyle zor günler geçiren Doğa Koleji ile İTÜ Vakfı arasındaki görüşmeler devam ediyor, prensipte anlaşan iki kurumda sona gelinmesi an meselesi deniliyor. Önceki gün bir grup veli İTÜ’ye giderek İTÜ Vakfı Başkanı da olan rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca ve vakıf yetkilisi Serhat Özeren ile görüştü. Veliler öncelikle öğretmen maaşlarının ödenmesini istedi. Rektör Karaca, velilere Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarının bu konuyla yakından ilgilendiğini, devir işlemi ardından çalışanların kadrosunun değişmeyeceğini söyledi.

Ayvansaray Üniversitesi de el değiştirdi
Konuştuğum yetkililer, sürecin bu kadar uzamasının tek nedeninin masadaki Denizbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın, Doğa Koleji’ni elinde bulunduran Saçaklıoğlu ailesine ait Metal Yapı ve okulların sahibi gibi görünen Asist Öğretim Kurumları’nın borçlarının tek tek ayıklanarak, hangilerini üstleneceği yönündeki incelemeler olduğunu söylüyor. Pek de mal varlığı olmayan İTÜ Vakfı’na ne kadar kredi verileceği sorusunun yanı sıra, bu kredinin geri ödeme koşullarına yönelik görüşmelerin bitmek üzere olduğu da iddialar arasında.

10 BİNİ AŞKIN ÇALIŞAN MAAŞ BEKLİYOR

Kurumda bulunan 4 bin 200 öğretmen ve 6 bin 500 çalışanın yeni yıl öncesi bir an önce maaşlarını alması için gece gündüz çalışan hukuk ve finans ekibi İTÜ’nün simgesi ‘arı’nın Doğa’nın üzerine konması için son noktayı koymak üzere deniliyor. Tarafların az da olsa masada kalma ihtimali olduğu söylense de sonucun kesinlikle olumlu olacağı yönünde taraflar hemfikir.

18 Aralık’tan itibaren yapılan görüşmelerin resmi prosedürü, noterde satış olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirilmesiyle sona erecek. Umarım takvime uyulur, 2020’nin ilk günlerinde öğretmenler maaşlarını alır, onlar kadar sabırla bekleyen veliler de yeni yıla mutlu girer.

ALKIŞLIYORUM

SON birkaç yıldır bazı ilçelerde hatta illerde “misafirim öğretmenim” uygulaması yapılıyor. Öğretmenlerin sadece öğrencilere nottan ders anlatan kişiler olmadığını gösteren, öğrencileri evlerinde ziyaret ederek aile ortamında sorunlarını anlayıp daha yakından ilgilenmelerini sağlayan projeyi uygulayan il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini alkışlıyorum.

X
Nuran ÇAKMAKÇI Nuran ÇAKMAKÇITüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Teolojik ikilemlerMehmet SOYSALTeolojik ikilemler28.12.2019
Araba kullanmayı bilmeyen biri olarak altı gözlemimErtuğrul ÖZKÖKAraba kullanmayı bilmeyen biri olarak altı gözlemim28.12.2019
AYM’nin Wikipedia kararından, Sözcü’nün mahkûmiyetine...Sedat ERGİNAYM’nin Wikipedia kararından, Sözcü’nün mahkûmiyetine...28.12.2019
Bu sene onları dinledik... 2019un en iyileriTolga AKYILDIZBu sene onları dinledik... 2019'un en iyileri28.12.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.