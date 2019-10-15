Yemekhaneler yarışıyor

Soldan sağa, 11 harfli. ‘Birilerinin, herhangi bir zamanda ve mekânda, mantıklı, absürt, takıntı ürünü, tuhaf, bilgilendirici, vakit kaybı hemen her konuyla ilgili fikir beyan ettiği yahut içerik oluşturduğu, başka birilerinin de bambaşka mekânlar ve zamanlarda bu içeriklere erişebildiği sistem.’ Cevap; ‘Sosyal Medya.'
Bir an elimizden düşmeyen akıllı telefonlar marifetiyle ulaştığımız bu sistem, gün geçmiyor ki yeni bir ilginçliğe daha ev sahipliği yapmasın. Benim Twitter’da son karşıma çıkan; okul, iş yeri ve çeşitli kurumların yemekhane menülerini puanlayan Yemekhane Puancınız oldu. Takipçileri menünün fotoğrafını ve çeşitli bilgileri gönderiyor, @yemekhanepuani da 10 üzerinden değerlendirme yapıyor. Üniversitelerden çeşitli firmalara, TCDD’nin yemekli vagonundan Apple’ın California Ofisi’ne pek çok farklı yemekhane değerlendirilmiş.
Girişim, onedio.com’da ‘Okul ve Şirketlerde Verilen Yemekleri Cıncığına Kadar Puanlayan Hesaptan 22 Çarpıcı Öğle Yemeği Tablosu’, listelist.com’da ise ‘Lezzetten Sunuma Üniversite Yemekhanelerini Değerlendiren Twitter Hesabı’ başlıklarıyla kendine yer buldu. @sertacselvi’nin yorumu ise “Twitter’da bu ara baya işsizlik sonucu doğmuş güzel hesaplar görüyorum. Takdir ediyorum bu çabayı” oldu. Yemekhane Puancınız’ın radarına Ankara’dan takılanlar ise şunlar:
KIYMA UZUN ARAMALAR SONUCUNDA BULUNDU
Yer: ODTÜ. Fiyat: 2,25 TL.
“Bezelyenin kıymasını uzun arama sonucu bulduk” yorumu ile gönderildi. Tavuk çorbasıyla 2 puan. Makarna muzlu pudingle birlikte şirin bir hava katmış, 2 puan. Vejetaryen seçenek pırasa ve domates çorbası dendi. Sunumda hapishane izlenimi olmaması olumlu. 5,2/10.
SALATA ÖZENSİZ BİR HAVA VERİYOR
Yer: Çankaya Üni. Fiyat: 12,5 TL.
“Soygun var diye bağıracağım bir gün, ama yemekler güzel” notu ile gönderildi. Pek katıldığımız söylenemez çünkü makarna fazla pişmiş görünüyor. Güveç ve tatlılar iyi olabilir. Salata özensiz bir hava veriyor. Sunum genel olarak olumlu. 4,8/10.
BİR ORMAN GİBİ KARDEŞÇESİNE KALIPLAŞMIŞ ERİŞTE
Yer: Hacettepe Üni. Fiyat: 2,85 TL.
Bir orman gibi kardeşçesine kalıplaşmış erişte doyum sağlar gözükmekte. Domates çorbası ve üzerine rendelenmiş kaşar oldukça iddialı. Yumurtalı ıspanak ve muz beklenmeyen bir besin değeri atağı yapmış. Hacettepe menüsü yine formunda. 3,2/10.
İNSÜLİN CRASH VE ZEKA GERİLİĞİ
Yer: Ankara Tahsin Banguoğlu KYK Erkek Yurdu. Fiyat: 3 TL.
Seçmeli bir menü olduğunu tahmin ediyoruz. Zira patatesli tavuk, Rus salatası, makarna ve pilav pek sağlıklı bir menü gibi durmuyor. Karbonhidratla doyurmak amacını gütmüş de olabilirler. Tabldotsuzluk olumlu. 4,1/10.
Canan Karatay’ın, görmesi halinde kalp spazmı geçireceği bu menüye, bir Twitter sakini de kayıtsız kalamamış. İşte @Wotah_’ın yorumu:
“Okul yemekhanelerinde birkaç çeşit yemek çıkıyor, bu masraf yüzünden yemek kalitesi düşüyor. Bunun yerine tek seçenek olarak sunulacak ama daha besleyici ve sağlıklı bir menü tasarlanabilir. Örnek: 200gr et/tavuk/balık, 300gr makarna/pilav/ekmek, zeytinyağlı salata. Öğrenci mevcut sistemde yukarıdaki görseldeki gibi tepsisini karbonhidratla doldurabiliyor, kısa vadede derste insulin crash yaşayıp uyukluyor, uzun vadede zeka seviyesi geriliyor. Bu çocuklar bizim yarınlarımız.”
Yer: Gazi Üni. Fiyat: 2 TL.
“Kadayıfın içinde ciddi ciddi Antep fıstığı vardı” notuyla gönderildi. Onların adına sevindik, afiyet olsun. Et, pilav, yoğurt ve zeytinyağlı oldukça uyumlu ve besleyici gözüküyor. Çatal olmaması sıkıntılı duruyor ama tercihtir tabii diyoruz. 6,7/10.
AMİRİM KALEDE
İllüstrasyonlarıyla sosyal medyaya renk katan Hakan Keleş, geçtiğimiz günlerde, Behzat Ç.’yi Ankara Kalesi’nde resmettiği çalışmasını Instagram hesabı @haakankeles üzerinden takipçileriyle paylaştı. Sanatçı, büyük ilgi toplayan paylaşımına, “Behzat Ç.! Bu ülkede yaratılmış en iyi karakter ve dizi diyebilirim benim açımdan. Özellikle ilk 3 sezonu memleketin gerçekliğini en iyi yansıtan işlerdir herhalde. Yeni sezon da bir anda başladı ve bitti, pek bir şey anlamadık ama nasıl özlemişiz, her türlü aktı. Darısı 5. sezona” notunu düştü.
Yemekhaneler yarışıyor
Soldan sağa, 11 harfli. ‘Birilerinin, herhangi bir zamanda ve mekânda, mantıklı, absürt, takıntı ürünü, tuhaf, bilgilendirici, vakit kaybı hemen her konuyla ilgili fikir beyan ettiği yahut içerik oluşturduğu, başka birilerinin de bambaşka mekânlar ve zamanlarda bu içeriklere erişebildiği sistem.’ Cevap; ‘Sosyal Medya.'
Bir an elimizden düşmeyen akıllı telefonlar marifetiyle ulaştığımız bu sistem, gün geçmiyor ki yeni bir ilginçliğe daha ev sahipliği yapmasın. Benim Twitter’da son karşıma çıkan; okul, iş yeri ve çeşitli kurumların yemekhane menülerini puanlayan Yemekhane Puancınız oldu. Takipçileri menünün fotoğrafını ve çeşitli bilgileri gönderiyor, @yemekhanepuani da 10 üzerinden değerlendirme yapıyor. Üniversitelerden çeşitli firmalara, TCDD’nin yemekli vagonundan Apple’ın California Ofisi’ne pek çok farklı yemekhane değerlendirilmiş.
Girişim, onedio.com’da ‘Okul ve Şirketlerde Verilen Yemekleri Cıncığına Kadar Puanlayan Hesaptan 22 Çarpıcı Öğle Yemeği Tablosu’, listelist.com’da ise ‘Lezzetten Sunuma Üniversite Yemekhanelerini Değerlendiren Twitter Hesabı’ başlıklarıyla kendine yer buldu. @sertacselvi’nin yorumu ise “Twitter’da bu ara baya işsizlik sonucu doğmuş güzel hesaplar görüyorum. Takdir ediyorum bu çabayı” oldu. Yemekhane Puancınız’ın radarına Ankara’dan takılanlar ise şunlar:
KIYMA UZUN ARAMALAR SONUCUNDA BULUNDU
Yer: ODTÜ. Fiyat: 2,25 TL.
“Bezelyenin kıymasını uzun arama sonucu bulduk” yorumu ile gönderildi. Tavuk çorbasıyla 2 puan. Makarna muzlu pudingle birlikte şirin bir hava katmış, 2 puan. Vejetaryen seçenek pırasa ve domates çorbası dendi. Sunumda hapishane izlenimi olmaması olumlu. 5,2/10.
SALATA ÖZENSİZ BİR HAVA VERİYOR
Yer: Çankaya Üni. Fiyat: 12,5 TL.
“Soygun var diye bağıracağım bir gün, ama yemekler güzel” notu ile gönderildi. Pek katıldığımız söylenemez çünkü makarna fazla pişmiş görünüyor. Güveç ve tatlılar iyi olabilir. Salata özensiz bir hava veriyor. Sunum genel olarak olumlu. 4,8/10.
BİR ORMAN GİBİ KARDEŞÇESİNE KALIPLAŞMIŞ ERİŞTE
Yer: Hacettepe Üni. Fiyat: 2,85 TL.
Bir orman gibi kardeşçesine kalıplaşmış erişte doyum sağlar gözükmekte. Domates çorbası ve üzerine rendelenmiş kaşar oldukça iddialı. Yumurtalı ıspanak ve muz beklenmeyen bir besin değeri atağı yapmış. Hacettepe menüsü yine formunda. 3,2/10.
İNSÜLİN CRASH VE ZEKA GERİLİĞİ
Yer: Ankara Tahsin Banguoğlu KYK Erkek Yurdu. Fiyat: 3 TL.
Seçmeli bir menü olduğunu tahmin ediyoruz. Zira patatesli tavuk, Rus salatası, makarna ve pilav pek sağlıklı bir menü gibi durmuyor. Karbonhidratla doyurmak amacını gütmüş de olabilirler. Tabldotsuzluk olumlu. 4,1/10.
Canan Karatay’ın, görmesi halinde kalp spazmı geçireceği bu menüye, bir Twitter sakini de kayıtsız kalamamış. İşte @Wotah_’ın yorumu:
“Okul yemekhanelerinde birkaç çeşit yemek çıkıyor, bu masraf yüzünden yemek kalitesi düşüyor. Bunun yerine tek seçenek olarak sunulacak ama daha besleyici ve sağlıklı bir menü tasarlanabilir. Örnek: 200gr et/tavuk/balık, 300gr makarna/pilav/ekmek, zeytinyağlı salata. Öğrenci mevcut sistemde yukarıdaki görseldeki gibi tepsisini karbonhidratla doldurabiliyor, kısa vadede derste insulin crash yaşayıp uyukluyor, uzun vadede zeka seviyesi geriliyor. Bu çocuklar bizim yarınlarımız.”
Yer: Gazi Üni. Fiyat: 2 TL.
“Kadayıfın içinde ciddi ciddi Antep fıstığı vardı” notuyla gönderildi. Onların adına sevindik, afiyet olsun. Et, pilav, yoğurt ve zeytinyağlı oldukça uyumlu ve besleyici gözüküyor. Çatal olmaması sıkıntılı duruyor ama tercihtir tabii diyoruz. 6,7/10.
AMİRİM KALEDE
İllüstrasyonlarıyla sosyal medyaya renk katan Hakan Keleş, geçtiğimiz günlerde, Behzat Ç.’yi Ankara Kalesi’nde resmettiği çalışmasını Instagram hesabı @haakankeles üzerinden takipçileriyle paylaştı. Sanatçı, büyük ilgi toplayan paylaşımına, “Behzat Ç.! Bu ülkede yaratılmış en iyi karakter ve dizi diyebilirim benim açımdan. Özellikle ilk 3 sezonu memleketin gerçekliğini en iyi yansıtan işlerdir herhalde. Yeni sezon da bir anda başladı ve bitti, pek bir şey anlamadık ama nasıl özlemişiz, her türlü aktı. Darısı 5. sezona” notunu düştü.