Yaşamayı bilene, görmeyi isteyene güzel olan kent

Ankaralı oyuncu Fadik Sevin Atasoy, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından takipçilerine şöyle seslendi: “Ankaralı olmak nasıldır diye sordu bir arkadaşım, Ankaralı olmak, var mı fikri olan?” Ankaralılar ve yolu bir dönem buradan geçenlerse @FadikAtasoy’a cevap vermekte gecikmedi.
@ozunyeniaygrgl “Nasıl anlatsam nerden başlasam... Seven seviyor işte. Anlatmaya kalksam flood yapmak zorunda kalırım” derken, @gkhaneken1’in yorumu ise “Her İstanbullunun(?!) dönüşünü sevdiği şehir Ankara. Her gün yeniden tanırsın, gri görünür ama süt kadar beyazdır, lekeyi çabuk gösterir. Samimidir bir de” oldu. Kentli, Ankaralı olmak ne demektir, şu satırlarla anlattı:
@arizonakaktusu Garip bir güzelliktedir. Ankaralılar güzelin öznel olduğunu bilir sanırım. Seviyoruz bitti, çünküsü yok :) Galiba kendini sadece sevdiğini hissettirenlere gösteren kapalı bir kutu. Yaşamayı bilene, görmeyi isteyene güzel.
GİDERSEM AKLIM KALIR
@Cyhntmc Aralık ayazında Yüksel Caddesi’nde sevgilinle yürürken, elleriniz üşümesin diye montun/paltonun/gocuğun cebinde el ele tutuşmaktır...
@ernaky Göğe baktıran balkonlar.
@beyhanyeni Dostlukların mekân olduğu bir şehirdir. Sırları vardır. Gönlün kendisidir.
@dikmenintepesi Yalnız olmanın mutsuz olmana sebep olmadığı yerdir Ankara.
@bendnadamolmaz Ankara hem çok sevdiğim hem de ayrılamak isteyip de ayrılamadığım sevgili gibi. Gitmek istiyorum ama gidersem de aklım kalır biliyorum..
@gelbstein Martıların bir umutla hamsi kamyonlarının arkasından gelip kaybolduğu şehre Ankara denir.
@zelislekesif Bir rengi olsa gridir, kahverengidir turuncudur. En çok Yılmaz Erdoğan’ın şiirindeki gibi “Ankara’ya öyle yakışırdı ki kar, sokaklar ışıldar...” En çok yazı değil kışı özlerim.
@BEERHOME LA’nın notadan ibaret olmadığını bilmektir Ankara.
@staavn Ben çocukken Ankaralı dendiğinde nedense çok beyefendi/hanımefendi, diksiyonu muazzam, giyim kuşam temiz, statü sahibi biri gelirdi aklıma.
ÇOCUKLUĞUMA BASILAN DAMGA
Mevzuya ekşisözlük’ten bir linkle dahil olan @munekoza ise şu satırları paylaştı: “Az sıkışın ben de seveceğim Ankara’yı. Benim meftunluğum hamurumun yoğrulduğu yer olmasıyla alakalı. Her bir anısını pamuklara sarıp sakladığım çocukluğuma basılan damgadır Ankara.”
Atasoy’un gönderisini paylaşan alternatif Ankara hayatının takipçisi @lavarlaa, “Fadik Sevin Atasoy sormuş, Lavarla takipçilerinden alalım cevapları” derken, @S3b4h4t’nin yorumu, “Kendini güvende, evinde hissetmektir. Gri değildir. Sevene beyaz sevmeyene siyahtır” oldu.
@ToprakTurker, “Bildiğiniz şehir işte çok da kasmaya gerek yok” dedi. @cansuykocak, “Şehri başka bir benimsemektir, hangi bina yıkılmış yerine ne yapılmış bilmektir, Karanfil’in kaldırımları yapılınca duygulanmaktır. Çocukluk ve yarı gençliğimdir” yorumunu yaptı.
DAR GELDİ SANA ANKARA
AÜ Sözlük, geçtiğimiz aylarda web sitesi ve sosyal medya hesaplarıyla internet aleminde arzıendam etmeye başladı. Ankara Üniversitesi’nde okuyan mimarları AÜ Sözlük’ü, “Kendi halinde bir grup öğrencinin vakit geçirdiği interaktif sözlük” olarak tanımlarken, sözlük sakinleri de Ankara için ilginç teşbihler yapmış. Kenti kimi eski sevgilisine benzetmiş, kimiyse şehrin dar gelmesinden mütevellit, “Şaziye’nin Osman’a kaçmasına şaşmamalı” tespitinde bulunmuş. İşte sözlük sakinlerinin kaleminden Ankara:
@musti Yaşanması en zor şehirlerden biri fakat başkent olması ile gönlümüzde yeri başka.
@monach_opsis Benim genel ruh halime göre dizayn edilmiş bir şehir. Hep melankolik, hep karanlık bi tarafı var. Daha önce yaşadığım hiçbir şehre bu kadar bağlanmamıştım.
@mithrandir Kesinlikle depresyon yaşamalık bir yer.
@melakof Eski sevgilim gibi. Seviyorum, aklımın bir köşesinde ama birbirimize zarar veriyoruz.
@kuduruyoz mu Yalnız insanlar için sürgün yeridir.
@drballanli Dar geldi. Şaziye’nin Osman’a kaçmasına şaşmamalı.
@cayisallama Kasvetli ve netameli başkent. Aşırı botoks enjekte edilmiş kadın yüzü gibi.
Bir kullanıcının “Yollardaki kestaneleri yiyebiliyor muyuz” sorusu ise şaşırttı. Duruma açıklık getiren @hesoyam, Ankara’yı, “Kaldırımlarına düşen at kestaneleri yenilmeyecek olan güzide İç Anadolu şehri” olarak tanımlarken, sözlüğün didaktik yanını da gözler önüne serdi.
Kentin ayazı, dolmuşu, havası, kalesi, simidi gibi başlıkların da masaya yatırıldığı çiçeği burnunda AÜ Sözlük, büyüyüp serpilecektir. Yolu açık olsun.
MUTLU YILLAR KOCA KAFA
Sosyal medya ahalisinin yakından tanıdığı @Kooocakafa, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı. Kendisini tanımayan az sayıdaki kişiye Koca Kafa’nın hikâyesini şöyle özetleyeyim: İşitme engelli bir Van kedisi olan Koca Kafa, üç yıl önce bir köpek tarafından ısırılmış ve kulakları duymadığından kaçamamış. Felçli kalacağının söylenmesinin ardından, önceki ailesi Koca Kafa’nın uyutulmasını istemiş fakat Eren Güder bu güzel çocuğa sahip çıkmış.
Çektirdiği neşeli fotoğrafları Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan Koca Kafa, yakın dostu Haçi’yle birlikte yer aldığı karelere de “Minik kuşum Haçi ile” notunu düştü. “Doğum günümü kutlayan herkese teşekkürler” diyen Koca Kafa’ya takipçilerinden yorum yağdı:
@madeinnheaven Mücadelenle hayatıma anlam katıyorsun Koca Kafa. İyi ki varsın.
@life_iko Daha nice yıllar bizimle ol koca kafam. Seviyoruz o güzel gözlerini.
@Delphin_NOah Çok yaşa sen, dünyanın en güzel kartopu. Sana baktıkça içim açılıyor.
@YasemnYg Mutlu yılların çok olsun canım benim. Seni yaşatan o güzel insanın da mutlu yılları çok olsun.
@birkadindiyorki Mutlu yıllar kar topu.
@melisabeko Eğleniyor muyuz gençler?
@mavim67 Haçi, küçülsün de cebimize girsin.
@Mesutvecevresi Ya sen niye bu kadar yakışıklısın oğlum ya.
@ebrukca İyi ki doğdun iyi ki varsın Koca Kafa.
@melojane_ Seni seviyorum Koca Kafa tüyün kadar ömrün olsun.
Yaşamayı bilene, görmeyi isteyene güzel olan kent
Ankaralı oyuncu Fadik Sevin Atasoy, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından takipçilerine şöyle seslendi: “Ankaralı olmak nasıldır diye sordu bir arkadaşım, Ankaralı olmak, var mı fikri olan?” Ankaralılar ve yolu bir dönem buradan geçenlerse @FadikAtasoy’a cevap vermekte gecikmedi.
@ozunyeniaygrgl “Nasıl anlatsam nerden başlasam... Seven seviyor işte. Anlatmaya kalksam flood yapmak zorunda kalırım” derken, @gkhaneken1’in yorumu ise “Her İstanbullunun(?!) dönüşünü sevdiği şehir Ankara. Her gün yeniden tanırsın, gri görünür ama süt kadar beyazdır, lekeyi çabuk gösterir. Samimidir bir de” oldu. Kentli, Ankaralı olmak ne demektir, şu satırlarla anlattı:
@arizonakaktusu Garip bir güzelliktedir. Ankaralılar güzelin öznel olduğunu bilir sanırım. Seviyoruz bitti, çünküsü yok :) Galiba kendini sadece sevdiğini hissettirenlere gösteren kapalı bir kutu. Yaşamayı bilene, görmeyi isteyene güzel.
GİDERSEM AKLIM KALIR
@Cyhntmc Aralık ayazında Yüksel Caddesi’nde sevgilinle yürürken, elleriniz üşümesin diye montun/paltonun/gocuğun cebinde el ele tutuşmaktır...
@ernaky Göğe baktıran balkonlar.
@beyhanyeni Dostlukların mekân olduğu bir şehirdir. Sırları vardır. Gönlün kendisidir.
@dikmenintepesi Yalnız olmanın mutsuz olmana sebep olmadığı yerdir Ankara.
@bendnadamolmaz Ankara hem çok sevdiğim hem de ayrılamak isteyip de ayrılamadığım sevgili gibi. Gitmek istiyorum ama gidersem de aklım kalır biliyorum..
@gelbstein Martıların bir umutla hamsi kamyonlarının arkasından gelip kaybolduğu şehre Ankara denir.
@zelislekesif Bir rengi olsa gridir, kahverengidir turuncudur. En çok Yılmaz Erdoğan’ın şiirindeki gibi “Ankara’ya öyle yakışırdı ki kar, sokaklar ışıldar...” En çok yazı değil kışı özlerim.
@BEERHOME LA’nın notadan ibaret olmadığını bilmektir Ankara.
@staavn Ben çocukken Ankaralı dendiğinde nedense çok beyefendi/hanımefendi, diksiyonu muazzam, giyim kuşam temiz, statü sahibi biri gelirdi aklıma.
ÇOCUKLUĞUMA BASILAN DAMGA
Mevzuya ekşisözlük’ten bir linkle dahil olan @munekoza ise şu satırları paylaştı: “Az sıkışın ben de seveceğim Ankara’yı. Benim meftunluğum hamurumun yoğrulduğu yer olmasıyla alakalı. Her bir anısını pamuklara sarıp sakladığım çocukluğuma basılan damgadır Ankara.”
Atasoy’un gönderisini paylaşan alternatif Ankara hayatının takipçisi @lavarlaa, “Fadik Sevin Atasoy sormuş, Lavarla takipçilerinden alalım cevapları” derken, @S3b4h4t’nin yorumu, “Kendini güvende, evinde hissetmektir. Gri değildir. Sevene beyaz sevmeyene siyahtır” oldu.
@ToprakTurker, “Bildiğiniz şehir işte çok da kasmaya gerek yok” dedi. @cansuykocak, “Şehri başka bir benimsemektir, hangi bina yıkılmış yerine ne yapılmış bilmektir, Karanfil’in kaldırımları yapılınca duygulanmaktır. Çocukluk ve yarı gençliğimdir” yorumunu yaptı.
DAR GELDİ SANA ANKARA
AÜ Sözlük, geçtiğimiz aylarda web sitesi ve sosyal medya hesaplarıyla internet aleminde arzıendam etmeye başladı. Ankara Üniversitesi’nde okuyan mimarları AÜ Sözlük’ü, “Kendi halinde bir grup öğrencinin vakit geçirdiği interaktif sözlük” olarak tanımlarken, sözlük sakinleri de Ankara için ilginç teşbihler yapmış. Kenti kimi eski sevgilisine benzetmiş, kimiyse şehrin dar gelmesinden mütevellit, “Şaziye’nin Osman’a kaçmasına şaşmamalı” tespitinde bulunmuş. İşte sözlük sakinlerinin kaleminden Ankara:
@musti Yaşanması en zor şehirlerden biri fakat başkent olması ile gönlümüzde yeri başka.
@monach_opsis Benim genel ruh halime göre dizayn edilmiş bir şehir. Hep melankolik, hep karanlık bi tarafı var. Daha önce yaşadığım hiçbir şehre bu kadar bağlanmamıştım.
@mithrandir Kesinlikle depresyon yaşamalık bir yer.
@melakof Eski sevgilim gibi. Seviyorum, aklımın bir köşesinde ama birbirimize zarar veriyoruz.
@kuduruyoz mu Yalnız insanlar için sürgün yeridir.
@drballanli Dar geldi. Şaziye’nin Osman’a kaçmasına şaşmamalı.
@cayisallama Kasvetli ve netameli başkent. Aşırı botoks enjekte edilmiş kadın yüzü gibi.
Bir kullanıcının “Yollardaki kestaneleri yiyebiliyor muyuz” sorusu ise şaşırttı. Duruma açıklık getiren @hesoyam, Ankara’yı, “Kaldırımlarına düşen at kestaneleri yenilmeyecek olan güzide İç Anadolu şehri” olarak tanımlarken, sözlüğün didaktik yanını da gözler önüne serdi.
Kentin ayazı, dolmuşu, havası, kalesi, simidi gibi başlıkların da masaya yatırıldığı çiçeği burnunda AÜ Sözlük, büyüyüp serpilecektir. Yolu açık olsun.
MUTLU YILLAR KOCA KAFA
Sosyal medya ahalisinin yakından tanıdığı @Kooocakafa, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı. Kendisini tanımayan az sayıdaki kişiye Koca Kafa’nın hikâyesini şöyle özetleyeyim: İşitme engelli bir Van kedisi olan Koca Kafa, üç yıl önce bir köpek tarafından ısırılmış ve kulakları duymadığından kaçamamış. Felçli kalacağının söylenmesinin ardından, önceki ailesi Koca Kafa’nın uyutulmasını istemiş fakat Eren Güder bu güzel çocuğa sahip çıkmış.
Çektirdiği neşeli fotoğrafları Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan Koca Kafa, yakın dostu Haçi’yle birlikte yer aldığı karelere de “Minik kuşum Haçi ile” notunu düştü. “Doğum günümü kutlayan herkese teşekkürler” diyen Koca Kafa’ya takipçilerinden yorum yağdı:
@madeinnheaven Mücadelenle hayatıma anlam katıyorsun Koca Kafa. İyi ki varsın.
@life_iko Daha nice yıllar bizimle ol koca kafam. Seviyoruz o güzel gözlerini.
@Delphin_NOah Çok yaşa sen, dünyanın en güzel kartopu. Sana baktıkça içim açılıyor.
@YasemnYg Mutlu yılların çok olsun canım benim. Seni yaşatan o güzel insanın da mutlu yılları çok olsun.
@birkadindiyorki Mutlu yıllar kar topu.
@melisabeko Eğleniyor muyuz gençler?
@mavim67 Haçi, küçülsün de cebimize girsin.
@Mesutvecevresi Ya sen niye bu kadar yakışıklısın oğlum ya.
@ebrukca İyi ki doğdun iyi ki varsın Koca Kafa.
@melojane_ Seni seviyorum Koca Kafa tüyün kadar ömrün olsun.