'Tık'larımızın içini dolduralım

Sanal ortamda, tanıdığımız ya da tanımadığımız onlarca insanın yaşamını dikizliyor, hayıflanıyor, ihtiyacımız olan ya da olmayan ürünleri satın alıyor, bir fotoğrafla alelacele bir şeyleri kutluyor ya da hiçbir sorunu çözmeyen iki cümle yazarak vicdanımızı rahatlatıyoruz. Gülten Akın’ın ‘İlk Yaz’ında söylediği gibi, ‘Ah, kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya.’ İnce şeyleri anlamaya ve okumaya, yazmaya, gelişmeye, bir tatlı huzura, iki güzel kelama, birbirini dinlemeye, yaşamaya...

Saatler sosyal medyada akıp giderken, pek çok alanda çevrim içi eğitim veren Bilişim ile Gelişen İş Dünyası (Bilgeiş) Projesi, kullanıcılarını bilgilendirerek sertifika sahibi yapıyor.



ÇEVRİM İÇİ KRİZ YÖNETİMİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) arasında imzalanan protokolle yola çıkan ve geçtiğimiz yıl kasım ayında kayıt almaya başlayan Bilgeiş, Fotoğrafçılık Teknikleri, Kriz Yönetimi, Müşteri İlişkileri, Zor İnsanlarla Baş Etme, Photoshop, Üç Boyutlu Modelleme, WordPress Kullanarak Web Sitesi Hazırlama gibi pek çok konuda ders veriyor.

Dersler, farklı büyüklükte KOBİ’ler düşünülerek çalışanlara ve KOBİ sahiplerine yönelik olarak hazırlanmış olsa da, iş hayatına katkı sağlamak ya da ilgi duyduğu alanda bilgi sahibi olmak isteyen herkes portaldan yararlanabiliyor. bilgeis.net internet sitesine üye olduktan sonra çevrimiçi dersleri takip ederek kısa sürede ilgi duyduğunuz alanlarda bilgi sahibi olabiliyor, dilerseniz dersin ödevlerini ve sınavlarını tamamlayarak sertifika alabiliyorsunuz.

Çalışanların kısıtlı zamanlarında kendini geliştirmesini sağlamak amacıyla 1-2 saat sürecek şekilde hazırlanan dersleri, her gün vaktinizin çok büyük bir bölümünü çalan sosyal medyadan yarım saat uzaklaşarak 3-4 günde tamamlayabilirsiniz. İnternet sitesini incelediğinizde mutlaka ilginizi çeken bir ders bulacaksınız. Haydi, vakit hırsızı ‘tık’larımızın içini doldurmaya...

MÜTEMMİM CÜZ ARAMIZDAN AYRILDI



Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin önünde 1988’den bu yana simit satarak geçimini sağlayan, üniversitenin simge isimlerinden Murat Haydar Selimoğlu, pazartesi günü aramızdan ayrıldı. Geçtiğimiz yıllarda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından ‘Simitçi Murat Amca Zirvesi’ düzenlenmiş ve bu etkinlikte Murat Haydar Selimoğlu’nun hayatını anlatan ‘Mütemmim Cüz/Simitçi Murat Amca’ belgeseli gösterilmişti. Birçok Ankaralı simitçi Murat amcanın önünden en azından bir kez geçmiş, ya da meşhur belgesele sosyal medyada denk gelmiştir. Murat amcanın gidişinin ardından, sosyal medya kullanıcıları, üzüntüsünü şu cümlelerle dile getirdi:

@tarihkitabi Keşke Ankara’da olup son görevimi yerine getirebilseydim. Umarım o özlediğin atayurduna kavuşmuşsundur simitçi Murat amca...

@bawesinjin Ankara Hukuk’un önündeki simitçi Murat amca ölmüş. Selam verince teşekkür edecek kadar naif bir insandı, çok üzgünüm.

@EgemenAldogan Cebeci Kampüsü’nün değerlerinden simitçi Murat amca hayatını kaybetmiş. Güzelliğe dair ne varsa yitip gidiyor...

@yasarsevinc Ankara Üniversitesi’nin mütemmim cüzü Simitçi Murat Amca vefat etmiş. Kendisini anlattığı kısa belgeselden tanıyorum.

@bakankadirr Seni her yıl yeniden simit sehpana astığın “Yeni öğretim yılınızda başarılar yavrularım. Simitçi Murat amcanız” dileğinle hatırlayacağım.

@a_hypatia Ah! Hele 99’da, her gün yedim simidini... ‘Simitçi Murat amca’ hayatını kaybetti

@dnztokgoz AÜHF’nin 7. sütunu, mütemmim cüzü, simitçi Murat amca bize veda etmiş. Cebeci’de okuyanlar için o tezgah her gün orada olacak. Işıklarla uyu.

@mibrahimuyanik “Simitçi Murat Amca” fakültede bir sınıfın ismi olarak yaşatılmalıdır.

@mahmuttciftci Artık Ankara Hukuk’un bir sütunu yok arkadaşlar...