“Tarihe gömülen koca koca atlar

Alternatif Ankara hayatının takipçisi@lavarlaa geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir anket yaptı ve “Sinemaya gideceğiniz zaman çoğunlukla hangisini tercih ediyorsunuz” diye sordu.
2 bin 296 kişinin oy kullandığı ankette, katılımcıların yüzde 55’i ‘AVM sinema salonları’, yüzde 45’i ise ‘Bağımsız sinema salonları’ yanıtını verdi. @mazvarasben, “Yine herkes belgesel kanalı izlemek istiyor” derken, @serkanince_’nin yorumu ise “Hangisini tercih etmek isterdiniz dense bağımsız sinema salonları. Fakat artık iyi salonlar ve yeni teknolojiler hep AVM’de yer alıyor. Mecburi AVM” oldu. Diğer yorumlarsa şunlar:
@Raiden_mk_x Imax güzel ancak festival filmlerini bağımsız sinema salonlarında izliyorum. Bu filmler AVM’lerde yok.
@batuuyy Kavaklıdere Sineması’nda Spiderman 2’yi seyretmiştim. O günden beri hiçbir salonda o tadı alamadım.
@FiratAtes81 Kavaklıdere Sineması kapandı kapanalı sinemaya gidemiyorum... Sinemaları AVM icine tıktılar.
@aslicanatann Kavaklıdere. Kalbimde bir yara, mazide anıdır.
@serenciyas Bir AVM’de sinemaya gitmeyeli çok oldu. Büyülüfener’den çıkıp da izlediğim filmi düşünerek ya da yanımdakiyle tartışarak evime yürümek, belki Kakule’de bir kahve içmek en sevdiğim rutinlerden.
@venivdivcivokke Sinema salonlarında yeni teknolojiler de önemli tabii ama AVM sinema salonlarını tercih eden kitlenin sinemada nasıl hareket edeceğini bağımsız sinema salonlarını tercih eden kitleye nazaran daha bi’ bilmiyor oluşu insanın seyir keyfini epey etkileyen bir durum.
SİNEMALARI AVM’LERE VERDİK
Rakamlar ve yorumlar böyleyken, bir bağımsız sinema salonu daha sessiz sedasız ayrıldı kentimizden. Kızılırmak Sineması’nın tabelasının üzerine ‘kiralık bina’ yazısı asıldı. Kızılırmak’ın adının yarısı, kentlinin sinemadaki anılarının tamamı bu ilanın altında kaldı. @BesimCanZirh, @lavarlaa’nın sorusuna, yukarıdaki fotoğrafı paylaşarak, “Kızılırmak idi...” yanıtını verirken, emektar sinemanın vedasıyla ilgili diğer yorumlarsa şunlar oldu:
@_ozanc_ Çocukluğumun popüler mekanı, benim yaşıtlarım için Ankara sembolleri arasında sayılabilecek Kızılırmak Sineması ışıkları söndürdü. Sinemaları AVM katlarına verdik, “İyi ettik!”
@jumanjitime Kızılırmak Sineması kapanmış Ankara’daki. Sonuna ekleyecek bir duygu bulamayacak kadar üzüldüm.
@duhanarslan3 Önünden her geçtiğimde gülümseyerek baktığım bir yerdi Kızılırmak sineması. Kaliteli sinema dünyasındaki önemli isimlerin uğrak noktasıydı. Bir kutu mısıra 30 TL alan kapitalist sistemin kurbanı oldu. Koska bar gibi, Tunalı Dost gibi...
KALPLERDE HATIRASI KALDI
@caglaalala ise, “AVM sinemalarına inat yaşasın çocukluğumuzun sinemaları” dedi fakat çocukluğumuzun sinemalarının ve hafıza mekânlarının büyük bir kısmı artık yaşamıyor. Kavaklıdere, Akün, Konak, Megapol sinemaları, Akman Boza ve Pasta Salonu, Tunalı Dost Kitabevi ve yaşımın tutmadığı daha nicesi... Hepsi tarihe gömüldü. Kiminin tabelası, kiminin bir defter arasında bileti yahut faturası, kiminin de yalnızca kalplerde hatırası kaldı.
Hep merak ederim, bir mekân kapanınca tabelası, telefonu, masada duran kalemlik, ajanda, yıllarca kullanılan tahta sandalye nereye gider. Ankara’nın ilk hamburgercilerinden Wimpy’nin maskotlarının giydiği o kostümler şimdi nerededir mesela? Kimsede kalmış mıdır çocuklara dağıtılan karton taçlardan? Akman’ın masaları, sandalyeleri bir depoda mıdır şimdi? Cebeci Soysal Sokak’taki bakkal Hasan amcanın açık bisküvi sattığı o kutuları yahut dükkânın yaşlı anahtarını saklar mı birileri? Turgut Uyar, ‘Acıyor’ şiirinde vermiş bu soruların yanıtını:
“Tarihe gömülen koca koca atlar
Tarihe gömülür o kadar...”
ANKARA’NIN RESMİ AĞACI
@adiloran, yukarıdaki fotoğrafı Twitter hesabından, “#ODTÜ’de #atkestanesi çiçekleri kestaneye dönüşmüş! @METU_ODTU” notuyla paylaştı. Fotoğrafa yorum yapan @CNNCakmakci ise, “Ankara’nın bir ‘resmi’ ağacı olsa, at kestanesi olurdu bence” tespitinde bulundu. Twitter’da geçmişe doğru bir Ankara yolculuğuna çıktığınızda, at kestanelerinin kâh insanların kafasına düşerek, kâh çiçek açarak kentlinin radarına takıldığını görüyorsunuz. İlkbaharda göğe bakan Ankaralılardan @balikcininoglu’nun yorumu, “At kestanesi, Ankara’da en çok görebileceğiniz ağaçlardan biridir. 18 yıldır buradayım ve bu ağaçların baharda kocaman, salkım salkım çiçekler açtığını ilk defa dün fark ettim. Kendimi öküz gibi hissediyorum” olmuş. Sonbaharda ise kentlinin göğe bakmasına gerek kalmamış ve gökte aranan at kestaneleri yere inmeye başlamış. Sonbahardan kalma yorumlar şöyle:
@azapay__ Ankara sokaklarında baretle yürüme mevsimi açılmıştır. Her an kafanızı bir at kestanesi yarabilir.
@Dennnzo Ankara’da kafaya at kestanesi yemek zor iki gözüm.
@makrominik Bahçeli’de yürürken kafanıza at kestanesi düşmeye başladıysa bilin ki Ankara’ya sonbahar gelmiştir.
RENKLİ KARELERİNİZİN KIYMETİNİ BİLİN
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Babalar Günü’nü sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. @mansuryavas06 fotoğrafa şu notu düştü:
“Böyle güzel bir günde, fotoğrafımıza bakınca bile omzumda ellerinin varlığını hissettiğim rahmetli babamla olan anımı paylaşmak istedim. Siyah beyaz bir fotoğraf. Lütfen renkli karelerinizin kıymetini bilin. Tüm babaların #BabalarGünü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum.”
Tarihe gömülen koca koca atlar
Alternatif Ankara hayatının takipçisi@lavarlaa geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir anket yaptı ve “Sinemaya gideceğiniz zaman çoğunlukla hangisini tercih ediyorsunuz” diye sordu.
2 bin 296 kişinin oy kullandığı ankette, katılımcıların yüzde 55’i ‘AVM sinema salonları’, yüzde 45’i ise ‘Bağımsız sinema salonları’ yanıtını verdi. @mazvarasben, “Yine herkes belgesel kanalı izlemek istiyor” derken, @serkanince_’nin yorumu ise “Hangisini tercih etmek isterdiniz dense bağımsız sinema salonları. Fakat artık iyi salonlar ve yeni teknolojiler hep AVM’de yer alıyor. Mecburi AVM” oldu. Diğer yorumlarsa şunlar:
@Raiden_mk_x Imax güzel ancak festival filmlerini bağımsız sinema salonlarında izliyorum. Bu filmler AVM’lerde yok.
@batuuyy Kavaklıdere Sineması’nda Spiderman 2’yi seyretmiştim. O günden beri hiçbir salonda o tadı alamadım.
@FiratAtes81 Kavaklıdere Sineması kapandı kapanalı sinemaya gidemiyorum... Sinemaları AVM icine tıktılar.
@aslicanatann Kavaklıdere. Kalbimde bir yara, mazide anıdır.
@serenciyas Bir AVM’de sinemaya gitmeyeli çok oldu. Büyülüfener’den çıkıp da izlediğim filmi düşünerek ya da yanımdakiyle tartışarak evime yürümek, belki Kakule’de bir kahve içmek en sevdiğim rutinlerden.
@venivdivcivokke Sinema salonlarında yeni teknolojiler de önemli tabii ama AVM sinema salonlarını tercih eden kitlenin sinemada nasıl hareket edeceğini bağımsız sinema salonlarını tercih eden kitleye nazaran daha bi’ bilmiyor oluşu insanın seyir keyfini epey etkileyen bir durum.
SİNEMALARI AVM’LERE VERDİK
Rakamlar ve yorumlar böyleyken, bir bağımsız sinema salonu daha sessiz sedasız ayrıldı kentimizden. Kızılırmak Sineması’nın tabelasının üzerine ‘kiralık bina’ yazısı asıldı. Kızılırmak’ın adının yarısı, kentlinin sinemadaki anılarının tamamı bu ilanın altında kaldı. @BesimCanZirh, @lavarlaa’nın sorusuna, yukarıdaki fotoğrafı paylaşarak, “Kızılırmak idi...” yanıtını verirken, emektar sinemanın vedasıyla ilgili diğer yorumlarsa şunlar oldu:
@_ozanc_ Çocukluğumun popüler mekanı, benim yaşıtlarım için Ankara sembolleri arasında sayılabilecek Kızılırmak Sineması ışıkları söndürdü. Sinemaları AVM katlarına verdik, “İyi ettik!”
@jumanjitime Kızılırmak Sineması kapanmış Ankara’daki. Sonuna ekleyecek bir duygu bulamayacak kadar üzüldüm.
@duhanarslan3 Önünden her geçtiğimde gülümseyerek baktığım bir yerdi Kızılırmak sineması. Kaliteli sinema dünyasındaki önemli isimlerin uğrak noktasıydı. Bir kutu mısıra 30 TL alan kapitalist sistemin kurbanı oldu. Koska bar gibi, Tunalı Dost gibi...
KALPLERDE HATIRASI KALDI
@caglaalala ise, “AVM sinemalarına inat yaşasın çocukluğumuzun sinemaları” dedi fakat çocukluğumuzun sinemalarının ve hafıza mekânlarının büyük bir kısmı artık yaşamıyor. Kavaklıdere, Akün, Konak, Megapol sinemaları, Akman Boza ve Pasta Salonu, Tunalı Dost Kitabevi ve yaşımın tutmadığı daha nicesi... Hepsi tarihe gömüldü. Kiminin tabelası, kiminin bir defter arasında bileti yahut faturası, kiminin de yalnızca kalplerde hatırası kaldı.
Hep merak ederim, bir mekân kapanınca tabelası, telefonu, masada duran kalemlik, ajanda, yıllarca kullanılan tahta sandalye nereye gider. Ankara’nın ilk hamburgercilerinden Wimpy’nin maskotlarının giydiği o kostümler şimdi nerededir mesela? Kimsede kalmış mıdır çocuklara dağıtılan karton taçlardan? Akman’ın masaları, sandalyeleri bir depoda mıdır şimdi? Cebeci Soysal Sokak’taki bakkal Hasan amcanın açık bisküvi sattığı o kutuları yahut dükkânın yaşlı anahtarını saklar mı birileri? Turgut Uyar, ‘Acıyor’ şiirinde vermiş bu soruların yanıtını:
“Tarihe gömülen koca koca atlar
Tarihe gömülür o kadar...”
ANKARA’NIN RESMİ AĞACI
@adiloran, yukarıdaki fotoğrafı Twitter hesabından, “#ODTÜ’de #atkestanesi çiçekleri kestaneye dönüşmüş! @METU_ODTU” notuyla paylaştı. Fotoğrafa yorum yapan @CNNCakmakci ise, “Ankara’nın bir ‘resmi’ ağacı olsa, at kestanesi olurdu bence” tespitinde bulundu. Twitter’da geçmişe doğru bir Ankara yolculuğuna çıktığınızda, at kestanelerinin kâh insanların kafasına düşerek, kâh çiçek açarak kentlinin radarına takıldığını görüyorsunuz. İlkbaharda göğe bakan Ankaralılardan @balikcininoglu’nun yorumu, “At kestanesi, Ankara’da en çok görebileceğiniz ağaçlardan biridir. 18 yıldır buradayım ve bu ağaçların baharda kocaman, salkım salkım çiçekler açtığını ilk defa dün fark ettim. Kendimi öküz gibi hissediyorum” olmuş. Sonbaharda ise kentlinin göğe bakmasına gerek kalmamış ve gökte aranan at kestaneleri yere inmeye başlamış. Sonbahardan kalma yorumlar şöyle:
@azapay__ Ankara sokaklarında baretle yürüme mevsimi açılmıştır. Her an kafanızı bir at kestanesi yarabilir.
@Dennnzo Ankara’da kafaya at kestanesi yemek zor iki gözüm.
@makrominik Bahçeli’de yürürken kafanıza at kestanesi düşmeye başladıysa bilin ki Ankara’ya sonbahar gelmiştir.
RENKLİ KARELERİNİZİN KIYMETİNİ BİLİN
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Babalar Günü’nü sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. @mansuryavas06 fotoğrafa şu notu düştü:
“Böyle güzel bir günde, fotoğrafımıza bakınca bile omzumda ellerinin varlığını hissettiğim rahmetli babamla olan anımı paylaşmak istedim. Siyah beyaz bir fotoğraf. Lütfen renkli karelerinizin kıymetini bilin. Tüm babaların #BabalarGünü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum.”