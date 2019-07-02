Şu meseleyi artık çözelim

Bazen bir sohbet esnasında karşınızdaki bir kelimeyi yanlış telaffuz eder.
Çok büyük bir mesele değildir bu ama beklenmedik bir anda hoparlör yerine söyleniveren ‘apollö’ kelimesiyle, keyifli bir muhabbetin tadı kaçar. Kimi yanlış kelimeyi düzeltir, kimi dalga geçer, kimi karşısındakinin yerine utanır.Ankara’daki, ismi yanlış telaffuz edilen yerler arasında ise CerModern açık ara önde yer alır. Mutlaka yanlış bir söylenişine şahit olmuş, hatta belki doğrusunu söylerken ikaz edilmişsinizdir. Hâl böyleyken, Cer Modern Sanatlar Merkezi, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir anket yaptı ve merkezin adının okunuşuyla ilgili olarak, “Siz en çok hangisini duyuyorsunuz” diye sordu. Ankete 2 bin 933 Twitter kullanıcısı katıldı. Katılımcıların yüzde 48’i ‘SerModern’, yüzde 47’si ‘CernModern’, yüzde 5’i ise ‘SörModern’ yanıtını verdi. Anketin sonuçlanmasının ardından, ‘cer’ kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamını paylaşan @CerModern, “TDK Cer: Çekme, sürükleyerek götürme. Sanat sürükler” tespitinde bulundu. @cekimsizeylem, “Cermodern nasıl okunuyor hocam resmi açıklama yapın artık herkes farklı söylüyor” derken, diğer yorumlar şunlar oldu:
ŞU MESELEYİ ÇÖZELİM
@begulce Sör, ser, cern diye duyulur ama CerModern olarak anlaşılır. Yani çok da şey yapmamak lazım...
@selcankirnal “Sörmodern” diye okumaktan alamıyorum kendimi:)
@demirozl TCDD ailesi çeken çekilen araçlar için “Cer” kelimesini kullanır.
@hereluin Canım Ankaralılarım şu meseleyi çözelim, öğrenelim artık. Teşekkürler.
@benkremini Sonunda beklediğim soruya cevap gelecek galiba kaynağından.
@elifgokcetuncel Germodern’i duymuştum...
@caneryyy12 En çok SerModern’i duyuyorum ama her duyduğumda düzeltiyorum. Böyle böyle alışacaklar.
@cemil_sener75 Yazıldığı gibi okuyor, farklı telaffuzları düzeltiyorum. Seçeneklerde yok acaba yanlış mı yapmışım?
LAVARLA AÇIKLADI
Alternatif Ankara hayatının takipçisi @lavarlaa ise konuya web sitesindeki bir yazının linkini vererek dahil oldu. “Anlaşılan o ki CerModern’in okunuşunda hala birtakım yanlış anlaşılmalar söz konusu. Cer isminin hikayesini ‘Ankara’nın Cer’i ve Su Perileri’ başlıklı yazıdan okuyabilirsiniz” diyen @lavarlaa, bilgilendirici yazısında özetle şunları söylüyor:
“Sıhhiye’de bugünkü CerModern binası bundan uzun yıllar önce, 1926-1927 yıllarında TCDD’nin lokomotif bakımı ve onarımı için inşaa edilmiş. İsmi ise Cer Atölyeleri’ymiş. Arapça’da aslı ‘Cerr’ olan kelime, çekme, sürükleme anlamlarına gelmekteymiş. Lokomotiflerin içinde de cer motorları bulunmaktaymış. Cer Atölyeleri, Sıhhiye’de 50 yıldan fazla süre hizmet vermiş. Yıllar sonra da restore edilmiş ve 2010 yılında sanat galerisi olarak hizmete açılmış.”
MIRRGİL HANESİ’NDEN ANKARA KHALEESİ’Sİ
İlk kez düzenlenen Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Çalıştayın ardından sosyal medya hesaplarından bir video paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün düzenlediğimiz Sokak Hayvanları Çalıştayı’nda davetsiz bir misafirimiz vardı. Bu sefer sözü onlara bırakalım istedik” dedi. @mansuryavas06’nın paylaştığı videoda, Çalıştaya katılan bir siyam kedisi görülüyor. Videoda, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığını, özel görevli olduğunu ve her sabah 7.30’da işe gittiğini belirten Khaleesi, “Bugün programım bayağı dolu. Sokak Hayvanları Çalıştayı var, Kent Konseyi toplantısı var. Bu çalıştaya katılanları ve Mansur başkanı bir kedi olarak canı gönülden kutluyorum” diyor ve Başkan Yavaş’la fotoğraf çektirdikten sonra ekliyor; “Başkanım fışkiyeyi kırmışlar.”
Videoyu binlerce kişi beğenip paylaşırken, başrol oyuncusu da kısa sürede Ankara Khaleesi’si adıyla Twitter’da boy gösterdi. İsmini, Game of Thrones dizisinin bir karakterinden alan @06khaleesi, kendini şöyle tanımlıyor:
“Mırrgil Hanesi’nden isminin birincisi, bozkırın Khaleesi’si, Andallar’ın ve ilk insanların kraliçesi, Bizim Krallık’ın hükümdarı, diyarın koruyucusu.”
Son olarak Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşan @06khaleesi, “Baktım hava güzel, benim tahtı balkona taşıttım” dedi. Takipçi sayısı hızla artan ve sosyal medyanın ünlü kedileri arasına girmeye hazırlanan @06khaleesi’ye çok sayıda yorum geldi. @RozaMuskat CHP’nin kedisi @SeroChp ile iyi takım olacaklarını belirtirken, @aliserkin “@SeroChp Şero’ya arkadaş çıktı”, @Selmaen31162964 “Şero’ya rakip geldi” dedi.
Şu meseleyi artık çözelim
Bazen bir sohbet esnasında karşınızdaki bir kelimeyi yanlış telaffuz eder.
Çok büyük bir mesele değildir bu ama beklenmedik bir anda hoparlör yerine söyleniveren ‘apollö’ kelimesiyle, keyifli bir muhabbetin tadı kaçar. Kimi yanlış kelimeyi düzeltir, kimi dalga geçer, kimi karşısındakinin yerine utanır.Ankara’daki, ismi yanlış telaffuz edilen yerler arasında ise CerModern açık ara önde yer alır. Mutlaka yanlış bir söylenişine şahit olmuş, hatta belki doğrusunu söylerken ikaz edilmişsinizdir. Hâl böyleyken, Cer Modern Sanatlar Merkezi, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir anket yaptı ve merkezin adının okunuşuyla ilgili olarak, “Siz en çok hangisini duyuyorsunuz” diye sordu. Ankete 2 bin 933 Twitter kullanıcısı katıldı. Katılımcıların yüzde 48’i ‘SerModern’, yüzde 47’si ‘CernModern’, yüzde 5’i ise ‘SörModern’ yanıtını verdi. Anketin sonuçlanmasının ardından, ‘cer’ kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamını paylaşan @CerModern, “TDK Cer: Çekme, sürükleyerek götürme. Sanat sürükler” tespitinde bulundu. @cekimsizeylem, “Cermodern nasıl okunuyor hocam resmi açıklama yapın artık herkes farklı söylüyor” derken, diğer yorumlar şunlar oldu:
ŞU MESELEYİ ÇÖZELİM
@begulce Sör, ser, cern diye duyulur ama CerModern olarak anlaşılır. Yani çok da şey yapmamak lazım...
@selcankirnal “Sörmodern” diye okumaktan alamıyorum kendimi:)
@demirozl TCDD ailesi çeken çekilen araçlar için “Cer” kelimesini kullanır.
@hereluin Canım Ankaralılarım şu meseleyi çözelim, öğrenelim artık. Teşekkürler.
@benkremini Sonunda beklediğim soruya cevap gelecek galiba kaynağından.
@elifgokcetuncel Germodern’i duymuştum...
@caneryyy12 En çok SerModern’i duyuyorum ama her duyduğumda düzeltiyorum. Böyle böyle alışacaklar.
@cemil_sener75 Yazıldığı gibi okuyor, farklı telaffuzları düzeltiyorum. Seçeneklerde yok acaba yanlış mı yapmışım?
LAVARLA AÇIKLADI
Alternatif Ankara hayatının takipçisi @lavarlaa ise konuya web sitesindeki bir yazının linkini vererek dahil oldu. “Anlaşılan o ki CerModern’in okunuşunda hala birtakım yanlış anlaşılmalar söz konusu. Cer isminin hikayesini ‘Ankara’nın Cer’i ve Su Perileri’ başlıklı yazıdan okuyabilirsiniz” diyen @lavarlaa, bilgilendirici yazısında özetle şunları söylüyor:
“Sıhhiye’de bugünkü CerModern binası bundan uzun yıllar önce, 1926-1927 yıllarında TCDD’nin lokomotif bakımı ve onarımı için inşaa edilmiş. İsmi ise Cer Atölyeleri’ymiş. Arapça’da aslı ‘Cerr’ olan kelime, çekme, sürükleme anlamlarına gelmekteymiş. Lokomotiflerin içinde de cer motorları bulunmaktaymış. Cer Atölyeleri, Sıhhiye’de 50 yıldan fazla süre hizmet vermiş. Yıllar sonra da restore edilmiş ve 2010 yılında sanat galerisi olarak hizmete açılmış.”
MIRRGİL HANESİ’NDEN ANKARA KHALEESİ’Sİ
İlk kez düzenlenen Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Çalıştayın ardından sosyal medya hesaplarından bir video paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün düzenlediğimiz Sokak Hayvanları Çalıştayı’nda davetsiz bir misafirimiz vardı. Bu sefer sözü onlara bırakalım istedik” dedi. @mansuryavas06’nın paylaştığı videoda, Çalıştaya katılan bir siyam kedisi görülüyor. Videoda, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığını, özel görevli olduğunu ve her sabah 7.30’da işe gittiğini belirten Khaleesi, “Bugün programım bayağı dolu. Sokak Hayvanları Çalıştayı var, Kent Konseyi toplantısı var. Bu çalıştaya katılanları ve Mansur başkanı bir kedi olarak canı gönülden kutluyorum” diyor ve Başkan Yavaş’la fotoğraf çektirdikten sonra ekliyor; “Başkanım fışkiyeyi kırmışlar.”
Videoyu binlerce kişi beğenip paylaşırken, başrol oyuncusu da kısa sürede Ankara Khaleesi’si adıyla Twitter’da boy gösterdi. İsmini, Game of Thrones dizisinin bir karakterinden alan @06khaleesi, kendini şöyle tanımlıyor:
“Mırrgil Hanesi’nden isminin birincisi, bozkırın Khaleesi’si, Andallar’ın ve ilk insanların kraliçesi, Bizim Krallık’ın hükümdarı, diyarın koruyucusu.”
Son olarak Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşan @06khaleesi, “Baktım hava güzel, benim tahtı balkona taşıttım” dedi. Takipçi sayısı hızla artan ve sosyal medyanın ünlü kedileri arasına girmeye hazırlanan @06khaleesi’ye çok sayıda yorum geldi. @RozaMuskat CHP’nin kedisi @SeroChp ile iyi takım olacaklarını belirtirken, @aliserkin “@SeroChp Şero’ya arkadaş çıktı”, @Selmaen31162964 “Şero’ya rakip geldi” dedi.