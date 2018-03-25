Sosyal medyayı sallayan radar

İnternette, moda tabirle ‘sosyal medyayı sallayan’ son oluşum, mevlit bulma grupları oldu. Facebook’ta geçen temmuz ayında kurulan Mevlüd Bulma Grubu, bugün 40 binden fazla üyeye ev sahipliği yapıyor. Gruba katılırken, ‘Pazar günleri sık köfte kokusu duyar mısınız?’ ve ‘Yemek bulunca yer dayak bulunca kaçar mısınız?’ sorularını yanıtlamanız gerekiyor. Grup yöneticisi, sistemin işleyişini şöyle anlatıyor:

“Etrafınızda gördüğünüz mevlitleri paylaşarak (menü de verirseniz iyi olur) katkıda bulanabileceğiniz grup. Mahallenizde, sağda, solda mevlit görünce gruba konum atıyorsunuz, menüyü beğenen bedava yemeği kaçırmıyor.”

Grubun favorisi içinde köfte bulunan menüler. Tercih edilmeyen ise lokma paylaşımları. Gerekçe, üç tane lokma verilmesi ve kuyruğun çok uzun olması.

Grup üyeleri ise, “Gelecek sezonda bu grubun bir telefon uygulaması olmalı. Menü filtreleme, yakın lokasyonlardaki mevlitleri gösterme, saatleri ile ilgili bildirimler vs ne varsa olmalı” görüşünde.

ERKEN GİTMEK ÖNERİLMİYOR

Mevlüd Bulma Grubu’nu geçen ay ise, Mevlüd Bulma Grubu Ankara izledi. Grup yöneticisi, oluşumu şöyle anlatıyor:

“Arkadaşlar grubumuz şöyle çalışıyor. Mevlit radarını açıyor mevlidi buluyorsunuz sonra yerini, menüyü, varsa tatlıyı ve köfteliyse kaç köfte olduğu gibi detayları güzel bir fotoğrafla paylaşıyorsunuz. Sonra hep birlikte gidip keyfini çıkarıyoruz. Nice mutlu mevlitlere.

Not: lokma helva gibi sırada çok bekletmeli ama az besinli etkinlikler mevlit radarına girmiyor bu yüzden paylaşılmayacaktır.”

Grupta, mevlitlerde dikkat edilmesi gereken konular da sıralanmış. Mevlitlere erken gitmek, ayran almaya gönderilmek ve çeşitli işlere koşulmak gibi nedenlerle önerilmiyor. Öte yandan oğullarına kız beğenmek için etrafı kolaçan eden annelerden korunma yöntemleri de anlatılmış. Hemen yemeğe gömülmek de, mevlitlerde asla yapılmaması gereken kusurlu hareketler arasında yer alıyor.

Restoran açılışları, belediyelerin çorba dağıtımları, yemekli ve ücretsiz organizasyonlar, okulların geleneksel yemek günleri gibi etkinlikler de gruplarda yapılan paylaşımlar arasında yer alıyor. Son paylaşımlardan biri ise, Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi’nde yapılan ve Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dev baklava oldu.

BİR ANGARA HAVASI

Onedio.com geçtiğimiz günlerde ‘Bir Angara Havası: Ankara’nın Taşıyla Toprağıyla Bütünleşmiş Resmi Olmayan Simgeleri’ başlıklı bir yazı paylaştı. “Ankara’yı bilen bilir, bilmeyen de bizden öğrenebilir” diyen onedio.com’un nüktedan listesi, özetle şu maddelerden oluşuyor:

-Dertsiz, tasasız bir şekilde durmadan oyun havası oynanan yan yana pavyonları.

-Çıstaklı şarkılar eşliğinde dolaşan modifiyeli beyaz Şahinler.

-Gürül gürül akan sularıyla, Niagara’yı ağlatan heybetiyle Keçiören Şelalesi.

-Doğal krizleri fırsata çeviren ve karasal iklime yeni bir soluk getiren alt geçitleri.

-Bozkır bitki örtüsünü söküp atarak her yeri kaplayan yeni bir bitki örtüsü oluşturan kartvizitler.

-Bütün gamı kasaveti söküp alarak insanı hazzın en üst seviyesine taşıyan Aspava.

-Adrenalin bağımlılarının vazgeçilmez aracı olan mavi Magirus dolmuşlar.

-“Sistem yok yalnız” ya da “Şunu yukarıdaki Tennure Şef’e imzalatıp geliyorsun canım” sözleriyle iliklere kadar bürokrasi hissettiren memurları.

-İnsanın burnundan girip kemiklerinden çıkan popo kesici ayazı.

-Geyik de bir yere kadar: Bir tepenin üstünde tüm karizması, saygınlığı ile duran; baktıkça insanın içine umut ve mutluluk veren Anıtkabir.