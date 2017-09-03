Sosyal medyanın zaman makineleri

Dost meclislerinde çocukluğunuzun, gençliğinizin Ankara’sını anıp hüzünlenir, eski binalara, siyah beyaz fotoğraflara sevdalanır mısınız?

Dünden bugüne Ankara fotoğraflarıyla sosyal medyada arzıendam eden Antoloji Ankara, kentin geçmişine ve eskiye tutkun olanlara ışık tutuyor. Antoloji Ankara, Facebook, Twitter ve Instagram’daki paylaşımlarıyla, binaların, sokakların, mekânların geçmişten kalan fotoğraflarını günümüzdeki halleriyle bir araya getiriyor.

Antoloji Ankara’nın paylaştığı kareler arasında, kentin, her gün önünden geçip gittiğimiz, varlığını unuttuğumuz, kaybettiğimiz değerleri yer alıyor.

1988’de Atakule’nin inşaatından çekilen bir kare, 1963 yılında GMK Bulvarı girişinden Kızılay, 1934’te Güvenpark, 1940’lı yıllarda Cebeci sırtlarından Ankara Kalesi, 1929’da Ziraat Bankası Ulus Genel Müdürlük Binası paylaşılan fotoğraflardan bazıları.

ATATÜRK’ÜN ZİYARETİ

Bir karede 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Güvenpark ziyareti yer alırken, 1921 yılına ait bir diğer fotoğrafta ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaveri Salih Bozok ile Çankaya Köşkü’nün önünde görülüyor. 1973 yılına ait bir başka kare ise, İsmet İnönü’nün Anıtkabir ziyaretinden. Kızılay Meydanı, Uybadin Köşkü, Gençlik Parkı, ODTÜ, Kuğulu Park, Eymir ile Bahçelievler 7. Cadde de, şehrin geçmişi ve bugünü paylaşılan mekanları arasında yer alıyor.

70’li yıllara ait bir fotoğrafta Dikimevi-Bahçelievler troleybüsünün 3. Cadde’den 6. Cadde’ye dönüşü görülürken, bir diğeri 1959 yılına ait. Karede, yazar Ayşe Kulin, ailesi ile Adı Aylin romanında da bahsi geçen Kızılay Soysal Apartmanı’ndaki evlerinde.

BENİMLE GELİR MİSİNİZ

Öte yandan, “Bir zaman makinesi icat ettim. Cumhuriyetin ilk yıllarına dönüyorum. Benimle gelir misiniz” diyen Eski Ankara, namıdiğer Yeniulus da Twitter hesabından kent tarihine dair fotoğraflar paylaşıyor. Yeniulus’un fotoğrafları arasında, yazar Ayşe Kulin’in, annesi Sitare Hanım ve babası Muhittin Bey ile Güvenpark’ta oturduğu bir kare de yer alıyor. Fotoğraf 1942 yılında çekilmiş. 1940’ta çekilen ve Devlet Operası sanatçılarından Neriman San ile Mesude Çağlayan’ın yer aldığı fotoğrafa, “Atatürk heykeli olmasa burasının Ulus olduğuna inanır mısınız” notu düşülmüş. 1969’da Anıtkabir’de çekilen, Apollo 11’in astronotları Armstrong, Aldrin ve Collins’in bulunduğu kare de, Yeniulus’un paylaştığı fotoğraflardan.

Eski gazete kupürleri paylaşıp, kitap ve belgesel önerilerinde de bulunan Yeniulus, “Yaşadığımız şehrin tarihini bilmiyoruz. Ve bilmediğimiz için hep (bugünkü gibi) pespaye olduğunu zannediyoruz. Değildi...” diyor.

Siz de kentin geçmişiyle ve anılarınızla hasbihâl etmek isterseniz, Antoloji Ankara ve Eski Ankara’yı sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

VATANDAŞA DEV STRES ÇARKI

Alternatif Ankara hayatının takipçisi @lavarlaa, yukarıdaki fotoğrafı Twitter hesabından, “Samsun yolu üzerinde yere stres çarkı yapmış belediye. 3-4 tane yapmışlar halk rahatlamış biraz” notuyla paylaştı.