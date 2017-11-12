Sosyal medyanın trafikle imtihanı

2 bin 479 kişi oy kullanırken, yüzde 62’yle ‘Erken saatte biten ulaşım’ ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 27’si ‘Verimsiz ulaşım ağı’, yüzde 6’sı ‘Yağmurda tıkanan trafik’, yüzde 5’i ise ‘Kaldırıma park edilmesi’ seçeneklerini işaretledi. ‘E) Hepsi’ demek istediğini haykıran sosyal medya kullanıcıları, şu yorumları yaptı:

@bytheginger 5. şık olarak: yürüyen merdivenin sol tarafında hareketsiz duran vatandaş problemi.

@maliacikbas Bunların hepsi birbiriyle ilintili olduğundan E) Hepsi.

@icimozdemir 11.30’da hayat mı biter? Lütfen şu ulaşım saatleri esnesin.

@farukbolluk Havaalanına metro yok! Metro ağı kesinlikle büyütülmeli. Ayrıca, EGO seferleri geç saatlerde de devam etmeli.

@serenaydilmen Hepsi diyemiyor muyuz ya?

@mazvarasben Belediyenin özel taşıma araçlarından çıkan karaduman.

@nazifkocmn Sabaha kadar saat başı raylı sistem devam etmeli.

@AlpinYalci E-Hepsi ve daha fazlası.

UZAY MEKİĞİ Mİ DÜŞTÜ?

Ankara trafiğine veryansın eden sosyal medya kullanıcıları, öfkesini, yorgunluğunu, tepkisini şu tweetlerle anlattı:

@zeynepdokanak Şu trafik için Ankara’nın göbeğine uzay mekiği düşmesi lazım. Trafiğin hakkını bi bu verir.

@BATUHANKARAHAN0 Ankara’da çektiğim trafik zulmünü İstanbul’da çekmedim.

@Mustafaozden91 Ankara’da trafik artık beni çok sinir ediyor. Önceden Ankara böyle değildi.

@natgeomind Ankara pert olmuş durumda gerçekten hiçbi toplu taşıma aracıyla vaktinde işe yetişmek mümkün değil. Trafik kilit, metroda oksijen tükendi zaten bu ne beeee.

@nazliedacakmak Trafik, Ankara’da nasıl saat 4’ten itibaren başlayabiliyor ben anlamıyorum.

@shnnsedaa Bide Ankara’nın trafik derdi yok derler 1 saattir yoldayım 15 dakikalık yol daha bitmedi!!!

@EsraYldz905 Ankara’da trafik olduğu zaman tam söylenmeye yelteniyorum, sonra diyorum ya etraftan bir İstanbullu çıkıp yüzüme tükürürse? Olabilir çünkü.

OKSİJENSİZ HAVA SAHASI

Kentlinin toplu taşımayla imtihanı ise, şu satırlarla sosyal medyaya yansıdı:

@ilostark Abi nereye boşluğa ilerleyelim, oturan adamın üstüne mi oturayım. (Ankara’da sıradan bir otobüs)

@rumrum1907 40 dakika otobüs bekleyip, otobüsün durmadığı yerdir Ankara.

@inekadam10 Ankara’daki metro mantığı ile dolmuş mantığı aynı dolana kadar kalkmıyor.

@Bsr_Tgc Ankara Güvenpark’ta dolmuş bekleyen insanların “insanlığı-saygısı.” Sıra olma fikrini kim oturttuysa burda helal olsun. Uyana da helal olsun.

@ilkimm_ Oksijensiz hava sahası.. Allahım kısmi felç geçiriyorum. #ankarametro

@xdevilwife Ankara’da yaşayanlar için altın değerinde bir bilgi: toplu taşıma araçlarında öncelik inenlerindir.

@CMPdir O artık bir ankara metro inmeden binenler olimpiyat şampiyonu. O artık İÇİNİZDENGEÇERİM örgütünün bir üyesi. Helal olsun baya hayvansınız.

@handoosss Ankara’da 200’le başlayan tüm toplu taşıma araçlarında dövüştüm artık beni görünce oooo ablamız buyur gel otur diyorlar.

MERDİVEN İSYANI ŞOV

Yürüyen merdivenlerde ve sosyal medyada ‘Sağında duracaksın. Yürüyen merdivende yürünür mü? Sağı da solu da bizim, merdivenler hepimizin’ tartışmaları tüm hızıyla sürerken, @guney_dd’den farklı bir tespit geldi:

“Yürüyen merdiven statik yüklere göre tasarlanmıştır; dinamik yüklere göre değil. Yürürsen zırt pırt bozulur yani. Ankara’da normal merdiven seçeneği de var ve metro merdivenleri kısa zaten. Ankaralıların isyanı biraz şov.”