Sene 2087 ben neredeyim

Alternatif Ankara hayatının takipçisi lavarla.com’un yazarlarından @suleymancanku, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir oyun başlattı.
“Eskiden Ankara’da ‘Neredeyim?’ isimli bir oyun vardı. Oynayalım. Sene 2008, berem ve saçma bir montum var. Elimde bir deste para ile ‘dooolaaar dooooııvııızz’ diye bağırıyorum neredeyim? (bilen yenisini sorar)” diyen @suleymancanku’nun başlattığı oyun, @lavarlaa ve @ankaracimbizi’nın da katkısıyla büyük ilgi topladı. Oyuna katılanlar Ankara’da geçen anılarını küçük detaylarla paylaşırken, oyuna dahil olmayanların zaman akışı da “Neredeyim” sorusuyla dolup taştı.
1968’in iğde kokulu açık hava sineması, 80’lerin sonunda Ankara’nın ilk alışveriş merkezindeki kumpir sırası, 90’ların buz pateni pistiyle ünlü Kurtuluş Parkı, Hasanoğlan Köy Enstitüsü, hatta 2087 yılının, yapay zeka polis robotlarının çevirmesine takılan Ankaralısı bu oyunda bir araya geldi.
@CNNCakmakci, “Sene 1989, yeni açılan alışveriş merkezinde kumpir için neredeyse tüm şehir sıradayız. Patatesler Mars’ta yetişmiş olsa daha az ilgi görürdü. Biz nerdeyiz” sorusuyla Atakule’yi tarif etti. “90ların sonu, aklımız yerinde değil pek ama bir suyun aktığını anımsıyoruz. Tepede hayal gücünü dışarıdan da içeriden de hareket geçiren bir yapı. Yıllar sonra öğreniyoruz ki Çankaya Deresi oradan doğuyormuş. Neredeyiz” diye soran @ankaracimbizi’na çok sayıda cevap geldi. Oyun kurucu @suleymancanku’nun “Cımbızcının sorusu Ankara’yı karıştırdı. İncesucular gergin. Dikmenliler vadiyi savunuyor. İmrahorcular şafak sökünce gelir, Cımbızcı bizi şifala” çağrısının ardından doğru yanıt geldi: Botanik Parkı.
İĞDE KOKULU SİNEMALAR
@BesimCanZirh, “Bugün, @lavarlaa’nın da yaygınlaştırmasıyla, pek eğlenceli bir oyun başladı Ankara’yla ilgili. Yalnız 2000’lerin ortasından geriye giden pek görmedim. Denk gelmedi belki” tespitinde bulunurken, @NurhanErsoy sordu, “Yıl 1968 annem ve babam bizi açık hava sinemasına götürüyor. Hava mis gibi, iğde ağaçları kokuyor. Neredeyim hadi bakalım?”
Şakacı tayfa durur mu. Oyuna Dikmen’den katıldığı tahmin edilen @karamursellisin, “Sene her sene, duraktan eve gitmek için yokuş çıkıyorum. Evden bakkala gitmek için yokuş çıkıyorum. Evin içinde mutfaktan banyoya giderken bile yokuş çıkıyorum. Burası neresi” derken, geleceğin Ankara’sına selam çakan @Biyolog_Bey, “Sene 2087. Su kuyruğundan yeni çıkmış eve doğru giderken, iki yapay zeka polis robotu bileğimdeki çipi okuyarak sosyal skorumu güncelliyor. Neredeyim” diye sordu. @frkncyr ise, @onediocom’a çağrıda bulundu: “@lavarlaa’nın “Neredeyim” oyununda sorulan tüm yerleri bilerek ‘Ne kadar Ankaralısın’ testinde has Ankaralı çıktım. @onediocom editörleri bu testi kaçırmayın.” Diğer sorular ise şunlar oldu:
90’LARDA BUZ PATENİ
@emirdiker Sene 1991, yeni açılan alışveriş merkezi henüz cep telefonu olmayan gençlerin randevulaşmadan buluşma noktası olur. Neredeyse tüm @TEDAnkara gençleri oradadır. Biz nerdeyiz?
@mahlasimyokki Sene 2017, sokaktaki canları ücretsiz kısırlaştıran belediyeye ait bir kliniğin bulunduğu parktayım. Ankara’da büyüyenler 90’larda burada buz pateni kaymış olabilirler. Neredeyim?
@busebaayram Sene 2016, insanlar arkası birbirine yaslanmış banklarda gelen geçeni izliyor, gitar çalan bir grup var, ben de arkadaş buluşmalarının geleneksel ortak noktasında bekliyorum. Beklediğim kitapçının apartmanında, “Sabahattin Ali burada yaşadı” yazıyor. Neredeyim?
@matgum3 Sene 2005 lisedeyim, okul bahcesi otopark gibi kullanılıyor. Hemen karşımızda vergi daireleri var. Eskiden Romalılar yanımıza hamam yapmış ama günümüzde pavyonu meşhur bir cadde olmuş. Neredeyim?
@ahmetdenizatac Sene 2001 sinemadan çıktım. Yokuş aşağı giden bir caddenin ortasındayım. Yokuşu kesen sokağın bir ucu 96lar sitesine giderken diğer ucu Mimar Kemal İlkokulu’na gidiyor. Ben neredeyim?
HASANOĞLAN KÖY ENSTİTÜSÜ’NE DAVET VAR
@1umut06’nın, “Sene 2009. Okulun öğle arasında, milattan sonra Anadolu topraklarına yapılan ilk açıkhava tiyatrosuna, Aşık Veysel’in ve Ruhi Su’nun ders verdiği, Talip Apaydın, Mahmut Makal gibi isimlerin ders dinlediği binaların arasından geçerek gidiyorum. Neredeyim” sorusu, @sema_kendir tarafından Hasanoğlan Köy Enstitüsü olarak cevaplandı. @1umut06 ise şu çağrıda bulundu:
“Tebrik ederim doğru cevap. Lavarla aracılığıyla herkesi Ankara’nın yanı başında, cumhuriyet tarihinin önemli yapı taşlarından olan Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesine, köy çocuklarının elleriyle yaptığı heykelleri ve açıkhava tiyatrosunu görmeye davet ediyorum.”
X OLSA BEĞENİRDİNİZ
Sosyal medyada hepimizin aşina olduğu bir kalıp var: “X olsa beğenirdiniz ama burası Y.” @dmrhan_ da Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa, ”Çin metrosu olsa beğenirdiniz ama Çayyolu metrosu” notunu düşmüş. En soldaki yolcunun ODTÜ logolu çantasına dikkat çeken @shiny__ “Bence bu her şeyin cevabı” derken, @sekodiyolar’ın yorumu, “Bunla etkileşim alması kolay. Mümkünse Keçiören Metrosu’nu görelim” olmuş. @furkannyzz, paylaşımı, omzunda iguana olan bir gencin fotoğrafıyla yanıtlamış: “Çayyolu metro olsa beğenirdiniz ama burası Yenimahalle metro.” Fotoğrafa gelen diğer yorumlarsa şunlar:
@unsallltncz Metro Çin malı ama.
@efsus020 Evet. Duyar fotoğrafımızı da çektiğimize göre herkes kitapları kaldırıp telefonlara sarılabilir arkadaşlar.
@cengizispir Kızılay-Batıkent metrosu akşam saatleri, pek de dolu olmayan vagonda seyahat eden yolculardan ayaküstü kabaca sayabildiğim on-oniki kişi kitap okuyor! Kim ne derse desin #Ankara bir başka.
@faks_machine Bütlere girerken bizim Konya tramvayı da böyle. Edebiyat yapmayın boşa.
Siz de X’e istediğiniz değeri vererek kendi cümlenizi kurup, dilediğiniz Y’yi bulabilirsiniz.
Sene 2087 ben neredeyim
Alternatif Ankara hayatının takipçisi lavarla.com’un yazarlarından @suleymancanku, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir oyun başlattı.
“Eskiden Ankara’da ‘Neredeyim?’ isimli bir oyun vardı. Oynayalım. Sene 2008, berem ve saçma bir montum var. Elimde bir deste para ile ‘dooolaaar dooooııvııızz’ diye bağırıyorum neredeyim? (bilen yenisini sorar)” diyen @suleymancanku’nun başlattığı oyun, @lavarlaa ve @ankaracimbizi’nın da katkısıyla büyük ilgi topladı. Oyuna katılanlar Ankara’da geçen anılarını küçük detaylarla paylaşırken, oyuna dahil olmayanların zaman akışı da “Neredeyim” sorusuyla dolup taştı.
1968’in iğde kokulu açık hava sineması, 80’lerin sonunda Ankara’nın ilk alışveriş merkezindeki kumpir sırası, 90’ların buz pateni pistiyle ünlü Kurtuluş Parkı, Hasanoğlan Köy Enstitüsü, hatta 2087 yılının, yapay zeka polis robotlarının çevirmesine takılan Ankaralısı bu oyunda bir araya geldi.
@CNNCakmakci, “Sene 1989, yeni açılan alışveriş merkezinde kumpir için neredeyse tüm şehir sıradayız. Patatesler Mars’ta yetişmiş olsa daha az ilgi görürdü. Biz nerdeyiz” sorusuyla Atakule’yi tarif etti. “90ların sonu, aklımız yerinde değil pek ama bir suyun aktığını anımsıyoruz. Tepede hayal gücünü dışarıdan da içeriden de hareket geçiren bir yapı. Yıllar sonra öğreniyoruz ki Çankaya Deresi oradan doğuyormuş. Neredeyiz” diye soran @ankaracimbizi’na çok sayıda cevap geldi. Oyun kurucu @suleymancanku’nun “Cımbızcının sorusu Ankara’yı karıştırdı. İncesucular gergin. Dikmenliler vadiyi savunuyor. İmrahorcular şafak sökünce gelir, Cımbızcı bizi şifala” çağrısının ardından doğru yanıt geldi: Botanik Parkı.
İĞDE KOKULU SİNEMALAR
@BesimCanZirh, “Bugün, @lavarlaa’nın da yaygınlaştırmasıyla, pek eğlenceli bir oyun başladı Ankara’yla ilgili. Yalnız 2000’lerin ortasından geriye giden pek görmedim. Denk gelmedi belki” tespitinde bulunurken, @NurhanErsoy sordu, “Yıl 1968 annem ve babam bizi açık hava sinemasına götürüyor. Hava mis gibi, iğde ağaçları kokuyor. Neredeyim hadi bakalım?”
Şakacı tayfa durur mu. Oyuna Dikmen’den katıldığı tahmin edilen @karamursellisin, “Sene her sene, duraktan eve gitmek için yokuş çıkıyorum. Evden bakkala gitmek için yokuş çıkıyorum. Evin içinde mutfaktan banyoya giderken bile yokuş çıkıyorum. Burası neresi” derken, geleceğin Ankara’sına selam çakan @Biyolog_Bey, “Sene 2087. Su kuyruğundan yeni çıkmış eve doğru giderken, iki yapay zeka polis robotu bileğimdeki çipi okuyarak sosyal skorumu güncelliyor. Neredeyim” diye sordu. @frkncyr ise, @onediocom’a çağrıda bulundu: “@lavarlaa’nın “Neredeyim” oyununda sorulan tüm yerleri bilerek ‘Ne kadar Ankaralısın’ testinde has Ankaralı çıktım. @onediocom editörleri bu testi kaçırmayın.” Diğer sorular ise şunlar oldu:
90’LARDA BUZ PATENİ
@emirdiker Sene 1991, yeni açılan alışveriş merkezi henüz cep telefonu olmayan gençlerin randevulaşmadan buluşma noktası olur. Neredeyse tüm @TEDAnkara gençleri oradadır. Biz nerdeyiz?
@mahlasimyokki Sene 2017, sokaktaki canları ücretsiz kısırlaştıran belediyeye ait bir kliniğin bulunduğu parktayım. Ankara’da büyüyenler 90’larda burada buz pateni kaymış olabilirler. Neredeyim?
@busebaayram Sene 2016, insanlar arkası birbirine yaslanmış banklarda gelen geçeni izliyor, gitar çalan bir grup var, ben de arkadaş buluşmalarının geleneksel ortak noktasında bekliyorum. Beklediğim kitapçının apartmanında, “Sabahattin Ali burada yaşadı” yazıyor. Neredeyim?
@matgum3 Sene 2005 lisedeyim, okul bahcesi otopark gibi kullanılıyor. Hemen karşımızda vergi daireleri var. Eskiden Romalılar yanımıza hamam yapmış ama günümüzde pavyonu meşhur bir cadde olmuş. Neredeyim?
@ahmetdenizatac Sene 2001 sinemadan çıktım. Yokuş aşağı giden bir caddenin ortasındayım. Yokuşu kesen sokağın bir ucu 96lar sitesine giderken diğer ucu Mimar Kemal İlkokulu’na gidiyor. Ben neredeyim?
HASANOĞLAN KÖY ENSTİTÜSÜ’NE DAVET VAR
@1umut06’nın, “Sene 2009. Okulun öğle arasında, milattan sonra Anadolu topraklarına yapılan ilk açıkhava tiyatrosuna, Aşık Veysel’in ve Ruhi Su’nun ders verdiği, Talip Apaydın, Mahmut Makal gibi isimlerin ders dinlediği binaların arasından geçerek gidiyorum. Neredeyim” sorusu, @sema_kendir tarafından Hasanoğlan Köy Enstitüsü olarak cevaplandı. @1umut06 ise şu çağrıda bulundu:
“Tebrik ederim doğru cevap. Lavarla aracılığıyla herkesi Ankara’nın yanı başında, cumhuriyet tarihinin önemli yapı taşlarından olan Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesine, köy çocuklarının elleriyle yaptığı heykelleri ve açıkhava tiyatrosunu görmeye davet ediyorum.”
X OLSA BEĞENİRDİNİZ
Sosyal medyada hepimizin aşina olduğu bir kalıp var: “X olsa beğenirdiniz ama burası Y.” @dmrhan_ da Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa, ”Çin metrosu olsa beğenirdiniz ama Çayyolu metrosu” notunu düşmüş. En soldaki yolcunun ODTÜ logolu çantasına dikkat çeken @shiny__ “Bence bu her şeyin cevabı” derken, @sekodiyolar’ın yorumu, “Bunla etkileşim alması kolay. Mümkünse Keçiören Metrosu’nu görelim” olmuş. @furkannyzz, paylaşımı, omzunda iguana olan bir gencin fotoğrafıyla yanıtlamış: “Çayyolu metro olsa beğenirdiniz ama burası Yenimahalle metro.” Fotoğrafa gelen diğer yorumlarsa şunlar:
@unsallltncz Metro Çin malı ama.
@efsus020 Evet. Duyar fotoğrafımızı da çektiğimize göre herkes kitapları kaldırıp telefonlara sarılabilir arkadaşlar.
@cengizispir Kızılay-Batıkent metrosu akşam saatleri, pek de dolu olmayan vagonda seyahat eden yolculardan ayaküstü kabaca sayabildiğim on-oniki kişi kitap okuyor! Kim ne derse desin #Ankara bir başka.
@faks_machine Bütlere girerken bizim Konya tramvayı da böyle. Edebiyat yapmayın boşa.
Siz de X’e istediğiniz değeri vererek kendi cümlenizi kurup, dilediğiniz Y’yi bulabilirsiniz.