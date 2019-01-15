Şehrin sesine kulak verin

Evden işe, işten eve, kimilerimiz okula, tatil günlerinde en sevdiğimiz kahveciye, oradan AVM’ye derken, ömrümüzü birkaç semt arasında savrularak geçiriyoruz.
Çoğu zaman sevdiğimiz şarkıları bir kulaklıkla fon müziği yaptığımız bu semtlerin ise sesleri var. Örneğin gözleriniz kapalı olsa ve nerede olduğunuzu bilmeseniz, sokak müzisyenlerinin çaldığı şarkılardan, en azından Kızılay’da mı yoksa Tunalı’da mı olduğunuzu anlayabilirsiniz. Yahut “Çay içen var mı çay içen” cümlesinden bulunduğunuz yeri az çok tahmin edebilir, sonuna bir de ‘Siz kaybedersiniz’ vurgusuyla söylenmiş “Çay gitti” nidası eklendiyse Kuğulupark’ta olduğunuza emin olabilirsiniz. Kent sakinlerinin bilinçaltında yer etmiş bu sesleri masaya yatıran Ekşi Sözlük, namıdiğer Kutsal Bilgi Kaynağı, özellikle toplu taşımada şahit olduğumuz seslere dikkat çekiyor. Sözlük kullanıcıları, ‘Ankaralıların bilinçaltına yerleşmiş sesler’ başlığında şu tespitlerde bulunmuş:
PERONLARI BOŞALTINIZ
@the picture of dorian gray Trenimiz Dikimevi istikametine gitmektedir.
@ankaralimadenci İndirimli aktarma.
@kinobistrica Ulus-OSTİM-Batıkent istikametine gidecek sayın yolcularımız...
@parol Güvenpark dolmuş duraklarından bir kuple: Ööööveçlerveçlerveçler... Ve klasik: Otti ottiiii.
@tamam bizim koy metropol (bkz: çay içen) (bkz: aşti) Çayi çeeeğnn şeklinde bir tonlama ile. Bir de Güvenpark’ta Balgat Yüzyıl diye bağıran dolmuşçular. balgatyüzyılbalgatyüzyılbalgat yüzyıııaaall şeklinde.
@delphian Dolmuşta giderken aniden gelen “çök çök” sesleri.
@tinlamazsantinlamam Dear passengers this train goes to Batıkent direction.
@etrafsiz Haydi paşa paşa! (bkz: abidinpaşa) (bkz: taksi dolmuş)
@tolkyy Hareket saati geçmiş otobüs kaptanlarının dikkatine. Hareket saatiniz geçmiştir. Peronları acilen boşaltınız. Aksi halde cezai işlem uygulanacaktır.
@kafan guzelse benim sucum ne Eğer kimse rahatsız olmayacaksa müzik yapacağız -iki saniye etrafa bakış- anlayışınız için teşekkür ederiz!
@we are all v Özellikle Kızılay-Koru hattında bir seyahatte 3 kez şu sesler çınlamaya başladı:
-pardon müzik yapacağız da rahatsız olan var mı?
Sanat icra etmek güzel iş kesinlikle ama tek seyahatte 3 ayrı grubun gelip müzik yapmak istemesi ‘eh be’ dedirtiyor.
ÇAY İÇEN VAR MI
Seyyar satıcılar, egzoz ve inşaat gürültüsü ile kentin alametifarikası ‘La’yı da unutmayan Kutsal Bilgi Kaynağı sakinlerinin klavyesinden dökülen diğer sesler ise şunlar oldu:
@seerlomlan AŞTİ içerisinde çığırtkanlık yapmak yasaktır. Lütfen çığırtkanlık yapanlara itibar etmeyiniz.
@kam davulu Birilerinin size mütemadiyen hocam diye seslenmesi.
-Hocam iki kişi uzatır mısınız?
-Hocam borcunuz 10 lira.
-Hocam caminin oradan dön, aradığın adres orada.
-Hocam kusura bakmayın görmedim.
@albertopernambucanas Hayret kimse de yazmamış. Abart egzozlu oyun havası açık kuş serisi araç sesi.
@pompido Kuğulu Park’ta yıllardır aynı abinin ‘çayiçen var mı çayiçen’ sorusu.
@udna Kaldırım değiştirme sesi, inşaat sesi, anons sesi.
@deremoni (bkz: la) Nota olan değil. Her kelime başında adeta bir the gibi. Hem tek başına anlamsız hem de onsuz olmayan hece. Kalın l ile.
La bebe. La gardaş. La oğlum. La... La... La...
@artistbe Tazeleeer. Gel abi 5 tane 1 lira (saat 23:00) 7 taneee 1 olduuu.
@enneagram Kimse de söylememiş erik dalı gevrektir sesi.
@renkokusu Zeka küpleriii, sıcaak su torbasıı. Karanfil metro.
Siz de gözlerini kapatıp İstanbul’u dinleyen Orhan Veli misali kulak verin Ankara’ya. Serin serin Kapalıçarşı, cıvıl cıvıl Mahmutpaşa olmasa da, dinmiş lodosların uğultusu içinde güvercin dolu avlular...
ESKİDEN BURALAR HEP DUTLUKTU
Dünden bugüne Ankara’yı fotoğraf ve belgelerle takipçileriyle buluşturan @antolojiankara, geçtiğimiz günlerde başladığı ‘Hayalleme’ serisiyle ilginç çalışmalara imza atıyor. Kentin eski ve yeni hâllerinin aynı karede buluştuğu seride, eski fotoğraflardaki zaman yolcuları bugüne misafir oluyor. Bir paylaşımda 70’lerin Kızılay Meydanı, bir diğerinde ise Çıkrıkçılar Yokuşu’nun yaklaşık 60 yıl öncesi, bugünle bir araya geliyor. Yukarıdaki fotoğrafa ise, “Ulus’ta 1963 ve 2018 iç içe. @egulsenerdem’e teşekkürlerimizle” notu düşülmüş. “Eskiden buralar hep dutluktu” demekten fazlasını yapan ve kentin geçmişine sahip çıkan @antolojiankara’yı Twitter ve Instagram hesaplarından takip edebilir, eski Ankara fotoğraflarınızı paylaşarak oluşumu destekleyebilirsiniz.
Şehrin sesine kulak verin
Evden işe, işten eve, kimilerimiz okula, tatil günlerinde en sevdiğimiz kahveciye, oradan AVM’ye derken, ömrümüzü birkaç semt arasında savrularak geçiriyoruz.
Çoğu zaman sevdiğimiz şarkıları bir kulaklıkla fon müziği yaptığımız bu semtlerin ise sesleri var. Örneğin gözleriniz kapalı olsa ve nerede olduğunuzu bilmeseniz, sokak müzisyenlerinin çaldığı şarkılardan, en azından Kızılay’da mı yoksa Tunalı’da mı olduğunuzu anlayabilirsiniz. Yahut “Çay içen var mı çay içen” cümlesinden bulunduğunuz yeri az çok tahmin edebilir, sonuna bir de ‘Siz kaybedersiniz’ vurgusuyla söylenmiş “Çay gitti” nidası eklendiyse Kuğulupark’ta olduğunuza emin olabilirsiniz. Kent sakinlerinin bilinçaltında yer etmiş bu sesleri masaya yatıran Ekşi Sözlük, namıdiğer Kutsal Bilgi Kaynağı, özellikle toplu taşımada şahit olduğumuz seslere dikkat çekiyor. Sözlük kullanıcıları, ‘Ankaralıların bilinçaltına yerleşmiş sesler’ başlığında şu tespitlerde bulunmuş:
PERONLARI BOŞALTINIZ
@the picture of dorian gray Trenimiz Dikimevi istikametine gitmektedir.
@ankaralimadenci İndirimli aktarma.
@kinobistrica Ulus-OSTİM-Batıkent istikametine gidecek sayın yolcularımız...
@parol Güvenpark dolmuş duraklarından bir kuple: Ööööveçlerveçlerveçler... Ve klasik: Otti ottiiii.
@tamam bizim koy metropol (bkz: çay içen) (bkz: aşti) Çayi çeeeğnn şeklinde bir tonlama ile. Bir de Güvenpark’ta Balgat Yüzyıl diye bağıran dolmuşçular. balgatyüzyılbalgatyüzyılbalgat yüzyıııaaall şeklinde.
@delphian Dolmuşta giderken aniden gelen “çök çök” sesleri.
@tinlamazsantinlamam Dear passengers this train goes to Batıkent direction.
@etrafsiz Haydi paşa paşa! (bkz: abidinpaşa) (bkz: taksi dolmuş)
@tolkyy Hareket saati geçmiş otobüs kaptanlarının dikkatine. Hareket saatiniz geçmiştir. Peronları acilen boşaltınız. Aksi halde cezai işlem uygulanacaktır.
@kafan guzelse benim sucum ne Eğer kimse rahatsız olmayacaksa müzik yapacağız -iki saniye etrafa bakış- anlayışınız için teşekkür ederiz!
@we are all v Özellikle Kızılay-Koru hattında bir seyahatte 3 kez şu sesler çınlamaya başladı:
-pardon müzik yapacağız da rahatsız olan var mı?
Sanat icra etmek güzel iş kesinlikle ama tek seyahatte 3 ayrı grubun gelip müzik yapmak istemesi ‘eh be’ dedirtiyor.
ÇAY İÇEN VAR MI
Seyyar satıcılar, egzoz ve inşaat gürültüsü ile kentin alametifarikası ‘La’yı da unutmayan Kutsal Bilgi Kaynağı sakinlerinin klavyesinden dökülen diğer sesler ise şunlar oldu:
@seerlomlan AŞTİ içerisinde çığırtkanlık yapmak yasaktır. Lütfen çığırtkanlık yapanlara itibar etmeyiniz.
@kam davulu Birilerinin size mütemadiyen hocam diye seslenmesi.
-Hocam iki kişi uzatır mısınız?
-Hocam borcunuz 10 lira.
-Hocam caminin oradan dön, aradığın adres orada.
-Hocam kusura bakmayın görmedim.
@albertopernambucanas Hayret kimse de yazmamış. Abart egzozlu oyun havası açık kuş serisi araç sesi.
@pompido Kuğulu Park’ta yıllardır aynı abinin ‘çayiçen var mı çayiçen’ sorusu.
@udna Kaldırım değiştirme sesi, inşaat sesi, anons sesi.
@deremoni (bkz: la) Nota olan değil. Her kelime başında adeta bir the gibi. Hem tek başına anlamsız hem de onsuz olmayan hece. Kalın l ile.
La bebe. La gardaş. La oğlum. La... La... La...
@artistbe Tazeleeer. Gel abi 5 tane 1 lira (saat 23:00) 7 taneee 1 olduuu.
@enneagram Kimse de söylememiş erik dalı gevrektir sesi.
@renkokusu Zeka küpleriii, sıcaak su torbasıı. Karanfil metro.
Siz de gözlerini kapatıp İstanbul’u dinleyen Orhan Veli misali kulak verin Ankara’ya. Serin serin Kapalıçarşı, cıvıl cıvıl Mahmutpaşa olmasa da, dinmiş lodosların uğultusu içinde güvercin dolu avlular...
ESKİDEN BURALAR HEP DUTLUKTU
Dünden bugüne Ankara’yı fotoğraf ve belgelerle takipçileriyle buluşturan @antolojiankara, geçtiğimiz günlerde başladığı ‘Hayalleme’ serisiyle ilginç çalışmalara imza atıyor. Kentin eski ve yeni hâllerinin aynı karede buluştuğu seride, eski fotoğraflardaki zaman yolcuları bugüne misafir oluyor. Bir paylaşımda 70’lerin Kızılay Meydanı, bir diğerinde ise Çıkrıkçılar Yokuşu’nun yaklaşık 60 yıl öncesi, bugünle bir araya geliyor. Yukarıdaki fotoğrafa ise, “Ulus’ta 1963 ve 2018 iç içe. @egulsenerdem’e teşekkürlerimizle” notu düşülmüş. “Eskiden buralar hep dutluktu” demekten fazlasını yapan ve kentin geçmişine sahip çıkan @antolojiankara’yı Twitter ve Instagram hesaplarından takip edebilir, eski Ankara fotoğraflarınızı paylaşarak oluşumu destekleyebilirsiniz.