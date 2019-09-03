Sarı Kız Heykeli turuncu balık ve golf topu

Alternatif Ankara hayatının izini süren Lavarla, geçtiğimiz günlerde web sitesinde, ‘90’larda Ankara’da Çocuk Olmak’ başlıklı bir yazı paylaştı.
Yazıda; Kavaklıdere ve Akün sinemalarından Kuğulupark’ın çitsiz haline, sokağa çıkma yasağının olduğu nüfus sayımı günlerinden Kızılay binasının akıbetiyle ilgili dedikodulara, Atakule’deki oyun salonundan Ahlatlıbel’deki Ankara Golf Kulübü’nden çalınan golf toplarına pek çok detay yer alıyor.
İlgi çekici yazıyı Twitter hesabından da duyuran @lavarlaa, “90’larda Ankara’da çocuk olanları hafif hafif alıp o günlere götürecek kısa bir okumalık, ‘90’larda Ankara’da Çocuk Olmak.’ Peki 90’ların Ankara’sından sizin aklınızda yer eden şeyler neler” dedi. Twitter sakinleri ise 90’ların Ankara’sını şu sözlerle anlattı:
ALICE HARİKALAR DİYARI’NDA
@dikmenintepesi Atakule, 90’ları 2000’lere taşımıştı Ankara’da.
@AnkaraSenatoru Atatürk Bulvarı üzerindeki (Şimdi TBMM ek binası) Orman Bakanlığı binasının kapısında kocaman bir sincap heykeli vardı. Onu hiç unutamam.
@pragmuhtari 23 nisanlarda Seymenler’de yapılan şenlikler, meclis önü konserleri, havai fişek gösterileri. Okul alışverişinden sonra gidilen Jeton Burger ve maaş yattığında koşarak gittiğimiz Kocatepe Beğendik.
@8tittle Batı Sineması ve oranın içinde amerikan tarzı ilk hamburgerlerin yapıldığı Kino Burger vardı. Böyle para ile çalışan müzik makinesi vardı vay be.
@BegumTuanaa Bu yazı beni epey duygulandırdı, çocukluğuma götürdü.
@Nlbntgl Kuğulu Park’ta havuzu boşaltırlardı. Biz de yavru ördeklerin peşinde gezerdik havuzun içinde. Boyumuzu aşan derinlik nedeniyle tekrar yukarı çıkarken annem elimizden tutup yukarı çekerdi.
@gkhntar Vay be ne çok flaş çaktı gözümde. Sakarya Caddesi üzerindeki atari salonu, Hosta Piknik’te yarım ekmek döner, pazarda poşet ve su satmak, umarsızca yaptığım basket maçları, Batıkent etrafındaki boş alanlarda uçurduğumuz uçurtmalar ve tabi ki Libas ve Ayben mağazaları.
Kentin geçmişi; sincap heykeliyle, ışıklı müzik kutularıyla, yavru ördeklerin peşinde koşulan boş havuzuyla, uçurtmalarıyla herkesin hatıralarında Alice’in Harikalar Diyarı gibi. 35 yılımı geçirdiğim Ankara’nın mazisi, benim hafızamda ise şöyle:
SÖYLENTİLERİN BİNİ BİR PARA
Dikimevi metrosu yeni yapılıyor. Özellikle çocuklar için uzay gemisi yapımına şahit olmak gibi bir şey. Çok hızlı gidiyormuş, Dikimevi’nden Kızılay’a sekiz dakikada ulaşıyormuş. Aslında duraklarda vakit harcamasa üç dakikaymış. Yok efendim metro inşaatı sırasında yakınlardaki tüm evlerin altı oyulmuş, çok tehlikeliymiş. Söylentilerin bini bir para. Akşamları büyük bir kalabalık, metro inşaatı nedeniyle kapatılan koca bulvara iniyor. Çekirdek çitleyip dondurma yiyoruz. Kimi bisikletli, kimi kaykaylı. Yol araçların değil, mecburen kentlinin. Değmeyin keyfimize...
Bazen Kurtuluş’a kadar yürüyoruz. İtfaiye istasyonunun demirlerine tutunup, bahçedeki havuzda yüzen turuncu balıkları izliyorum. Kurtuluş Parkı’ndan her geçişimde göğe bakıp, Selim Turan’ın, upuzun bir direğin üzerinde yer alan Sarı Kız heykeline selam duruyorum. Babamla, şimdilerde pek kalmayan seyyar gobitçilerden aldığımız ekmek arası haşlanmış yumurtadan ibaret olan gobiti, büyük bir iştahla yiyoruz. O günlerin de şimdinin de en eskisi dostlarımla Botanik Parkı’nın çimlerinde yuvarlanıyor, Ahlatlıbel’den aşırdığımız golf toplarını ceplerimize, pantolonumuzun, çoraplarımızın içine doldurup kaçarken gülüşüyoruz.
Aradan çeyrek asır geçiyor. Aynı dostlarla, yine aynı parkta, bir yaşındaki oğlumla çimlerde koşuyoruz... Ve 90’ların Ankaralı çocuklarından en az ikisi, o golf toplarını hâlâ saklıyor, biliyorum.
ÖNCESİ VE SONRASI
Sekiz yıldır yüzlerce can dostun barındığı İmrahor Vadisi’ndeki Patiliköy geçtiğimiz günlerde Gölbaşı’na taşındı. Patiliköy’ün kurucusu @volkankoc0681, Twitter hesabından iki fotoğraf paylaştı. Fotoğraflara, “Öncesi ve sonrası. Ne mücadeleler verdiğimi bir düşünün. Her şey patili çocuklarım için” notunu düşen @volkankoc0681, şimdilerde Patiliköy sakinleri için bir havuz yapma telaşında.
“Sürekli ağaç dikiyorum. Onlar zamanla yeşerecek, gölge olacak. Madem hava sıcak, ben de havuz yapmaya karar verdim. Canlara can feda. Her şeyi yapıyorum, el becerim var da bakalım bunu yapabilecek miyim. Neyse, başlamak bitirmenin yarısı derler. Temeli attım” diyen @volkankoc0681’e gelen yorumlarsa şöyle:
@oskayagil Yaptıklarınızın öneminin ve büyüklüğünün yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. Siz büyük fedakarlıklarla, büyük bir sonuca imza attınız. Geç de olsa anlaşılacaktır. Siz ve size destek veren arkadaşlarınız canların kahramanısınız.
@iclk4110 Sizleri yeni takip ediyorum. Yaşayan bir idolsünüz. Yokluktan bunları ortaya çıkarmak, herkesin tekme vurduğu, katlettiği canlara sahip çıkarak bu hale getirmek. Kelimeler yetersiz, bizlere örnek oluyorsunuz.
@erdemdenkli Muazzam bir çaba.
Sarı Kız Heykeli turuncu balık ve golf topu
Alternatif Ankara hayatının izini süren Lavarla, geçtiğimiz günlerde web sitesinde, ‘90’larda Ankara’da Çocuk Olmak’ başlıklı bir yazı paylaştı.
Yazıda; Kavaklıdere ve Akün sinemalarından Kuğulupark’ın çitsiz haline, sokağa çıkma yasağının olduğu nüfus sayımı günlerinden Kızılay binasının akıbetiyle ilgili dedikodulara, Atakule’deki oyun salonundan Ahlatlıbel’deki Ankara Golf Kulübü’nden çalınan golf toplarına pek çok detay yer alıyor.
İlgi çekici yazıyı Twitter hesabından da duyuran @lavarlaa, “90’larda Ankara’da çocuk olanları hafif hafif alıp o günlere götürecek kısa bir okumalık, ‘90’larda Ankara’da Çocuk Olmak.’ Peki 90’ların Ankara’sından sizin aklınızda yer eden şeyler neler” dedi. Twitter sakinleri ise 90’ların Ankara’sını şu sözlerle anlattı:
ALICE HARİKALAR DİYARI’NDA
@dikmenintepesi Atakule, 90’ları 2000’lere taşımıştı Ankara’da.
@AnkaraSenatoru Atatürk Bulvarı üzerindeki (Şimdi TBMM ek binası) Orman Bakanlığı binasının kapısında kocaman bir sincap heykeli vardı. Onu hiç unutamam.
@pragmuhtari 23 nisanlarda Seymenler’de yapılan şenlikler, meclis önü konserleri, havai fişek gösterileri. Okul alışverişinden sonra gidilen Jeton Burger ve maaş yattığında koşarak gittiğimiz Kocatepe Beğendik.
@8tittle Batı Sineması ve oranın içinde amerikan tarzı ilk hamburgerlerin yapıldığı Kino Burger vardı. Böyle para ile çalışan müzik makinesi vardı vay be.
@BegumTuanaa Bu yazı beni epey duygulandırdı, çocukluğuma götürdü.
@Nlbntgl Kuğulu Park’ta havuzu boşaltırlardı. Biz de yavru ördeklerin peşinde gezerdik havuzun içinde. Boyumuzu aşan derinlik nedeniyle tekrar yukarı çıkarken annem elimizden tutup yukarı çekerdi.
@gkhntar Vay be ne çok flaş çaktı gözümde. Sakarya Caddesi üzerindeki atari salonu, Hosta Piknik’te yarım ekmek döner, pazarda poşet ve su satmak, umarsızca yaptığım basket maçları, Batıkent etrafındaki boş alanlarda uçurduğumuz uçurtmalar ve tabi ki Libas ve Ayben mağazaları.
Kentin geçmişi; sincap heykeliyle, ışıklı müzik kutularıyla, yavru ördeklerin peşinde koşulan boş havuzuyla, uçurtmalarıyla herkesin hatıralarında Alice’in Harikalar Diyarı gibi. 35 yılımı geçirdiğim Ankara’nın mazisi, benim hafızamda ise şöyle:
SÖYLENTİLERİN BİNİ BİR PARA
Dikimevi metrosu yeni yapılıyor. Özellikle çocuklar için uzay gemisi yapımına şahit olmak gibi bir şey. Çok hızlı gidiyormuş, Dikimevi’nden Kızılay’a sekiz dakikada ulaşıyormuş. Aslında duraklarda vakit harcamasa üç dakikaymış. Yok efendim metro inşaatı sırasında yakınlardaki tüm evlerin altı oyulmuş, çok tehlikeliymiş. Söylentilerin bini bir para. Akşamları büyük bir kalabalık, metro inşaatı nedeniyle kapatılan koca bulvara iniyor. Çekirdek çitleyip dondurma yiyoruz. Kimi bisikletli, kimi kaykaylı. Yol araçların değil, mecburen kentlinin. Değmeyin keyfimize...
Bazen Kurtuluş’a kadar yürüyoruz. İtfaiye istasyonunun demirlerine tutunup, bahçedeki havuzda yüzen turuncu balıkları izliyorum. Kurtuluş Parkı’ndan her geçişimde göğe bakıp, Selim Turan’ın, upuzun bir direğin üzerinde yer alan Sarı Kız heykeline selam duruyorum. Babamla, şimdilerde pek kalmayan seyyar gobitçilerden aldığımız ekmek arası haşlanmış yumurtadan ibaret olan gobiti, büyük bir iştahla yiyoruz. O günlerin de şimdinin de en eskisi dostlarımla Botanik Parkı’nın çimlerinde yuvarlanıyor, Ahlatlıbel’den aşırdığımız golf toplarını ceplerimize, pantolonumuzun, çoraplarımızın içine doldurup kaçarken gülüşüyoruz.
Aradan çeyrek asır geçiyor. Aynı dostlarla, yine aynı parkta, bir yaşındaki oğlumla çimlerde koşuyoruz... Ve 90’ların Ankaralı çocuklarından en az ikisi, o golf toplarını hâlâ saklıyor, biliyorum.
ÖNCESİ VE SONRASI
Sekiz yıldır yüzlerce can dostun barındığı İmrahor Vadisi’ndeki Patiliköy geçtiğimiz günlerde Gölbaşı’na taşındı. Patiliköy’ün kurucusu @volkankoc0681, Twitter hesabından iki fotoğraf paylaştı. Fotoğraflara, “Öncesi ve sonrası. Ne mücadeleler verdiğimi bir düşünün. Her şey patili çocuklarım için” notunu düşen @volkankoc0681, şimdilerde Patiliköy sakinleri için bir havuz yapma telaşında.
“Sürekli ağaç dikiyorum. Onlar zamanla yeşerecek, gölge olacak. Madem hava sıcak, ben de havuz yapmaya karar verdim. Canlara can feda. Her şeyi yapıyorum, el becerim var da bakalım bunu yapabilecek miyim. Neyse, başlamak bitirmenin yarısı derler. Temeli attım” diyen @volkankoc0681’e gelen yorumlarsa şöyle:
@oskayagil Yaptıklarınızın öneminin ve büyüklüğünün yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. Siz büyük fedakarlıklarla, büyük bir sonuca imza attınız. Geç de olsa anlaşılacaktır. Siz ve size destek veren arkadaşlarınız canların kahramanısınız.
@iclk4110 Sizleri yeni takip ediyorum. Yaşayan bir idolsünüz. Yokluktan bunları ortaya çıkarmak, herkesin tekme vurduğu, katlettiği canlara sahip çıkarak bu hale getirmek. Kelimeler yetersiz, bizlere örnek oluyorsunuz.
@erdemdenkli Muazzam bir çaba.