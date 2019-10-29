Ruhunuzu kulak memesi kıvamına getiren eylem

Cebeci’den Kızılay’a yürümek, Ankara’da yapılabilecek basit, zahmetsiz, ücretsiz ama en etkili eylemdir. Kolej’e kadar düzayaktır, yormaz. Sakinleştirir, rahatlatır, sorunları çözmese de kalbi ferahlatır...
Kurtuluş Parkı’na ulaşınca içinden geçmek, geçerken de göğe bakıp Sarı Kız Heykeli’ne selam çakmak gerekir. Kızılay’a ulaştığınızda ruhunuz çoktan kulak memesi kıvamına gelmiştir. Aynı etkiyi Tunalı-Kızılay ya da Sıhhiye-Kızılay güzergahlarında yakalamak mümkün değildir.
Sosyal medyanın sevilen ikilisi Nevzat Can Ünsal ve Kaan Karabüber geçtiğimiz günlerde ‘Cebeci’den Kızılay’a Yürümek ve AŞTİ Turu’ başlıklı bir video paylaştı. Gri şehrin kara mizahını yapan @kurcalaa ekibinden Nevzat, ‘Türkiye’nin en önemli rotalarından biri’ olarak niteledikleri bu yolun neden meşhur olduğunu da şu sözlerle anlattı:
“Bir kere düz bir yol ve geniş bir kaldırıma sahip. İki kilometre, yaklaşık 20 dakikada yürünebiliyor. Ne çok yoracak kadar uzun ne de kısa. Dolmuşa binsen binilmez, taksiye binsen almaz. Bari yürüyelim dediğimiz bir yol.”
Bu yolun rahatlatıcı etkisi olduğuna inandığını belirten Kaan ise “Hatta birçok insanın sorununu çözmek için bu yolu yürüdüğünü düşünüyorum” diyor. İkili, yürüyüşün ardından soluğu AŞTİ’de alırken, Nevzat’ın yorumu, “Ankara’da üç tane gezilecek yer say deseler, bunlardan biri kesinlikle AŞTİ olur. İkincisi aklıma gelmiyor” oluyor. Yolu Ankara’dan geçenlerin anılarını depreştiren paylaşıma Twitter sakinlerinden gelen yorumlarsa şöyle:
AYDINLANMA GÜZERGÂHI
@nevyunani Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm...
@ardaakadir Sevgilimle her hafta en az 2 kez yürümeden edemediğimiz rota.
@bigaripyolcuu Nasıl özlemişimm beee. İnsanın canı AŞTİ çeker mi. Valla benim çekti... Ahh bee.
@SAslngl Şehir dışından gelen arkadaşlarımı bu videoya yönlendiriyorum.
@denizgguvenc Bayıldığım bir yürüme rotasıdır, Kurtuluş Parkı’nda azcık mola vermek gerekir Kolej’den sonra sıkar.
@handekhyoglu Bir miktar özlem giderdim, AŞTİ’ye rağmen.
@bi_ganegan Aydınlanma güzergâhı olarak revize edilmesiyle ilgili KHK.
@huzursuzyel Gençliğim eyvah...
@lirebss 4 yıl boyunca yürüdüm yine de videoyu izlerken bir tuhaf oldum be.
@bugrahancerlio Hakikaten de Türkiye’nin en önemli rotalarından birisin Cebeci-Kızılay.
ANILAR DEPREŞTİ
@DGNMehmet Ankara özlemine bir parmak bal çalmak.
@aynurptr Ağlayacağım sanırım.
@didemzaim Ankara özlemi gidermeli bir video. #teşekkürlerkurcala
@nesibeefee Ankara’da yapılacak bir şey yok diyenlere kapak olmuştur umarım.
@salihaymn_ Anılar depreşti yine... Teşekkürler Kurcala.
@yasinakblt Bir de Ankara’da yapılacak bir şey yok derler!
@tufann_06 Video AŞTİ’ye geçince telefondan bayat simit kokusu gelmeye başladı.
@fatihkutluol Hayatımın geçtiği yollar...
@hcalicndn Cebeci’den Kızılay’a yürümek. 10/10 aktivite her hafta en az bir kere de olsa kafa dağıtmak için yapılır. Teşekkürler gri şehrin kara mizahşörleri.
CEBECİ’DEN BAŞLAMAMIŞ KIZILAY’DA BİTMEMİŞ
Kurcala’nın Youtube kanalında da paylaştığı videoya yorum yağarken, yürüyüşün Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden başlaması ve Kolej metrosunda sona ermesi gözlerden kaçmadı. @Ogpa Ogpa “Cebeci’den başlamayıp Kızılay’da bitmeyen bir video olmuş. Yapma Nevzat reyiz, yapma Kaan reyiz” derken, diğer yorumlar şunlar oldu:
@Atakan Köksal Kurtuluş Parkı tarafından yürürseniz parkın içinden geçebilirsiniz. Eğer şanslı gününüzdeyseniz köpek kakasına basabilirsiniz.
@Alper Yıldız Kızılay’a yürümeye üşenip Kolej’de metroya binmeniz gözümden kaçmadı.
@Sencer Kızılcık Dezenformasyon var, Kolej’e kadar yürünmüş. Allah belanızı versin.
@Merve Namlı Ankara’yı özleyenler için harika bir içerik.
@Ayşenur Ç Siz AŞTİ’ye gidince burnuma otobüs kokusu geldi ve midem bulanmaya başladı.
MATEMATİK HER YERDE
Yukarıdaki fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan @AnkaraBeyfendi, “Gençler daha kolay ders çalışsın ve tekrar yapsın diye kaldırımları ders notu ile döşeyen belediyeye helal olsun. Yenilenen Ankara/Kızılay kaldırımları bu şekilde olacak. Gençler artık Oxford’u kazanamazsanız bu sizin ayıbınız” dedi. Sosyal medya sakinleri fotoğrafların gerçek olduğuna inanmakta zorlandı. Sözelciler isyan ederken, kimileri de fotoğraftakileri mezar taşı sandı. Yorumlarsa şunlar oldu:
@iremmuludag Sözelcileri neden hep dışlıyorsunuz? Bir tane de edebiyat eseri falan yazsanız ölür müsünüz?
@YusufNehirim Valla çok iyi. Kaldırım mühendisi olurlar artık.
@snrucn Ulan bende mezar taşı diye okumadım.
@mg_platon Efsane.
@thetatkan Edebiyat görmek istiyoruz.
@_selim06_ Söylemişti öğretmenim ama inanmamıştım her yerde çıkıyor matematik diye.
@tunay.tunahan Ciddi mi bu?
@sinem_altndl Çok hoş ama mezar taşı sandım okumadan.
@piraye.vs92 Eğitim sistemi yerlerdeyken yerinde bi uygulama.
@saygilibirbesiktasli Lanet olsun her yerde matematik.
@krc.yavuz Hep sayısala çalışmışlar ya.
@p0l1s Sözelcilerin gözü yaşlı.
Ruhunuzu kulak memesi kıvamına getiren eylem
Cebeci’den Kızılay’a yürümek, Ankara’da yapılabilecek basit, zahmetsiz, ücretsiz ama en etkili eylemdir. Kolej’e kadar düzayaktır, yormaz. Sakinleştirir, rahatlatır, sorunları çözmese de kalbi ferahlatır...
Kurtuluş Parkı’na ulaşınca içinden geçmek, geçerken de göğe bakıp Sarı Kız Heykeli’ne selam çakmak gerekir. Kızılay’a ulaştığınızda ruhunuz çoktan kulak memesi kıvamına gelmiştir. Aynı etkiyi Tunalı-Kızılay ya da Sıhhiye-Kızılay güzergahlarında yakalamak mümkün değildir.
Sosyal medyanın sevilen ikilisi Nevzat Can Ünsal ve Kaan Karabüber geçtiğimiz günlerde ‘Cebeci’den Kızılay’a Yürümek ve AŞTİ Turu’ başlıklı bir video paylaştı. Gri şehrin kara mizahını yapan @kurcalaa ekibinden Nevzat, ‘Türkiye’nin en önemli rotalarından biri’ olarak niteledikleri bu yolun neden meşhur olduğunu da şu sözlerle anlattı:
“Bir kere düz bir yol ve geniş bir kaldırıma sahip. İki kilometre, yaklaşık 20 dakikada yürünebiliyor. Ne çok yoracak kadar uzun ne de kısa. Dolmuşa binsen binilmez, taksiye binsen almaz. Bari yürüyelim dediğimiz bir yol.”
Bu yolun rahatlatıcı etkisi olduğuna inandığını belirten Kaan ise “Hatta birçok insanın sorununu çözmek için bu yolu yürüdüğünü düşünüyorum” diyor. İkili, yürüyüşün ardından soluğu AŞTİ’de alırken, Nevzat’ın yorumu, “Ankara’da üç tane gezilecek yer say deseler, bunlardan biri kesinlikle AŞTİ olur. İkincisi aklıma gelmiyor” oluyor. Yolu Ankara’dan geçenlerin anılarını depreştiren paylaşıma Twitter sakinlerinden gelen yorumlarsa şöyle:
AYDINLANMA GÜZERGÂHI
@nevyunani Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm...
@ardaakadir Sevgilimle her hafta en az 2 kez yürümeden edemediğimiz rota.
@bigaripyolcuu Nasıl özlemişimm beee. İnsanın canı AŞTİ çeker mi. Valla benim çekti... Ahh bee.
@SAslngl Şehir dışından gelen arkadaşlarımı bu videoya yönlendiriyorum.
@denizgguvenc Bayıldığım bir yürüme rotasıdır, Kurtuluş Parkı’nda azcık mola vermek gerekir Kolej’den sonra sıkar.
@handekhyoglu Bir miktar özlem giderdim, AŞTİ’ye rağmen.
@bi_ganegan Aydınlanma güzergâhı olarak revize edilmesiyle ilgili KHK.
@huzursuzyel Gençliğim eyvah...
@lirebss 4 yıl boyunca yürüdüm yine de videoyu izlerken bir tuhaf oldum be.
@bugrahancerlio Hakikaten de Türkiye’nin en önemli rotalarından birisin Cebeci-Kızılay.
ANILAR DEPREŞTİ
@DGNMehmet Ankara özlemine bir parmak bal çalmak.
@aynurptr Ağlayacağım sanırım.
@didemzaim Ankara özlemi gidermeli bir video. #teşekkürlerkurcala
@nesibeefee Ankara’da yapılacak bir şey yok diyenlere kapak olmuştur umarım.
@salihaymn_ Anılar depreşti yine... Teşekkürler Kurcala.
@yasinakblt Bir de Ankara’da yapılacak bir şey yok derler!
@tufann_06 Video AŞTİ’ye geçince telefondan bayat simit kokusu gelmeye başladı.
@fatihkutluol Hayatımın geçtiği yollar...
@hcalicndn Cebeci’den Kızılay’a yürümek. 10/10 aktivite her hafta en az bir kere de olsa kafa dağıtmak için yapılır. Teşekkürler gri şehrin kara mizahşörleri.
CEBECİ’DEN BAŞLAMAMIŞ KIZILAY’DA BİTMEMİŞ
Kurcala’nın Youtube kanalında da paylaştığı videoya yorum yağarken, yürüyüşün Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden başlaması ve Kolej metrosunda sona ermesi gözlerden kaçmadı. @Ogpa Ogpa “Cebeci’den başlamayıp Kızılay’da bitmeyen bir video olmuş. Yapma Nevzat reyiz, yapma Kaan reyiz” derken, diğer yorumlar şunlar oldu:
@Atakan Köksal Kurtuluş Parkı tarafından yürürseniz parkın içinden geçebilirsiniz. Eğer şanslı gününüzdeyseniz köpek kakasına basabilirsiniz.
@Alper Yıldız Kızılay’a yürümeye üşenip Kolej’de metroya binmeniz gözümden kaçmadı.
@Sencer Kızılcık Dezenformasyon var, Kolej’e kadar yürünmüş. Allah belanızı versin.
@Merve Namlı Ankara’yı özleyenler için harika bir içerik.
@Ayşenur Ç Siz AŞTİ’ye gidince burnuma otobüs kokusu geldi ve midem bulanmaya başladı.
MATEMATİK HER YERDE
Yukarıdaki fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan @AnkaraBeyfendi, “Gençler daha kolay ders çalışsın ve tekrar yapsın diye kaldırımları ders notu ile döşeyen belediyeye helal olsun. Yenilenen Ankara/Kızılay kaldırımları bu şekilde olacak. Gençler artık Oxford’u kazanamazsanız bu sizin ayıbınız” dedi. Sosyal medya sakinleri fotoğrafların gerçek olduğuna inanmakta zorlandı. Sözelciler isyan ederken, kimileri de fotoğraftakileri mezar taşı sandı. Yorumlarsa şunlar oldu:
@iremmuludag Sözelcileri neden hep dışlıyorsunuz? Bir tane de edebiyat eseri falan yazsanız ölür müsünüz?
@YusufNehirim Valla çok iyi. Kaldırım mühendisi olurlar artık.
@snrucn Ulan bende mezar taşı diye okumadım.
@mg_platon Efsane.
@thetatkan Edebiyat görmek istiyoruz.
@_selim06_ Söylemişti öğretmenim ama inanmamıştım her yerde çıkıyor matematik diye.
@tunay.tunahan Ciddi mi bu?
@sinem_altndl Çok hoş ama mezar taşı sandım okumadan.
@piraye.vs92 Eğitim sistemi yerlerdeyken yerinde bi uygulama.
@saygilibirbesiktasli Lanet olsun her yerde matematik.
@krc.yavuz Hep sayısala çalışmışlar ya.
@p0l1s Sözelcilerin gözü yaşlı.