Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Nur Hande Başpınar>Pencere kenarında bir yıl
"Nur Hande Başpınar" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Nur Hande Başpınar" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Nur Hande Başpınar

Nur Hande Başpınar

Pencere kenarında bir yıl

1 Ocak 2020

Sosyal medyaya üç yıldır, Tık Sokağı’ndaki bir binanın giriş katındaki pencereden bakıyorum. Meraklı bir komşu gibi olan biteni izlediğim pencere kenarından bu yıl da pek çok olaya şahit oldum. Mülteci papağanlar, Ankaray’daki Örümcek Adam, yapıları, pavyonları, dinozorları ve hız yapan dolmuşlarıyla bir Ankara dövmesi, Büyük Kelebek Toplantısı ile Harry Potter’ın ‘Şahgaga’sı, pencereden gördüklerimden sadece birkaçı. Yıl boyunca mahallede şahit olduklarımı sizin için derledim. Herkese neşeli, zahmetsiz, güzel bir yıl dilerim.

Emin Yoğurtcuoğlu, namıdiğer ‘@Birddetective’, kar altındaki kentte Ankara papağanlarının peşine düştü. Papağan fotoğraflarını eksi 11 derecede çektiğini söyleyen Yoğurtcuoğlu, “Birçok insan Türkiye’nin doğasında yaşayan papağanların farkındayken, bir o kadar insan da böyle bir şeyin mümkün olmasına ihtimal vermiyor” dedi ve ‘Türkiye’nin mülteci papağanları’ hakkında bildiklerini takipçileriyle paylaştı.

Pencere kenarında bir yıl

@AnkaraBeyfendi, metroda yer kapmaya çalışan kent sakinlerinin mücadelesini, “Survivor Ankara / Metro Oyunu” notuyla paylaştı. @furkannyzz, metroda, omzunda iguana olan bir gencin fotoğrafıyla şubat ayının ilgi çeken içeriklerinden birine imza attı. Sevgililer Günü’ne renk katan AdımODTÜ, kampüsün çeşitli noktalarına içinde kırmızı gül bulunan acil durum kutuları yerleştirdi ve “İlk görüşte aşk durumunda camı kırın” çağrısında bulundu.

Pencere kenarında bir yıl

Örümcek Adam maskesiyle Ankaray’da bir hırsızı yakalayan ve çalınan çantayı sahibine veren @ramboparkour, “Bu devirde bi örümcek adam kolay yetişmiyor” dedi. Dövme sanatçısı Tuğçe Türksoy, Ankara temalı fantastik çalşmasıyla dikkat çekti. Kentte hızla çoğalan ve şu günlerde teker teker kapanmaya başlayan yeni nesil lokmacılar da sosyal medyada yer buldu. 1976 model tuğla kaplı Anadol ise görenleri hayrete düşürdü.

Pencere kenarında bir yıl

Renkli, neşeli, büyülü ve öğretici bir masal kitabına benzeyen Instagram hesabıyla arzıendam eden Kelebek Doktoru Süleyman Ekşioğlu’nun fotoğrafları beğeni topladı. Çukur adlı şarkısının klibini Nallıhan’da çeken sanatçı Mabel Matiz, klipten görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma yorum yağdı. İşitme engelli ve felçli bir Van kedisi olan @Kooocakafa, sosyal medya sakinlerinin aşırı dozda sevgisine maruz kaldı.

Pencere kenarında bir yıl

Güney Koreli Bangtan Boys (BTS) grubunun vokalisti Jungkook, bir programda oynadığı başkent bilme oyununda Türkiye’nin başkentinin Ankara olduğunu bilince, grubun fanlarının paylaşımıyla, #AnkaralıJungkook etiketi Twitter’ın dört bir yanını sardı. Jungkook hayranları “Gözünüz Angara bebesi görsün” dedi. Kuruculuğunu sanatçı Haluk Levent’in yaptığı Ahbap Platformu ise bahar temizliği başlattı ve ‘#KirletmeTemizle’ çağrısında bulundu.

Pencere kenarında bir yıl

Ankara, ‘Büyük Kelebek Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Şehrin hemen her noktasında, bir yere yetişmeye çalışır gibi aceleyle kanat çırpan bu renkli topluluk, sosyal medya sakinlerinin de dikkatini çekti. Konunun uzmanı @kelebekdoktoru, ‘Diken Kelebekleri’nin göç ettiğini belirtti. 2013 yılında final yapan Behzat Ç.’nin bir dijital platformda yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanması sosyal medyada büyük bir sevinç yarattı.

Pencere kenarında bir yıl

İlk kez düzenlenen Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı’na katılan @06khaleesi, adını sosyal medyanın ünlü kedileri arasına yazdırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Çalıştayda davetsiz bir misafirimiz vardı. Bu sefer sözü onlara bırakalım istedik” notuyla bir video paylaşırken, videoda görülen Ankara Khaleesi’si, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığını, özel görevli olduğunu ve her sabah 7.30’da işe gittiğini belirtti.

Pencere kenarında bir yıl

‘AHBAP’lar, “Ayaklarım yok ama kanatlarım var ruhumda” diyen Ayşe Demirle buluştu. @Ahbap_Ankara, “Özgürce hareket edebilmek, uçtuğumu hissetmek için bu doğum günümde bana akülü sandalye hediye etmek ister misiniz” diyen @a_aysedmr’in dileğini yerine getirdi. ‘AHBAP’ların çabası yine kısa sürede sorunları çözdü, kanatlanmak isteyen Ayşe’nin doğum günü dileği gerçeğe dönüştü.

Pencere kenarında bir yıl

@aboutcemre, Söğütözü’ndeki tek odalı kerpiç evin, Atatürk’ün kolibasının hikâyesini anlattı. Tek katlı koliba, Ata’nın 1926’da Orman Çiftliği projesi üzerinde çalışırken keşfettiği bölgede, bir Macar ustası tarafından, Gazi’nin parasıyla yapılmış. Günümüzde etrafı plazalarla sarılmış durumda olan bu özel yapı, ne yazık ki kentli tarafından pek bilinmiyor. Atatürk’ün, ne zaman yalnız kalmak istese sığındığı yapının hikâyesi büyük ilgi topladı.

Pencere kenarında bir yıl

Büyükşehir Belediye Başkanı @mansuryavas06, sosyal medya sakinlerine Ankara Kalesi hakkındaki fikirlerini sordu. #GönlümdekiAnkaraKalesi etiketine çok sayıda yorum gelirken, doğal ışıklandırma, metruk yapılar ve ulaşım başlıkları ilk sırada yer aldı. Kentli, Kızılay’daki kaldırımların matematik notlarıyla döşenmesine şaşırdı, @kurcalaa ekibinin ‘Cebeci’den Kızılay’a Yürümek ve AŞTİ Turu’ videosuyla ruhunu kulak memesi kıvamına getirdi.

Pencere kenarında bir yıl

Bilkent Üniversitesi’nde sokak hayvanlarının, çeşitli noktalara kurulan kafes kapanlarla yakalandığını belirten sosyal medya kullanıcıları, ‘#bilkentkafeslerikaldır’ diyerek duruma tepki gösterdi. Hayvanların kampüste yaşam mücadelesi verdiğini belirten ve bu tutumu kınayan @Bilkent_HDK (Bilkent Hayvan Dostları Kulübü) tarafından change.org’da bir kampanya yapıldı. Mayıs ayında kapılarını kapatan Kızılırmak Sineması, yeniden açıldı.

Pencere kenarında bir yıl

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’tan başlayarak bisikletiyle dünya turuna çıkan Dean Nicholson, kedisi Nala ile birlikte Ankara’ya geldi. İkili, takipçileriyle de buluştu. Road Runner’ın uzaktan akrabası @fidbi06, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Müfettişi olarak göreve başladı. Fidbi’ye yorum yağdı. Kenti etkisi altına alan sis ve Harry Potter’dan hatırlayacağınız Şahgaga’nın gerçek sanılan maketi, sosyal medyada fantastik bir hava estirdi.

Pencere kenarında bir yıl

X
Nur Hande Başpınar Nur Hande BaşpınarTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Kim şampiyon olacakUğur MELEKEKim şampiyon olacak?01.01.2020
4 depresyon sorusuOsman MÜFTÜOĞLU4 depresyon sorusu01.01.2020
75 yıl sonra sahibine ulaşan tabloİhsan Yılmaz75 yıl sonra sahibine ulaşan tablo01.01.2020
Latif Demirci çiziyor...Latif DEMİRCİLatif Demirci çiziyor...01.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.