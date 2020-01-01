Pencere kenarında bir yıl

Sosyal medyaya üç yıldır, Tık Sokağı’ndaki bir binanın giriş katındaki pencereden bakıyorum. Meraklı bir komşu gibi olan biteni izlediğim pencere kenarından bu yıl da pek çok olaya şahit oldum. Mülteci papağanlar, Ankaray’daki Örümcek Adam, yapıları, pavyonları, dinozorları ve hız yapan dolmuşlarıyla bir Ankara dövmesi, Büyük Kelebek Toplantısı ile Harry Potter’ın ‘Şahgaga’sı, pencereden gördüklerimden sadece birkaçı. Yıl boyunca mahallede şahit olduklarımı sizin için derledim. Herkese neşeli, zahmetsiz, güzel bir yıl dilerim.
Emin Yoğurtcuoğlu, namıdiğer ‘@Birddetective’, kar altındaki kentte Ankara papağanlarının peşine düştü. Papağan fotoğraflarını eksi 11 derecede çektiğini söyleyen Yoğurtcuoğlu, “Birçok insan Türkiye’nin doğasında yaşayan papağanların farkındayken, bir o kadar insan da böyle bir şeyin mümkün olmasına ihtimal vermiyor” dedi ve ‘Türkiye’nin mülteci papağanları’ hakkında bildiklerini takipçileriyle paylaştı.
@AnkaraBeyfendi, metroda yer kapmaya çalışan kent sakinlerinin mücadelesini, “Survivor Ankara / Metro Oyunu” notuyla paylaştı. @furkannyzz, metroda, omzunda iguana olan bir gencin fotoğrafıyla şubat ayının ilgi çeken içeriklerinden birine imza attı. Sevgililer Günü’ne renk katan AdımODTÜ, kampüsün çeşitli noktalarına içinde kırmızı gül bulunan acil durum kutuları yerleştirdi ve “İlk görüşte aşk durumunda camı kırın” çağrısında bulundu.
Örümcek Adam maskesiyle Ankaray’da bir hırsızı yakalayan ve çalınan çantayı sahibine veren @ramboparkour, “Bu devirde bi örümcek adam kolay yetişmiyor” dedi. Dövme sanatçısı Tuğçe Türksoy, Ankara temalı fantastik çalşmasıyla dikkat çekti. Kentte hızla çoğalan ve şu günlerde teker teker kapanmaya başlayan yeni nesil lokmacılar da sosyal medyada yer buldu. 1976 model tuğla kaplı Anadol ise görenleri hayrete düşürdü.
Renkli, neşeli, büyülü ve öğretici bir masal kitabına benzeyen Instagram hesabıyla arzıendam eden Kelebek Doktoru Süleyman Ekşioğlu’nun fotoğrafları beğeni topladı. Çukur adlı şarkısının klibini Nallıhan’da çeken sanatçı Mabel Matiz, klipten görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma yorum yağdı. İşitme engelli ve felçli bir Van kedisi olan @Kooocakafa, sosyal medya sakinlerinin aşırı dozda sevgisine maruz kaldı.
Güney Koreli Bangtan Boys (BTS) grubunun vokalisti Jungkook, bir programda oynadığı başkent bilme oyununda Türkiye’nin başkentinin Ankara olduğunu bilince, grubun fanlarının paylaşımıyla, #AnkaralıJungkook etiketi Twitter’ın dört bir yanını sardı. Jungkook hayranları “Gözünüz Angara bebesi görsün” dedi. Kuruculuğunu sanatçı Haluk Levent’in yaptığı Ahbap Platformu ise bahar temizliği başlattı ve ‘#KirletmeTemizle’ çağrısında bulundu.
Ankara, ‘Büyük Kelebek Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Şehrin hemen her noktasında, bir yere yetişmeye çalışır gibi aceleyle kanat çırpan bu renkli topluluk, sosyal medya sakinlerinin de dikkatini çekti. Konunun uzmanı @kelebekdoktoru, ‘Diken Kelebekleri’nin göç ettiğini belirtti. 2013 yılında final yapan Behzat Ç.’nin bir dijital platformda yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanması sosyal medyada büyük bir sevinç yarattı.
İlk kez düzenlenen Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı’na katılan @06khaleesi, adını sosyal medyanın ünlü kedileri arasına yazdırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Çalıştayda davetsiz bir misafirimiz vardı. Bu sefer sözü onlara bırakalım istedik” notuyla bir video paylaşırken, videoda görülen Ankara Khaleesi’si, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığını, özel görevli olduğunu ve her sabah 7.30’da işe gittiğini belirtti.
‘AHBAP’lar, “Ayaklarım yok ama kanatlarım var ruhumda” diyen Ayşe Demirle buluştu. @Ahbap_Ankara, “Özgürce hareket edebilmek, uçtuğumu hissetmek için bu doğum günümde bana akülü sandalye hediye etmek ister misiniz” diyen @a_aysedmr’in dileğini yerine getirdi. ‘AHBAP’ların çabası yine kısa sürede sorunları çözdü, kanatlanmak isteyen Ayşe’nin doğum günü dileği gerçeğe dönüştü.
@aboutcemre, Söğütözü’ndeki tek odalı kerpiç evin, Atatürk’ün kolibasının hikâyesini anlattı. Tek katlı koliba, Ata’nın 1926’da Orman Çiftliği projesi üzerinde çalışırken keşfettiği bölgede, bir Macar ustası tarafından, Gazi’nin parasıyla yapılmış. Günümüzde etrafı plazalarla sarılmış durumda olan bu özel yapı, ne yazık ki kentli tarafından pek bilinmiyor. Atatürk’ün, ne zaman yalnız kalmak istese sığındığı yapının hikâyesi büyük ilgi topladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı @mansuryavas06, sosyal medya sakinlerine Ankara Kalesi hakkındaki fikirlerini sordu. #GönlümdekiAnkaraKalesi etiketine çok sayıda yorum gelirken, doğal ışıklandırma, metruk yapılar ve ulaşım başlıkları ilk sırada yer aldı. Kentli, Kızılay’daki kaldırımların matematik notlarıyla döşenmesine şaşırdı, @kurcalaa ekibinin ‘Cebeci’den Kızılay’a Yürümek ve AŞTİ Turu’ videosuyla ruhunu kulak memesi kıvamına getirdi.
Bilkent Üniversitesi’nde sokak hayvanlarının, çeşitli noktalara kurulan kafes kapanlarla yakalandığını belirten sosyal medya kullanıcıları, ‘#bilkentkafeslerikaldır’ diyerek duruma tepki gösterdi. Hayvanların kampüste yaşam mücadelesi verdiğini belirten ve bu tutumu kınayan @Bilkent_HDK (Bilkent Hayvan Dostları Kulübü) tarafından change.org’da bir kampanya yapıldı. Mayıs ayında kapılarını kapatan Kızılırmak Sineması, yeniden açıldı.
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’tan başlayarak bisikletiyle dünya turuna çıkan Dean Nicholson, kedisi Nala ile birlikte Ankara’ya geldi. İkili, takipçileriyle de buluştu. Road Runner’ın uzaktan akrabası @fidbi06, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Müfettişi olarak göreve başladı. Fidbi’ye yorum yağdı. Kenti etkisi altına alan sis ve Harry Potter’dan hatırlayacağınız Şahgaga’nın gerçek sanılan maketi, sosyal medyada fantastik bir hava estirdi.
Pencere kenarında bir yıl
Sosyal medyaya üç yıldır, Tık Sokağı’ndaki bir binanın giriş katındaki pencereden bakıyorum. Meraklı bir komşu gibi olan biteni izlediğim pencere kenarından bu yıl da pek çok olaya şahit oldum. Mülteci papağanlar, Ankaray’daki Örümcek Adam, yapıları, pavyonları, dinozorları ve hız yapan dolmuşlarıyla bir Ankara dövmesi, Büyük Kelebek Toplantısı ile Harry Potter’ın ‘Şahgaga’sı, pencereden gördüklerimden sadece birkaçı. Yıl boyunca mahallede şahit olduklarımı sizin için derledim. Herkese neşeli, zahmetsiz, güzel bir yıl dilerim.
Emin Yoğurtcuoğlu, namıdiğer ‘@Birddetective’, kar altındaki kentte Ankara papağanlarının peşine düştü. Papağan fotoğraflarını eksi 11 derecede çektiğini söyleyen Yoğurtcuoğlu, “Birçok insan Türkiye’nin doğasında yaşayan papağanların farkındayken, bir o kadar insan da böyle bir şeyin mümkün olmasına ihtimal vermiyor” dedi ve ‘Türkiye’nin mülteci papağanları’ hakkında bildiklerini takipçileriyle paylaştı.
@AnkaraBeyfendi, metroda yer kapmaya çalışan kent sakinlerinin mücadelesini, “Survivor Ankara / Metro Oyunu” notuyla paylaştı. @furkannyzz, metroda, omzunda iguana olan bir gencin fotoğrafıyla şubat ayının ilgi çeken içeriklerinden birine imza attı. Sevgililer Günü’ne renk katan AdımODTÜ, kampüsün çeşitli noktalarına içinde kırmızı gül bulunan acil durum kutuları yerleştirdi ve “İlk görüşte aşk durumunda camı kırın” çağrısında bulundu.
Örümcek Adam maskesiyle Ankaray’da bir hırsızı yakalayan ve çalınan çantayı sahibine veren @ramboparkour, “Bu devirde bi örümcek adam kolay yetişmiyor” dedi. Dövme sanatçısı Tuğçe Türksoy, Ankara temalı fantastik çalşmasıyla dikkat çekti. Kentte hızla çoğalan ve şu günlerde teker teker kapanmaya başlayan yeni nesil lokmacılar da sosyal medyada yer buldu. 1976 model tuğla kaplı Anadol ise görenleri hayrete düşürdü.
Renkli, neşeli, büyülü ve öğretici bir masal kitabına benzeyen Instagram hesabıyla arzıendam eden Kelebek Doktoru Süleyman Ekşioğlu’nun fotoğrafları beğeni topladı. Çukur adlı şarkısının klibini Nallıhan’da çeken sanatçı Mabel Matiz, klipten görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma yorum yağdı. İşitme engelli ve felçli bir Van kedisi olan @Kooocakafa, sosyal medya sakinlerinin aşırı dozda sevgisine maruz kaldı.
Güney Koreli Bangtan Boys (BTS) grubunun vokalisti Jungkook, bir programda oynadığı başkent bilme oyununda Türkiye’nin başkentinin Ankara olduğunu bilince, grubun fanlarının paylaşımıyla, #AnkaralıJungkook etiketi Twitter’ın dört bir yanını sardı. Jungkook hayranları “Gözünüz Angara bebesi görsün” dedi. Kuruculuğunu sanatçı Haluk Levent’in yaptığı Ahbap Platformu ise bahar temizliği başlattı ve ‘#KirletmeTemizle’ çağrısında bulundu.
Ankara, ‘Büyük Kelebek Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Şehrin hemen her noktasında, bir yere yetişmeye çalışır gibi aceleyle kanat çırpan bu renkli topluluk, sosyal medya sakinlerinin de dikkatini çekti. Konunun uzmanı @kelebekdoktoru, ‘Diken Kelebekleri’nin göç ettiğini belirtti. 2013 yılında final yapan Behzat Ç.’nin bir dijital platformda yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanması sosyal medyada büyük bir sevinç yarattı.
İlk kez düzenlenen Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı’na katılan @06khaleesi, adını sosyal medyanın ünlü kedileri arasına yazdırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Çalıştayda davetsiz bir misafirimiz vardı. Bu sefer sözü onlara bırakalım istedik” notuyla bir video paylaşırken, videoda görülen Ankara Khaleesi’si, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığını, özel görevli olduğunu ve her sabah 7.30’da işe gittiğini belirtti.
‘AHBAP’lar, “Ayaklarım yok ama kanatlarım var ruhumda” diyen Ayşe Demirle buluştu. @Ahbap_Ankara, “Özgürce hareket edebilmek, uçtuğumu hissetmek için bu doğum günümde bana akülü sandalye hediye etmek ister misiniz” diyen @a_aysedmr’in dileğini yerine getirdi. ‘AHBAP’ların çabası yine kısa sürede sorunları çözdü, kanatlanmak isteyen Ayşe’nin doğum günü dileği gerçeğe dönüştü.
@aboutcemre, Söğütözü’ndeki tek odalı kerpiç evin, Atatürk’ün kolibasının hikâyesini anlattı. Tek katlı koliba, Ata’nın 1926’da Orman Çiftliği projesi üzerinde çalışırken keşfettiği bölgede, bir Macar ustası tarafından, Gazi’nin parasıyla yapılmış. Günümüzde etrafı plazalarla sarılmış durumda olan bu özel yapı, ne yazık ki kentli tarafından pek bilinmiyor. Atatürk’ün, ne zaman yalnız kalmak istese sığındığı yapının hikâyesi büyük ilgi topladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı @mansuryavas06, sosyal medya sakinlerine Ankara Kalesi hakkındaki fikirlerini sordu. #GönlümdekiAnkaraKalesi etiketine çok sayıda yorum gelirken, doğal ışıklandırma, metruk yapılar ve ulaşım başlıkları ilk sırada yer aldı. Kentli, Kızılay’daki kaldırımların matematik notlarıyla döşenmesine şaşırdı, @kurcalaa ekibinin ‘Cebeci’den Kızılay’a Yürümek ve AŞTİ Turu’ videosuyla ruhunu kulak memesi kıvamına getirdi.
Bilkent Üniversitesi’nde sokak hayvanlarının, çeşitli noktalara kurulan kafes kapanlarla yakalandığını belirten sosyal medya kullanıcıları, ‘#bilkentkafeslerikaldır’ diyerek duruma tepki gösterdi. Hayvanların kampüste yaşam mücadelesi verdiğini belirten ve bu tutumu kınayan @Bilkent_HDK (Bilkent Hayvan Dostları Kulübü) tarafından change.org’da bir kampanya yapıldı. Mayıs ayında kapılarını kapatan Kızılırmak Sineması, yeniden açıldı.
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’tan başlayarak bisikletiyle dünya turuna çıkan Dean Nicholson, kedisi Nala ile birlikte Ankara’ya geldi. İkili, takipçileriyle de buluştu. Road Runner’ın uzaktan akrabası @fidbi06, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Müfettişi olarak göreve başladı. Fidbi’ye yorum yağdı. Kenti etkisi altına alan sis ve Harry Potter’dan hatırlayacağınız Şahgaga’nın gerçek sanılan maketi, sosyal medyada fantastik bir hava estirdi.