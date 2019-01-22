İnsanların hayatını kolaylaştırmak, bir türlü bulunamayanı gökte ararken internette bulmak, güzel fikirlere destek sağlamak, yardım çağrısında bulunmak, sesini duyurmak ve tanımadığın kişilere hoşluklar armağan etmek, sosyal medya marifetiyle artık çok kolay.
Pek çok internet sitesi kitle fonlaması yöntemiyle imkânsız adımları mümkün hale getiriyor. Küçük desteklerle hayaller gerçek oluyor, zorlukları unutturacak sevinçler dağıtılabiliyor. AdımODTÜ de internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği projelerle, dünyayı değiştirecek adımların atılması için aracı oluyor.
Öğrenciler, öğrenci toplulukları ve araştırmacılar, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetleri için AdımODTÜ ekibinin desteği ile kendi projelerini oluşturabiliyor, projeleri için maddi destek sağlayabiliyor, çalışmalarını duyurabiliyor, ilgilenenlerin projelerine fiziksel katkıda bulunmasını isteyebiliyor.
ANNECİĞİN HAZIRLAMIŞ GİBİ
Bir sosyal medya atasözü der ki, “Sabaha karşı bir evde ışık yanıyorsa bilin ki orada ODTÜ’lü bir öğrenci vardır.” Final döneminde sabahlayanları, kütüphaneden çıkamayanları unutmayan oluşum, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de öğrencilere sandviç, muffin, meyve, su ve filtre kahve ikram etti. 27 bin lira toplanması hedeflenen proje kapsamında, “Final dönemi ODTÜ’lünün sandviçi ve kahvesi benden” diyenlerden toplanan destek 20 bin liraya yaklaşmış durumda. İkram paketine destekçilerin mesajları da eklenirken, mesajlardan bazıları şunlar oldu:
-Canım kardeşim umarım yüzünde ufacık da olsa mutlu bir gülümsemeye neden olmuşumdur. Başarılar diliyorum. Ömer
-Anneciğin hazırlamış gibi ye. Gözlerinden öpüyorum. Nilüfer
-Almadan gelme aslan parçası. Alican
-Eski bir ODTÜ’lüden sevgiler. Emek
-Finallerden sonra çok dağıtmayın. Cihan
BİR YEMEK DE SENDEN
Oluşum, ‘Hocam bu ay bir yemek de senden olsun, İlk adımdan büyük adıma, Güneş enerjili kampüs ve Bilgeiş sizlerle büyüyor’ gibi projelere de ev sahipliği yapıyor. 150 bin TL hedefiyle yola çıkan ‘U3’ü Yeniliyoruz’ projesiyse tamamlanmış. Gündüzleri sınıf, bir zamanlar akşamları da ODTÜ’nün sineması olan, ‘Calculus ve tarih derslerinin unutulmaz mekânı’ olarak tanımlanan amfi, desteklerle yenilenmiş. Toplanan parayla, yaklaşık 50 yıldır aktif olarak kullanılan amfinin akıllı tahta, dijital tepegöz, videowall, motorlu projeksiyon perdesi gibi ihtiyaçları karşılanmış, ses sistemi de revize edilmiş. adimodtu.org.tr internet sitesini inceleyebilir, dilediğiniz projeye destek vererek, dünyayı değiştiren küçük adımlardan birini de siz atabilirsiniz.
#kadınsıztoplantı
Elle UK, yıllar önce gerçekleştirdiği #MoreWomen (Daha çok kadın) kampanyası kapsamında hazırladığı videoyla, siyasette ve karar alıcı pozisyonlarda ne kadar az kadının bulunduğunu ilginç bir şekilde anlatmıştı. Projede, erkekler dünyanın dört bir yanından önemli kurumlara ait fotoğraflardan silinince, kadınlar bomboş toplantı odalarında tek başına, yahut birkaç kişi kalmıştı.
Aynı konuya farklı bir şekilde dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Barış Gençer Baykan ise, Ekim 2017’den bu yana ‘Kadınsız toplantılar’ın izini sürüyor. Şu ana kadar 321 etkinliği yakalayan Baykan, bu toplantıları www.yesilgundem.net web sitesinde arşivliyor ve Twitter hesabı @barisgencbaykan’dan, #kadınsıztoplantı hashtag’iyle duyuruyor. “Kadınlar konuşmacı olarak davetli miydi” sorusuna kurumlardan gelen cevapları da web sitesinde paylaşan @barisgencbaykan’a “Güzel soru. Çok haklısınız” yanıtını veren de var, “Böyle bir algı yaratmanız doğru değil. Bizde hep neresinden bir açık bulsam da vursam mantığı var. Yani iyileştirici değil yıkıcı yönümüz var” diyen de. Baykan’ın listesinde, kadınsız bir ‘Kadın Olmak’ paneli de yer alıyor. Siz de karşılaştığınız kadınsız etkinlikleri yesilgundem@gmail.com adresine iletebilir ve organizasyonun düzenleyicilerine ‘Neden’ diye sorabilirsiniz.
ODTÜ'lünün sandviçi ve kahvesi benden
İnsanların hayatını kolaylaştırmak, bir türlü bulunamayanı gökte ararken internette bulmak, güzel fikirlere destek sağlamak, yardım çağrısında bulunmak, sesini duyurmak ve tanımadığın kişilere hoşluklar armağan etmek, sosyal medya marifetiyle artık çok kolay.
Pek çok internet sitesi kitle fonlaması yöntemiyle imkânsız adımları mümkün hale getiriyor. Küçük desteklerle hayaller gerçek oluyor, zorlukları unutturacak sevinçler dağıtılabiliyor. AdımODTÜ de internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği projelerle, dünyayı değiştirecek adımların atılması için aracı oluyor.
Öğrenciler, öğrenci toplulukları ve araştırmacılar, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetleri için AdımODTÜ ekibinin desteği ile kendi projelerini oluşturabiliyor, projeleri için maddi destek sağlayabiliyor, çalışmalarını duyurabiliyor, ilgilenenlerin projelerine fiziksel katkıda bulunmasını isteyebiliyor.
ANNECİĞİN HAZIRLAMIŞ GİBİ
Bir sosyal medya atasözü der ki, “Sabaha karşı bir evde ışık yanıyorsa bilin ki orada ODTÜ’lü bir öğrenci vardır.” Final döneminde sabahlayanları, kütüphaneden çıkamayanları unutmayan oluşum, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de öğrencilere sandviç, muffin, meyve, su ve filtre kahve ikram etti. 27 bin lira toplanması hedeflenen proje kapsamında, “Final dönemi ODTÜ’lünün sandviçi ve kahvesi benden” diyenlerden toplanan destek 20 bin liraya yaklaşmış durumda. İkram paketine destekçilerin mesajları da eklenirken, mesajlardan bazıları şunlar oldu:
-Canım kardeşim umarım yüzünde ufacık da olsa mutlu bir gülümsemeye neden olmuşumdur. Başarılar diliyorum. Ömer
-Anneciğin hazırlamış gibi ye. Gözlerinden öpüyorum. Nilüfer
-Almadan gelme aslan parçası. Alican
-Eski bir ODTÜ’lüden sevgiler. Emek
-Finallerden sonra çok dağıtmayın. Cihan
BİR YEMEK DE SENDEN
Oluşum, ‘Hocam bu ay bir yemek de senden olsun, İlk adımdan büyük adıma, Güneş enerjili kampüs ve Bilgeiş sizlerle büyüyor’ gibi projelere de ev sahipliği yapıyor. 150 bin TL hedefiyle yola çıkan ‘U3’ü Yeniliyoruz’ projesiyse tamamlanmış. Gündüzleri sınıf, bir zamanlar akşamları da ODTÜ’nün sineması olan, ‘Calculus ve tarih derslerinin unutulmaz mekânı’ olarak tanımlanan amfi, desteklerle yenilenmiş. Toplanan parayla, yaklaşık 50 yıldır aktif olarak kullanılan amfinin akıllı tahta, dijital tepegöz, videowall, motorlu projeksiyon perdesi gibi ihtiyaçları karşılanmış, ses sistemi de revize edilmiş. adimodtu.org.tr internet sitesini inceleyebilir, dilediğiniz projeye destek vererek, dünyayı değiştiren küçük adımlardan birini de siz atabilirsiniz.
#kadınsıztoplantı
Elle UK, yıllar önce gerçekleştirdiği #MoreWomen (Daha çok kadın) kampanyası kapsamında hazırladığı videoyla, siyasette ve karar alıcı pozisyonlarda ne kadar az kadının bulunduğunu ilginç bir şekilde anlatmıştı. Projede, erkekler dünyanın dört bir yanından önemli kurumlara ait fotoğraflardan silinince, kadınlar bomboş toplantı odalarında tek başına, yahut birkaç kişi kalmıştı.
Aynı konuya farklı bir şekilde dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Barış Gençer Baykan ise, Ekim 2017’den bu yana ‘Kadınsız toplantılar’ın izini sürüyor. Şu ana kadar 321 etkinliği yakalayan Baykan, bu toplantıları www.yesilgundem.net web sitesinde arşivliyor ve Twitter hesabı @barisgencbaykan’dan, #kadınsıztoplantı hashtag’iyle duyuruyor. “Kadınlar konuşmacı olarak davetli miydi” sorusuna kurumlardan gelen cevapları da web sitesinde paylaşan @barisgencbaykan’a “Güzel soru. Çok haklısınız” yanıtını veren de var, “Böyle bir algı yaratmanız doğru değil. Bizde hep neresinden bir açık bulsam da vursam mantığı var. Yani iyileştirici değil yıkıcı yönümüz var” diyen de. Baykan’ın listesinde, kadınsız bir ‘Kadın Olmak’ paneli de yer alıyor. Siz de karşılaştığınız kadınsız etkinlikleri yesilgundem@gmail.com adresine iletebilir ve organizasyonun düzenleyicilerine ‘Neden’ diye sorabilirsiniz.