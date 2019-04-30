'Koca Kafa' ve tayfası

İnternet aleminin; dostu Eren Güder’le birlikte kendini engelli hayvanlara adayan, iki tekeriyle her an her yerde karşınıza çıkabilecek, bembeyaz, pirüpak bir süper kahramanı var: ‘Koca Kafa.’
Twitter hesabından takip edebileceğiniz @Kooocakafa, kimi zaman fotoğraflarda çıkan gıdısından şikâyet ediyor, kimi zaman trenle İstanbul’a yolculuk yapıyor, kimi zamansa hayvan dostlarının düzenlediği etkinliklerde onur konuğu olarak yer alıyor. “Şişko değilim kemiklerim iri” diyen Koca Kafa, hayat felsefesini ise “Yaşasın kedizm” sözleriyle açıklıyor.
İşitme engelli bir Van kedisi olan Koca Kafa, üç yıl önce bir köpek tarafından ısırılmış ve kulakları duymadığından kaçamamış. Felçli kalacağının söylenmesinin ardından, önceki ailesi Koca Kafa’nın uyutulmasını istemiş fakat Eren Güder bu güzel çocuğa sahip çıkmış. Şimdilerde köpek dostu Haçi ve ev arkadaşı kedi Hayri’yle mutlu mesut yaşayan Koca Kafa, mart ayında Hayri’nin camdan baktığı bir fotoğrafı, “Hayri’nin ilk mart ayına girişi. Ah ah ne kadar da çabuk büyüyorlar değil mi” notuyla paylaşmış. “Beni takip etmeyen dişi kediler var. Böyle şeyler beni üzer” diyen Koca Kafa, hayalinin tavuklu, horozlu ve cici kuşlu bir bahçede yaşamak, en sevdiği sporun ise boşa kürek çekmek olduğunu açıklamış.
YEMEK TEKLİFİ
Koca Kafa’yı Twitter ve Instagram hesabından takip eden sevenleriyse, hiçbir paylaşımı kaçırmıyor. Kimi, ona önümüzdeki kış için ne renk kazak örsem diye düşünüyor, kimi yemeğe çıkmayı teklif ediyor. Yapılan benzetmelerse birbirinden ilginç. “Yeşilçam filmlerindeki babacan karakterler gibisin” diyen de var, dondurmaya benzeten de. İşte Koca Kafa’nın hayranlarından gelen yorumlar:
@BlmDMR Instagram’da gördüğüm ilk andan bu yana hastasıyım Koca Kafa’nın. Ona verdiğiniz emek ve ona bu kadar güzel baktığınız için teşekkür ederim.
@POnursal Seni gördükçe mutlu oluyorum Koca Kafa, sen hep iyi ol.
@melisabeko Pembe kulağını yediğim.
@soniksu Kulaklarını kemirmek istiyorum.
@puslumanzaralar Ya sen Yeşilçam filmlerinde babacan karakter misin?
@EceUzuns Yaa senin kafanı ısırırım.
@PinarLordu İmza günü yapacak mısınız Sn. Koca Kafa?
@sesingitti Koca kafa sana aşığım aşık.
@Ruhumbej Burnunu ısırdığım.
@epsilonhunterr Erimiş jelibona döndük yine.
@vartanderunian Seni yemeğe çıkarayım mı koca kafa?
@senaroglu Çocuk önümüzdeki kışa sana ne renk kazak örsem diye düşünmeye başladım bile.
@mdemir_ankara Tipe bak dondurma mübarek.
‘Bİ BU EKSİKTİ’
Koca Kafa, kaloriferi Hayri’ye kaptırdığı için üzülen, yağmurdan sonra salyangozların peşinde koşan, rejim yapan, sabah poğaçalarını bırakmaya çalışan, spor salonunda yaza hazırlanan, bir yanıyla nevi şahsına münhasır, bir yanıyla bizden bir kedi. “Merabalar, nasıl gidiyor arabalar. Benimkisi hızlı” diyen Koca Kafa’nın yaşamı, korkunç başlayıp mutlu sona ulaşan masallar gibi, sevgiyle güzelleşmiş. Öyle güzelleşmiş ki, ona iki tekeriyle yemyeşil çimlerin üzerinde “Yaşamak ne güzel şey” dedirtiyor.
Koca Kafa’nın mucize yol arkadaşı Eren Güder, son olarak bir oğlağa evini açtı. Güder, oğlağa ‘Bibu’ ismini verirken, Koca Kafa’nın yorumuysa şöyle oldu:
“Ailemize yeni katılan Bibu’dan bahsedeyim size. Kendisi 3 aylık henüz. Doğum esnasında oksijensiz kaldığı için beyninde hasar oluşmuş ve yürürken sürekli dengesini kaybedip düşüyor. Bu nedenle artık hep bizimle Bibu. Neyse siz Bibu deyin bu oğlağa, ben bi bu eksikti diyeceğim.”
Sevgili Eren Güder, Koca Kafa, Haçi, Hayri ve Bibu, dilerim sosyal medyadan ‘Harikalar Diyarı’ gibi görünen mücadele dolu yaşamlarında hep mutlu olsunlar. Her şeyin sevgiyle nasıl güzelleştiğini öğretsinler hepimize...
ANKARALI TRAFİKTE CANINDAN BEZDİ
Ankaralı sosyal medya kullanıcıları, trafik kurallarına uyulmamasına tepki gösterdi. @serenciyas, “Akdeniz Caddesi’nin köşesinde yaya geçidinde yol vermeyen arabaların fotoğrafını çekip şikâyet eden bir fahri müfettiş varmış. Dolmuşçu diyor ki ‘Bunlar başımızın belaları, kaç tane ceza yedik.’ “Kim bela acaba” derken, @myilmaznet, “Ankara’da trafik kuralları, ‘toplu taşıma hizmeti veren’ dolmuş, otobüs ve taksiler için de geçerli. Kurallara uymayanlar ceza gelince ağlamasın” uyarısında bulundu. Twitter ahalisi Ankara trafiğiyle ilgili şunları söyledi:
@muhtarbaki Ankara’daki kırmızı ışık gibisin yanıyorsun ama benden başka kimsenin umurunda değilsin.
@BusraBaycan Bilen bilir Ankara yollarında kırmızı ışık yansa dahi sağa dönüşler serbesttir. Yanlışlıkla sürücülerden yol beklemeyin. Ayıp olur.
@ilavelacivert Garda Alman bir turist (70) yardım istedi. Bisikletle Türkiye’yi geziyormuş bem-be-yaz saçlarıyla. Hemen iltifatı yapıştırdım, kaçmaz. Diyor ki “İzmir’den geliyorum, trafik orada iyiydi. Ankara’da ezilmemek için çok çaba harcadım.” İçimden dedim “Sen bir de İstanbul’u gör.”
@gayeerdgn Ankara’da trafik kurallarına ne gerek var! Taksi ve dolmuşlar gereken kuralı koymuş zaten... Kırmızı ışıkmış, yol geçiş önceliğiymiş gerek yok. Şeritlere hiç gerek yok, onlara ait hepsi zaten.
@inlovewithlaw1 Az önce trafik polislerinin taksicilere ceza yazdığını gördüm, o kadar rahatlatıcı bir görüntü ki, Ankara’da araç kullananlar anlar.
@mscaltepe Herhangi bir alt işaretçi yoksa, kırmızı ışık yanarken SAĞA DÖNMEK İÇİN DE OLSA GEÇİLMEZ!!! Ankara’da yaşamak bu kurala istisna getirmez. Doğa kanunu gibi bu, canımdan bezdim.
'Koca Kafa' ve tayfası
İnternet aleminin; dostu Eren Güder’le birlikte kendini engelli hayvanlara adayan, iki tekeriyle her an her yerde karşınıza çıkabilecek, bembeyaz, pirüpak bir süper kahramanı var: ‘Koca Kafa.’
Twitter hesabından takip edebileceğiniz @Kooocakafa, kimi zaman fotoğraflarda çıkan gıdısından şikâyet ediyor, kimi zaman trenle İstanbul’a yolculuk yapıyor, kimi zamansa hayvan dostlarının düzenlediği etkinliklerde onur konuğu olarak yer alıyor. “Şişko değilim kemiklerim iri” diyen Koca Kafa, hayat felsefesini ise “Yaşasın kedizm” sözleriyle açıklıyor.
İşitme engelli bir Van kedisi olan Koca Kafa, üç yıl önce bir köpek tarafından ısırılmış ve kulakları duymadığından kaçamamış. Felçli kalacağının söylenmesinin ardından, önceki ailesi Koca Kafa’nın uyutulmasını istemiş fakat Eren Güder bu güzel çocuğa sahip çıkmış. Şimdilerde köpek dostu Haçi ve ev arkadaşı kedi Hayri’yle mutlu mesut yaşayan Koca Kafa, mart ayında Hayri’nin camdan baktığı bir fotoğrafı, “Hayri’nin ilk mart ayına girişi. Ah ah ne kadar da çabuk büyüyorlar değil mi” notuyla paylaşmış. “Beni takip etmeyen dişi kediler var. Böyle şeyler beni üzer” diyen Koca Kafa, hayalinin tavuklu, horozlu ve cici kuşlu bir bahçede yaşamak, en sevdiği sporun ise boşa kürek çekmek olduğunu açıklamış.
YEMEK TEKLİFİ
Koca Kafa’yı Twitter ve Instagram hesabından takip eden sevenleriyse, hiçbir paylaşımı kaçırmıyor. Kimi, ona önümüzdeki kış için ne renk kazak örsem diye düşünüyor, kimi yemeğe çıkmayı teklif ediyor. Yapılan benzetmelerse birbirinden ilginç. “Yeşilçam filmlerindeki babacan karakterler gibisin” diyen de var, dondurmaya benzeten de. İşte Koca Kafa’nın hayranlarından gelen yorumlar:
@BlmDMR Instagram’da gördüğüm ilk andan bu yana hastasıyım Koca Kafa’nın. Ona verdiğiniz emek ve ona bu kadar güzel baktığınız için teşekkür ederim.
@POnursal Seni gördükçe mutlu oluyorum Koca Kafa, sen hep iyi ol.
@melisabeko Pembe kulağını yediğim.
@soniksu Kulaklarını kemirmek istiyorum.
@puslumanzaralar Ya sen Yeşilçam filmlerinde babacan karakter misin?
@EceUzuns Yaa senin kafanı ısırırım.
@PinarLordu İmza günü yapacak mısınız Sn. Koca Kafa?
@sesingitti Koca kafa sana aşığım aşık.
@Ruhumbej Burnunu ısırdığım.
@epsilonhunterr Erimiş jelibona döndük yine.
@vartanderunian Seni yemeğe çıkarayım mı koca kafa?
@senaroglu Çocuk önümüzdeki kışa sana ne renk kazak örsem diye düşünmeye başladım bile.
@mdemir_ankara Tipe bak dondurma mübarek.
‘Bİ BU EKSİKTİ’
Koca Kafa, kaloriferi Hayri’ye kaptırdığı için üzülen, yağmurdan sonra salyangozların peşinde koşan, rejim yapan, sabah poğaçalarını bırakmaya çalışan, spor salonunda yaza hazırlanan, bir yanıyla nevi şahsına münhasır, bir yanıyla bizden bir kedi. “Merabalar, nasıl gidiyor arabalar. Benimkisi hızlı” diyen Koca Kafa’nın yaşamı, korkunç başlayıp mutlu sona ulaşan masallar gibi, sevgiyle güzelleşmiş. Öyle güzelleşmiş ki, ona iki tekeriyle yemyeşil çimlerin üzerinde “Yaşamak ne güzel şey” dedirtiyor.
Koca Kafa’nın mucize yol arkadaşı Eren Güder, son olarak bir oğlağa evini açtı. Güder, oğlağa ‘Bibu’ ismini verirken, Koca Kafa’nın yorumuysa şöyle oldu:
“Ailemize yeni katılan Bibu’dan bahsedeyim size. Kendisi 3 aylık henüz. Doğum esnasında oksijensiz kaldığı için beyninde hasar oluşmuş ve yürürken sürekli dengesini kaybedip düşüyor. Bu nedenle artık hep bizimle Bibu. Neyse siz Bibu deyin bu oğlağa, ben bi bu eksikti diyeceğim.”
Sevgili Eren Güder, Koca Kafa, Haçi, Hayri ve Bibu, dilerim sosyal medyadan ‘Harikalar Diyarı’ gibi görünen mücadele dolu yaşamlarında hep mutlu olsunlar. Her şeyin sevgiyle nasıl güzelleştiğini öğretsinler hepimize...
ANKARALI TRAFİKTE CANINDAN BEZDİ
Ankaralı sosyal medya kullanıcıları, trafik kurallarına uyulmamasına tepki gösterdi. @serenciyas, “Akdeniz Caddesi’nin köşesinde yaya geçidinde yol vermeyen arabaların fotoğrafını çekip şikâyet eden bir fahri müfettiş varmış. Dolmuşçu diyor ki ‘Bunlar başımızın belaları, kaç tane ceza yedik.’ “Kim bela acaba” derken, @myilmaznet, “Ankara’da trafik kuralları, ‘toplu taşıma hizmeti veren’ dolmuş, otobüs ve taksiler için de geçerli. Kurallara uymayanlar ceza gelince ağlamasın” uyarısında bulundu. Twitter ahalisi Ankara trafiğiyle ilgili şunları söyledi:
@muhtarbaki Ankara’daki kırmızı ışık gibisin yanıyorsun ama benden başka kimsenin umurunda değilsin.
@BusraBaycan Bilen bilir Ankara yollarında kırmızı ışık yansa dahi sağa dönüşler serbesttir. Yanlışlıkla sürücülerden yol beklemeyin. Ayıp olur.
@ilavelacivert Garda Alman bir turist (70) yardım istedi. Bisikletle Türkiye’yi geziyormuş bem-be-yaz saçlarıyla. Hemen iltifatı yapıştırdım, kaçmaz. Diyor ki “İzmir’den geliyorum, trafik orada iyiydi. Ankara’da ezilmemek için çok çaba harcadım.” İçimden dedim “Sen bir de İstanbul’u gör.”
@gayeerdgn Ankara’da trafik kurallarına ne gerek var! Taksi ve dolmuşlar gereken kuralı koymuş zaten... Kırmızı ışıkmış, yol geçiş önceliğiymiş gerek yok. Şeritlere hiç gerek yok, onlara ait hepsi zaten.
@inlovewithlaw1 Az önce trafik polislerinin taksicilere ceza yazdığını gördüm, o kadar rahatlatıcı bir görüntü ki, Ankara’da araç kullananlar anlar.
@mscaltepe Herhangi bir alt işaretçi yoksa, kırmızı ışık yanarken SAĞA DÖNMEK İÇİN DE OLSA GEÇİLMEZ!!! Ankara’da yaşamak bu kurala istisna getirmez. Doğa kanunu gibi bu, canımdan bezdim.