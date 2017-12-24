Kız kardeşlerin sesini duysun

Bir gözü olası belaları, diğeriyse başına bir şey gelmesi halinde kaçabileceği yerleri tarıyor. Evine gittiğinde bile kendini güvende hissedemiyor. Kapı çaldığında ‘Ben bakarım’ diye bağırarak yalnızlığını saklamaya çalışıyor, verdiği yemek siparişi geldiğinde bomboş eve ‘Siparişler geldi’ diye sesleniyor. Sırf kendini biraz daha güvende hissedebilmek için tırnaklarını uzatıyor, ruhunda taşıdığı ağır yükler yetmezmiş gibi, kendini koruyabilmek için çantasında da ağır şeyler taşıyor. Bunlar, @busesese’nin “Sizi çok üzen ‘kadınca önlem’iniz ne? Benim geç saatlerde sokakta yürürken yolun en ortasından yürümek. Kolayca bir bahçeye, bir apartmana sokamasınlar diye” tweet’ine gelen yanıtların sadece ufak bir kısmı. Çoğu zaman kimselere anlatamadığımız acı deneyimlerimiz ve bu yaşanmışlıklardan doğan tedbirlerimiz var. Hikâyelerimizi konuşmak, anlatmak zor fakat gerekli. Çünkü kadın olmak meşakkatli, yükümüz ağır.

DERİN YARALAR KALEME ALINDI

Sevilen sanatçı Haluk Levent’in girişimleriyle kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Ankara’nın kadınları, bu yükü hafifletmek amacıyla geçtiğimiz hafta bir çalışmaya imza attı. Kadınlar, düzenlenen etkinlikte, yaşadıkları taciz, tecavüz, şiddet, aşağılama gibi olayları kaleme aldı. Derin yaralar bırakan yaşanmışlıklar bir kutuda birikti. Ardından kutudan alınan hikâyeler okundu. Katılımcılar, anlatılan hikâyenin kime ait olduğunu bilmeden çözüm önerilerini paylaştı, herkes birbirine yalnız olmadığını hissettirerek destek oldu. @ahbapank_kadin, Twitter hesabından etkinlikle ilgili özetle şunları söyledi:

“Amaçlarımızdan biri, utanması gereken karşıdaki olmasına rağmen kendi utandığı için yaşadıklarını kimseye anlatamayan ve yalnızlaşan arkadaşlarımızın bizlere dolaylı olarak anlatmasını sağlamaktı. Daha önce bunları yaşamamış arkadaşlarımızı bilinçlendirmek, en önemlisi birbirimize destek olarak ne kadar güçlü olduğumuzu görmek istedik. Programımız toplantı değil de sohbet havasında geçti. Aldığımız geri dönüşlerle amaçlarımıza ulaştığımızı düşünüyoruz.”

TACİZE NE TEPKİ VERDİNİZ

Etkinlik bugün ikinci kez gerçekleştirilecek ve bu kez erkeklerin katılımına da açık olacak. Kadınlar, başlarından geçen taciz, tecavüz, şiddet gibi olayları kâğıda dökecek. İzni olan katılımcıların yazdıkları etkinlikte okunacak. Ekip, erkek katılımcıların ise etkinliğe katılmadan önce şu soruları detaylı şekilde bir kâğıda yazarak cevaplamasını istiyor: “Tacize, şiddete uğrayan bir kadın gördünüz mü? Tepki verdiniz mi? Nasıl tepki verdiniz?”

Katılımcılar bugün saat 11.00’de Bahçelievler 3. Cadde’deki Gloria Jeans Cafe’de bir araya gelecek. Dilerim etkinlik, kadınlar için var olmanın ne kadar zor, yaraların nasıl derin olduğunu ve gündelik yaşamda karşılaşılan zulmün boyutlarını gözler önüne sersin, bilinçlendirsin, çözüm önerileri getirsin. Kız kardeşlerimiz sesimizi duysun.

KAMPÜS CADILARI ÖZ SAVUNMA ATÖLYESİNDE

Üniversitelerde genç kadınların kadın olmaktan dolayı yaşadığı sorunlar karşısında örgütlenen bağımsız bir topluluk olan Kampüs Cadıları, yukarıdaki fotoğrafı Facebook hesabından, “Ankara. Öz savunma atölyelerimiz devam ediyor” notuyla paylaştı.