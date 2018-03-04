Kentin hafıza bekçileri

Çamlıdere’nin Bayındır Köyü’nde 1929 yılında doğan Hasan Çakır, videoda, “89 yaşındayım, çalışıyorum. Mühim olan üretmek. Tüketici değil, üretici olacaksın” çağrısında bulunuyor. Bu işe askerden geldikten sonra başladığını belirten Çakır, “Bundan 30-40 sene önce tamirat çoktu. Artık tamirat kalktı. O zamanlar bir pantolon 15 sene giyilirdi. Üzerimdeki pantolon 23 senelik” diyor.

EVERYDAY FURYASININ BAŞKENT DURAĞI

Yeni içerikleriyle güzel insanların ve güzel mekânların hikâyelerini anlatacağının müjdesini veren Everyday Ankara, son olarak kentlinin yakından tanıdığı, yüzde 70 zihinsel engelli ressam Muhammed Yalçın’ın hikâyesini bir videoyla takipçileriyle paylaştı. 2011 yılında gittiği bir okulda resim yeteneği keşfedilen Muhammed’in, o zamandan beri fırçayı elinden bırakmadığını belirten Everyday Ankara, çektiği belgeselde şunları söylüyor: “Ancak ressam olarak sadece tuval değil, evinin duvarlarını da kullanıyor. Atölye haline getirdiği evinde resim yapmaya devam ediyor. Art brut (ham sanat) akımını çağrıştıran resimleriyle pek çok sergi açan Muhammed’in çok sayıda ziyaretçisi bulunuyor. Muhammed ve ailesi evlerinin müze veya resim atölyesi olmasını istiyor.”

Afrika kıtasında çalışan iki Amerikalı gazetecinin sosyal medyada açtığı Everyday Africa hesabıyla başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan ‘Everyday’ furyasının Başkent’teki renkli durağı Everyday Ankara’yı, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesapları üzerinden takip edebilirsiniz.



ANKARA’YI YİYORUM GÖZLERİM KAPALI

‘Ankara’yı yiyorum gözlerim kapalı’ diyerek Instagram hesabından lezzet önerileri paylaşan Serkan İnce ise, kentin insan hikâyeleri arşivine, Ulus Hali’nde çektiği videoyla destek oldu. Çığlık çığlığa satış yapan balıkçıların videolarını paylaşan Serkan İnce, “Ulus halindeki balıkçılara belgesel çekilmesi gerekiyor. Çok orijinal kişilikler mevcut. Geçen haftalarda paylaştığım çılgın balıkçıdan sonra bu kez Yozgatlı Mehmet Balıkçısı’nda bu abimiz karşımıza çıktı. Tepkisini, felsefesini ve satış uzmanlığını anlamak üzere derin düşüncelere daldık” dedi.

Mekanlara giderek tadım yapan @serkanince_ kentin saklı kalmış lezzetlerini, restoranlarını ve insan hikâyelerini paylaşıyor. Yemek bloggerı @serkanince_’yi Instagram hesabından ve www.serkanince.com internet sitesinden takip edebilirsiniz.

Everyday Ankara’nın çok anlamlı bir tanımlaması var, ‘Hafıza bekçiliği.’ Dilerim kentin hafıza bekçileri hızla artar, aynı işi uzun yıllardır aynı yerde sebatla sürdüren, dükkanının önündeki sandalyede soluklanırken yanından telaşla geçip gittiğimiz insanların hikâyeleriyle gündelik yaşamımızda ve sosyal medyada daha çok karşılaşır, onları görürüz. Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür ama neyse ki hafıza bekçilerimiz var.

HER PAZAR HAYPAZAR!

Haymatlos Mekan geçtiğimiz günlerde Facebook hesabından ‘Her Pazar, HayPazar!’ diyerek bir etkinlik paylaştı. Gerçekleştirilecek tasarım ve 2. el eşya pazarında, etkinlik sahiplerinin deyimiyle, batan gemiden kurtarılarak korunan ve dönüştürülen mallar, birinci ve ikinci ellerde diğer elleri bekleyecek. Kimi katılımcılarsa, kendi zihin atölyesindeki mesailer sonucu ortaya çıkardığı ürünlerini tezgaha koyacak. Bugün 14.14’te, tüket ve yok et alışkanlığından ötede, Haymatlos Mekan’da gerçekleştirilecek etkinliğe siz de katılabilirsiniz.