Sevilen sanatçı Haluk Levent’in girişimiyle kurulan, Türkiye’nin dört bir yanında sosyal sorumluluk projelerine imza atan harika oluşum AHBAP ile sosyal medyanın, “Ayaklarım yok ama kanatlarım var ruhumda” diyen renkli sakini Ayşe Demir geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.
Her şey @a_aysedmr’in Twitter hesabından yaptığı çağrıyla başladı. @haluklevent ve @Ahbap_Ankara’ya seslenen Ayşe, “Ayaklarım yok ama kanatlarım var ruhumda diye çıktım yola ama bir eksiğim var. Özgürce hareket edebilmek, uçtuğumu hissetmek için bu doğum günümde bana akülü sandalye hediye etmek ister misiniz” dedi. Sevilen sanatçı dakikalar içinde “Ettik gitti be canım! Ankara Ahbap! Haydi kızımıza gidelim” yanıtını verirken, aynı gün Ayşe’yi ziyaret eden @Ahbap_Ankara, “Güzel sohbetimiz eşliğinde bilgi ve belgeleri topladık. Araştırmalarımızı yapıp gerekli işlemleri başlatacağız” dedi. @haluklevent’in yorumu ise “Harikasın Ankara” oldu. Ayşe, çağrısının üzerinden henüz iki gün geçmeden, doğum gününde hayaline kavuştu. “Başkanım, Ayşe’ye doğum günü sürprizi yaptık ve akülü sandalyesini hediye ettik. Nice mutlu yıllar diliyor, sponsorumuz Görkem Hanım’a teşekkür ediyoruz” diyen @Ahbap_Ankara, bu anları Twitter hesabında paylaştı.
EN BÜYÜK DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
@haluklevent, Twitter hesabından Ayşe’ye “Doğum günün kutlu olsun canım benim” derken, @a_aysedmr de duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Ne güzel insanlar biriktirmişim ben. En güzel günümde yanımda olan, arayan, soran herkes iyi ki var. Bu mutlu, umutlu kalma savaşımda kocaman bir aile olmuşuz. İyi ki varsınız. Hep birlikte nice senelerim olsun.
En büyük doğum günü sürprizi oldu benim için. Emeği geçen başta @haluklevent abime, doğum günümde yanımda olan @Ahbap_Ankara ve @ahbapplatformu’na, akülü sandalyeme kavuşmama destek olan Görkem ablama çok teşekkür ederim. Bu güzel doğum gününü bana yaşattığınız için çok teşekkür ederim.”
Twitter kullanıcıları da Ayşe’nin doğum gününü kutladı. Sosyal medya sakinleri, akülü tekerlekli sandalyenin temin edilme hızına övgüler yağdırırken, @justoronly “Varolasın Haluk baba” @ayseakks ise “Haluk abi keşke seni yakından tanıyabilseydim Selena gibi adamsın” dedi.
‘AHBAP’ların çabası yine kısa sürede sorunları çözdü, kanatlanmak isteyen Ayşe’nin doğum günü dileği gerçeğe dönüştü.
KENTİN ÇİLEKEŞ HEYKELLERİ
Hepimizin malumu, çilekeştir Ankara’nın heykelleri. Kimi çalınır, insafsızca eritilir. Kimi bir depoya, kimi göz önünden tenhaya kaldırılıverir. Tandoğan’daki yerinden kaldırılan ve 16 yıl sonra bir depoda bulunan Su Perileri, Seğmenler Parkı’ndan 2016 yılında kaybolan, bronz olarak yeniden dökülen ve bu yıl nihayet yerine koyulabilinen İlhan Koman heykeli, Sakarya’da yıllar süren mesaisini sonlandıran ayakkabıcı adam, Yüksel Caddesi’ndeki locasını terk eden oturan kadın ilk aklıma gelenler. Heykellerin kayıp ilanının verildiği ilk adres ise genellikle sosyal medya oluyor. Son olarak Gençlik Parkı’ndaki Galatea ve Acis Twitter’ın gündemine oturdu.
HAVUZ KENARINDAYDI
Ali Polat Pırlant, paylaştığı fotoğrafa, “Anneannem ve dedem, Ankara Gençlik Parkı, 1972” notunu düştü. @zurafadam hesabından paylaşılan fotoğrafta, ikilinin arasında, Yunan Mitolojisi’nde denizler tanrısı olan Poseidon’un sualtı perisi kızlarından Galatea görülüyordu. @sakisaloha, “Ankaralılar konuşsun o heykele ne oldu” diye sorarken, @CorpSebastian “Mathurin Moreau tarafından yapılan heykel daha önce havuz kenarındayken, Melih Gökçek döneminde parkın arka kısmındaki bir idari binanın girişine yerleştirildi” dedi. @zurafadam ise “Belki sayın @mansuryavas06 anneannem ve dedemin fotoğrafı vesilesiyle tekrar eski yerlerine koydurtur Galatea ve Acis’i” diyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrıda bulundu. Kim bilir, belki kavuşamayan aşıklar Galatea ile Acis, yeniden eski yerlerinde, ebedi bir seyre dalar.
Kanatlarım var ruhumda
Sevilen sanatçı Haluk Levent’in girişimiyle kurulan, Türkiye’nin dört bir yanında sosyal sorumluluk projelerine imza atan harika oluşum AHBAP ile sosyal medyanın, “Ayaklarım yok ama kanatlarım var ruhumda” diyen renkli sakini Ayşe Demir geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.
Her şey @a_aysedmr’in Twitter hesabından yaptığı çağrıyla başladı. @haluklevent ve @Ahbap_Ankara’ya seslenen Ayşe, “Ayaklarım yok ama kanatlarım var ruhumda diye çıktım yola ama bir eksiğim var. Özgürce hareket edebilmek, uçtuğumu hissetmek için bu doğum günümde bana akülü sandalye hediye etmek ister misiniz” dedi. Sevilen sanatçı dakikalar içinde “Ettik gitti be canım! Ankara Ahbap! Haydi kızımıza gidelim” yanıtını verirken, aynı gün Ayşe’yi ziyaret eden @Ahbap_Ankara, “Güzel sohbetimiz eşliğinde bilgi ve belgeleri topladık. Araştırmalarımızı yapıp gerekli işlemleri başlatacağız” dedi. @haluklevent’in yorumu ise “Harikasın Ankara” oldu. Ayşe, çağrısının üzerinden henüz iki gün geçmeden, doğum gününde hayaline kavuştu. “Başkanım, Ayşe’ye doğum günü sürprizi yaptık ve akülü sandalyesini hediye ettik. Nice mutlu yıllar diliyor, sponsorumuz Görkem Hanım’a teşekkür ediyoruz” diyen @Ahbap_Ankara, bu anları Twitter hesabında paylaştı.
EN BÜYÜK DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
@haluklevent, Twitter hesabından Ayşe’ye “Doğum günün kutlu olsun canım benim” derken, @a_aysedmr de duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Ne güzel insanlar biriktirmişim ben. En güzel günümde yanımda olan, arayan, soran herkes iyi ki var. Bu mutlu, umutlu kalma savaşımda kocaman bir aile olmuşuz. İyi ki varsınız. Hep birlikte nice senelerim olsun.
En büyük doğum günü sürprizi oldu benim için. Emeği geçen başta @haluklevent abime, doğum günümde yanımda olan @Ahbap_Ankara ve @ahbapplatformu’na, akülü sandalyeme kavuşmama destek olan Görkem ablama çok teşekkür ederim. Bu güzel doğum gününü bana yaşattığınız için çok teşekkür ederim.”
Twitter kullanıcıları da Ayşe’nin doğum gününü kutladı. Sosyal medya sakinleri, akülü tekerlekli sandalyenin temin edilme hızına övgüler yağdırırken, @justoronly “Varolasın Haluk baba” @ayseakks ise “Haluk abi keşke seni yakından tanıyabilseydim Selena gibi adamsın” dedi.
‘AHBAP’ların çabası yine kısa sürede sorunları çözdü, kanatlanmak isteyen Ayşe’nin doğum günü dileği gerçeğe dönüştü.
KENTİN ÇİLEKEŞ HEYKELLERİ
Hepimizin malumu, çilekeştir Ankara’nın heykelleri. Kimi çalınır, insafsızca eritilir. Kimi bir depoya, kimi göz önünden tenhaya kaldırılıverir. Tandoğan’daki yerinden kaldırılan ve 16 yıl sonra bir depoda bulunan Su Perileri, Seğmenler Parkı’ndan 2016 yılında kaybolan, bronz olarak yeniden dökülen ve bu yıl nihayet yerine koyulabilinen İlhan Koman heykeli, Sakarya’da yıllar süren mesaisini sonlandıran ayakkabıcı adam, Yüksel Caddesi’ndeki locasını terk eden oturan kadın ilk aklıma gelenler. Heykellerin kayıp ilanının verildiği ilk adres ise genellikle sosyal medya oluyor. Son olarak Gençlik Parkı’ndaki Galatea ve Acis Twitter’ın gündemine oturdu.
HAVUZ KENARINDAYDI
Ali Polat Pırlant, paylaştığı fotoğrafa, “Anneannem ve dedem, Ankara Gençlik Parkı, 1972” notunu düştü. @zurafadam hesabından paylaşılan fotoğrafta, ikilinin arasında, Yunan Mitolojisi’nde denizler tanrısı olan Poseidon’un sualtı perisi kızlarından Galatea görülüyordu. @sakisaloha, “Ankaralılar konuşsun o heykele ne oldu” diye sorarken, @CorpSebastian “Mathurin Moreau tarafından yapılan heykel daha önce havuz kenarındayken, Melih Gökçek döneminde parkın arka kısmındaki bir idari binanın girişine yerleştirildi” dedi. @zurafadam ise “Belki sayın @mansuryavas06 anneannem ve dedemin fotoğrafı vesilesiyle tekrar eski yerlerine koydurtur Galatea ve Acis’i” diyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrıda bulundu. Kim bilir, belki kavuşamayan aşıklar Galatea ile Acis, yeniden eski yerlerinde, ebedi bir seyre dalar.