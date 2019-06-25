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Nur Hande Başpınar

Nur Hande Başpınar

Hasret bitiyor amirim dönüyor

25 Haziran 2019

İlk bölümü 2010 yılında yayınlanan Behzat Ç., 2013 yılında final yapmasının ardından bir dijital platformda yeniden arzıendam etmeye hazırlanırken, seyircinin heyecanı sosyal medyaya yansıdı.

Twitter’da, “Gel artık amirim” sesleri yükseldi. Evinin önünde, geçtiği sokakta yahut gittiği barda dizinin setine denk gelen Ankaralılar, çektikleri kareleri takipçileriyle paylaştı. Yeni sezonu beklediği kadar kimseyi beklemediğini iddia eden de oldu, “Sevinçten içimde kuşlar kanat çırpıyor” diyen de... Sosyal medya sakinlerinin, Behzat Ç. sevdasını haykırdığı diğer yorumlarsa şöyle:
@bitwlm10 Arkadaşın evinin önünde Behzat Ç. çekiliyormuş. Bizim evin önünde babaannem halı yıkıyor.
@cokpandaannecim Hayat çok tuhaf. Çay içmeye diye çıkıp Behzat Ç. setinde kendini bulmak. Anlatsan inanmazlar.
@cihanburakfirat Bu ara aldığım tek güzel haber Behzat Ç. çekimlerinin bittiği. Amirim geliyor be.

Hasret bitiyor amirim dönüyor

HER KARAKTERİ AYRI GÜZEL

@Furkilade Behzat Ç. yeni sezonunu beklediğim kadar kimseyi beklemedim.
@ceker_muhammed Geçen gün Telwe Bar’ın alt katında üç saat boyunca Behzat Ç. sahnesi çektiler. İlk bölümde bar cinayeti var herhalde.
@Ulaskutaytas Başla artık da Ankara’yı en azından dizi olarak görelim #BehzatÇ
@kmlakcb Behzat Ç.’nin her karakteri tabii ki ayrı bir güzeldi. Ama hepsinin içinde Ege Aydan öyle güzel oynamıştı ki yeri ayrı. Yeni #BehzatÇ‘de Şevket Abi’yi gülmek için merakla bekliyorum.
@GKendine Geldi geliyor gönlümün efendisi. #BehzatÇ
@ErdemEmincan Saçlar biraz uzamış. 6 yıl aranın verdiği doğal bir yaşlılık oturmuş surata. Cinayet büro değişmiş ama büroya geliş şekli, giyiniş, tespih hep aynı. Geliyor geliyor geliyor #behzatç
@samdakayisi Taze, yepyeni, sırf karizma... Gel amirim, gel artık! Çok özledik.
@muhalifonlinee Nejat İşler ve amirim Erdal Beşikçioğlu ile Bir Ankara Polisiyesi Behzat Ç. geliyor yaa laaa içimde kuşlar kanat çırpıyor.
@Ramazanoldururr Ciğer bırakmadın be amirim, oturduğumuz her masaya akciğerimizi ve karaciğerimizi bırakmamıza sebep oldun. #BehzatÇ başla la başla.

Hasret bitiyor amirim dönüyor

‘Ç KARDEŞLER’DEN ÖZÇEKİM

Dizinin sevilen oyuncularından Ege Aydan ise setten paylaştığı fotoğraflarla büyük ilgi topladı. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan @egeaydan’ın fotoğraflarına yorum yağdı. Namıdiğer Şevket Ç., Behzat Ç. ile paylaştığı bir kareye, “Set öncesi biz” notunu düştü. Takipçileriyse şu yorumları yaptı:
@arsseyma Ç. Kardeşler.
@ilknuurb O kadar sabırsızlıkla bekliyorum ki...
@alpermert.06 Bir kare iki güzel adam.
@ertu8o Başlasın artık çatladık.
@cigdemoge Türk televizyonlarında yapılmış en muhteşem dizinin en muhteşem karakterleri...
@tolunaybiter’in “Abi bu ay sonu ilk bölüm gelir mi” sorusu ise @egeaydan
tarafından “Kesin” şeklinde cevaplandı. Aydan, dizinin Ercüment Çözer’i Nejat İşler’le çektiği bir fotoğrafı da “Can dostum, güzel insan” notuyla paylaştı. Behzat Ç. setinin binbir hali, Akbaba, Savcı Esra, Şule Ç. ve Hayalet de @egeaydan’ın paylaşımları arasında yer alıyor. Erdal Beşikçioğlu’nu ise @papazinpilavi adlı Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
@oztrkkens’in de Twitter hesabında söylediği gibi: “Hasret bitiyor. Amirim dönüyor!”

DİZİ BAŞLASIN O ZAMAN GÖRÜN FOTOĞRAFLARI

Başkent’ten sokak hâllerini takipçileriyle paylaşan @everyday_ankara ise, dizinin setinde çektiği fotoğraflara şu notu düştü:
“Bir ay boyunca Behzat Ç.’nin set fotoğraflarını çektim. Çok az uyudum, çok yoruldum, zibilyon tane mekâna girip çıktım ve şahsi tarihçeme unutulmayacak birçok anı kazandırdım. Hele dizi bir başlasın, siz o zaman görün fotoğrafları.”

‘ANKARA’NIN BAĞLARI’ MIAMI, AFRİKA VE PARİS’TE

Oyuncu Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından sordu: “Boğaz turlarında ‘Ankara’nın Bağları’ dinleniyor yıllardır. Fakat neden? Bir noktada vedalaşılmayacak mı bu parçayla?” Paylaşımın ardından, şarkının Miami, Afrika ve Paris’te çalındığına şahit olanlar, Hollandalı arkadaşının düğününde ‘Ankara’nın Bağları’yla dans edenler klavyeye sarıldı. @berraktzntc’a şu yanıtlar geldi:
@aecemdag Ben hiçbir şehirde Ankara oyun havası bilmeyeni görmedim. Bir noktada vedalaşılsa da yerini başka bir Ankara oyun havası alacaktır. Yaşasın Ankara pavyonları.
@efeacar Vedalaşılsa bile bi on yıl da Erik Dalı Gevrektir yürür.
@hasansoylemez Afrika’nın büyükşehirlerindeki gece kulüplerinde de çalıyor.
@atillaozdal Bırakmak bir yana, yanına kardeşi geldi ‘Erik Dalı.’
@ardiconer Zor ablacım zor. Ben Miami’de dinledim aylarca. Beklentilerimizi daha makul, olması muhtemel olaylar üzerine inşa edersek daha mutlu oluruz.
@fijanayhan Bir Ankaralı olarak ben de vedalaşmak istiyorum ve fakat namümkün.
@snLsahinogLu Sanattan hiç anlamıyorsun.
@demirci02 Eğlence sektörü biter o şarkıyla vedalaşır ise.
@cennetyilmaz75 O zaman Erik Dalı verelim ablama.
@eugramaz Her zaman gecenin sonu ‘Angara Bağları’yla biter!
@TKaralioglu Tweet’i okurken istemsizce ‘galdıramıyom golları’ kısmı kulaklarında çınlamaya başlıyor.
@Hakan63816912 Geçen ay Hollandalı arkadaşın düğünde çaldılar.
@FIRATTUNCBAS Ulan Paris’te çalıyorlar be ne anlatıyorsunuz.

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