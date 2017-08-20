Grinin en güzel tonu

@emreglrr, “Ankara grinin en güzel tonudur” tespitinde bulunurken, @mkd, “Ankara hep böyle kal, zaten yazcı pislikler güneye kaçtı biz sana böyle aşığız” dedi. Ankara sevdası, twitter’a şu satırlarla yansıdı:

@berfiield Bir insan nasıl Ankara’yı sevmez aklım almıyor ya vallahi biz bu şehre aşığız aşık.

@ayseenyil Ankara’da metroya ilk binişim, iki genç metroda gitar çalarak şarkı söyledi. Seni seviyorum Ankara.

@YasinKenduzler Ankara Karapürçek semaları doğal sepya filtre yapıyo kaçırma.

@ichlikgiyenadam Evet, Ankara’da göze hoş gelen az şey var. Fakat ruha hoş gelen çok insan var. Farkı bu.

@isacoskun12 Ankara’nın bu kasvetli havasına aşığım yaşasın gri şehir.

@meskalinluci Ankara sana aşığım, o yüzden senden nefret ediyorum aynı zamanda.

@sznypcgl O kadar özlemişim ki, Google Earth de Ankara’da dolaşırken buldum kendimi. Evimin önüne gittim ama içeri giremedim.

@cutebutcrazyxs Profilinde Ankara yazan birini görünce tanımasam bile içim ısınıyo hemencik.

@AnkaraBeyfendi Ankara’yı neden bu kadar çok sevdiğimizi biz Ankaralılar da bilmiyoruz.

@Burasi_Ankara Ankara’yı sevmeyen yallah Bayburt’a.

@bisherlockdegil Ankara’yı sevmeyen yallah istanbul trafiğine.

TEK ÇARE ANKARA HAVASI

Mevzubahis Ankara olunca, sosyal medya kullanıcıları Ankara havasına değinmeden geçemedi. @Ylcngunduz, “Abi Istanbuldan İzmir’e dönüyorum yanımdaki kulaklıkla Ankara havası dinliyo ama nasıl mutlu. Bence tek çare Ankara havası ve kulaklık” derken, konuyla ilgili diğer söylemler şunlar oldu:

@vamossgala Ankara oyun havası eşliğinde mahalle arası düğün yapanlar kızgın güneş altında tuz banyosuna atılmalı.

@soniclik İçimde erik dalı gevrektir çalıyor. Zalım Ankara.

@EzgiGzemCeylan Odaya gidip biraz daha depresyona gireyim diyorum babam koridorda Ankara havası açıyor. İnsanlara asla hassas noktanızı söylemeyin. Babaya bile.

@NurrEliif 3 yaşındaki kardeşim bu saatlerde Ankara havası açıp oynamaya başlıyo. Ve bu düzenli hale geldi. Ciddi kalamıyorum.

@alpb34 Kuzenimin havuzbaşı düğününde Ankara havası oynarken havuza düştüm.

@xafitap Birlikte Ankara havası dinlememiz gereken konular var yarim.

@Samet_TUTAK Canım Ankaram her yerden oyun havası sesi geliyor.

ANITKABİR, SEĞMENLER, SİMİT

Kentin hasretini çeken @yeryuzutanricas, “Ankara’ya gideceğim, sırf Ankara simidi için. Bir de Seğmenler. Bir de Anıtkabir” derken, diğer twitter kullanıcıları ise şunları söyledi:

@Angaralimisin Ankara nasıl bi uyuşturucuysa artık başka memlekete gidince daralıyorum. Acil burundan Kızılay havası çekmem lazım.

@farforfayf Madem Ankara, o zaman gideyim simit alayım. Hayır, gevrek değil, halis muhlis Ankara simidi hazretleri.

@handeekiris Seni sevmek bir şehir ile anlatılsaydı bu kesinlikle Ankara olurdu. Hem sevilecek bir yanın yok hem de vazgeçilemeyecek kadar muhteşemsin.

@PersonalDump Ankara amma küçük ha. Metroda ahbabıyla denk gelen 37483726 kişi gördüm. İstanbul’da ciddi tesadüf olmadan buluşamıyon bile.

@hottlineblinggx Son zamanlarda gördüğüm en güzel şey ankara 28 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

@Seltzuk Annem dışarıdan geldi söylene söylene ne oldu dedim behçet ce’nin dediği gibi Ankara yanıyoo vallahi dedi.

Son sözü ise, Haydar Ergülen dizelerini paylaşan @leumacen söyledi: “İstanbul: herkesin şiiri, İzmir: bazılarının şiiri, Ankara: benim şiirim” diyor Haydar Ergülen.