Sosyal medyada geçtiğimiz hafta Ankara sevdası aldı yürüdü. Tatilciler deniz, kum, güneş üçlüsüyle sosyal medyada arzıendam ederken, serin akşamların meftunu Ankaralılar rahat bir oh çekip kente olan sevdasını takipçileriyle paylaştı.
Grinin en güzel tonu
@emreglrr, “Ankara grinin en güzel tonudur” tespitinde bulunurken, @mkd, “Ankara hep böyle kal, zaten yazcı pislikler güneye kaçtı biz sana böyle aşığız” dedi. Ankara sevdası, twitter’a şu satırlarla yansıdı:
@berfiield Bir insan nasıl Ankara’yı sevmez aklım almıyor ya vallahi biz bu şehre aşığız aşık.
@ayseenyil Ankara’da metroya ilk binişim, iki genç metroda gitar çalarak şarkı söyledi. Seni seviyorum Ankara.
@YasinKenduzler Ankara Karapürçek semaları doğal sepya filtre yapıyo kaçırma.
@ichlikgiyenadam Evet, Ankara’da göze hoş gelen az şey var. Fakat ruha hoş gelen çok insan var. Farkı bu.
@isacoskun12 Ankara’nın bu kasvetli havasına aşığım yaşasın gri şehir.
@meskalinluci Ankara sana aşığım, o yüzden senden nefret ediyorum aynı zamanda.
@sznypcgl O kadar özlemişim ki, Google Earth de Ankara’da dolaşırken buldum kendimi. Evimin önüne gittim ama içeri giremedim.
@cutebutcrazyxs Profilinde Ankara yazan birini görünce tanımasam bile içim ısınıyo hemencik.
@AnkaraBeyfendi Ankara’yı neden bu kadar çok sevdiğimizi biz Ankaralılar da bilmiyoruz.
@Burasi_Ankara Ankara’yı sevmeyen yallah Bayburt’a.
@bisherlockdegil Ankara’yı sevmeyen yallah istanbul trafiğine.
TEK ÇARE ANKARA HAVASI
Mevzubahis Ankara olunca, sosyal medya kullanıcıları Ankara havasına değinmeden geçemedi. @Ylcngunduz, “Abi Istanbuldan İzmir’e dönüyorum yanımdaki kulaklıkla Ankara havası dinliyo ama nasıl mutlu. Bence tek çare Ankara havası ve kulaklık” derken, konuyla ilgili diğer söylemler şunlar oldu:
@vamossgala Ankara oyun havası eşliğinde mahalle arası düğün yapanlar kızgın güneş altında tuz banyosuna atılmalı.
@soniclik İçimde erik dalı gevrektir çalıyor. Zalım Ankara.
@EzgiGzemCeylan Odaya gidip biraz daha depresyona gireyim diyorum babam koridorda Ankara havası açıyor. İnsanlara asla hassas noktanızı söylemeyin. Babaya bile.
@NurrEliif 3 yaşındaki kardeşim bu saatlerde Ankara havası açıp oynamaya başlıyo. Ve bu düzenli hale geldi. Ciddi kalamıyorum.
@alpb34 Kuzenimin havuzbaşı düğününde Ankara havası oynarken havuza düştüm.
@xafitap Birlikte Ankara havası dinlememiz gereken konular var yarim.
@Samet_TUTAK Canım Ankaram her yerden oyun havası sesi geliyor.
ANITKABİR, SEĞMENLER, SİMİT
Kentin hasretini çeken @yeryuzutanricas, “Ankara’ya gideceğim, sırf Ankara simidi için. Bir de Seğmenler. Bir de Anıtkabir” derken, diğer twitter kullanıcıları ise şunları söyledi:
@Angaralimisin Ankara nasıl bi uyuşturucuysa artık başka memlekete gidince daralıyorum. Acil burundan Kızılay havası çekmem lazım.
@farforfayf Madem Ankara, o zaman gideyim simit alayım. Hayır, gevrek değil, halis muhlis Ankara simidi hazretleri.
@handeekiris Seni sevmek bir şehir ile anlatılsaydı bu kesinlikle Ankara olurdu. Hem sevilecek bir yanın yok hem de vazgeçilemeyecek kadar muhteşemsin.
@PersonalDump Ankara amma küçük ha. Metroda ahbabıyla denk gelen 37483726 kişi gördüm. İstanbul’da ciddi tesadüf olmadan buluşamıyon bile.
@hottlineblinggx Son zamanlarda gördüğüm en güzel şey ankara 28 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
@Seltzuk Annem dışarıdan geldi söylene söylene ne oldu dedim behçet ce’nin dediği gibi Ankara yanıyoo vallahi dedi.
Son sözü ise, Haydar Ergülen dizelerini paylaşan @leumacen söyledi: “İstanbul: herkesin şiiri, İzmir: bazılarının şiiri, Ankara: benim şiirim” diyor Haydar Ergülen.