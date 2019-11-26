Ankara hafta sonu, “Mural Art” (Duvar Resmi Sanatı) ile uğraşan gençlere ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin davetiyle etkinliğe katılan gençler, Yüksel ve Karanfil caddelerinde bulunan gri duvarları renklendirdi.
Etkinlik sosyal medyaya da yansırken, @twiitankara, yukarıdaki fotoğrafı, “Burası Ankara Kızılay’da bir sokak. Kim demiş Ankara gri şehir diye” notuyla paylaştı. Takipçilerinin de etkinlikten çeşitli fotoğraflarla desteklediği @twiitankara’ya gelen yanıtlarsa şunlar oldu:
@Sebahat_93 Beğenmeyen AŞTİ’ye.
@betulg6 Her renk ayrı yakışır güzel Ankara’mıza.
@Attila06701 80 vilayet gurban olsun Angara’ma.
@benthebt Bunlar hep görmek istediğimiz manzaralar.
@barzoman21 Gri şehrin grafitisi bol olur. bkz: Detroit.
MUHAMMET’E DE BİR DUVAR AYIRIN
Twitter sakinleri, benzer çalışmaların Eryaman Stadı’na, Beytepe Kampüsü’nün köprü altlarına ve AŞTİ‘nin gri duvarlarına da yapılması önerisinde bulundu. Sosyal medyada konuyla ilgili yorumlar şunlar oldu:
@Fahriakbal6 Eryaman Stadı’nın duvarlarını da yaparsanız güzel olur.
@_bamedi O kadar güzel bir iş oldu ki... Duvarlar boyanırken de denk geldim. Tebrikler.
@Yeim59709489 Muhammet Yalçın’a da bir duvar ayırın lütfen. Ankaralı zihinsel engelli gerçek bir ressam.
@EnginOzdemir_ İşte bu. Gerçekten Ankara’nın sıkıcılığından kurtulup renklenmesi lazım. Destekliyorum.
@tekelee Darısı AŞTİ‘nin gri duvarlarının başına.
@gkhnl1905 Hacettepe Beytepe Kampüsü’nün köprü altları da boyanabilir bu şekilde.
@Kadirkskl Yıllardır Ankara’da bunu bekliyorum her yer grafiti dolacak.
KAFESLERİ KALDIR ONLAR ‘CAN’DIR
Sosyal medyada günlerdir aynı çığlık yankılanıyor: #bilkentkafeslerikaldır
Üniversitedeki sokak hayvanlarının, çeşitli noktalara kurulan kafes kapanlarla yakalandığını belirten sosyal medya kullanıcıları, haklı olarak duruma tepkili. Hayvanların kampüste yaşam mücadelesi verdiğini belirten ve bu tutumu kınayan @Bilkent_HDK (Bilkent Hayvan Dostları Kulübü) tarafından change.org’da bir kampanya başlatılmış. @Bilkent_HDK, özetle şunları söylemiş:
“Bilkent Üniversitesi Hayvan Dostları Kulübü olarak senelerdir mücadelesini verdiğimiz konulardan birisi olan bu kafes tuzaklar hakkında defalarca kafesleri koymayacakları konusunda okuldan söz almamıza rağmen, 2014’ten bu yana hala kafeslerle hayvan yakalama çalışması yapılmaktadır. Ancak bu kafeslere sıkışmış bir şekilde bulduğumuz dostlarımızdan günlerce aç susuz kalarak bitap düşenler de oldu. Görselde gördüğünüz kedimizin adı ise Haydar. Haydar kafese yakalandığı gibi fark edilen ve erkenden kurtarılan şanslı dostlarımızdan. Bu kafesler üniversitemizin ne adına ne de itibarına yakışır.”
Okulun, hayvanların yaşam haklarını gözeten bir kampüs haline gelmesini isteyen @Bilkent_HDK, “Kafeslerini kulübelere çevirecek kadar, bizlerle beraber yaşayan farklı yaşam formlarına da sahip çıkmasını temenni ve talep ediyoruz” diyor.
HAYVANLARA DOKUNMAYIN
Hakkında ekşisözlük’te de başlık açılan #bilkentkafeslerikaldır hashtag’ine gelen diğer yorumlarsa şunlar oldu:
@BilkentGLT Kuruluş bildirimizde dediğimiz gibi kampüste yaşayan her canlı eşit haklara sahip olmalıdır. Bu yüzden kafeslere hapsedilen dostlarımız için #bilkentkafeslerikaldır diyoruz.
@bepsychowithme Gelecekte insana, doğaya saygılı bireyler yetiştirmesi gereken bir eğitim kurumunun bu yaptığı hayret bir şey gerçekten.
@celinediyonyani Böyle canileşmeye hiç gerek yok!
@smelador Tamamen zararsız bir şekilde yaşayan bu hayvanların böyle bir muameleye uğraması kabul edilemez.
@furkansaroglu Koskoca kampüslerde bu canlar size çok geliyor yazıklar olsun.
@pembesizolmaz Yıllardır orta noktada buluşmak için çabaladık ama bu kadarı çok fazla artık, yazıklar olsun...
@snowhiteoia Yakışmadı.
@pamukcukiz Hayvanlara dokunmayın.
@yavasogulla Aklın almayacağı bir uygulama hem de adı sanı olan bir üniversitede! Bu ilkel, çağ dışı, vahşi uygulamadan bir an önce vazgeçin.
@av_zps Sizin gibi üniversiteye yakışıyor mu bu?!?
Bir kez de ben Tık Sokağı’ndan seslenmek istiyorum. “Bilkent kafesleri kaldır. Onlar ‘can’dır.”
KAPISI SOKAĞA AÇILAN SİNEMALARA SAHİP ÇIKIN
Mayıs ayında kapılarını kapatan Kızılırmak Sineması, geçtiğimiz günlerde yeniden açıldı. @lavarlaa, bu güzel haberi Twitter hesabından, “Kızılırmak Sineması yeniden hizmete açıldı! Yeniden açıldığından pek az insanın haberi olan ve şu günlerde kendini toparlamaya çalışan, Ankara’nın hafızasında değerli bir yer edinmiş Kızılırmak Sineması’na destek olma çağrısında bulunuyoruz” satırlarıyla duyurdu. Kentliyse, mutluluğunu şu yorumlarla paylaştı:
@dbengi Kapısı sokağa açılan sinemaları sevin, koruyun, sahip çıkın. Çocukluk yıllarımız, ilk aşklarımız, güzel dostluklarımız ve en şahane anılarımız hep onlarda saklıdır zira.
@sedakndemir Bu harika bir haber. Ankara’nın hafıza mekanlarından biri olan Kızılırmak Sineması’nda film izlemek için sabırsızlanıyorum. Ankara’ya kaçamak yapmak için daha iyi bir sebep olamazdı.
@selinnsozen Sinema ile ilk tanıştığım yerdir Kızılırmak Sineması. Bir başka değerlidir benim için. İçeride çocukluğum, lise yıllarım ve yüzlerce anım var.
@mrdkrgn Destek olalım, eşimizi dostumuzu haberdar edelim, gidelim gelelim işte.
@kadirbeycioglu Ne güzel bir haber! Kızılırmak Sineması, öğrencilik yıllarımın vazgeçilmezi. Ankara’nın en keyifli yanlarındandı. Orada izlediğim filmler, sanki dünyanın en güzel filmleriymiş gibi anılar bırakmıştır bende.
2. ve 3. Ankara Film Fest yıllarında gişesinde bilet satmışlığım da vardır.
@Cnoktmr Bir süredir kapalı olan Kızılırmak Sineması yeniden hizmete açılmış. Ankara’daki son Eurimages logolu sinema desteklerinizi bekler; orası da düşerse koca bir kent belleği ve hafıza mekanı yok olmuş olacak.
@aslihanlodi Ankaralılar’a, gidecek olanlara, Kızılırmak Sineması’nı hatırlayanlara ve en çok da hiç duymayanlara bir zahmet, elden ele.
@IhsanSezal Darısı Kavaklıdere Sineması’nın başına.
Gri şehrin grafitisi bol olur
Ankara hafta sonu, “Mural Art” (Duvar Resmi Sanatı) ile uğraşan gençlere ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin davetiyle etkinliğe katılan gençler, Yüksel ve Karanfil caddelerinde bulunan gri duvarları renklendirdi.
Etkinlik sosyal medyaya da yansırken, @twiitankara, yukarıdaki fotoğrafı, “Burası Ankara Kızılay’da bir sokak. Kim demiş Ankara gri şehir diye” notuyla paylaştı. Takipçilerinin de etkinlikten çeşitli fotoğraflarla desteklediği @twiitankara’ya gelen yanıtlarsa şunlar oldu:
@Sebahat_93 Beğenmeyen AŞTİ’ye.
@betulg6 Her renk ayrı yakışır güzel Ankara’mıza.
@Attila06701 80 vilayet gurban olsun Angara’ma.
@benthebt Bunlar hep görmek istediğimiz manzaralar.
@barzoman21 Gri şehrin grafitisi bol olur. bkz: Detroit.
MUHAMMET’E DE BİR DUVAR AYIRIN
Twitter sakinleri, benzer çalışmaların Eryaman Stadı’na, Beytepe Kampüsü’nün köprü altlarına ve AŞTİ‘nin gri duvarlarına da yapılması önerisinde bulundu. Sosyal medyada konuyla ilgili yorumlar şunlar oldu:
@Fahriakbal6 Eryaman Stadı’nın duvarlarını da yaparsanız güzel olur.
@_bamedi O kadar güzel bir iş oldu ki... Duvarlar boyanırken de denk geldim. Tebrikler.
@Yeim59709489 Muhammet Yalçın’a da bir duvar ayırın lütfen. Ankaralı zihinsel engelli gerçek bir ressam.
@EnginOzdemir_ İşte bu. Gerçekten Ankara’nın sıkıcılığından kurtulup renklenmesi lazım. Destekliyorum.
@tekelee Darısı AŞTİ‘nin gri duvarlarının başına.
@gkhnl1905 Hacettepe Beytepe Kampüsü’nün köprü altları da boyanabilir bu şekilde.
@Kadirkskl Yıllardır Ankara’da bunu bekliyorum her yer grafiti dolacak.
KAFESLERİ KALDIR ONLAR ‘CAN’DIR
Sosyal medyada günlerdir aynı çığlık yankılanıyor: #bilkentkafeslerikaldır
Üniversitedeki sokak hayvanlarının, çeşitli noktalara kurulan kafes kapanlarla yakalandığını belirten sosyal medya kullanıcıları, haklı olarak duruma tepkili. Hayvanların kampüste yaşam mücadelesi verdiğini belirten ve bu tutumu kınayan @Bilkent_HDK (Bilkent Hayvan Dostları Kulübü) tarafından change.org’da bir kampanya başlatılmış. @Bilkent_HDK, özetle şunları söylemiş:
“Bilkent Üniversitesi Hayvan Dostları Kulübü olarak senelerdir mücadelesini verdiğimiz konulardan birisi olan bu kafes tuzaklar hakkında defalarca kafesleri koymayacakları konusunda okuldan söz almamıza rağmen, 2014’ten bu yana hala kafeslerle hayvan yakalama çalışması yapılmaktadır. Ancak bu kafeslere sıkışmış bir şekilde bulduğumuz dostlarımızdan günlerce aç susuz kalarak bitap düşenler de oldu. Görselde gördüğünüz kedimizin adı ise Haydar. Haydar kafese yakalandığı gibi fark edilen ve erkenden kurtarılan şanslı dostlarımızdan. Bu kafesler üniversitemizin ne adına ne de itibarına yakışır.”
Okulun, hayvanların yaşam haklarını gözeten bir kampüs haline gelmesini isteyen @Bilkent_HDK, “Kafeslerini kulübelere çevirecek kadar, bizlerle beraber yaşayan farklı yaşam formlarına da sahip çıkmasını temenni ve talep ediyoruz” diyor.
HAYVANLARA DOKUNMAYIN
Hakkında ekşisözlük’te de başlık açılan #bilkentkafeslerikaldır hashtag’ine gelen diğer yorumlarsa şunlar oldu:
@BilkentGLT Kuruluş bildirimizde dediğimiz gibi kampüste yaşayan her canlı eşit haklara sahip olmalıdır. Bu yüzden kafeslere hapsedilen dostlarımız için #bilkentkafeslerikaldır diyoruz.
@bepsychowithme Gelecekte insana, doğaya saygılı bireyler yetiştirmesi gereken bir eğitim kurumunun bu yaptığı hayret bir şey gerçekten.
@celinediyonyani Böyle canileşmeye hiç gerek yok!
@smelador Tamamen zararsız bir şekilde yaşayan bu hayvanların böyle bir muameleye uğraması kabul edilemez.
@furkansaroglu Koskoca kampüslerde bu canlar size çok geliyor yazıklar olsun.
@pembesizolmaz Yıllardır orta noktada buluşmak için çabaladık ama bu kadarı çok fazla artık, yazıklar olsun...
@snowhiteoia Yakışmadı.
@pamukcukiz Hayvanlara dokunmayın.
@yavasogulla Aklın almayacağı bir uygulama hem de adı sanı olan bir üniversitede! Bu ilkel, çağ dışı, vahşi uygulamadan bir an önce vazgeçin.
@av_zps Sizin gibi üniversiteye yakışıyor mu bu?!?
Bir kez de ben Tık Sokağı’ndan seslenmek istiyorum. “Bilkent kafesleri kaldır. Onlar ‘can’dır.”
KAPISI SOKAĞA AÇILAN SİNEMALARA SAHİP ÇIKIN
Mayıs ayında kapılarını kapatan Kızılırmak Sineması, geçtiğimiz günlerde yeniden açıldı. @lavarlaa, bu güzel haberi Twitter hesabından, “Kızılırmak Sineması yeniden hizmete açıldı! Yeniden açıldığından pek az insanın haberi olan ve şu günlerde kendini toparlamaya çalışan, Ankara’nın hafızasında değerli bir yer edinmiş Kızılırmak Sineması’na destek olma çağrısında bulunuyoruz” satırlarıyla duyurdu. Kentliyse, mutluluğunu şu yorumlarla paylaştı:
@dbengi Kapısı sokağa açılan sinemaları sevin, koruyun, sahip çıkın. Çocukluk yıllarımız, ilk aşklarımız, güzel dostluklarımız ve en şahane anılarımız hep onlarda saklıdır zira.
@sedakndemir Bu harika bir haber. Ankara’nın hafıza mekanlarından biri olan Kızılırmak Sineması’nda film izlemek için sabırsızlanıyorum. Ankara’ya kaçamak yapmak için daha iyi bir sebep olamazdı.
@selinnsozen Sinema ile ilk tanıştığım yerdir Kızılırmak Sineması. Bir başka değerlidir benim için. İçeride çocukluğum, lise yıllarım ve yüzlerce anım var.
@mrdkrgn Destek olalım, eşimizi dostumuzu haberdar edelim, gidelim gelelim işte.
@kadirbeycioglu Ne güzel bir haber! Kızılırmak Sineması, öğrencilik yıllarımın vazgeçilmezi. Ankara’nın en keyifli yanlarındandı. Orada izlediğim filmler, sanki dünyanın en güzel filmleriymiş gibi anılar bırakmıştır bende.
2. ve 3. Ankara Film Fest yıllarında gişesinde bilet satmışlığım da vardır.
@Cnoktmr Bir süredir kapalı olan Kızılırmak Sineması yeniden hizmete açılmış. Ankara’daki son Eurimages logolu sinema desteklerinizi bekler; orası da düşerse koca bir kent belleği ve hafıza mekanı yok olmuş olacak.
@aslihanlodi Ankaralılar’a, gidecek olanlara, Kızılırmak Sineması’nı hatırlayanlara ve en çok da hiç duymayanlara bir zahmet, elden ele.
@IhsanSezal Darısı Kavaklıdere Sineması’nın başına.