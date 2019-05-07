Güncel müziklerin, şarkıcıların, grupların ‘yaşlılık turnusolü’ olmak gibi önemli bir işlevi var.v
Liselilerin, üniversitelilerin dinlediği müzikleri bilmiyor, konuştukları dili tam olarak anlamıyor, nostalji radyolarını dinliyorsanız, Spotify’da 90’lar pop ve çocuk şarkıları en çok dinledikleriniz arasındaysa geçmiş olsun. Çoktan çoluğa çocuğa karışmış ve yaşlanmaya başlamışsınız demektir.
Turnusol benim için ‘yaşlı’ rengine dönmeye başlarken, Twitter’da #AnkaralıJungkook etiketine rastladım ve konuyla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Meğer Güney Koreli Bangtan Boys (BTS) grubunun vokalisti Jungkook, geçtiğimiz günlerde ‘Run BTS’ adlı programda grubun bir diğer üyesi Taehyung ile oynadığı başkent bilme oyununda, Türkiye’nin başkentinin Ankara olduğunu bilmiş. Grubun fanlarına ‘army’ deniyormuş. #AnkaralıJungkook etiketi, sevincini gönlüne sığdıramayan ‘BTS Ordusu’ ‘Army’lerin sosyal medyada paylaşmasıyla kısa sürede Twitter’ın dört bir yanını sarmış. Jungkook hayranları “Gözünüz Angara bebesi görsün” derken, fotoğrafı paylaşan @JGomlegi’nin yorumu ise “Anladık Ankaralısın, anladık memleketini özledin ama öyle bakma” olmuş. Jungkook’a Ankara’nın bağlarındabir çay içme ve Hamamönü’nde kahvaltı yapma teklifinde bulunan ‘Army’lerden gelen diğer tweet’ler ise şöyle:
GAZOZ İÇELİM
@_taetaesmyproud Bize gelsene Jonkuk Ankara gazozu içeriz.
@btsanyonghaseyo La bize her yer Ankara.
@byeolkingtan Gözünüz Angara bebesi görsün.
@blue3daisy Ee tahmini olarak ne zaman Hamamönü’nde karşılıklı kahvaltı yaparız yakışıklı?
@armylalaland Jungkook seninle Ankara’nın bağlarında bir çay içmek isterim sonra da iki dönebiliriz.
@myfelicitybts Kafayı yedim gecenin bu saatinde Jungkook’un Ankara deyişini sarıp sarıp dinliyorum, bağımlılık yapıyor.
@dilhun_ave Aga biri Ankara dedi diye sevinilir mi ya ben şu anda sevincimden göbek atıyorum.
KONSER İSTİYORUZ
@yildizdaglioglu, “Ankaralıyık Jungkook’un adamıyık” derken, bazı hayranlarıysa Erik Dalı ve Ankara’nın Bağları performansı beklediklerini belirtti:
@ElifAyansal1 Artık bir Erik Dalı söylersiniz Jungkook bey. Pardon Angaralı Jungkook.
@kimnurjoon Ankara’da konser istiyoruz.
@Iridesssaa Ankara gözüme daha bi güzel gelmeye başladı.
@Taelipop3 Senden artık Ankara’nın Bağları performansı bekliyorum yiğidim.
@fan0006 Ben artık Ankara olmak istiyorum.
@MRDIMPLEv JK öyle bi Ankara dedi ki sanırsın doğma büyüme 7 sülale Ankaralı.
@scenery_bts Şimdi Jungkook “La bebe” demeye de başlar.
Dilerseniz siz de BTS, Jungkook, Run BTS, fandom, army gibi kavramların ne anlama geldiğini kendinize sorarak ‘yaşlılık turnusolü’nü kullanabilir, hâlâ genç olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.
İLHAN KOMAN HEYKELİ KAİDESİYLE BULUŞUYOR
Seğmenler Parkı’nda 1992’den 2016’ya kadar arzıendam eden, sonrasında kaybolan, bağışçıların desteğiyle yeniden dökümü yapılan ve 2017’de yerine koyulan fakat gerekli izinlerin çıkmaması nedeniyle kaldırılan İlhan Koman heykeli, 11 Mayıs’ta evine dönmeye hazırlanıyor. #ilhankomanyerinekonanakadar diyen Ankaralı 100 sanatçı, geçtiğimiz yıl 100 gün süren bir performans gerçekleştirmiş ve projenin ilerleyişini www.ilhankomanyerinekonanakadar.com internet sitesi ile Instagram hesabından paylaşmıştı. Sanatçılar, proje kapsamında heykelin kaidesini kendi performanslarıyla doldurmuştu.
Oluşum, Instagram hesabından şunları söyledi: “Davetlisiniz. İlhan Koman heykeli kaidesi ile buluşuyor. 17 Şubat-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kendi bedenlerini heykel yerine koyan sanatçı dostlarıma çok teşekkür ederim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beye çok teşekkür ederim.”
Gözünüz Angara Bebesi görsün
Güncel müziklerin, şarkıcıların, grupların ‘yaşlılık turnusolü’ olmak gibi önemli bir işlevi var.v
Liselilerin, üniversitelilerin dinlediği müzikleri bilmiyor, konuştukları dili tam olarak anlamıyor, nostalji radyolarını dinliyorsanız, Spotify’da 90’lar pop ve çocuk şarkıları en çok dinledikleriniz arasındaysa geçmiş olsun. Çoktan çoluğa çocuğa karışmış ve yaşlanmaya başlamışsınız demektir.
Turnusol benim için ‘yaşlı’ rengine dönmeye başlarken, Twitter’da #AnkaralıJungkook etiketine rastladım ve konuyla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Meğer Güney Koreli Bangtan Boys (BTS) grubunun vokalisti Jungkook, geçtiğimiz günlerde ‘Run BTS’ adlı programda grubun bir diğer üyesi Taehyung ile oynadığı başkent bilme oyununda, Türkiye’nin başkentinin Ankara olduğunu bilmiş. Grubun fanlarına ‘army’ deniyormuş. #AnkaralıJungkook etiketi, sevincini gönlüne sığdıramayan ‘BTS Ordusu’ ‘Army’lerin sosyal medyada paylaşmasıyla kısa sürede Twitter’ın dört bir yanını sarmış. Jungkook hayranları “Gözünüz Angara bebesi görsün” derken, fotoğrafı paylaşan @JGomlegi’nin yorumu ise “Anladık Ankaralısın, anladık memleketini özledin ama öyle bakma” olmuş. Jungkook’a Ankara’nın bağlarındabir çay içme ve Hamamönü’nde kahvaltı yapma teklifinde bulunan ‘Army’lerden gelen diğer tweet’ler ise şöyle:
GAZOZ İÇELİM
@_taetaesmyproud Bize gelsene Jonkuk Ankara gazozu içeriz.
@btsanyonghaseyo La bize her yer Ankara.
@byeolkingtan Gözünüz Angara bebesi görsün.
@blue3daisy Ee tahmini olarak ne zaman Hamamönü’nde karşılıklı kahvaltı yaparız yakışıklı?
@armylalaland Jungkook seninle Ankara’nın bağlarında bir çay içmek isterim sonra da iki dönebiliriz.
@myfelicitybts Kafayı yedim gecenin bu saatinde Jungkook’un Ankara deyişini sarıp sarıp dinliyorum, bağımlılık yapıyor.
@dilhun_ave Aga biri Ankara dedi diye sevinilir mi ya ben şu anda sevincimden göbek atıyorum.
KONSER İSTİYORUZ
@yildizdaglioglu, “Ankaralıyık Jungkook’un adamıyık” derken, bazı hayranlarıysa Erik Dalı ve Ankara’nın Bağları performansı beklediklerini belirtti:
@ElifAyansal1 Artık bir Erik Dalı söylersiniz Jungkook bey. Pardon Angaralı Jungkook.
@kimnurjoon Ankara’da konser istiyoruz.
@Iridesssaa Ankara gözüme daha bi güzel gelmeye başladı.
@Taelipop3 Senden artık Ankara’nın Bağları performansı bekliyorum yiğidim.
@fan0006 Ben artık Ankara olmak istiyorum.
@MRDIMPLEv JK öyle bi Ankara dedi ki sanırsın doğma büyüme 7 sülale Ankaralı.
@scenery_bts Şimdi Jungkook “La bebe” demeye de başlar.
Dilerseniz siz de BTS, Jungkook, Run BTS, fandom, army gibi kavramların ne anlama geldiğini kendinize sorarak ‘yaşlılık turnusolü’nü kullanabilir, hâlâ genç olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.
İLHAN KOMAN HEYKELİ KAİDESİYLE BULUŞUYOR
Seğmenler Parkı’nda 1992’den 2016’ya kadar arzıendam eden, sonrasında kaybolan, bağışçıların desteğiyle yeniden dökümü yapılan ve 2017’de yerine koyulan fakat gerekli izinlerin çıkmaması nedeniyle kaldırılan İlhan Koman heykeli, 11 Mayıs’ta evine dönmeye hazırlanıyor. #ilhankomanyerinekonanakadar diyen Ankaralı 100 sanatçı, geçtiğimiz yıl 100 gün süren bir performans gerçekleştirmiş ve projenin ilerleyişini www.ilhankomanyerinekonanakadar.com internet sitesi ile Instagram hesabından paylaşmıştı. Sanatçılar, proje kapsamında heykelin kaidesini kendi performanslarıyla doldurmuştu.
Oluşum, Instagram hesabından şunları söyledi: “Davetlisiniz. İlhan Koman heykeli kaidesi ile buluşuyor. 17 Şubat-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kendi bedenlerini heykel yerine koyan sanatçı dostlarıma çok teşekkür ederim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beye çok teşekkür ederim.”