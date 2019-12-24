Geçtiğimiz hafta şehre sis perdesinin arkasından bakan Ankaralı, soluğu sosyal medyada aldı.
@ankarageyiik, bu iki fotoğrafı, “Ankara’da sis. Fakirlerin gördüğü-Zenginlerin gördüğü” notuyla paylaştı.
Sis altındaki kent; Stephen King romanlarına, Matrix’e, Harry Potter setine, Sırlar Dünyası’na, The Walking Dead’e, Elm Sokağı’na ve hatta pudralanmış bebek poposuna benzetildi. Sisli fotoğraflarına Ceza’nın Suspus şarkısının sözlerini eklemeyenler ise sosyal medya kullanımından men edildi. Hep bir ağızdan “Göz gözü görmüyor hep pus” diye haykıran Twitter sakinleri, şu benzetmeleri yaptı:
@dilah2o Ankara’daki sis o kadar güzel ki her şey uçsuz bucaksız. Binanın kapısı var, çatısı yok. Herkes sislerin arasından Matrix gibi geliyor. MOBESE kayıtlarında kendimi arayacağım belki güzel bir fotoğrafım çıkar ortaya.
@vekerim Ankara Stephen King romanlarına döndü.
@trknyldz_ #Ankara sis yüzünden Sırlar Dünyası setine döndü.
@_theakar_ Ankara resmen “The Walking Dead” 7. sezon gibi oldu.
@rehakuldasli Ankara’ya geldim; meşhur sis Ankara’nın umumi huzursuzluğuna yakışmış. Depresyon hırkası gibi sarmış şehri.
@cengolog Hani bebeğin poposunu pudralarsın bebek de hemen osurur. İşte 3 gündür öyle bir sis. Ankara.
@jklsfhg Hayatımız Elm Sokağı’na döndü resmen ne sis yaptın be Ankara.
@yagm_ur06 Sabah işe giderken o kadar sis vardı ki bir yerden Voldemort ya da ruh emiciler çıkacak gibi hissettim.
@elteMMM Ankara’yı kim Azkaban’a çevirdi ya. Her yer ruh emici saldırısı altındaymış gibi sis.
İSTER MİSİN DENİZ GELSİN
“Ümit gönlümün ekmeği, umar ha umar umar” diyen @onurkocoglu, “Bu sis kalkınca ister misin Ankara’ya deniz gelmiş olsun. Hadi inşallah” temennisinde bulunurken, @dmlanurr ise artık bir klasik olan ve çeşitli şekillerde tamamlanabilen ‘Ankara’nın bitki örtüsü artık x’ söylemindeki boşluğu malum şekilde doldurdu: “Ankara’nın bitki örtüsü artık sis.” @ermaneranil, “Biz de isterdik Ankara’da sis dolayısıyla vapur seferleri durduruldu diye açıklama yapılsın ama bilin bakalım Ankara’da ne yok” diye sorarken, Twitter aforizmalarla doldu taştı. İşte diğer yorumlar:
@Ecemmmli Ankara yoğun sis altında, ben yoğun his.
@mburakurnaz Sis kalkarsa çok mutsuz olurum. Ankara görünmüyorken daha yaşanılası.
@ceteriisparibus Ankara 0 aksiyon şehri yemin ederim bi sis oldu herkes şaşkına döndü.
@felsefioks Önceden sadece geleceğimi göremiyordum sis sağ olsun artık önümü bile göremiyorum. Teşekkürler Ankara.
@scribo_ergosum Ankara’daki muggle arkadaşlar sisin içinde yürürken en mutlu anınıza odaklanmayı unutmayın.
O SİS ANKARA
@twiitankara İşe mi gidiyoruz hakkın rahmetine mi belli değil.
@ywinblack Ceza’nın “Göz gözü görmüyor hep pus” diye bahsettiği yer an itibariyle Ankara! Ben ömrümde böyle sis görmedim.
@Ayseoren Ankara’da yayalar olarak bizim de sis farı takmamız şart oldu.
Konunun uzamasından sıkılan @Spoiledgerm_, “Tamam en çok sis Ankara’da var. En sisli yer Ankara evet” derken, @dreamboutlondon’ın yorumu “Herkes Ankara’daki sis hakkında story ve tweet attıysa başka konulardan konuşabiliriz” oldu. Sisle alakalı en güzel kelime oyunlarıysa @hacerkaya06 ve @EksiLutfu’den geldi. @hacerkaya06 “Ankara şu an Sis City.”, @EksiLutfu ise “O sis Ankara” tweet’leriyle güldürdü.
NELER OLUYOR HAYATTA BİR DE ŞAHGAGA GERÇEK OLSA
Sosyal medyada bir süre önce “ACİL. Ankara’da bacağından yaralı bulduk. Veteriner masraflarını biz karşıladık ama bu haliyle sokaklarda yaşayamaz. Kışı geçirebileceği sıcacık bir yuva arıyoruz. RT lütfen” notuyla paylaşılan bir video yayıldı. Harry Potter filmini izleyenlerin hatırlayacağı fantastik yaratık Şahgaga, sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı tarafından gerçek sanıldı. Ankaralılar, Şahgaga’ya şu uyarılarda bulundu:
@surisdiyolar Şahgaga Azkaban’a uçacaktın aslanım Ankara’ya değil.
@FatihKaanBahad2 Gezme Şahgaga bu dağlarda seni avlarlar, Harry Potter’dan ayrı koyarlar.
@nediyonogluum Angara ayazı ruhunu keser Şahgaga kaç kurtar kendini.
@Ronin89198160 Şahgaga’ya tavsiyemdir. Seni burda tavuk döner yaparlar var git uzaklara.
Sanat dünyasının acımasızlığından dem vuran @umitc65’in yorumu, “Sen sinemaya ömrünü ver sonra bu hale düş. Sanat dünyası çok acımasız Şahgaga” olurken, @sailor_venussss, “Harry Potter’ın ünlü yıldızı Şahgaga bakın şimdi ne halde” dedi. Harry Potter tutkunları ise şunları söyledi:
HAGRID’DEN BUNU BEKLEMEZDİM
@TabalaMehmet Şahgaga bu nerede görsem tanırım. Yaklaşmadan önce eğilmek gerek yoksa saldırır.
@pelindelirirse Şahgaga gerçek ise belki Hogwarts da vardır.
@atesediyorum Şahgaga Muggle’lar dünyasına gelmiş.
@GalaCorleone Dumbledore’a haber saldım. Şu an yetkililer King Cross istasyonundan trene çoktan bindiler maalesef. Fakat size bir baykuş ile ulaşacaklar. Şahgaga’ya bir yuva vereceğiz hiç merak etmeyin.
@oguz_hanrk Hagrid yaşlanmış bi Şahgaga’ya bakamadın sokağa mı attın? Linç yersin Twitter’da dikkatli ol.
@ecmel62739113 Sihir Bakanlığı’ndan acil açıklama bekliyoruz #Şahgaga Türkiye’de.
@hatic_7 Hagrid’den bunu beklemezdim. Şahgaga ile hukuk yoluna gideceğiz.
@zeynep_zeynobix Hogwarts’dan kaçan #şahgaga Ankara’ya yerleşmiş.
LADY GAGA’NIN AKRABASI MI
@topya50244850, “Şahgaga ne, Lady Gaga’nın akrabası mı” diye sorarken, Twitter sakinlerinden gelen diğer yorumlarsa şunlar oldu:
@frhtsysl Şahgaga ne arar la Ankara’da?
@mucizekur Oğlum trollemeyin milleti lan ne Şahgaga’sı ne ejderhası, banyo paspası lan bu.
@guluyorumbiraz Büyülü Fener’deyim. Arkamda oturan çift Şahgaga tweetini gerçek sanmış. Çocuk kıza açıklıyor.
@nonkosmos Neler oluyor hayatta? Bir de Şahgaga gerçek olsa olsa.
İnternette yer alan şüpheli bilgileri tarayan, seçen, araştıran ve analiz haline getirerek okura sunan bir doğrulama platformu olan @teyitorg ise “Videoda görülen kuş gerçek değil. Canlı olduğu düşünülen kuş, bir maket tasarımcı tarafından hazırlanmış bir kukla. Harry Potter’dan hatırlayacağımız ‘Şahgaga’ kuklası cadılar bayramı için yapılmış” diyerek konuya açıklık getirdi. @teyitorg’un da söylediği gibi, kukla, @yellow_fr3ak tarafından yapılmış, sanatçı, kuklanın yapılış aşamalarını da hesabında paylaşmıştı. Twitter’de Trend Topic (TT) olan Şahgaga, açıklamaların ardından sosyal medyanın gündeminden düştü. Sosyal medyayı saran fantastik hava da, Şahgaga’nın ve sisin şehri terk etmesiyle sona erdi.
Göz gözü görmüyor hep pus
Geçtiğimiz hafta şehre sis perdesinin arkasından bakan Ankaralı, soluğu sosyal medyada aldı.
@ankarageyiik, bu iki fotoğrafı, “Ankara’da sis. Fakirlerin gördüğü-Zenginlerin gördüğü” notuyla paylaştı.
Sis altındaki kent; Stephen King romanlarına, Matrix’e, Harry Potter setine, Sırlar Dünyası’na, The Walking Dead’e, Elm Sokağı’na ve hatta pudralanmış bebek poposuna benzetildi. Sisli fotoğraflarına Ceza’nın Suspus şarkısının sözlerini eklemeyenler ise sosyal medya kullanımından men edildi. Hep bir ağızdan “Göz gözü görmüyor hep pus” diye haykıran Twitter sakinleri, şu benzetmeleri yaptı:
@dilah2o Ankara’daki sis o kadar güzel ki her şey uçsuz bucaksız. Binanın kapısı var, çatısı yok. Herkes sislerin arasından Matrix gibi geliyor. MOBESE kayıtlarında kendimi arayacağım belki güzel bir fotoğrafım çıkar ortaya.
@vekerim Ankara Stephen King romanlarına döndü.
@trknyldz_ #Ankara sis yüzünden Sırlar Dünyası setine döndü.
@_theakar_ Ankara resmen “The Walking Dead” 7. sezon gibi oldu.
@rehakuldasli Ankara’ya geldim; meşhur sis Ankara’nın umumi huzursuzluğuna yakışmış. Depresyon hırkası gibi sarmış şehri.
@cengolog Hani bebeğin poposunu pudralarsın bebek de hemen osurur. İşte 3 gündür öyle bir sis. Ankara.
@jklsfhg Hayatımız Elm Sokağı’na döndü resmen ne sis yaptın be Ankara.
@yagm_ur06 Sabah işe giderken o kadar sis vardı ki bir yerden Voldemort ya da ruh emiciler çıkacak gibi hissettim.
@elteMMM Ankara’yı kim Azkaban’a çevirdi ya. Her yer ruh emici saldırısı altındaymış gibi sis.
İSTER MİSİN DENİZ GELSİN
“Ümit gönlümün ekmeği, umar ha umar umar” diyen @onurkocoglu, “Bu sis kalkınca ister misin Ankara’ya deniz gelmiş olsun. Hadi inşallah” temennisinde bulunurken, @dmlanurr ise artık bir klasik olan ve çeşitli şekillerde tamamlanabilen ‘Ankara’nın bitki örtüsü artık x’ söylemindeki boşluğu malum şekilde doldurdu: “Ankara’nın bitki örtüsü artık sis.” @ermaneranil, “Biz de isterdik Ankara’da sis dolayısıyla vapur seferleri durduruldu diye açıklama yapılsın ama bilin bakalım Ankara’da ne yok” diye sorarken, Twitter aforizmalarla doldu taştı. İşte diğer yorumlar:
@Ecemmmli Ankara yoğun sis altında, ben yoğun his.
@mburakurnaz Sis kalkarsa çok mutsuz olurum. Ankara görünmüyorken daha yaşanılası.
@ceteriisparibus Ankara 0 aksiyon şehri yemin ederim bi sis oldu herkes şaşkına döndü.
@felsefioks Önceden sadece geleceğimi göremiyordum sis sağ olsun artık önümü bile göremiyorum. Teşekkürler Ankara.
@scribo_ergosum Ankara’daki muggle arkadaşlar sisin içinde yürürken en mutlu anınıza odaklanmayı unutmayın.
O SİS ANKARA
@twiitankara İşe mi gidiyoruz hakkın rahmetine mi belli değil.
@ywinblack Ceza’nın “Göz gözü görmüyor hep pus” diye bahsettiği yer an itibariyle Ankara! Ben ömrümde böyle sis görmedim.
@Ayseoren Ankara’da yayalar olarak bizim de sis farı takmamız şart oldu.
Konunun uzamasından sıkılan @Spoiledgerm_, “Tamam en çok sis Ankara’da var. En sisli yer Ankara evet” derken, @dreamboutlondon’ın yorumu “Herkes Ankara’daki sis hakkında story ve tweet attıysa başka konulardan konuşabiliriz” oldu. Sisle alakalı en güzel kelime oyunlarıysa @hacerkaya06 ve @EksiLutfu’den geldi. @hacerkaya06 “Ankara şu an Sis City.”, @EksiLutfu ise “O sis Ankara” tweet’leriyle güldürdü.
NELER OLUYOR HAYATTA BİR DE ŞAHGAGA GERÇEK OLSA
Sosyal medyada bir süre önce “ACİL. Ankara’da bacağından yaralı bulduk. Veteriner masraflarını biz karşıladık ama bu haliyle sokaklarda yaşayamaz. Kışı geçirebileceği sıcacık bir yuva arıyoruz. RT lütfen” notuyla paylaşılan bir video yayıldı. Harry Potter filmini izleyenlerin hatırlayacağı fantastik yaratık Şahgaga, sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı tarafından gerçek sanıldı. Ankaralılar, Şahgaga’ya şu uyarılarda bulundu:
@surisdiyolar Şahgaga Azkaban’a uçacaktın aslanım Ankara’ya değil.
@FatihKaanBahad2 Gezme Şahgaga bu dağlarda seni avlarlar, Harry Potter’dan ayrı koyarlar.
@nediyonogluum Angara ayazı ruhunu keser Şahgaga kaç kurtar kendini.
@Ronin89198160 Şahgaga’ya tavsiyemdir. Seni burda tavuk döner yaparlar var git uzaklara.
Sanat dünyasının acımasızlığından dem vuran @umitc65’in yorumu, “Sen sinemaya ömrünü ver sonra bu hale düş. Sanat dünyası çok acımasız Şahgaga” olurken, @sailor_venussss, “Harry Potter’ın ünlü yıldızı Şahgaga bakın şimdi ne halde” dedi. Harry Potter tutkunları ise şunları söyledi:
HAGRID’DEN BUNU BEKLEMEZDİM
@TabalaMehmet Şahgaga bu nerede görsem tanırım. Yaklaşmadan önce eğilmek gerek yoksa saldırır.
@pelindelirirse Şahgaga gerçek ise belki Hogwarts da vardır.
@atesediyorum Şahgaga Muggle’lar dünyasına gelmiş.
@GalaCorleone Dumbledore’a haber saldım. Şu an yetkililer King Cross istasyonundan trene çoktan bindiler maalesef. Fakat size bir baykuş ile ulaşacaklar. Şahgaga’ya bir yuva vereceğiz hiç merak etmeyin.
@oguz_hanrk Hagrid yaşlanmış bi Şahgaga’ya bakamadın sokağa mı attın? Linç yersin Twitter’da dikkatli ol.
@ecmel62739113 Sihir Bakanlığı’ndan acil açıklama bekliyoruz #Şahgaga Türkiye’de.
@hatic_7 Hagrid’den bunu beklemezdim. Şahgaga ile hukuk yoluna gideceğiz.
@zeynep_zeynobix Hogwarts’dan kaçan #şahgaga Ankara’ya yerleşmiş.
LADY GAGA’NIN AKRABASI MI
@topya50244850, “Şahgaga ne, Lady Gaga’nın akrabası mı” diye sorarken, Twitter sakinlerinden gelen diğer yorumlarsa şunlar oldu:
@frhtsysl Şahgaga ne arar la Ankara’da?
@mucizekur Oğlum trollemeyin milleti lan ne Şahgaga’sı ne ejderhası, banyo paspası lan bu.
@guluyorumbiraz Büyülü Fener’deyim. Arkamda oturan çift Şahgaga tweetini gerçek sanmış. Çocuk kıza açıklıyor.
@nonkosmos Neler oluyor hayatta? Bir de Şahgaga gerçek olsa olsa.
İnternette yer alan şüpheli bilgileri tarayan, seçen, araştıran ve analiz haline getirerek okura sunan bir doğrulama platformu olan @teyitorg ise “Videoda görülen kuş gerçek değil. Canlı olduğu düşünülen kuş, bir maket tasarımcı tarafından hazırlanmış bir kukla. Harry Potter’dan hatırlayacağımız ‘Şahgaga’ kuklası cadılar bayramı için yapılmış” diyerek konuya açıklık getirdi. @teyitorg’un da söylediği gibi, kukla, @yellow_fr3ak tarafından yapılmış, sanatçı, kuklanın yapılış aşamalarını da hesabında paylaşmıştı. Twitter’de Trend Topic (TT) olan Şahgaga, açıklamaların ardından sosyal medyanın gündeminden düştü. Sosyal medyayı saran fantastik hava da, Şahgaga’nın ve sisin şehri terk etmesiyle sona erdi.