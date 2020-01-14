 Geçse de yolumuz bozkırlardan denizlere çıkar sokaklar

Başkent'le ilgili en sık söylenen basmakalıp sözdür; “Ankara’da deniz yok.”
Öyle ki hakkında Ekşi Sözlük’te başlık açılmış, “Ankara’nın en çok İstanbul’a geri dönüşünü sevmek geyiğinin amcaoğlu” olarak tanımlanmıştır. Vaziyet böyleyken, @cahzemifeme, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından, “Ankara’nın denize çıkarmış gibi yaptığı sokağı” notuyla bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, bir sokağın sonundaki, deniz olduğu hayal edilen mavilik göze çarparken, paylaşıma yorum yağdı. Kimi fotoğrafın gerçek olmadığı iddiasında bulundu, kimiyse harita üzerinden bu noktayı tarif etti. İşte o yorumlar:
@YoncaGunes İstanbul Yıldız Sarayı’ndan Beşiktaş’a inen yokuş olduğuna yemin edebilirim.
@feynurclk Aşırı üzücü bir görsel ya.
@tlgozdemr Yerlerde eskort kartları yok Ankara diye kandırmayın milleti.
@Segmen1 Bu yanılmayı yaklaşık 6 yıl önce fark ettim. Başkalarının da fark ediyor olması beni çok mutlu etti.
@GonulSayfam3 Beni çıldırtmak mı istiyorsun sizin deniziniz yok...
@CEMoKA20 Biri de içeride cam silerse sırtüstü yüzüyor sanarsın, tadından yenmez güzel Ankaram.
@arthistoriannn Ben de aynı yerde aynı şeyi hissetmiştim... Yalnız değilmişim.
MİMARİ DEĞİL İLLÜZYON
@konakzade Valla bu mimariyle açıklanamaz, illüzyon bu.
@ayyildizzeki58 Angaralıları üzme denizimiz yoksa yok.
@Belmaug Göz yanılmasının şahıymış!
@yesilabi Sıkıntı yapma Denizli’nin bile denizi yokken Ankara’da olmaması normal.
@ArifW216 Ankara büyük şaka yapmış...
@ahilayse Foto o kadar denizmiş gibi ki görünce ferahladım.
@baykush Bir de gemi eklesinler bina cephesine.
@mfatihyildirim7 Göz yanılsaması değil göz yanması, o neymiş öyle.
@pistulan Bana minik yalanlar söyle.
Fotoğrafı paylaşan @cahzemifeme, o maviliğin, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin yanından inen yoldan görünen, inşaat halindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası olduğunu açıkladı. @hurolyucel, binayı ve fotoğrafın çekildiği noktayı harita üzerinden tarif ederken, Google’ın haritalarına atlayıp yola koyulan @omerJustice61’in yorumu “Vallahi doğruymuş google haritalarla gittim” oldu. Son sözü ise Murathan Mungan dizeleriyle, @muuzii söyledi: “Geçse de yolumuz bozkırlardan denizlere çıkar sokaklar.”
KEFİLSİZ KREDİSİZ EV SAHİBİ YAPIYORUZ
AHBAP Platformu, geçtiğimiz günlerde #PatiKonutları etiketiyle yepyeni bir uygulamaya başladı. “Sokak hayvanlarını kefilsiz kredisiz ev sahibi yapıyoruz” diyen AHBAP’lar, Türkiye’nin dört bir yanında kolları sıvadı. Pati Konutları için eğlenceli bir tanıtım filmi de hazırlayan @ahbapplatformu, sokak hayvanlarına, şu sözlerle seslendi:
“Ayda sadece bir kez başınızı sevdirerek, kira öder gibi barınak sahibi olmak ister misiniz? Şehrin tam ortasında, soğuk havaların ve yağışların etkisinden uzak, mama ve su kabına sadece 10 saniyelik yürüyüş mesafesindeki AHBAP Pati Konutları 1. Etap’ta yaşam 11-12 Ocak’ta Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı olarak başlıyor. Üstelik yüzde 100 koşulsuz, sevgi peşinatlı ve vade farksız. Patilerinizi bize uzatarak Pati Konutları’ndaki yerinizi ayırtmayı unutmayın.”
Sokak hayvanları için bir araya gelen @Ahbap_Ankara da konut projesine destek verdi. Atık malzemelerin, AHBAP’ların ellerinde yeniden şekillendiği Pati Konutları’nın 2. etabıysa, 22-23 Şubat’ta açılacak. AHBAP’lar iyi ki var.
Twitter hesabından, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin önünde uzun yıllar simit satan Murat Haydar Selimoğlu’nu yâd eden @zugzwang148, “Rahmetli Simitçi Murat Amca, kendi yaşantısını anlatan belgeseli izledikten sonra bizlere dönüp has Balkan şivesiyle defalarca ‘Hayat hataları affetmiyor çocuklar’ demişti. Bugün Ulus’ta aynı söz yine kulağıma çalındı” dedi.
Geçse de yolumuz bozkırlardan denizlere çıkar sokaklar
Başkent'le ilgili en sık söylenen basmakalıp sözdür; “Ankara’da deniz yok.”
Öyle ki hakkında Ekşi Sözlük’te başlık açılmış, “Ankara’nın en çok İstanbul’a geri dönüşünü sevmek geyiğinin amcaoğlu” olarak tanımlanmıştır. Vaziyet böyleyken, @cahzemifeme, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından, “Ankara’nın denize çıkarmış gibi yaptığı sokağı” notuyla bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, bir sokağın sonundaki, deniz olduğu hayal edilen mavilik göze çarparken, paylaşıma yorum yağdı. Kimi fotoğrafın gerçek olmadığı iddiasında bulundu, kimiyse harita üzerinden bu noktayı tarif etti. İşte o yorumlar:
@YoncaGunes İstanbul Yıldız Sarayı’ndan Beşiktaş’a inen yokuş olduğuna yemin edebilirim.
@feynurclk Aşırı üzücü bir görsel ya.
@tlgozdemr Yerlerde eskort kartları yok Ankara diye kandırmayın milleti.
@Segmen1 Bu yanılmayı yaklaşık 6 yıl önce fark ettim. Başkalarının da fark ediyor olması beni çok mutlu etti.
@GonulSayfam3 Beni çıldırtmak mı istiyorsun sizin deniziniz yok...
@CEMoKA20 Biri de içeride cam silerse sırtüstü yüzüyor sanarsın, tadından yenmez güzel Ankaram.
@arthistoriannn Ben de aynı yerde aynı şeyi hissetmiştim... Yalnız değilmişim.
MİMARİ DEĞİL İLLÜZYON
@konakzade Valla bu mimariyle açıklanamaz, illüzyon bu.
@ayyildizzeki58 Angaralıları üzme denizimiz yoksa yok.
@Belmaug Göz yanılmasının şahıymış!
@yesilabi Sıkıntı yapma Denizli’nin bile denizi yokken Ankara’da olmaması normal.
@ArifW216 Ankara büyük şaka yapmış...
@ahilayse Foto o kadar denizmiş gibi ki görünce ferahladım.
@baykush Bir de gemi eklesinler bina cephesine.
@mfatihyildirim7 Göz yanılsaması değil göz yanması, o neymiş öyle.
@pistulan Bana minik yalanlar söyle.
Fotoğrafı paylaşan @cahzemifeme, o maviliğin, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin yanından inen yoldan görünen, inşaat halindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası olduğunu açıkladı. @hurolyucel, binayı ve fotoğrafın çekildiği noktayı harita üzerinden tarif ederken, Google’ın haritalarına atlayıp yola koyulan @omerJustice61’in yorumu “Vallahi doğruymuş google haritalarla gittim” oldu. Son sözü ise Murathan Mungan dizeleriyle, @muuzii söyledi: “Geçse de yolumuz bozkırlardan denizlere çıkar sokaklar.”
KEFİLSİZ KREDİSİZ EV SAHİBİ YAPIYORUZ
AHBAP Platformu, geçtiğimiz günlerde #PatiKonutları etiketiyle yepyeni bir uygulamaya başladı. “Sokak hayvanlarını kefilsiz kredisiz ev sahibi yapıyoruz” diyen AHBAP’lar, Türkiye’nin dört bir yanında kolları sıvadı. Pati Konutları için eğlenceli bir tanıtım filmi de hazırlayan @ahbapplatformu, sokak hayvanlarına, şu sözlerle seslendi:
“Ayda sadece bir kez başınızı sevdirerek, kira öder gibi barınak sahibi olmak ister misiniz? Şehrin tam ortasında, soğuk havaların ve yağışların etkisinden uzak, mama ve su kabına sadece 10 saniyelik yürüyüş mesafesindeki AHBAP Pati Konutları 1. Etap’ta yaşam 11-12 Ocak’ta Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı olarak başlıyor. Üstelik yüzde 100 koşulsuz, sevgi peşinatlı ve vade farksız. Patilerinizi bize uzatarak Pati Konutları’ndaki yerinizi ayırtmayı unutmayın.”
Sokak hayvanları için bir araya gelen @Ahbap_Ankara da konut projesine destek verdi. Atık malzemelerin, AHBAP’ların ellerinde yeniden şekillendiği Pati Konutları’nın 2. etabıysa, 22-23 Şubat’ta açılacak. AHBAP’lar iyi ki var.
Twitter hesabından, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin önünde uzun yıllar simit satan Murat Haydar Selimoğlu’nu yâd eden @zugzwang148, “Rahmetli Simitçi Murat Amca, kendi yaşantısını anlatan belgeseli izledikten sonra bizlere dönüp has Balkan şivesiyle defalarca ‘Hayat hataları affetmiyor çocuklar’ demişti. Bugün Ulus’ta aynı söz yine kulağıma çalındı” dedi.