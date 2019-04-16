Esrarlı gözler

Twitter kullanıcısı @guneyyilmazer, kent sakinlerinin büyük kısmı tarafından bilinen bir detaya, metrodaki reklam panolarında yer alan, insanlık tarihi kadar eski ‘Buraya bakarlar’ afişlerine dikkat çekti geçtiğimiz günlerde.
Baskıdan yeni çıkmış, dumanı üstünde, en parlak halini dün gibi hatırladığım afişler, uzun yıllardır bir enstalasyon çalışması gibi arzıendam ediyor metroda. Her Ankaralının, hakkında en az bir kez fikir beyan ettiği bu afişi paylaşan @guneyyilmazer, şu iddiada bulundu: “Buraya bakarlar afişindeki göz, Final Fantasy serisinden Aki (Ross) isimli karaktere aittir. Alın size bilgi.” @enstkgz, “Benim için bu bilgiden daha önemli olan bir şey varsa o da bu bilgiyi nasıl edindiğindir” derken, @guneyyilmazer ise kaynağının afişi hazırlayan kişiler olduğunu söyledi. Paylaşıma gelen tepkiler şu başlıklarda toplandı:
- “Bu afiş ne anlatıyor” diye soranlar.
- “Benzetemedim” diyenler.
- Afişin kendisini rahatsız ettiğini ve korkuttuğunu söyleyenler.
- Dalga geçenler.
- Gözün Tuba Büyüküstün’e ait olduğunu iddia edenler.
BÜYÜK GİZEM ÇÖZÜLDÜ
Birçok sosyal medya kullanıcısı afişin amacını sorguladı. @lovelacekontesi “Peki bu afişle ne anlatılmak istenmiş? Cidden bu bilgiye ihtiyacım var” diye sorarken, hayal kırıklığına uğrayan @ceynepi, “Burayı reklam afişi asmak için kiralayabilirsiniz, ‘buraya bakarlar’ denmek isteniyormuş. Yıkıldım şu an, daha başka bir şey olsaydı keşke” dedi.
@ankaracimbizi gönderiyi “Bir tek reklam sahiplerinin bakmadığı gizemli afişimiz. Film 2001, afiş 2002 tarihli” yorumuyla paylaşırken, @lavarlaa’nın tespiti ise, “Reklamcılıkta çağ atlatan gizemli afiş” oldu. Yılmazer’in paylaşımı, bir şehir efsanesini de ortaya çıkardı. Fotoğraftaki gözün sahibinin Tuba Büyüküstün olduğu iddia edildi. Paylaşıma Twitter ve Instagram kullanıcılarından gelen diğer yorumlarsa şunlar oldu:
@okurruko Tuba Büyüküstün’ün gözü o.
@Btttnnn13 Biz yıllarca Tuba Büyüküstün dedik ya.
@pixelbey Bütün büyüyü bozdunuz.
@yigitozsr Ooh artık uyuyabilirim teşekkürler.
@hodriimaiden Büyük gizem çözüldü.
@nellasancalime Bu afişler hep beni germiştir.
@oykufendal Ankara’ya ilk geldiğimde gece metroya binememe sebebim.
@ezgi_gurbuzz Aynı göz değil.
@oz_akbeey KPSS’de çıkar bu.
@emre_ozturk9 Oha, bir Ankaralı olarak böyle bir ufuk patlaması yasamamıştım.
BU ‘RAYA’ BAKARLAR
@uglygraffitiofankara Burayabakarlar diye bir lokal emlak sitesi kurulsa aslında baya tutarmış, bilinç altımıza kazındı.
@esunayg Ankara’ya geldiğim günden beri korkuyorum bu resimlerden. Çok rahatsız edici.
@brsbdnglu Vay be bir neslin gözü yaşlı.
@burayagiderler Hesabımın ismine ilham kaynağı olan afiştir.
@bimaruzatimvarr Bu “raya” bakarlar.
@esunayg Bakmadılar.
@dilora Bilmiyordum lâkin ikna da olmadım.
@g3nc6y Benzetemedim.
@nejlaaykilic ise gözün kendisine ait olduğunu iddia etti ve şunları söyledi:
“Bu resmi yıllar önce bir reklam firması çekmişti. O zaman çocuktuk işi ciddiye almamıştım. Sonra metrolarda yer almaya başladı, sonra bir karakterin gözü olarak gündeme geldi. Resimdeki göz bana aittir.”
Sosyal medya sakinleri tek yürek olmuş, bir açıklama bekliyor. Kimin bu esrarlı göz?
MABEL MATİZ NALLIHAN’DA KLİP ÇEKTİ
Çukur adlı şarkısının klibini Nallıhan’da çeken Mabel Matiz, klipten görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına, “Berat Tunç’un yazıp yönettiği #Çukur video klibi 17 Nisan Çarşamba 12.00’de yayında” notunu düşen sanatçıya, Ankaralılardan yorum yağdı:
@ececimn Nallıhanlılar bunu görünce kalp krizi geçirdi.
@_emreunl Çarşıya çıksak şu fotoğrafın altındaki kadar Nallıhanlı bulamayız.
@secilgoltekin Nallıhan’a gelmiş iki gözümün çiçeği.
@h.blttkn Nasıl ya Nallıhan, şu bizim Nallıhan.
@zbarlak1 Nallıhan Nallıhan olalı böyle değerlenmemişti.
@llginalkancan Yine hem göze hem kulaklara hitap eden bir çalışma. Nallıhan’ın tabiat güzelliği eşsizdir. Tebrikler.
@serifegokbel Her seferinde buram buram Anadolu kokan kliplerinde sıra memleketim Ankara’ya geldi var ol.
@aysednk22 Ankara evimiz Mabel babamız.
Esrarlı gözler
Twitter kullanıcısı @guneyyilmazer, kent sakinlerinin büyük kısmı tarafından bilinen bir detaya, metrodaki reklam panolarında yer alan, insanlık tarihi kadar eski ‘Buraya bakarlar’ afişlerine dikkat çekti geçtiğimiz günlerde.
Baskıdan yeni çıkmış, dumanı üstünde, en parlak halini dün gibi hatırladığım afişler, uzun yıllardır bir enstalasyon çalışması gibi arzıendam ediyor metroda. Her Ankaralının, hakkında en az bir kez fikir beyan ettiği bu afişi paylaşan @guneyyilmazer, şu iddiada bulundu: “Buraya bakarlar afişindeki göz, Final Fantasy serisinden Aki (Ross) isimli karaktere aittir. Alın size bilgi.” @enstkgz, “Benim için bu bilgiden daha önemli olan bir şey varsa o da bu bilgiyi nasıl edindiğindir” derken, @guneyyilmazer ise kaynağının afişi hazırlayan kişiler olduğunu söyledi. Paylaşıma gelen tepkiler şu başlıklarda toplandı:
- “Bu afiş ne anlatıyor” diye soranlar.
- “Benzetemedim” diyenler.
- Afişin kendisini rahatsız ettiğini ve korkuttuğunu söyleyenler.
- Dalga geçenler.
- Gözün Tuba Büyüküstün’e ait olduğunu iddia edenler.
BÜYÜK GİZEM ÇÖZÜLDÜ
Birçok sosyal medya kullanıcısı afişin amacını sorguladı. @lovelacekontesi “Peki bu afişle ne anlatılmak istenmiş? Cidden bu bilgiye ihtiyacım var” diye sorarken, hayal kırıklığına uğrayan @ceynepi, “Burayı reklam afişi asmak için kiralayabilirsiniz, ‘buraya bakarlar’ denmek isteniyormuş. Yıkıldım şu an, daha başka bir şey olsaydı keşke” dedi.
@ankaracimbizi gönderiyi “Bir tek reklam sahiplerinin bakmadığı gizemli afişimiz. Film 2001, afiş 2002 tarihli” yorumuyla paylaşırken, @lavarlaa’nın tespiti ise, “Reklamcılıkta çağ atlatan gizemli afiş” oldu. Yılmazer’in paylaşımı, bir şehir efsanesini de ortaya çıkardı. Fotoğraftaki gözün sahibinin Tuba Büyüküstün olduğu iddia edildi. Paylaşıma Twitter ve Instagram kullanıcılarından gelen diğer yorumlarsa şunlar oldu:
@okurruko Tuba Büyüküstün’ün gözü o.
@Btttnnn13 Biz yıllarca Tuba Büyüküstün dedik ya.
@pixelbey Bütün büyüyü bozdunuz.
@yigitozsr Ooh artık uyuyabilirim teşekkürler.
@hodriimaiden Büyük gizem çözüldü.
@nellasancalime Bu afişler hep beni germiştir.
@oykufendal Ankara’ya ilk geldiğimde gece metroya binememe sebebim.
@ezgi_gurbuzz Aynı göz değil.
@oz_akbeey KPSS’de çıkar bu.
@emre_ozturk9 Oha, bir Ankaralı olarak böyle bir ufuk patlaması yasamamıştım.
BU ‘RAYA’ BAKARLAR
@uglygraffitiofankara Burayabakarlar diye bir lokal emlak sitesi kurulsa aslında baya tutarmış, bilinç altımıza kazındı.
@esunayg Ankara’ya geldiğim günden beri korkuyorum bu resimlerden. Çok rahatsız edici.
@brsbdnglu Vay be bir neslin gözü yaşlı.
@burayagiderler Hesabımın ismine ilham kaynağı olan afiştir.
@bimaruzatimvarr Bu “raya” bakarlar.
@esunayg Bakmadılar.
@dilora Bilmiyordum lâkin ikna da olmadım.
@g3nc6y Benzetemedim.
@nejlaaykilic ise gözün kendisine ait olduğunu iddia etti ve şunları söyledi:
“Bu resmi yıllar önce bir reklam firması çekmişti. O zaman çocuktuk işi ciddiye almamıştım. Sonra metrolarda yer almaya başladı, sonra bir karakterin gözü olarak gündeme geldi. Resimdeki göz bana aittir.”
Sosyal medya sakinleri tek yürek olmuş, bir açıklama bekliyor. Kimin bu esrarlı göz?
MABEL MATİZ NALLIHAN’DA KLİP ÇEKTİ
Çukur adlı şarkısının klibini Nallıhan’da çeken Mabel Matiz, klipten görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına, “Berat Tunç’un yazıp yönettiği #Çukur video klibi 17 Nisan Çarşamba 12.00’de yayında” notunu düşen sanatçıya, Ankaralılardan yorum yağdı:
@ececimn Nallıhanlılar bunu görünce kalp krizi geçirdi.
@_emreunl Çarşıya çıksak şu fotoğrafın altındaki kadar Nallıhanlı bulamayız.
@secilgoltekin Nallıhan’a gelmiş iki gözümün çiçeği.
@h.blttkn Nasıl ya Nallıhan, şu bizim Nallıhan.
@zbarlak1 Nallıhan Nallıhan olalı böyle değerlenmemişti.
@llginalkancan Yine hem göze hem kulaklara hitap eden bir çalışma. Nallıhan’ın tabiat güzelliği eşsizdir. Tebrikler.
@serifegokbel Her seferinde buram buram Anadolu kokan kliplerinde sıra memleketim Ankara’ya geldi var ol.
@aysednk22 Ankara evimiz Mabel babamız.