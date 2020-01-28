Ankara’da geçtiğimiz hafta yaşanan ve hepimizi korkutan depremlerin ardından, Elazığ’da meydana gelen depremle sarsıldık. 6.8 büyüklüğündeki deprem, pek çok şehrin yanı sıra Suriye ve Irak’tan da hissedildi.
Ben bu satırları yazarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 41 olarak açıklandı. 45 kişinin ise enkazdan sağ olarak çıkarıldığı ifade edildi. Böylesine büyük bir üzüntünün hakkında konuşmak oldukça zor ama şu kadarını söyleyebilirim; insan böyle zamanlarda sahip olduğu konfordan, sabah kalkıp çay demlemekten, üstüne bir battaniye alıp televizyonun karşısında uzanmaktan, hafta sonu işe gidiyorum diye söylenmekten bile utanıyor...
Bu zor günlerde hayhuyu artan sosyal medyanın iklimi ise kavga, gürültü ve dezenformasyon... Kimi sosyal medya kullanıcıları, bu durumdan bile bir etkileşim çıkarma derdinde. Yalan yanlış bilgiler, yürek yakan görseller akıl almaz bir hızla yayılıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor.
Sosyal medyanın bir tarafında kaos hakimken, diğer yanındaysa yürekleri ısıtan, büyük bir dayanışma ortamı var. Twitter sakinleri “#yanındayızElazığ” diye sesleniyor. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları deprem bölgesine yardıma koşuyor. Vatandaş, “Biz ne yapabiliriz” diye soruyor.
SÖZLER YETERSİZ KALIYOR
Dayanışmanın sıcaklığı içinde, Büyükşehir Belediye Başkanı @mansuryavas06’ın “Ülkemizin tek yürek olduğu anlarda her zaman güzel haberler vardır. Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz ile jandarma arama kurtarma işbirliğiyle 5 yaşında bir yavrumuzun ve annesinin enkazdan kurtarıldığı haberini aldık. Büyük mutluluk içerisindeyiz” paylaşımı umut verdi. İtfaiye Amiri Ömer İpek, enkaz altından çıkardığı Azize Çelik’i hastanede ziyaret etti. Sosyal medyada, konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. @minty2019 “Ankara’dan gidip hayat kurtaran Ömer Bey ve diğerleri.. Sözler yetersiz kalıyor. Sağolun” derken, @IlterisTigin’in yorumuysa “Kahraman Ankara itfaiyesi” oldu.
Yardım TIR’ının fotoğrafını paylaşan Çankaya Belediye Başkanı @AlperTasdelen06, “Yardım TIR’ımızın arka kapısı... Dikkat! Bu araçta dayanışma sıcaklığı var” dedi. @ahbapplatformu ise “Depremden etkilenen tüm bölgelerde yer alan, Ahbap tarafından teyit edilmiş güvenli konaklama ve gıda imkânı sunan yerleri tüm detaylarıyla linkteki harita üzerinde bulabilirsiniz” diyerek, ‘ahbap.org’ üzerinden bir harita paylaştı.
AMCAMIZIN YÜKÜ AĞIR
Çubuk Belediye Başkanı @av_baki’nin paylaştığı fotoğraf ise duygulandırdı. İlçede, Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle battaniye kampanyası başlatıldı. Kampanyaya katkıda bulunmak isteyenler, Atatürk Parkı’ndaki belediye standına battaniyeleri ulaştırırken, sırtladığı battaniyeyi taşıyan bir vatandaşın fotoğrafını paylaşan Başkan Baki Demirbaş, “#Elazığ için battaniyelerimiz gelmeye başladı. Amcamızın yükü ağır... O çantasında kardeşlik, dostluk, paylaşım ve koca bir yürek var” dedi.
“Depremlerde can ve mal kayıplarımızın azaltılması için kaliteli İnşaat Mühendisliği eğitiminin, disiplinler arası çalışmanın, yapı denetiminin, halkımızın bilinçlenme ve bilgilenmesinin önemini dile getiriyoruz. Öğretim elemanlarımız sahaya intikal ediyor” diyen @ODTUInsaat ise deprem bölgesine gitti ve Twitter hesabından şunları söyledi:
“ODTÜ İnşaat Müh. Bölümünden Prof. Dr. Erdem Canbay, Doç. Dr. Nejan Huvaj ve Ar.Gör. Erhan Budak sahada depremin yapılar ve zemin üzerindeki etkilerini inceliyor ve gözlemler yapıyorlar. Sıvılaşan zemine henüz rastlanmadı. Değerlendirmeler derlendikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır.”
Bu sayfalara taşımanın mümkün olmayacağı kadar çok kişi ve kurum, depremzedelerin hayatını biraz olsun kolaylaştırmak için el ele verdi, mücadele etti. Depremzede kardeşlerimize dayanma gücü dilerim. Ve bu çabaya bir daha gerek kalmamasını...
İtfaiye Amiri Ömer İpek, yukarıdaki fotoğrafı 26 Ocak’ta, “Elazığ deprem bölgesindeyiz” notuyla paylaştı. @MerOmer71, önceki gün Twitter hesabından yaptığı paylaşıma ise “Şükürler olsun halimize yorgunuz ama gururluyuz” notunu düştü.
Dayanışmanın sıcaklığı
Ankara’da geçtiğimiz hafta yaşanan ve hepimizi korkutan depremlerin ardından, Elazığ’da meydana gelen depremle sarsıldık. 6.8 büyüklüğündeki deprem, pek çok şehrin yanı sıra Suriye ve Irak’tan da hissedildi.
Ben bu satırları yazarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 41 olarak açıklandı. 45 kişinin ise enkazdan sağ olarak çıkarıldığı ifade edildi. Böylesine büyük bir üzüntünün hakkında konuşmak oldukça zor ama şu kadarını söyleyebilirim; insan böyle zamanlarda sahip olduğu konfordan, sabah kalkıp çay demlemekten, üstüne bir battaniye alıp televizyonun karşısında uzanmaktan, hafta sonu işe gidiyorum diye söylenmekten bile utanıyor...
Bu zor günlerde hayhuyu artan sosyal medyanın iklimi ise kavga, gürültü ve dezenformasyon... Kimi sosyal medya kullanıcıları, bu durumdan bile bir etkileşim çıkarma derdinde. Yalan yanlış bilgiler, yürek yakan görseller akıl almaz bir hızla yayılıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor.
Sosyal medyanın bir tarafında kaos hakimken, diğer yanındaysa yürekleri ısıtan, büyük bir dayanışma ortamı var. Twitter sakinleri “#yanındayızElazığ” diye sesleniyor. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları deprem bölgesine yardıma koşuyor. Vatandaş, “Biz ne yapabiliriz” diye soruyor.
SÖZLER YETERSİZ KALIYOR
Dayanışmanın sıcaklığı içinde, Büyükşehir Belediye Başkanı @mansuryavas06’ın “Ülkemizin tek yürek olduğu anlarda her zaman güzel haberler vardır. Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz ile jandarma arama kurtarma işbirliğiyle 5 yaşında bir yavrumuzun ve annesinin enkazdan kurtarıldığı haberini aldık. Büyük mutluluk içerisindeyiz” paylaşımı umut verdi. İtfaiye Amiri Ömer İpek, enkaz altından çıkardığı Azize Çelik’i hastanede ziyaret etti. Sosyal medyada, konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. @minty2019 “Ankara’dan gidip hayat kurtaran Ömer Bey ve diğerleri.. Sözler yetersiz kalıyor. Sağolun” derken, @IlterisTigin’in yorumuysa “Kahraman Ankara itfaiyesi” oldu.
Yardım TIR’ının fotoğrafını paylaşan Çankaya Belediye Başkanı @AlperTasdelen06, “Yardım TIR’ımızın arka kapısı... Dikkat! Bu araçta dayanışma sıcaklığı var” dedi. @ahbapplatformu ise “Depremden etkilenen tüm bölgelerde yer alan, Ahbap tarafından teyit edilmiş güvenli konaklama ve gıda imkânı sunan yerleri tüm detaylarıyla linkteki harita üzerinde bulabilirsiniz” diyerek, ‘ahbap.org’ üzerinden bir harita paylaştı.
AMCAMIZIN YÜKÜ AĞIR
Çubuk Belediye Başkanı @av_baki’nin paylaştığı fotoğraf ise duygulandırdı. İlçede, Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle battaniye kampanyası başlatıldı. Kampanyaya katkıda bulunmak isteyenler, Atatürk Parkı’ndaki belediye standına battaniyeleri ulaştırırken, sırtladığı battaniyeyi taşıyan bir vatandaşın fotoğrafını paylaşan Başkan Baki Demirbaş, “#Elazığ için battaniyelerimiz gelmeye başladı. Amcamızın yükü ağır... O çantasında kardeşlik, dostluk, paylaşım ve koca bir yürek var” dedi.
“Depremlerde can ve mal kayıplarımızın azaltılması için kaliteli İnşaat Mühendisliği eğitiminin, disiplinler arası çalışmanın, yapı denetiminin, halkımızın bilinçlenme ve bilgilenmesinin önemini dile getiriyoruz. Öğretim elemanlarımız sahaya intikal ediyor” diyen @ODTUInsaat ise deprem bölgesine gitti ve Twitter hesabından şunları söyledi:
“ODTÜ İnşaat Müh. Bölümünden Prof. Dr. Erdem Canbay, Doç. Dr. Nejan Huvaj ve Ar.Gör. Erhan Budak sahada depremin yapılar ve zemin üzerindeki etkilerini inceliyor ve gözlemler yapıyorlar. Sıvılaşan zemine henüz rastlanmadı. Değerlendirmeler derlendikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır.”
Bu sayfalara taşımanın mümkün olmayacağı kadar çok kişi ve kurum, depremzedelerin hayatını biraz olsun kolaylaştırmak için el ele verdi, mücadele etti. Depremzede kardeşlerimize dayanma gücü dilerim. Ve bu çabaya bir daha gerek kalmamasını...
İtfaiye Amiri Ömer İpek, yukarıdaki fotoğrafı 26 Ocak’ta, “Elazığ deprem bölgesindeyiz” notuyla paylaştı. @MerOmer71, önceki gün Twitter hesabından yaptığı paylaşıma ise “Şükürler olsun halimize yorgunuz ama gururluyuz” notunu düştü.