Tedavülden kalkan, yıllar önce bir kutuya, çekmeceye atılan, sonra antikacılara, bitpazarlarına yolculuk yapan mektuplar, Hakan Kaynar’ın dokunuşuyla birer birer evlerine dönüyor.
Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Kaybolmuş bir kentin eskicisi gibi. Mektupları topluyorum. İnsana dair ne varsa içlerinde saklı” diyen @hakarkaynan, şehrin, kimsenin görmediği hallerini fark ediyor, kimselerin temas etmediği noktalarına dokunuyor.
“Bitpazarlarına düşen mektupların bazıları hep yakın sokaklarda. Bakayım dedim bu mektubun ‘adresi’ yerinde duruyor mu? Evet zarfı da posta kutusuna bıraktım” diyen @hakarkaynan’ın paylaşımları arasında, 1994 yılında noel kutlaması için atılmış bir kartpostal ile 1997 yılından bir yılbaşı tebrik kartı da yer alıyor. Kaynar, tebrik kartının olduğu fotoğrafa, “Biliyorum aslında yerinde yok sahibi. Komşular hatırlasın. Zarife apartmanı” notunu düşmüş.
HOŞ TESADÜFLERİN MEKÂNI
Sarı çizmeli Feriha’nın, bahçelerinden, kuzularından, köpeği Toni’den bahsettiği mektuba da yer veren @hakarkaynan’ın yorumu, “Belli ki bağı bahçeyi bırakıp Ankara’ya gelmişler. Toni’den, Zeliha’dan, kuzudan haberler var. Feriha arkadaşını özlemiş, sanki ona da bırakıp gittiği hayatı özletmek istiyor” olmuş. Bir başka mektup ise ‘güvenlik’ engeline takılmış. Bitpazarlarının gönüllü postacısı, paylaştığı fotoğrafa, “Güvenlik (!) nedeniyle midir, nedir? posta kutularını içeriye koymuşlar. Kapıya bıraktım zarfı. Tanıyan kaldıysa komşularını hatırlasınlar” notunu düşmüş.
“Şehir hoş tesadüflerin mekânıdır” diyen ve bu tesadüflere vesile olan @hakarkaynan, eski, bazısı yitip giden binaların da izini sürüyor. Büklüm Sokak’taki, yakın zamanda yıkılan bir binanın fotoğrafını, “Kopyasını saklamanın sahip çıkmak olduğunu sandığımız bir zamandayız ya. Fotoğrafla kaydetmenin yalancı telafisine kapılıp gidiyoruz aslında” yorumuyla paylaşmış.
HİÇ BİTMEYEN BİR OTOPSİ
Kaynar, pencereleri sökülmüş, yıkılmak üzere olan bir binanın fotoğrafına ise, “Farabi Sokağı’nda bu apartman. Belki bir yıldır böyle duruyor. Hiç bitmeyen bir otopsiye tanık olmak gibi artık yürümek. Dahası tezgahta cansız yatana aşinasınız bir yerden” notunu düşmüş. Terk edilmiş, vazgeçilmiş, yaşlı otomobiller de Kaynar’ın kadrajına takılanlar arasında yer alıyor. Bu fotoğraflardan birine, şu güzel satırlar eklenmiş:
“Eskiyip de terkedilmişin üzerinde tuhaf bir anlam var. Gelip geçiciliğimizi söylediği için durdukları yerde acı veriyorlar.”
Yanından geçip gittiklerinize bakarsanız, belki siz de tüm bunları fark edersiniz. Ve iyi bir Ankaralı olursanız, belki sizin de posta kutunuza eski günlerden bir mektup düşer, kim bilir...
#Ankaraokuyor
Alternatif Ankara hayatının takipçisi @lavarlaa, Idefix’in Türkiye kitap okuma haritasına göre 2018’in en çok okuyan şehrinin Ankara olduğunu hatırlattı ve “Geride bıraktığımız sene en çok hangi kitabı okumaktan keyif aldınız? #Ankaraokuyor etiketi ile bizimle paylaşın” çağrısında bulundu. Çok sayıda kitap önerilirken, paylaşıma ilginç yorumlarsa gecikmedi. @barisdiyebagir, “İstanbul kısa yoldan meslek sahibi oldu #Ankaraokuyor hâlâ” dedi. Yıllar önce İstanbul’daki bir polis baskınında söylenen ve sosyal medyada efsane olan cümleye gönderme yapan @eymaSar09583643, “Okuyom ben yaa” tweetiyle güldürdü. Diğer yorumlarsa şunlar oldu:
@kederlitafsan 400 sayfalık kitabı otobüste 5 günde bitiriyorum. Teşekkürler Sincan-Sıhhiye hattı.
@marvista_ Metroda kitabın yarısını bitirdim, evet bildiniz Batıkent metrosundayım.
@trknglc Metroda kitabın hepsini bitirdim, evet bildiniz Gölbaşı’ndan EGO otobüs ile Kızılay’a, Kızılay’dan Çayyolu metrosuna, oradan da aktarma ile Konutkent’e hareket halindeyim.
@caglaalala Dost’un dost olduğu şehirde, sonuç şaşırttı mı tabi ki hayır! Ayrıca canım sahafların olduğu çarşı-pasajları da unutmamak lazım.
@unalantugba Dost Kitabevi tek buluşma mekânı. Beklerken bile boş durmaz, okuruz.
@Arencione Karanfil’de Dost‘tan alınan kitaplar ve sonrasında metroda okunmaya başlayıp, Beypazarı’na kadar bitirilen kitaplar.
@cemaltug Olgunlar, Zafer Çarşısı, Dost, İmge. Ankara’da bir şeyler okumamak mümkün mü her yer kitap.
@PrincessOfRain Ankara’da otobüslerde metrolarda bile kaç kitap bitirilebiliyor yeter ki istensin.
Bitpazarlarının gönüllü postacısı
Tedavülden kalkan, yıllar önce bir kutuya, çekmeceye atılan, sonra antikacılara, bitpazarlarına yolculuk yapan mektuplar, Hakan Kaynar’ın dokunuşuyla birer birer evlerine dönüyor.
Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Kaybolmuş bir kentin eskicisi gibi. Mektupları topluyorum. İnsana dair ne varsa içlerinde saklı” diyen @hakarkaynan, şehrin, kimsenin görmediği hallerini fark ediyor, kimselerin temas etmediği noktalarına dokunuyor.
“Bitpazarlarına düşen mektupların bazıları hep yakın sokaklarda. Bakayım dedim bu mektubun ‘adresi’ yerinde duruyor mu? Evet zarfı da posta kutusuna bıraktım” diyen @hakarkaynan’ın paylaşımları arasında, 1994 yılında noel kutlaması için atılmış bir kartpostal ile 1997 yılından bir yılbaşı tebrik kartı da yer alıyor. Kaynar, tebrik kartının olduğu fotoğrafa, “Biliyorum aslında yerinde yok sahibi. Komşular hatırlasın. Zarife apartmanı” notunu düşmüş.
HOŞ TESADÜFLERİN MEKÂNI
Sarı çizmeli Feriha’nın, bahçelerinden, kuzularından, köpeği Toni’den bahsettiği mektuba da yer veren @hakarkaynan’ın yorumu, “Belli ki bağı bahçeyi bırakıp Ankara’ya gelmişler. Toni’den, Zeliha’dan, kuzudan haberler var. Feriha arkadaşını özlemiş, sanki ona da bırakıp gittiği hayatı özletmek istiyor” olmuş. Bir başka mektup ise ‘güvenlik’ engeline takılmış. Bitpazarlarının gönüllü postacısı, paylaştığı fotoğrafa, “Güvenlik (!) nedeniyle midir, nedir? posta kutularını içeriye koymuşlar. Kapıya bıraktım zarfı. Tanıyan kaldıysa komşularını hatırlasınlar” notunu düşmüş.
“Şehir hoş tesadüflerin mekânıdır” diyen ve bu tesadüflere vesile olan @hakarkaynan, eski, bazısı yitip giden binaların da izini sürüyor. Büklüm Sokak’taki, yakın zamanda yıkılan bir binanın fotoğrafını, “Kopyasını saklamanın sahip çıkmak olduğunu sandığımız bir zamandayız ya. Fotoğrafla kaydetmenin yalancı telafisine kapılıp gidiyoruz aslında” yorumuyla paylaşmış.
HİÇ BİTMEYEN BİR OTOPSİ
Kaynar, pencereleri sökülmüş, yıkılmak üzere olan bir binanın fotoğrafına ise, “Farabi Sokağı’nda bu apartman. Belki bir yıldır böyle duruyor. Hiç bitmeyen bir otopsiye tanık olmak gibi artık yürümek. Dahası tezgahta cansız yatana aşinasınız bir yerden” notunu düşmüş. Terk edilmiş, vazgeçilmiş, yaşlı otomobiller de Kaynar’ın kadrajına takılanlar arasında yer alıyor. Bu fotoğraflardan birine, şu güzel satırlar eklenmiş:
“Eskiyip de terkedilmişin üzerinde tuhaf bir anlam var. Gelip geçiciliğimizi söylediği için durdukları yerde acı veriyorlar.”
Yanından geçip gittiklerinize bakarsanız, belki siz de tüm bunları fark edersiniz. Ve iyi bir Ankaralı olursanız, belki sizin de posta kutunuza eski günlerden bir mektup düşer, kim bilir...
#Ankaraokuyor
Alternatif Ankara hayatının takipçisi @lavarlaa, Idefix’in Türkiye kitap okuma haritasına göre 2018’in en çok okuyan şehrinin Ankara olduğunu hatırlattı ve “Geride bıraktığımız sene en çok hangi kitabı okumaktan keyif aldınız? #Ankaraokuyor etiketi ile bizimle paylaşın” çağrısında bulundu. Çok sayıda kitap önerilirken, paylaşıma ilginç yorumlarsa gecikmedi. @barisdiyebagir, “İstanbul kısa yoldan meslek sahibi oldu #Ankaraokuyor hâlâ” dedi. Yıllar önce İstanbul’daki bir polis baskınında söylenen ve sosyal medyada efsane olan cümleye gönderme yapan @eymaSar09583643, “Okuyom ben yaa” tweetiyle güldürdü. Diğer yorumlarsa şunlar oldu:
@kederlitafsan 400 sayfalık kitabı otobüste 5 günde bitiriyorum. Teşekkürler Sincan-Sıhhiye hattı.
@marvista_ Metroda kitabın yarısını bitirdim, evet bildiniz Batıkent metrosundayım.
@trknglc Metroda kitabın hepsini bitirdim, evet bildiniz Gölbaşı’ndan EGO otobüs ile Kızılay’a, Kızılay’dan Çayyolu metrosuna, oradan da aktarma ile Konutkent’e hareket halindeyim.
@caglaalala Dost’un dost olduğu şehirde, sonuç şaşırttı mı tabi ki hayır! Ayrıca canım sahafların olduğu çarşı-pasajları da unutmamak lazım.
@unalantugba Dost Kitabevi tek buluşma mekânı. Beklerken bile boş durmaz, okuruz.
@Arencione Karanfil’de Dost‘tan alınan kitaplar ve sonrasında metroda okunmaya başlayıp, Beypazarı’na kadar bitirilen kitaplar.
@cemaltug Olgunlar, Zafer Çarşısı, Dost, İmge. Ankara’da bir şeyler okumamak mümkün mü her yer kitap.
@PrincessOfRain Ankara’da otobüslerde metrolarda bile kaç kitap bitirilebiliyor yeter ki istensin.