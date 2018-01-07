Bir Ankara cımbızcısı

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyaya ‘Merhaba’ diyen çiçeği burnunda cımbızcının paylaştığı kareler arasında, Büklüm Sokak’ta Aziz Nesin’in yaşadığı evin fotoğrafı da yer alıyor.

@ankaracimbizi, fotoğrafı, “Büklüm Sokak’taki bu apartmanda Aziz Nesin yaşamıştır. Halen eşyalı kiralık verilir ve gelir vakfa gider. Sağdaki ağacın altındaki daire” notuyla paylaşmış. Bir diğer karede ise Güvenpark’taki muz ağaçları yer alıyor. Fotoğrafa, “Bozkırın göbeğinde muz ağaçları. Arkada Kızılay binası görülüyor, misafir oldukları her halinden belli olan muz ağaçlarıysa Güvenpark’ta. 1970’ler” notu düşülmüş.

Takipçilerini insanlığın geçer akçe olduğu zamanlara ışınlayan Ankara Cımbızcısı’nın paylaştığı, ‘Kayıp dolma kalem’ başlıklı, 1950 yılına ait gazete kupüründe ise, Çankaya’da altın dolma kalemini kaybeden bir vatandaşın satırları yer alıyor. ‘Tavuk sahiplerinin nazarı dikkatine’ başlıklı bir diğer kupürde ise şunlar belirtilmiş:

SEN SUÇLUSUN GAZOZCU ŞERİF

“Yenişehir’de caddelerde başıboş tavukların dolaştığı görülmektedir. Bu kabil başıboş görülen hayvanların toplattırılacağı ve zuhur edecek sahipleri hakkında kanunî takibat yapılacağı ilan olunur.”

8 Haziran 1935 tarihli Ulus Gazetesi’nde yer alan Ankara Belediye Reisliği ilanında ise, cezalandırılan esnaf listelenmiş. Kupürü paylaşan cımbızcı, “Çocuk Sarayı Caddesi’nde bozuk gazoz çıkaran Gazozcu Şerif, en çok sen suçlusun” derken, @AnkaraApartman, Çocuk Sarayı Caddesi’nin şimdiki Anafartalar Caddesi olduğu bilgisini vermiş.

Paylaştığı kareleri kendine has üslubuyla yorumlayan Ankara Cımbızcısı’nın, 1978’in Atatürk Bulvarı’ndan cımbızladığı fotoğrafa yorumu, “Ankaralıların sürekli şemsiyeyle dolaştığı zamanlar. Ağaç çoksa kuş da çoktur çünkü. Sürekli piyango bileti alınmaz ya” olmuş.

Bir başka fotoğrafta, iki yaşındaki Filiz Ali’yi görüyoruz. Fotoğrafa, “Boş Güvenpark havuzunun yanında babasına poz veren bu küçük hanım Filiz Ali. Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan kitabı çıkmak üzere, 1939. Arkada görünen iki kuleli ev halen duruyor. GMK bulvarında” notu düşülmüş.

EYMİR KIYISINDA BİR PAZAR

Ankara Cımbızcısı’nın ilgi çekici paylaşımları arasında, Türk Lirası’ndaki Ankara detayları, 1937 tarihli talebeye mahsus yüzde 50 tenzilâtlı vesika, dünyada yalnızca Gölbaşı’nda yetişen Sevgi Çiçeği, Musiki Muallim Mektebi’nde 30’lu yıllardan bir arp dersi, Sheraton Otel ve Karum’un bulunduğu arazideki üzüm bağları gibi ilginç detaylar yer alıyor. Siz de kentin renkli geçmişinin izini sürmek isterseniz, Twitter’dan @ankaracimbizi hesabını takip edebilirsiniz.

Ankara Cımbızcısı’nın yukarıdaki fotoğrafa yaptığı yorum, “1970 senesinde Eymir Gölü kıyısında böyle geçen pazarlar vardı” olmuş. Böylesi artık geçmişte kalmış olsa da, cezalandırılan esnaf listesinde adını gören Gazozcu Şerif’in utandığı, kayıp dolma kalemimizi bulma umudu taşıdığımız, ağaçlar ve kuşlar çok olduğundan şemsiyeyle dolaştığımız yahut piyango bileti aldığımız, neşeli, renkli, samimi pazarlarımız olması dileğiyle.

BAŞKATİPTEN RİTİM ŞOV

Ankara 46. Noter Başkatibi Selma Lücnö’nün geçtiğimiz günlerde paylaştığı video, sosyal medyaya neşe saçtı. Müdür Beyin Yeşil Kürkü türküsüne elindeki mühürle ritim tutarak eşlik eden Selma Lücnö’nün paylaşımına yorumlarsa gecikmedi. @kursuni_ “Her gün boyle çalışalım. Mesai sonunda halay çekerek gidelim evimize. Hadi 2018 yaparsın sen” derken, Twitter’daki diğer yorumlarsa şunlar oldu:

@my__NisaN İşini keyifle yapanlara selam olsun. Selma Hanım’a sevgiler.

@Fbli_Neco Keşke herkes işini böyle şevkle yapsa.

@paylasimmania İşini gereğinden çok seven ritmik abla.

@ozdmr_kadir Keşke tüm noterler senin kadar keyifle çalışsa.

@praxist Selma Lücnö umut ve mutluluk için hepimize ışık tutuyor. Kolunda rengarenk dövmeleri, kaşında piercing, bir türküye yüzünde kocaman bir gülümseme ve yerinde dansederek eşlik edip ritm tutarak. Kendi gibi, istediği gibi...