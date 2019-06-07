Ankara’nın aceleci bayram misafirleri

Bazı insanlar fark eder; bahçedeki kiraz ağacının çiçeğe durduğunu, mahalledeki pos bıyık tekirin yavruları olduğunu, karahindibaların arzıendam etmeye başladığını, kırlangıçların dansını, her gün geçip gittiği yolda betonun içinden bir tutam yeşilin hayat bulduğunu...
Tüm bunları seçen gözler, son olarak kentteki büyük kelebek toplantısını da fark etti. Şehrin hemen her noktasında, bir yere yetişmeye çalışır gibi aceleyle kanat çırpan bu renkli topluluk, sosyal medya sakinlerinin de dikkatini çekti. Twitter, “Nereden çıktı bu kelebekler” sorusuyla doldu taştı. @kuzu_seren “Bir sürü kelebek gördüm bugün, bir sürü. Ankara’ya kelebek akını var sanki. İnsanlar tatile gidip de Ankara boş kalınca yerlerine kelebekler gelmiş. Güzel bir mübadele” derken, diğer yorumlarsa şunlar oldu:
@argoargoo Ankara neden kelebek baskınına uğradı ve neden herkes böyle bir olay yokmuş gibi davranıyor? Devam edin, metrekareye 16 milyon kelebek düştüğünü gizlemeye çalışın, haykıracağım gerçekleri.
@oakarsucelik Ankara’da her yer kelebeklerle doldu. Bilen var mı acaba, nedir bu şahane kelebek istilasının sebebi?
@irewfalan Neden Ankara’da metrekare başına 100 kelebek var bugün?
@vemuallime Ankara’da kelebek popülasyonunun arttığını farkettim. Her yerde turuncu büyük kelebekler var, çok hoş.
KELEBEK ETKİSİ
@okancelebii Ankara’ da kelebek etkisi.
@Huntergirl_14 Sanırım bi kelebek türü şu an Ankara’yı basmış durumda turuncu renkler
@HasannOnur Ankara’ya gökten kelebek yağmış bu yaz.
@cheerssir Şu an Ankara’da yüzlerce kelebek ve peşlerinde koşan yüzlerce serçe var. Herkes tatile gidince National Geographic’e döndü ortalık.
@hclskn Yaklaşık bir ay önce bir günlüğüne ortaya çıkan kelebekler yine gelmişler. Ankara’da yer gök kelebek. Minik ıhlamur ağacında 100 civarında, havada yüzlerce kelebek var.
@AydEmrahh Ankara’da yollar,caddeler bomboş, normal mi bilmiyorum ama her yerde inanılmaz kelebek var.
@kiviurcik Ankara’nın bitki örtüsü kelebek.
@haydarunver Ankara’da ilk defa bu kadar çok kelebek var istila gibi sebebi nadir acep?
@canberkdemirel Yok mu bir kelebek bilimci, konum Ankara. Dünyanın sonuna işaret falan değil mi bu?
@DeryaAltintepe Ankara’daki bu kelebek baskınının sebebi nedir bilen var mı? Kelebekler her yerdeler. Pek de güzeller.
DOKTORUNA SORDUM
Ankaralılar tek yürek olmuş aynı soruyu sorarken, başvurulabilecek tek bir isim vardı: Süleyman Ekşioğlu, namıdiğer Kelebek Doktoru. Konuyla ilgili sorulara cevap bulabilmek için hemen kendisine danıştım. Instagram hesabından takip edebileceğiniz @kelebekdoktoru, Ankara’nın son günlerde önemli bir kelebek göçüne tanık olduğunu açıkladı. ‘Diken Kelebekleri’nin (Vanessa cardui) ilkbahar aylarından bu yana yaptığı göçün zaman zaman şiddetini arttırdığını belirten Ekşioğlu, şu bilgileri verdi:
“Diken Kelebekleri, sınır tanımadan dünyanın en önemli kelebek göçlerinden birini gerçekleştiren canlılar. Pek çok kıtada yaşayan ve göç eden bu kelebeklerin, Güney Afrika ile Kuzey Avrupa arasında yaptıkları göç 15 bin kilometreyi buluyor. Bu uzun seyahat 6 nesilde tamamlanıyor. Türün dünyadaki en önemli üreme alanlarından biri Akdeniz Havzası ülkeleri. İşte aylardır ülkemizin her köşesinde bu denli yoğun olarak görülme sebeplerinden biri de bu. Uzun yıllardır diken kelebeği göçünün bu derecede yoğun yaşanmadığını da söyleyebiliriz. Kimi uzmanlara göre bu yılki durumun sebebi, değişen iklim şartları. Bu sevimli canlıların insan sağlığı başta olmak üzere hiçbir canlı sağlığına zararı olmadığını da belirtmek isterim. Aksine, kelebekler doğada bitkilerin tozlaşmasını sağlamada en önemli görevi üstlenen canlıların başında geliyor. Erişkin ve tırtıl hallerinde de kelebekler ayrıca kuşlar, sürüngenler ve amfibiler (kurbağa, semender) gibi çeşitli canlıların önemli bir besin kaynağı durumunda.”
ONLARI İYİ TANIYALIM VE İHTİYAÇLARINI GÖZETELİM
ZAMANI olan kent sakinlerinin bu muhteşem doğa olayını izlemek için çok uzağa gitmelerine gerek olmadığını ifade eden Kelebek Doktoru, “Bu inanılmaz göç hareketi, şehir içinde ya da şehrin hemen dışındaki açıklık bir doğal alanda rahatlıkla izlenebilir. Unutmayalım ki dünyayı pek çok canlı ile birlikte bir yaşam alanı olarak paylaşıyoruz. Onları ne kadar iyi tanırsak ve ihtiyaçlarını gözetirsek, bu mutlu beraberliği o derece uzun süreli kılabiliriz” diyor.
SOKAKTA BULDU EVLAT EDİNDİ
KUŞLARI görmek için dünyayı dolaşan, yaban hayatı uzmanı, rehber fotoğrafçı, sosyal medyanın @birddetective’i Emin Yoğurtçuoğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara’da sokakta terk edilmiş vaziyette bulduğu iki civcivin videosunu Instagram hesabında paylaştı. Bir kutunun içindeki civcivlerin sesini duyduklarını ve onları evlat edindiklerini belirten Yoğurtçuoğlu, “Civciv bile olsan şanslı olacaksın. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişiye denk geldiler. En kaliteli yiyeceklerle karınlarını doyurup, günde bir saat bahçeye çıkarıyorum. Doğada civciv nasıl yemek buluyorsa, dün iki saat onu anlattım. Müthiş zekiler. Aklımı oynatacak hareketleri var. Karınları tok, arkaları pek öğlen güneşinde uyku keyfine kim karşı koyabilir” dedi. Takipçilerinin yorumuysa, “Dünyanın en şanslı civcivleri” oldu.
Yoğurtçuoğlu, Instagram hesabından, ‘Türkiye Kelebekleri Arazi Rehberi’ kitabının yazarı Ahmet Baytaş ve Kelebek Doktoru ile 2011 yılında bir kelebek seyahatinde çektirdiği fotoğrafı da paylaştı.
Ankara’nın aceleci bayram misafirleri
Bazı insanlar fark eder; bahçedeki kiraz ağacının çiçeğe durduğunu, mahalledeki pos bıyık tekirin yavruları olduğunu, karahindibaların arzıendam etmeye başladığını, kırlangıçların dansını, her gün geçip gittiği yolda betonun içinden bir tutam yeşilin hayat bulduğunu...
Tüm bunları seçen gözler, son olarak kentteki büyük kelebek toplantısını da fark etti. Şehrin hemen her noktasında, bir yere yetişmeye çalışır gibi aceleyle kanat çırpan bu renkli topluluk, sosyal medya sakinlerinin de dikkatini çekti. Twitter, “Nereden çıktı bu kelebekler” sorusuyla doldu taştı. @kuzu_seren “Bir sürü kelebek gördüm bugün, bir sürü. Ankara’ya kelebek akını var sanki. İnsanlar tatile gidip de Ankara boş kalınca yerlerine kelebekler gelmiş. Güzel bir mübadele” derken, diğer yorumlarsa şunlar oldu:
@argoargoo Ankara neden kelebek baskınına uğradı ve neden herkes böyle bir olay yokmuş gibi davranıyor? Devam edin, metrekareye 16 milyon kelebek düştüğünü gizlemeye çalışın, haykıracağım gerçekleri.
@oakarsucelik Ankara’da her yer kelebeklerle doldu. Bilen var mı acaba, nedir bu şahane kelebek istilasının sebebi?
@irewfalan Neden Ankara’da metrekare başına 100 kelebek var bugün?
@vemuallime Ankara’da kelebek popülasyonunun arttığını farkettim. Her yerde turuncu büyük kelebekler var, çok hoş.
KELEBEK ETKİSİ
@okancelebii Ankara’ da kelebek etkisi.
@Huntergirl_14 Sanırım bi kelebek türü şu an Ankara’yı basmış durumda turuncu renkler
@HasannOnur Ankara’ya gökten kelebek yağmış bu yaz.
@cheerssir Şu an Ankara’da yüzlerce kelebek ve peşlerinde koşan yüzlerce serçe var. Herkes tatile gidince National Geographic’e döndü ortalık.
@hclskn Yaklaşık bir ay önce bir günlüğüne ortaya çıkan kelebekler yine gelmişler. Ankara’da yer gök kelebek. Minik ıhlamur ağacında 100 civarında, havada yüzlerce kelebek var.
@AydEmrahh Ankara’da yollar,caddeler bomboş, normal mi bilmiyorum ama her yerde inanılmaz kelebek var.
@kiviurcik Ankara’nın bitki örtüsü kelebek.
@haydarunver Ankara’da ilk defa bu kadar çok kelebek var istila gibi sebebi nadir acep?
@canberkdemirel Yok mu bir kelebek bilimci, konum Ankara. Dünyanın sonuna işaret falan değil mi bu?
@DeryaAltintepe Ankara’daki bu kelebek baskınının sebebi nedir bilen var mı? Kelebekler her yerdeler. Pek de güzeller.
DOKTORUNA SORDUM
Ankaralılar tek yürek olmuş aynı soruyu sorarken, başvurulabilecek tek bir isim vardı: Süleyman Ekşioğlu, namıdiğer Kelebek Doktoru. Konuyla ilgili sorulara cevap bulabilmek için hemen kendisine danıştım. Instagram hesabından takip edebileceğiniz @kelebekdoktoru, Ankara’nın son günlerde önemli bir kelebek göçüne tanık olduğunu açıkladı. ‘Diken Kelebekleri’nin (Vanessa cardui) ilkbahar aylarından bu yana yaptığı göçün zaman zaman şiddetini arttırdığını belirten Ekşioğlu, şu bilgileri verdi:
“Diken Kelebekleri, sınır tanımadan dünyanın en önemli kelebek göçlerinden birini gerçekleştiren canlılar. Pek çok kıtada yaşayan ve göç eden bu kelebeklerin, Güney Afrika ile Kuzey Avrupa arasında yaptıkları göç 15 bin kilometreyi buluyor. Bu uzun seyahat 6 nesilde tamamlanıyor. Türün dünyadaki en önemli üreme alanlarından biri Akdeniz Havzası ülkeleri. İşte aylardır ülkemizin her köşesinde bu denli yoğun olarak görülme sebeplerinden biri de bu. Uzun yıllardır diken kelebeği göçünün bu derecede yoğun yaşanmadığını da söyleyebiliriz. Kimi uzmanlara göre bu yılki durumun sebebi, değişen iklim şartları. Bu sevimli canlıların insan sağlığı başta olmak üzere hiçbir canlı sağlığına zararı olmadığını da belirtmek isterim. Aksine, kelebekler doğada bitkilerin tozlaşmasını sağlamada en önemli görevi üstlenen canlıların başında geliyor. Erişkin ve tırtıl hallerinde de kelebekler ayrıca kuşlar, sürüngenler ve amfibiler (kurbağa, semender) gibi çeşitli canlıların önemli bir besin kaynağı durumunda.”
ONLARI İYİ TANIYALIM VE İHTİYAÇLARINI GÖZETELİM
ZAMANI olan kent sakinlerinin bu muhteşem doğa olayını izlemek için çok uzağa gitmelerine gerek olmadığını ifade eden Kelebek Doktoru, “Bu inanılmaz göç hareketi, şehir içinde ya da şehrin hemen dışındaki açıklık bir doğal alanda rahatlıkla izlenebilir. Unutmayalım ki dünyayı pek çok canlı ile birlikte bir yaşam alanı olarak paylaşıyoruz. Onları ne kadar iyi tanırsak ve ihtiyaçlarını gözetirsek, bu mutlu beraberliği o derece uzun süreli kılabiliriz” diyor.
SOKAKTA BULDU EVLAT EDİNDİ
KUŞLARI görmek için dünyayı dolaşan, yaban hayatı uzmanı, rehber fotoğrafçı, sosyal medyanın @birddetective’i Emin Yoğurtçuoğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara’da sokakta terk edilmiş vaziyette bulduğu iki civcivin videosunu Instagram hesabında paylaştı. Bir kutunun içindeki civcivlerin sesini duyduklarını ve onları evlat edindiklerini belirten Yoğurtçuoğlu, “Civciv bile olsan şanslı olacaksın. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişiye denk geldiler. En kaliteli yiyeceklerle karınlarını doyurup, günde bir saat bahçeye çıkarıyorum. Doğada civciv nasıl yemek buluyorsa, dün iki saat onu anlattım. Müthiş zekiler. Aklımı oynatacak hareketleri var. Karınları tok, arkaları pek öğlen güneşinde uyku keyfine kim karşı koyabilir” dedi. Takipçilerinin yorumuysa, “Dünyanın en şanslı civcivleri” oldu.
Yoğurtçuoğlu, Instagram hesabından, ‘Türkiye Kelebekleri Arazi Rehberi’ kitabının yazarı Ahmet Baytaş ve Kelebek Doktoru ile 2011 yılında bir kelebek seyahatinde çektirdiği fotoğrafı da paylaştı.