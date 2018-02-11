'AHBAP'tan bebelere balon





@Ahbap_Ankara, etkinliği, “Kızılay sokaklarında geleceğimize ışık tutacak çocuklarımıza balonlar dağıttık. Balonlarımıza umut dolu notlar ekledik. ‘Hayat bayram olsa’ şarkılarıyla Kızılay sokaklarını şenlendirdik” notuyla Twitter hesabından duyurdu.

@ahbapank_insan ise, “Kızılay’ın çeşitli yerlerinde umut ve mutluluk dağıtmaya başladık. Hadi siz de çocuklarımızı alıp gelin balonlarını verelim” çağrısında bulundu. Balonların yanı sıra, umut dolu yazılar hazırlandı. Son yılların meşhur tabiriyle ‘Dünya bir dakikalığına güzelleşti.’

RÖVEŞATA ATIP MEŞHUR OLAYIM

Etkinliğe Twitter’dan da destek gecikmedi. Sosyal medyada büyük ilgi toplayan balona röveşata atan genci hatırlatan @ATA_KAN_006, “Ne güzel ya rövaşata atan yok” derken, @melik0m, “Atayım da meşhur olam diyen oldu” yanıtını verdi. Diğer yorumlarsa şunlar oldu:

@tprkcgn Dün yıllar sonra Kızılay’da şöyle bir gezelim dedik. İlk dakikadan elimize balon tutuşturdular. Balonu veren arkadaşın gülümseyen yüzü günümüzü aydınlattı. İyi ki karşılaşmışız. Oysa gülen yüzlere ne çok ihtiyacımız varmış sokakta. Teşekkürler #AHBAP

@Ahmetyldrm3406 Harikasınız güzel yürekli ahbaplar.

@niyazi_yangin Harika canlar, yüreğinizden öpüyorum.

@KAYIHAN_C Hep varolun güzel insanlar.

@ahbapank_insan Umut dolu günlere adım adım...

BİZİ ÇOK ÜZEN GÖRÜNTÜLER

Engelli vatandaşları da unutmayan İnsanlık Kurulu, yaşanan zorlukları öğrenmek amacıyla geçtiğimiz günlerde kentin işlek bölgelerinde gözlem yaptı. Vatandaşın sıkıntılarını dinleyen, sorunların çözümü için projeler üretmeye başlayan oluşum, çektiği kareleri şu notla takipçileriyle paylaştı:

“Bugün engelliler için yaptığımız gözlemler sonucunda ortaya çıkan ve bizi çok üzen görüntüler. Bunlara çözüm bulabilmek adına elimizden geleni yapacağız.”

Fotoğraflarda, engelli vatandaşların kullanımına uygun olmayan çok sayıda kaldırım, yıpranmış sarı şeritler, rampaların önüne park eden otomobiller yer alıyor.

KALDIRIM NEREDE?

Yayaların sorunlarını dile getiren bir diğer oluşumsa, Sokak Bizim Derneği’nin 2013’te ilk adımını attığı ‘Kaldırım Nerede?’ Kent sakinleri, şehirlerimizde yaya ulaşımı için ayrılan kaldırımların güvenli ve kaliteli bir yürüyüş alanı sunmaktan çok uzakta olduğuna dikkat çekilen proje kapsamında, karşılaştıkları sorunları Twitter’da paylaşıyor. Fotoğraf, detaylı konum bilgisi ve #kaldırımnerede etiketiyle yapılan paylaşımlar, www.kaldirimnerede.org internet sitesindeki haritaya işleniyor.

Oluşum, sorunları beş kategoride sınıflandırmış. Bunlardan ilki, dar, yüksek veya bozuk durumdaki standart dışı kaldırımlar. İkinci sırada motorlu araçların yasa dışı park etmesi ile oluşan araç işgali, üçüncü sırada dükkânların kaldırıma taşması gibi geçici işgaller yer alıyor. Dördüncü sorun, trafo, telefon, çöp kutusu gibi kalıcı işgaller, son madde ise kaldırımın hiç olmaması gibi temel sorunlar. Kategorilerin farklı renklerde etiketlenmesi ve paylaşımların haritada konumları ile gösterilmesi sayesinde, hangi sorunların nerelerde yoğunlaştığı ortaya koyuluyor. Oluşumun amacı ise, paylaşımları haritalayarak sorunun mekânsal görünümünü arttırmak, farkındalık oluşturmak, yerel aktörlere inisiyatif alma çağrısı yapmak ve tüm kentlileri bu interaktif sürece davet etmek.

Otomobil hakimiyetindeki kentlerimizde yayaların da varolabilmesi için siz de şahit olduğunuz benzer sorunları fotoğraflayıp projeye katılabilirsiniz.