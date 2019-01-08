Adabı vardır ıslak mendilin

Vakit çalan, dikkat dağıtan, şarj bitiren, bazen kişiye kendini yetersiz hissettiren, kıskandıran, insanı insana kırdıran, her şeye rağmen tiryakisi olduğumuz ve çekirdek çitler gibi başladıktan sonra bir türlü bırakamadığımız sosyal medyada gün geçmiyor ki yeni bir enteresanlık karşımıza çıkmasın.
Sosyal medya kullanıcıları keyfekeder pek çok konuya eğiliyor fakat lokantalarda verilen ıslak mendillerin peşine düşen @islakmendilgurmesi, örneklerinden epey farklı bir yola sapmış. Gurme, ıslak mendilleri kokusuna, ilk dokunuşta verdiği hisse, Ph’ına, tasarımına, modeline ve kalitesine göre değerlendirip puanlıyor. “Islak mendilsiz işletme, işletme değildir” diyen gurmeye gelen tepkiler de kendi gibi renkli. Kimi ortak olmayı teklif ediyor, kimi soruyor, “Paylaştığın ıslak mendilin ambalajı kürdan olarak kullanılmaya müsait mi?”
Geçtiğimiz günlerde Ankara’ya gelen gurme, Başkent’teki bazı mekânların ıslak mendillerini de test etti ve takipçileriyle paylaştı. İşte nevi şahsına münhasır @islakmendilgurmesi’nin Instagram’da yaptığı paylaşımlara gelen yorumlardan bazıları:
LÜTFEN ŞAKA OLSUN
@omerinhooo10 Ben bu sayfayı neden takip ediyorum?
@ahmetgoethecakar1 Kral bu ne kadar harika bi uğraş böyle ya.
@yezea Şaka olsun lütfen. Kimse bu boyutta işsizliği iş edinmiş olamaz.
@sirinhll Bu orijinal fikrin için seni kutluyorum. Kriterlere doku eklenebilir.
@_park_baekhyun_61_ Kardeşim çok güzel delirmişsin mis gibi.
@ayse_berre_karadag İşsizlik seviyem.
@bugicann Ya neden böyle bir sayfa var gerçekten.
@erenkurnaz.792 Ne işsiz birisin kral ya. Hayatımda gördüğüm en güzel ama en saçma oluşum.
@alikavakdere Çok faydalı bilgiler içeren bir hesap. Teşekkürler.
@ezgimus Kolonya ve parfüm oranını da yazmalısınız.
@_.fzehra_ Benim yapabileceğim bir işsizlikti Allahtan biri yapmış.
@chmstsnur Nasıl düşünemedik bunu. Yine harika bir fikri başkaları yapmış ya.
@silastartime En büyük hayalim ıslak mendil gurmesi olmak.
GÜLERKEN YERE DÜŞTÜM
Öte yandan, gurmenin verdiği puanlar, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı. Bazı takipçiler “Bu tasarım bu puanı hak etmiyor” diyerek tepki gösterirken, kimileriyse, “Puanlamayı doğru bulmadım. Oylamaya sunulsun” önerisinde bulundu. @selcen2412’nin, “Gece gece hesabı görünce gülmeye başladım. Fotoğraf altı puanlama kısmını görünce sesli gülmeye başladım. Şu tartışmalı yorumları okuyunca gülerken yuvarlanarak yere düştüm” dedi. @eceisildak’ın ortaklık teklifine @islakmendilgurmesi’nin yanıtı, “Hobi sayfam efendim. Teşekkür ederim” oldu. @ipekssahin, “Aha reklamdan parayı kıracak uşak” derken, @moonlightome sorularını ardı ardına sıraladı: “Restorant ile reklam anlaşması yapmak gibi bir düşünceniz var mı? Aylık kazancınız nedir? Yemekleri biz gurmeyiz diyerek beleşe getirebiliyor musunuz? Baba mesleği mi?” Gurmenin yanıtıysa gecikmedi: “Hiçbir restoran ile öyle bir anlaşma yok. Olmasını da istemem. Para teklif ederlerse herhangi bir vakfa bağış yaptırırız. Gider parayla yemeğimizi yeriz. Kendi halinde basit bir hesap bu.”
Paylaşımların topladığı ilgiyi gören bazı sosyal medya kullanıcılarıysa ‘Öz Hakiki Islak Mendil Gurmesi’ olmaya soyundu. Kimi, “Islak mendilin iyisini bizden öğrenin” iddiasında bulundu, kimiyse, “Adabı vardır ıslak mendilin. Önce nereni sildiğini bileceksin sonra niye sildiğini” diyerek konuya son noktayı koydu.
#tüketmetüret
100. Yıl Mahalle Atölyesi’nde bir al-çık odası olduğunu biliyor musunuz? #tüketmetüret diyen ve yukarıdaki fotoğrafı Facebook hesabında paylaşan atölyenin çağrısına kulak verelim:
“Mahalle Atölyemizin al-çık odası. İhtiyacımız olmayan ancak kullanışlı eşyalar ihtiyacı olanlar için burada. Buyrun, ihtiyacınız olanı alın, ihtiyacınız olmayan ancak kullanışlı eşyanızı bırakın.”
Adabı vardır ıslak mendilin
Vakit çalan, dikkat dağıtan, şarj bitiren, bazen kişiye kendini yetersiz hissettiren, kıskandıran, insanı insana kırdıran, her şeye rağmen tiryakisi olduğumuz ve çekirdek çitler gibi başladıktan sonra bir türlü bırakamadığımız sosyal medyada gün geçmiyor ki yeni bir enteresanlık karşımıza çıkmasın.
Sosyal medya kullanıcıları keyfekeder pek çok konuya eğiliyor fakat lokantalarda verilen ıslak mendillerin peşine düşen @islakmendilgurmesi, örneklerinden epey farklı bir yola sapmış. Gurme, ıslak mendilleri kokusuna, ilk dokunuşta verdiği hisse, Ph’ına, tasarımına, modeline ve kalitesine göre değerlendirip puanlıyor. “Islak mendilsiz işletme, işletme değildir” diyen gurmeye gelen tepkiler de kendi gibi renkli. Kimi ortak olmayı teklif ediyor, kimi soruyor, “Paylaştığın ıslak mendilin ambalajı kürdan olarak kullanılmaya müsait mi?”
Geçtiğimiz günlerde Ankara’ya gelen gurme, Başkent’teki bazı mekânların ıslak mendillerini de test etti ve takipçileriyle paylaştı. İşte nevi şahsına münhasır @islakmendilgurmesi’nin Instagram’da yaptığı paylaşımlara gelen yorumlardan bazıları:
LÜTFEN ŞAKA OLSUN
@omerinhooo10 Ben bu sayfayı neden takip ediyorum?
@ahmetgoethecakar1 Kral bu ne kadar harika bi uğraş böyle ya.
@yezea Şaka olsun lütfen. Kimse bu boyutta işsizliği iş edinmiş olamaz.
@sirinhll Bu orijinal fikrin için seni kutluyorum. Kriterlere doku eklenebilir.
@_park_baekhyun_61_ Kardeşim çok güzel delirmişsin mis gibi.
@ayse_berre_karadag İşsizlik seviyem.
@bugicann Ya neden böyle bir sayfa var gerçekten.
@erenkurnaz.792 Ne işsiz birisin kral ya. Hayatımda gördüğüm en güzel ama en saçma oluşum.
@alikavakdere Çok faydalı bilgiler içeren bir hesap. Teşekkürler.
@ezgimus Kolonya ve parfüm oranını da yazmalısınız.
@_.fzehra_ Benim yapabileceğim bir işsizlikti Allahtan biri yapmış.
@chmstsnur Nasıl düşünemedik bunu. Yine harika bir fikri başkaları yapmış ya.
@silastartime En büyük hayalim ıslak mendil gurmesi olmak.
GÜLERKEN YERE DÜŞTÜM
Öte yandan, gurmenin verdiği puanlar, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı. Bazı takipçiler “Bu tasarım bu puanı hak etmiyor” diyerek tepki gösterirken, kimileriyse, “Puanlamayı doğru bulmadım. Oylamaya sunulsun” önerisinde bulundu. @selcen2412’nin, “Gece gece hesabı görünce gülmeye başladım. Fotoğraf altı puanlama kısmını görünce sesli gülmeye başladım. Şu tartışmalı yorumları okuyunca gülerken yuvarlanarak yere düştüm” dedi. @eceisildak’ın ortaklık teklifine @islakmendilgurmesi’nin yanıtı, “Hobi sayfam efendim. Teşekkür ederim” oldu. @ipekssahin, “Aha reklamdan parayı kıracak uşak” derken, @moonlightome sorularını ardı ardına sıraladı: “Restorant ile reklam anlaşması yapmak gibi bir düşünceniz var mı? Aylık kazancınız nedir? Yemekleri biz gurmeyiz diyerek beleşe getirebiliyor musunuz? Baba mesleği mi?” Gurmenin yanıtıysa gecikmedi: “Hiçbir restoran ile öyle bir anlaşma yok. Olmasını da istemem. Para teklif ederlerse herhangi bir vakfa bağış yaptırırız. Gider parayla yemeğimizi yeriz. Kendi halinde basit bir hesap bu.”
Paylaşımların topladığı ilgiyi gören bazı sosyal medya kullanıcılarıysa ‘Öz Hakiki Islak Mendil Gurmesi’ olmaya soyundu. Kimi, “Islak mendilin iyisini bizden öğrenin” iddiasında bulundu, kimiyse, “Adabı vardır ıslak mendilin. Önce nereni sildiğini bileceksin sonra niye sildiğini” diyerek konuya son noktayı koydu.
#tüketmetüret
100. Yıl Mahalle Atölyesi’nde bir al-çık odası olduğunu biliyor musunuz? #tüketmetüret diyen ve yukarıdaki fotoğrafı Facebook hesabında paylaşan atölyenin çağrısına kulak verelim:
“Mahalle Atölyemizin al-çık odası. İhtiyacımız olmayan ancak kullanışlı eşyalar ihtiyacı olanlar için burada. Buyrun, ihtiyacınız olanı alın, ihtiyacınız olmayan ancak kullanışlı eşyanızı bırakın.”