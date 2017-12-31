2017, hepimize özür borçlusun

Twitter’daki yeni yıl mesajları hayal kırıklıklarıyla dolu. Tek umut kırıntısı ise, 2017’nin giderayak bir güzellik yapması ihtimali. Öte yandan yeni yıla girmek istemeyen de var, 2018’in fragmanını görmeyi talep eden de. 2017’nin yıkıp geçtiğini ve insanlara bir özür borçlu olduğunu belirten Twitter kullanıcılarının tespitleri ise şunlar:

@mOguzApul Ulan 2017 90+3’te yap güzelliğini.

@yarenagrali 2017 büyük bi özür borçlusun bence bana.

@hacer_yesilyurt 2017 biraz şerefin varsa bitmeden yüzümü güldürürsün.

@forzapelops Ben 2017 yılından bişey anlamadım o yüzden 2018 yerine 2017-S gibi bişeyler yapamaz mıyız?

@melovic52 Ben 2017 olsam herkesten tek tek özür dilerim.

@saddstory 2017 çok uzadın 5 aydır aralık ayındayız.

@ferinin_tolgasi 2017 benim için 0 gibiydi çarptığı anda ben de 0 oldum.

@umitdogan10 Ulan 2017’den ne hayır gördük ki 2018’e gircez. Girmiyorum ben yeni yıla.

@hilal_yrdkl 2017’de olmadı ama 2048 benim yılım olacak eminim ben.

@Egem1903 Yaa direkt girmeyelim 2018’e bi demosu fragmanı falan yok mu önce izleyelim beğenirsek gireriz hıı olmaz mı?

@EbruOzsumbul Biz 2018’i beklerken ya 2017S gelirse....

@Laydaguner 2018 için çok umutluyum hadi mehtaba karşı uzanıp bi sürü amaç belirleyip nasıl gerçekleşmeyeceğini seyredelim.

DEPRESYONUM BEŞ YAŞINDA

Twitter kullanıcıları yeni yıldan beklentilerini de takipçileriyle paylaştı. Kimi beş yaşına giren depresyonundan kurtulmak istedi, kiminin beklentileri daha 2018’e girmeden kursağında kaldı.

@dogamaters 2018’den beklentilerim: 1-2013’te girdiğim depresyondan çıkmak.

@Enisoral Benim daha 2004’ten beklentilerim gerçekleşmedi 2018’den ne beklicem.

@neslihanh_ 2018’den çok büyük beklentilerim var ama korkup gelmez diye söyleyemiyorum.

@oznurarzuelif 2018’den beklentilerim. 1) WhatsApp’a kiminle konuşuyor özelliği gelsin 2) Youtube arka planda çalsın. Saygılar..

@zlyhbyrak 2018’den beklentilerim göl kenarında gemi beklemek gibi.

@gamzearas43 2018’den beklentilerim yine kursağımda kaldı.

PİJAMA, TERLİK, TELEVİZYON

Twitter sakinlerinin yılbaşı planları da pijama, terlik, televizyon üçgeninde şekillendi. Sosyal medya kullanıcıları yeni yıla, odalardan oda beğenip, maaşına ne kadar zam geleceğini düşünerek merhaba demeye karar verdi.

@vargibiiyokgibi Yılbaşı için PTT’nin ne demek olduğunu bilmeyen bir nesil yetişiyor çok üzülüyorum.

@ynsarslanturk28 Yılbaşı eğlencesi için önümde dört odalık bir seçenek var bakalım hangi odada gireceğim yılbaşına. Henüz karar veremedim.

@mervealtintaas Yılbaşı ağacı süsleyen insanlar bu hayatı bu kadar çok mu seviyorsunuz?

@papsnaber Herkes yılbaşı planı yapar, ben de acaba ne kadar zam gelir maaşıma diye düşünürüm fakirlik ruhuma işlemiş plan yapamıyorum.

@cakmakbusee Yeni yıla dair değişmeyen tek planım yıllardır aynı. Pijama terlik televizyon. Gözünü sevdiğim ptt’si.

@ayseclk60 ise, hâlâ umudu olanlara, pazartesi rejime başlayanlara, yeni yıl için hayalleri, beklentileri ve listeleri olanlara mantıklı bir öneride bulundu, “2018 yılının ilk günü pazartesi. Başlamak istediğimiz herşey için mükemmel bir gün, hem hafta başı hem yıl başı...”

YILIN OLAYLARI

@lavarlaa, Twitter hesabından takipçilerine, “2017’de Ankara’da yaşanan en iyi olay-durum-yenilik sizce neydi?” sorusunu yöneltti. @dyagmurc, “Otobüs ve metro saat düzenlemesi” cevabını verirken, @oykufendal, “Pursaklar’daki futbolcu heykelinin kaldırılması bence. Yani olabilir” dedi. @vayyarkadassss’ın yanıtı, “Gökçek’in istifası, fıskiyenin kırılması, dinozorun kaldırılması, otobüs saatlerinin düzenlenmesi arasında kararsızım” oldu. @turgay_ultrAs, “Melih başkanın gitmesi”, @sahrachan “Gökçek’in istifası” derken, çok sayıda Twitter kullanıcısı da benzer yanıtlar verdi.

@AnkaraBeyfendi’nin “2017’de Ankara için ve sizin için yılın olayı sizce neydi?” tweet’ine gelen yanıtlar ise özetle şunlar oldu:

@okmeny06 Dinozorun Çiflik Kavşağı’na vedası.

@4Sonorite Tabi ki Kızılay’da rövaşata çeken iskarpinli abimiz.

@Gizemcaglayan Sincanlı Mustafa’nın yeni albüm yapması.

@YsmnnErboga Keçiören Metrosu açıldı.

@zeyy006 Melih başganın gitmesi.