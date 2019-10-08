Oturup ciddi bir konuyu konuşmanın mümkün olmadığı bazı insanlar vardır.
Sosyal medya insan olsaydı; muhtemelen böyle ciddiyetsiz biri olurdu. Yerli yersiz de aşırı duyarlılık gösterirdi. İnternet aleminde hâl böyleyken, Büyükşehir Belediye Başkanı @mansuryavas06, “Ankara’nın tarihi ve turistik simgelerinden Ankara Kalesi’nin ışıklandırılması ve çevre düzenlemesi hakkındaki değerli fikirlerinizi #GönlümdekiAnkaraKalesi etiketiyle bekliyoruz. Gönlümüzdeki Ankara’yı birlikte oluşturalım” çağrısında bulundu. Konuyla ilgili taleplerini Başkan Mansur Yavaş’a iletme fırsatı bulan kentliden yorum yağdı. Kimi ışıklandırmanın güneş enerjisi panelleriyle sağlanması gerektiğini söylerken, kimi müzik kirliliğinden dem vurdu. Yorumların hemen hepsini tek tek okudum. Sosyal medyada uzun zamandır, üzerinde konuştuğu konuyu önemseyen ve şaka yapmadan fikir beyan eden bu kadar çok insanla karşılaşmamıştım. Tüm yorumları buraya almak mümkün değil fakat pek çok Ankaralı, kalenin ışıklandırmasının doğal olması gerektiği görüşünde birleşti ve şu tespitlerde bulundu:
@sibyaz Gün ışığı sarısı ile doğal bir aydınlatma olmalı. Rengarenk, pavyon tarzı ışıklandırmalardan mümkün mertebe uzaklaşılmalı.
@BulutaBak Lütfen sadece Ankara Kalesi değil tüm tarihi ve resmi bina ışıklandırmalarını Avrupa’da olduğu gibi gün ışığı sarısı yapalım. Ankara dev bir pavyona dönüştü. Utanıyoruz.
@ashoshthewitch Işıklandırma kesinlikle sade olmalı. Ümit ederiz ki bir zamanlar Kızılay’da yapılan gibi maviler, morlar, kırmızılar olmasın. Çevre güvenliği arttırılmalı ve temizlenmeli. Beypazarı’ndaki gibi belediyeye ait işletme açılabilir, ücretler daha makul olur.
@ErkanYasun #GönlümdekiAnkaraKalesi Işığını güneş enerjisi panelleriyle sağlar.
TURİSTİK OTOBÜS HATTI
Kale çevresindeki metruk yapılara ve bölgeye ulaşımın kolaylaşması gerektiğine değinen sosyal medya kullanıcılarının bu konudaki önerileri ise şunlar oldu:
@bossmmann #GönlümdekiAnkaraKalesi çevresindeki bütün metruk yapılardan, arabalardan ve tabelalardan kurtulmuş olmalı. Gençlik Parkı’na kadar inen hat tarihi Ankara olarak temizlenip turizme açılmalı, içerisinde sadece yayalar yürümeli ve kaleye çıkan nostaljik tramvay hatları olmalı.
@eerenercann Kale içi ve çevresindeki gecekondular yıkılmalı; edilebilenleri restore edilmeli. Ulus’tan bakıldığında yukarısı yemyeşil ve tarihi karakteriyle görülmeli. Bölgenin tarihini yansıtacak atölyeler ve satış yerleri kurulabilir. Beypazarı modelinin çok yeşili.
@GaribaninSesi Tarihi ve turistik güzergahlardan oluşan bir otobüs hattı olsun. Turistik hat.
@mkgkgl Kızılay’dan başlayıp Ankara Kalesi’ne uzanan nostaljik tramvaylar olmalı.
@selengundz Kaleye engelli vatandaşların ulaşımı bir hayli güç. Bir de kaleye çıkan sokaklar trafiğe kapatılsa, çocuklar için de bir oyun alanı olsa, unuttukları sokak oyunlarını beraber oynasak.
@melyinhaa Lizbon yokuşu bol bir şehir, Ankara da öyle. Lizbon’da turistler için işleyen aktif tarihi tramvaylar var, üstelik bu yerlerin çoğu grafitilerle renkleniyor. Ankara Kalesi’ne de böyle canlılık gelsin çok isterim.
Sosyal medya sakinleri, güvenlikle ilgili ise şu önerilerde bulundu:
@gulserendipity Kadınların her saatte rahatça gezebileceği, ferah bir yer olabilir güzelim Ankara Kalesi. #KadınlarınKalesi
@bisidicemdedim Kalenin çevresi insanı korkutmasın. Güvenliği iyi bir düzeyde olsun.
@KaraCahil13 O kadar yabancı konuk gezdirdim Ankara’da, bir defa cesaret edip kaleye çıkaramadım. Hep Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden tornistan yaptım. Kale, turistlerin de gezebileceği bir yer olsun.
MÜZİK KİRLİLİĞİ
Bir proje yarışması düzenlenmesi de öneriler arasında yer alırken, birçok sosyal medya kullanıcısı ise kale çevresinin pisliğinden dert yandı. @bbetulibss’nin yorumu, “Sevgili başkanım en başta kale ve çevresinin temizliğine önem verilsin, aşırı derecede pis. Her yerde bira şişeleri, poşetler görmek gerçekten can sıkıcı hatta acı verici” oldu.
@Nalanada06, “Yeşile hasretiz başkan. Mümkünse ağaçlandırma yapılmalı. Bir de müzik kirliliği var kalenin içinde. Arkadaşların müziğine, emeğine tabi ki saygım var ama darbuka vs. olmuyor, biraz sessizlik” derken; @Orhan_Sahiin, “Galata Kulesi’nde uygulanan ve ışıkla animasyon gösterileri oluşturulan sistemlerden kullanılmalı kesinlikle” önerisinde bulundu. @mknmyt’nin tavsiyesi ise kalenin ziyarete açılmayan diğer bölümlerinin de açılması oldu.
Dilerim kale; çevresindeki evlerle, aniden yanınızda bitip kalenin tarihini anlatmaya başlayan çocuklarıyla, gecekonduların önünde uyuklayan kedileriyle, sanatçılarıyla, zanaatkârlarıyla, daha temiz, bakımlı ve güvenli bir şekilde, kentin önemli renklerinden biri olmaya devam etsin. Dilerim sanal alemde taleplerini dile getiren Ankaralılar olarak, sokağa çıktığımızda da kente ve kaleye sahip çıkalım. Zira çöpü atan, çekinmeden sağı solu tuvalet olarak kullanan, surlara yazılar yazan, turisti huzursuz eden benim çocuğum, senin kardeşin, onun arkadaşı. Önce biz kentin değerlerini, renklerini koruyalım.
BUGÜN DEĞİL HER GÜN YANINIZDAYIM ÇOCUKLARIM
Yüzlerce sahipsiz hayvanın sığınağı olan Patiliköy, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Patiliköy’ün kurucusu Volkan Koç, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflara, “Bugün 2 bin kişiye yakın can dostunu ağırladık. Her zaman söylüyorum ansızın çıkıp gelin. Binlerce dostumuz gelip görüyor. Bizim saklımız yok. Her yeri gezip görüp fotoğraflayıp ölümsüzleştirin. Patiliköy farklı bir ortam” notunu düştü.
Patiliköy’e bir geri dönüşüm firmasının kutular koyduğunu belirten @volkankoc0681, “Her attığımız eski kıyafet ve ayakkabı, 100 gram mama olarak Patiliköy çocuklarına dönecektir. Gelemeyenler http://patilikoy.com sitemizdeki adresimize göndersin. Biriktikçe mama çoğalacak. Her yolu deniyorum. Çocuklar için lütfen rt” çağrısında bulundu. “Bugün değil her gün yanınızda, koruyucunuzum çocuklarım” diyen @volkankoc0681’e destek olmak isteyenler, sosyal medya hesaplarını ve Patiliköy’ün internet sitesini inceleyebilir.
#GönlümdekiAnkaraKalesi
Oturup ciddi bir konuyu konuşmanın mümkün olmadığı bazı insanlar vardır.
Sosyal medya insan olsaydı; muhtemelen böyle ciddiyetsiz biri olurdu. Yerli yersiz de aşırı duyarlılık gösterirdi. İnternet aleminde hâl böyleyken, Büyükşehir Belediye Başkanı @mansuryavas06, “Ankara’nın tarihi ve turistik simgelerinden Ankara Kalesi’nin ışıklandırılması ve çevre düzenlemesi hakkındaki değerli fikirlerinizi #GönlümdekiAnkaraKalesi etiketiyle bekliyoruz. Gönlümüzdeki Ankara’yı birlikte oluşturalım” çağrısında bulundu. Konuyla ilgili taleplerini Başkan Mansur Yavaş’a iletme fırsatı bulan kentliden yorum yağdı. Kimi ışıklandırmanın güneş enerjisi panelleriyle sağlanması gerektiğini söylerken, kimi müzik kirliliğinden dem vurdu. Yorumların hemen hepsini tek tek okudum. Sosyal medyada uzun zamandır, üzerinde konuştuğu konuyu önemseyen ve şaka yapmadan fikir beyan eden bu kadar çok insanla karşılaşmamıştım. Tüm yorumları buraya almak mümkün değil fakat pek çok Ankaralı, kalenin ışıklandırmasının doğal olması gerektiği görüşünde birleşti ve şu tespitlerde bulundu:
@sibyaz Gün ışığı sarısı ile doğal bir aydınlatma olmalı. Rengarenk, pavyon tarzı ışıklandırmalardan mümkün mertebe uzaklaşılmalı.
@BulutaBak Lütfen sadece Ankara Kalesi değil tüm tarihi ve resmi bina ışıklandırmalarını Avrupa’da olduğu gibi gün ışığı sarısı yapalım. Ankara dev bir pavyona dönüştü. Utanıyoruz.
@ashoshthewitch Işıklandırma kesinlikle sade olmalı. Ümit ederiz ki bir zamanlar Kızılay’da yapılan gibi maviler, morlar, kırmızılar olmasın. Çevre güvenliği arttırılmalı ve temizlenmeli. Beypazarı’ndaki gibi belediyeye ait işletme açılabilir, ücretler daha makul olur.
@ErkanYasun #GönlümdekiAnkaraKalesi Işığını güneş enerjisi panelleriyle sağlar.
TURİSTİK OTOBÜS HATTI
Kale çevresindeki metruk yapılara ve bölgeye ulaşımın kolaylaşması gerektiğine değinen sosyal medya kullanıcılarının bu konudaki önerileri ise şunlar oldu:
@bossmmann #GönlümdekiAnkaraKalesi çevresindeki bütün metruk yapılardan, arabalardan ve tabelalardan kurtulmuş olmalı. Gençlik Parkı’na kadar inen hat tarihi Ankara olarak temizlenip turizme açılmalı, içerisinde sadece yayalar yürümeli ve kaleye çıkan nostaljik tramvay hatları olmalı.
@eerenercann Kale içi ve çevresindeki gecekondular yıkılmalı; edilebilenleri restore edilmeli. Ulus’tan bakıldığında yukarısı yemyeşil ve tarihi karakteriyle görülmeli. Bölgenin tarihini yansıtacak atölyeler ve satış yerleri kurulabilir. Beypazarı modelinin çok yeşili.
@GaribaninSesi Tarihi ve turistik güzergahlardan oluşan bir otobüs hattı olsun. Turistik hat.
@mkgkgl Kızılay’dan başlayıp Ankara Kalesi’ne uzanan nostaljik tramvaylar olmalı.
@selengundz Kaleye engelli vatandaşların ulaşımı bir hayli güç. Bir de kaleye çıkan sokaklar trafiğe kapatılsa, çocuklar için de bir oyun alanı olsa, unuttukları sokak oyunlarını beraber oynasak.
@melyinhaa Lizbon yokuşu bol bir şehir, Ankara da öyle. Lizbon’da turistler için işleyen aktif tarihi tramvaylar var, üstelik bu yerlerin çoğu grafitilerle renkleniyor. Ankara Kalesi’ne de böyle canlılık gelsin çok isterim.
Sosyal medya sakinleri, güvenlikle ilgili ise şu önerilerde bulundu:
@gulserendipity Kadınların her saatte rahatça gezebileceği, ferah bir yer olabilir güzelim Ankara Kalesi. #KadınlarınKalesi
@bisidicemdedim Kalenin çevresi insanı korkutmasın. Güvenliği iyi bir düzeyde olsun.
@KaraCahil13 O kadar yabancı konuk gezdirdim Ankara’da, bir defa cesaret edip kaleye çıkaramadım. Hep Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden tornistan yaptım. Kale, turistlerin de gezebileceği bir yer olsun.
MÜZİK KİRLİLİĞİ
Bir proje yarışması düzenlenmesi de öneriler arasında yer alırken, birçok sosyal medya kullanıcısı ise kale çevresinin pisliğinden dert yandı. @bbetulibss’nin yorumu, “Sevgili başkanım en başta kale ve çevresinin temizliğine önem verilsin, aşırı derecede pis. Her yerde bira şişeleri, poşetler görmek gerçekten can sıkıcı hatta acı verici” oldu.
@Nalanada06, “Yeşile hasretiz başkan. Mümkünse ağaçlandırma yapılmalı. Bir de müzik kirliliği var kalenin içinde. Arkadaşların müziğine, emeğine tabi ki saygım var ama darbuka vs. olmuyor, biraz sessizlik” derken; @Orhan_Sahiin, “Galata Kulesi’nde uygulanan ve ışıkla animasyon gösterileri oluşturulan sistemlerden kullanılmalı kesinlikle” önerisinde bulundu. @mknmyt’nin tavsiyesi ise kalenin ziyarete açılmayan diğer bölümlerinin de açılması oldu.
Dilerim kale; çevresindeki evlerle, aniden yanınızda bitip kalenin tarihini anlatmaya başlayan çocuklarıyla, gecekonduların önünde uyuklayan kedileriyle, sanatçılarıyla, zanaatkârlarıyla, daha temiz, bakımlı ve güvenli bir şekilde, kentin önemli renklerinden biri olmaya devam etsin. Dilerim sanal alemde taleplerini dile getiren Ankaralılar olarak, sokağa çıktığımızda da kente ve kaleye sahip çıkalım. Zira çöpü atan, çekinmeden sağı solu tuvalet olarak kullanan, surlara yazılar yazan, turisti huzursuz eden benim çocuğum, senin kardeşin, onun arkadaşı. Önce biz kentin değerlerini, renklerini koruyalım.
BUGÜN DEĞİL HER GÜN YANINIZDAYIM ÇOCUKLARIM
Yüzlerce sahipsiz hayvanın sığınağı olan Patiliköy, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Patiliköy’ün kurucusu Volkan Koç, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflara, “Bugün 2 bin kişiye yakın can dostunu ağırladık. Her zaman söylüyorum ansızın çıkıp gelin. Binlerce dostumuz gelip görüyor. Bizim saklımız yok. Her yeri gezip görüp fotoğraflayıp ölümsüzleştirin. Patiliköy farklı bir ortam” notunu düştü.
Patiliköy’e bir geri dönüşüm firmasının kutular koyduğunu belirten @volkankoc0681, “Her attığımız eski kıyafet ve ayakkabı, 100 gram mama olarak Patiliköy çocuklarına dönecektir. Gelemeyenler http://patilikoy.com sitemizdeki adresimize göndersin. Biriktikçe mama çoğalacak. Her yolu deniyorum. Çocuklar için lütfen rt” çağrısında bulundu. “Bugün değil her gün yanınızda, koruyucunuzum çocuklarım” diyen @volkankoc0681’e destek olmak isteyenler, sosyal medya hesaplarını ve Patiliköy’ün internet sitesini inceleyebilir.