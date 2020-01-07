2020Ankara hayalleri

Twitter hesabından kentliye seslenen @ankaragelisiyor, “2020’de çocuklar için nasıl bir Ankara istersiniz? #2020Ankara hashtagi ile hayallerinizi yazabilirsiniz” çağrısında bulundu.
Sokak hayvanlarından ulaşıma, yeşil enerjiden toplu taşımaya, Ankara Kalesi’nden Elmadağ’a pek çok konu, sosyal medya sakinleri tarafından masaya yatırıldı. Talepler arasında belediyede staj yapmak da vardı, Ankaray’daki ekranlardan sabah saatlerinde çizgi film yayını yapılması da... Trafikte ve toplu taşımada mücadele veren yayalar, #2020Ankara hashtagi ile şu temennilerde bulundu:
@silayenilmez 81 kişilik otobüste 150 kişi yolculuk yapmamak... Çok mu şey istiyoruz başkanım?
@Mesmus1496 Bence otobüslere yolcu sayısı sınırı koyulmalı.
@_balcimurat Sokaklarda taşa takılıp düşeceğim, yanmayan sokak aydınlatması altında belediye çukuruna düşeceğim, paçalarım çamur olacak, bastığım taşın altında su fışkıracak diye korkmadan yürümek istiyorum.
@Mmmd_ Asfalt yolda giderken rögar kapaklarına düşmediğimiz bir #2020Ankara hayalimiz var @mansuryavas06 başkanım.
@ilkervebay Otomobil odaklı değil, insan odaklı bir ulaşım planı, nefes alınabilir bir Ankara.
@felisecey Metroda kapı açıldıktan sonra inenleri bekleyip sonra binen ve yürüyen merdivenlerde solda durmayan medeni insanların olduğu bir Ankara istiyorum, nasip olur umarım.
KENTLİDEN ÇEVRECİ TALEPLER
@Copernicux_ “2020’de Ankara Kalesi’ni hak ettiği yerde, bakımlı ve turistik bir mekan olarak görmek isterim” derken, @gulayerylmz’nin yorumu, “Kış aylarında Elmadağ’a kar yağıyor. Ama kaç Ankaralı Elmadağ’ı biliyor? Ankara çevresindeki illerde yatırım yapılmış (Erciyes, Ilgaz, Kartalkaya) kış sporları yapılıyor. Ama Ankara’da herhangi bir yatırım olmadığı için Ankaralı kışı evinde ya da AVM de geçiriyor” oldu. @thekhan1010 ise “Ulus’un tarihi dokusuna uygun olarak yeniden düzenlendiği, çirkin yapıların yıkılarak tarihi binaların öne çıkarıldığı bir #2020Ankara” dedi. Çevreye dikkat çeken sosyal medya sakinleriyse şu yorumları yaptı:
@soseidon Atalık ve ilaçsız tohum! Tek isteğimiz bu.
@ogretmenbey07 #2020Ankara’da suyu koruyan bir tarım anlayışı olsun.
@kasperjuul1 Çöplerin geri dönüşümü yapılabilen, çevreye ve doğaya karşı daha bilinçli bir #2020Ankara.
@madonnaninraif Binalarda ve devlet kurumlarında güneş enerjisini teşvik etmek gerekir.
@hatice_celep Her yerin beton yığını olmadığı yeşil bir Ankara istiyoruz.
@oukaraca Tabela kirliliğinin olmadığı bir Ankara.
@dionysosAg, “Hitit güneşi dönse her şey hallolacak gibi” derken, beklentilerini altı maddede özetleyen @ngince şunları söyledi:
“1. Hitit Güneşi.
2. Ulus Meydanı.
3. Ankara keçisinin desteklenmesi.
4. Ulaşımda kalitenin yükseltilmesi.
5. Bayramlarda ve yılbaşılarında şehrin süslenmesi, ışıklanması.
6. Caddelerde ve sokaklarda yaşamın renklenmesi ve neşelenmesi.
Sorduğunuz için teşekkür ederiz.”
MERKÜR KİMSEYİ GERMESİN
Çok sayıda hayvansever ise dilek hakkını kentteki sokak hayvanları için kullandı ve şunları söyledi:
@06khaleesi 2020’de tüm hayvan dostlarımın birer yuva sahibi olduğu, ıslak mamanın aktığı, Merkür’ün kimseyi germediği bir Ankara hayal ediyorum.
@gkocak6 Sokak hayvanlarının kısırlaştırıldığı ve popülasyonun kontrol edilip bu canlıların daha iyi bir muamele gördüğü bir Ankara istiyorum.
@seguller Sokak hayvanlarının temiz ve iyi koşullarda barınmalarını sağlayacak bir Ankara.
@Beste68256934 Sokak hayvanlarının ölmediği bir Ankara olsun.
@my_BarNota, “#2020Ankara kesinlikle hata var Angara olcak o” derken, ilginç istekler de dikkat çekti. @KaLKAN0646, insanların birbirine gülümsediği bir yıl dilerken, @trewas0’ın isteği, “Sabah 6.00 9.00 arası Ankaray ekranlarına Tom ve Jerry, Road Runner falan koyun izleyelim” oldu. @SmyraTahta ise “#2020Ankara kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nde staj talep ediyorum başkanım” dedi.
ÇOCUKLUĞUN MÜZESİ
Kendisini tanımlamak için kullanılacak unvanların kifayetsiz kalacağı sevgili Sunay Akın’ın yolu geçtiğimiz günlerde Ankara’ya düştü. Ankara günlerini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Sunay Akın, Cin Ali Müzesi ziyaretini şu sözlerle anlattı:
“Ankara’da mutlaka görülmesi gereken bir müze var: Cin Ali Müzesi... Müzede Köy Enstitüleri’nden eski okul sıralarına, Cin Ali’nin ilk baskılarından okuma fişlerine uzanan eğitim ve öğretim tarihimiz var. Cin Ali’yi yaratan Rasim Kaygusuz öğretmenimizin kızları Nevin Apaydın ve Nesrin Kalaycıoğlu’na ülkemize kazandırdıkları bu harika müze için çok teşekkür ederim. Cin Ali Müzesi Çankaya, Bülten Sokağı’nda. @cinalibizim”
Paylaşıma çok sayıda yorum gelirken, çocukluğunu Cin Ali’yle geçiren sosyal medya sakinleri şunları söyledi:
@bulentsahin3434.bs Çocukluk yıllarımı o müzede toplamışlar.
@ozgeazapci 37 yaşındaki ben, 7 yaşındaki kızım ayrı keyif aldık. Fotoğrafları gören annem beni de götür dedi. Her yaştan, herkesin görmesi gerek.
@nazli_deniz_yigit_ Sayın Sunay, Ankara’da yaşamama rağmen bu güzel müzeden sayenizde haberim oldu. İyi ki varsınız, teşekkürler.
@enderkrn Çok güzel bir mirası devralmışlar. Başarılar diliyorum.
@eyl_sev_2 Gurur duyulası.
@kubrakabadayiacikgoz Ben Cin Ali kitabıyla büyüdüm. Kızım 5 yaşında şimdi aynı kitapla onu büyütüyorum.
@meryem.gzbyk.06 Hocam aldınız bizi 80’lere götürdünüz. En yakın zamanda çocuklarımı bizim çocukluğumuzun çöp adam kahramanına götüreceğim, fikir ve uygulayıcılara teşekkürler.
@kenanes75 Teşekkür ediyorum sizin sayenizde yeni bir yer öğrenmiş olduk, 36 yıldır Ankara’da yaşıyorum ama.
@metuevents, ODTÜ Dağcılık ve Kış Sporları Kolu’nun gerçekleştirdiği tırmanıştan bir kareyi, “2958 irtifamız değil, son 10 yılda öldürülen kadın sayısı!” notuyla paylaştı.
Çankaya Belediyesi’nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl 808 hayvan, belediyenin barınağına terk edildi.
#2020Ankara hayalleri
Twitter hesabından kentliye seslenen @ankaragelisiyor, “2020’de çocuklar için nasıl bir Ankara istersiniz? #2020Ankara hashtagi ile hayallerinizi yazabilirsiniz” çağrısında bulundu.
Sokak hayvanlarından ulaşıma, yeşil enerjiden toplu taşımaya, Ankara Kalesi’nden Elmadağ’a pek çok konu, sosyal medya sakinleri tarafından masaya yatırıldı. Talepler arasında belediyede staj yapmak da vardı, Ankaray’daki ekranlardan sabah saatlerinde çizgi film yayını yapılması da... Trafikte ve toplu taşımada mücadele veren yayalar, #2020Ankara hashtagi ile şu temennilerde bulundu:
@silayenilmez 81 kişilik otobüste 150 kişi yolculuk yapmamak... Çok mu şey istiyoruz başkanım?
@Mesmus1496 Bence otobüslere yolcu sayısı sınırı koyulmalı.
@_balcimurat Sokaklarda taşa takılıp düşeceğim, yanmayan sokak aydınlatması altında belediye çukuruna düşeceğim, paçalarım çamur olacak, bastığım taşın altında su fışkıracak diye korkmadan yürümek istiyorum.
@Mmmd_ Asfalt yolda giderken rögar kapaklarına düşmediğimiz bir #2020Ankara hayalimiz var @mansuryavas06 başkanım.
@ilkervebay Otomobil odaklı değil, insan odaklı bir ulaşım planı, nefes alınabilir bir Ankara.
@felisecey Metroda kapı açıldıktan sonra inenleri bekleyip sonra binen ve yürüyen merdivenlerde solda durmayan medeni insanların olduğu bir Ankara istiyorum, nasip olur umarım.
KENTLİDEN ÇEVRECİ TALEPLER
@Copernicux_ “2020’de Ankara Kalesi’ni hak ettiği yerde, bakımlı ve turistik bir mekan olarak görmek isterim” derken, @gulayerylmz’nin yorumu, “Kış aylarında Elmadağ’a kar yağıyor. Ama kaç Ankaralı Elmadağ’ı biliyor? Ankara çevresindeki illerde yatırım yapılmış (Erciyes, Ilgaz, Kartalkaya) kış sporları yapılıyor. Ama Ankara’da herhangi bir yatırım olmadığı için Ankaralı kışı evinde ya da AVM de geçiriyor” oldu. @thekhan1010 ise “Ulus’un tarihi dokusuna uygun olarak yeniden düzenlendiği, çirkin yapıların yıkılarak tarihi binaların öne çıkarıldığı bir #2020Ankara” dedi. Çevreye dikkat çeken sosyal medya sakinleriyse şu yorumları yaptı:
@soseidon Atalık ve ilaçsız tohum! Tek isteğimiz bu.
@ogretmenbey07 #2020Ankara’da suyu koruyan bir tarım anlayışı olsun.
@kasperjuul1 Çöplerin geri dönüşümü yapılabilen, çevreye ve doğaya karşı daha bilinçli bir #2020Ankara.
@madonnaninraif Binalarda ve devlet kurumlarında güneş enerjisini teşvik etmek gerekir.
@hatice_celep Her yerin beton yığını olmadığı yeşil bir Ankara istiyoruz.
@oukaraca Tabela kirliliğinin olmadığı bir Ankara.
@dionysosAg, “Hitit güneşi dönse her şey hallolacak gibi” derken, beklentilerini altı maddede özetleyen @ngince şunları söyledi:
“1. Hitit Güneşi.
2. Ulus Meydanı.
3. Ankara keçisinin desteklenmesi.
4. Ulaşımda kalitenin yükseltilmesi.
5. Bayramlarda ve yılbaşılarında şehrin süslenmesi, ışıklanması.
6. Caddelerde ve sokaklarda yaşamın renklenmesi ve neşelenmesi.
Sorduğunuz için teşekkür ederiz.”
MERKÜR KİMSEYİ GERMESİN
Çok sayıda hayvansever ise dilek hakkını kentteki sokak hayvanları için kullandı ve şunları söyledi:
@06khaleesi 2020’de tüm hayvan dostlarımın birer yuva sahibi olduğu, ıslak mamanın aktığı, Merkür’ün kimseyi germediği bir Ankara hayal ediyorum.
@gkocak6 Sokak hayvanlarının kısırlaştırıldığı ve popülasyonun kontrol edilip bu canlıların daha iyi bir muamele gördüğü bir Ankara istiyorum.
@seguller Sokak hayvanlarının temiz ve iyi koşullarda barınmalarını sağlayacak bir Ankara.
@Beste68256934 Sokak hayvanlarının ölmediği bir Ankara olsun.
@my_BarNota, “#2020Ankara kesinlikle hata var Angara olcak o” derken, ilginç istekler de dikkat çekti. @KaLKAN0646, insanların birbirine gülümsediği bir yıl dilerken, @trewas0’ın isteği, “Sabah 6.00 9.00 arası Ankaray ekranlarına Tom ve Jerry, Road Runner falan koyun izleyelim” oldu. @SmyraTahta ise “#2020Ankara kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nde staj talep ediyorum başkanım” dedi.
ÇOCUKLUĞUN MÜZESİ
Kendisini tanımlamak için kullanılacak unvanların kifayetsiz kalacağı sevgili Sunay Akın’ın yolu geçtiğimiz günlerde Ankara’ya düştü. Ankara günlerini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Sunay Akın, Cin Ali Müzesi ziyaretini şu sözlerle anlattı:
“Ankara’da mutlaka görülmesi gereken bir müze var: Cin Ali Müzesi... Müzede Köy Enstitüleri’nden eski okul sıralarına, Cin Ali’nin ilk baskılarından okuma fişlerine uzanan eğitim ve öğretim tarihimiz var. Cin Ali’yi yaratan Rasim Kaygusuz öğretmenimizin kızları Nevin Apaydın ve Nesrin Kalaycıoğlu’na ülkemize kazandırdıkları bu harika müze için çok teşekkür ederim. Cin Ali Müzesi Çankaya, Bülten Sokağı’nda. @cinalibizim”
Paylaşıma çok sayıda yorum gelirken, çocukluğunu Cin Ali’yle geçiren sosyal medya sakinleri şunları söyledi:
@bulentsahin3434.bs Çocukluk yıllarımı o müzede toplamışlar.
@ozgeazapci 37 yaşındaki ben, 7 yaşındaki kızım ayrı keyif aldık. Fotoğrafları gören annem beni de götür dedi. Her yaştan, herkesin görmesi gerek.
@nazli_deniz_yigit_ Sayın Sunay, Ankara’da yaşamama rağmen bu güzel müzeden sayenizde haberim oldu. İyi ki varsınız, teşekkürler.
@enderkrn Çok güzel bir mirası devralmışlar. Başarılar diliyorum.
@eyl_sev_2 Gurur duyulası.
@kubrakabadayiacikgoz Ben Cin Ali kitabıyla büyüdüm. Kızım 5 yaşında şimdi aynı kitapla onu büyütüyorum.
@meryem.gzbyk.06 Hocam aldınız bizi 80’lere götürdünüz. En yakın zamanda çocuklarımı bizim çocukluğumuzun çöp adam kahramanına götüreceğim, fikir ve uygulayıcılara teşekkürler.
@kenanes75 Teşekkür ediyorum sizin sayenizde yeni bir yer öğrenmiş olduk, 36 yıldır Ankara’da yaşıyorum ama.
@metuevents, ODTÜ Dağcılık ve Kış Sporları Kolu’nun gerçekleştirdiği tırmanıştan bir kareyi, “2958 irtifamız değil, son 10 yılda öldürülen kadın sayısı!” notuyla paylaştı.
Çankaya Belediyesi’nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl 808 hayvan, belediyenin barınağına terk edildi.