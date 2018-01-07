Zamla birlikte ek ödeme de arttı

2018 Ocak ayında emekliler maaşlarını yüzde 5.69 zamlı alırken, maaşlara yansıyan ek ödeme tutarları da artacak. Buna göre en yüksek ek ödeme 500 liraya yaklaşırken, en düşük memur emeklisi de 79 liranın üzerinde ek ödeme alacak.

MEMUR emeklileri yeni yılla birlikte maaşlarına yüzde 5.69 zam alırken, ek ödemeleri de yeni zamla birlikte artacak. Önce, kısaca, ek ödeme nedir; ona değineyim. 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Halen halk arasında vergi iadesi deniyor ama doğrusu ek ödeme. Maaşın yüzde 4’ü, ek ödeme adı altında tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4’lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor ama maaşı yüksek olan daha yüksek, düşük olan daha az alıyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlar zamlandıkça, alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.

YANLIŞ NEREDEN KAYNAKLANIYOR

Şunu da belirteyim, ek ödeme konusu maalesef emeklilerimizin kafasını karıştıran da bir konu. Neden, kafa karışıklığı yarattığını bir örnekle anlatayım. Maalesef, çoğu emeklimiz, eline geçen maaş üzerinden zam hesaplaması yapıyor ve üzerine bir de ek ödemeyi ekliyor ve çıkan sonuç yüksek olduğundan, ‘benim maaşım az yatıyor’ diye şikayet ediyor.

Diyelim ki, 2017’nin son maaşını Aralık ayında aldınız ve elinize geçen tutar 2.500 lira. Bu sizin maaşınız değil. 2.500 liranın içinde ek ödeme de var. Aslında maaşınız 2.403 lira; 97 lira ise ek ödeme tutarınız. 2018’in Ocak ayında alacağınız yüzde 5,69’luk zammı, 2.403 lira üzerinden hesaplayacaksınız. Hesapladığınızda 136,73 liralık zamla maaşınız 2.539,73 lira olacak. İşte bunun üzerine yüzde 4’lük ek ödeme alacaksınız. Yüzde 4’lük ek ödemeyi (101,5 lira) eklediğinizde Ocak 2018’de elinize geçen tutar 2.697,4 lira olacak.

ÖĞRETMEN EMEKLİSİNİN MAAŞI

Çoğu emeklilik, Aralık ayında eline geçen 2.500 lira üzerinden yüzde 5.69 zam hesabı yapıyor, üzerine bir de ek ödemeyi koyuyor ve ortaya 2.748 lira gibi bir rakam çıkıyor. Tabi bu rakamı da maaş hesabında görmeyince, ‘eksik yatırdılar’ diye şikayet ediyor.

Bugün yayınladığımız 2018 zamlı emekli maaş tabloları ise polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, kaymakam, müftü, teknisyen, mühendis emeklilerinin zamlarını içeriyor. Buna göre öğretmen emeklisinin maaşı 2018 Ocak ayında 2.250 liraya yükselecek.

TABLOYU NASIL OKUYACAKSINIZ

TABLODA 25 ve 30 hizmet yılına göre; derece ve kıdemi 1/4, 4/1, 5/1, 3/1 olan ve ek göstergesi 650 ila 6400 arasında emekli polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, kaymakam, müftü, teknisyen, mühendislerin 2018 Ocak zamlı maaşları yer almaktadır. Aile yardım ödeneği hesaba dahil edilmemiştir. 2017 Temmuz maaşı, elinize geçen tutar değil vergi iadesi hariç maaştır. Enflasyon zammı, yüzde 4’lük vergi iadesiz maaş üzerinden hesaplanır. Ocakta elinize geçecek tutar ise hem yüzde 5.69’luk enflasyon zammı hem de vergi iadesi eklenmiş maaşınızdır.