Tüm emekliler her ay maaşlarının üzerine ek ödeme de alıyor. Senede iki kere maaş zammı ile birlikte emeklilerin eline geçen ek ödeme tutarı da artıyor. Temmuz zammı ile birlikte memur emeklileri 100 lira ile 600 lira arasında değişen tutarlarda ek ödeme alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşına göre 54 lira ile 267 lira arasında değişen rakamlarda ek ödeme alacak.
Yeni zamlarla birlikte ister SSK, Bağ-Kur emeklisi olsun isterse de memur emeklisi olsun tüm emeklilerin aldıkları ek ödemeler de arttı. Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlar zamlandıkça, alınacak ek ödeme tutarı da artıyor. 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Halen halk arasında vergi iadesi deniyor ama doğrusu ek ödeme. Maaşın yüzde 4’ü, ek ödeme adı altında tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4’lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor ama maaşı yüksek olan daha yüksek, düşük olan daha az alıyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Ek ödeme konusu genelde emeklilerde kafa karışıklığı yaratıyor. Nasıl hesaplandığını kısaca anlatayım. Ek ödeme net maaş üzerinden hesaplanıyor. Örneğin, ocak ayında elinize geçen tutar 2.500 lira diyelim. Bunun içinde ek ödeme de var. Aslında maaşınız, 2.403 lira, 97 lira ise ek ödeme tutarınız. Temmuz ayında memurlar için zam oranı yüzde 6.01. Zam oranını 2.403 lira maaşınız üzerinden hesaplayacaksınız, böylece maaşınız 144.4 liralık zam ile birlikte 2.547 lira olacak. Ek ödemenizi bunun üzerinden alacaksınız ve 101.8 liralık ek ödeme de eklendiğinde temmuz ayında elinize 2.648.8 lira geçecek.
YARIN: GÖREVDEKİ MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI
Zamla birlikte ek ödeme de arttı / 3
Tüm emekliler her ay maaşlarının üzerine ek ödeme de alıyor. Senede iki kere maaş zammı ile birlikte emeklilerin eline geçen ek ödeme tutarı da artıyor. Temmuz zammı ile birlikte memur emeklileri 100 lira ile 600 lira arasında değişen tutarlarda ek ödeme alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşına göre 54 lira ile 267 lira arasında değişen rakamlarda ek ödeme alacak.
Yeni zamlarla birlikte ister SSK, Bağ-Kur emeklisi olsun isterse de memur emeklisi olsun tüm emeklilerin aldıkları ek ödemeler de arttı. Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlar zamlandıkça, alınacak ek ödeme tutarı da artıyor. 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Halen halk arasında vergi iadesi deniyor ama doğrusu ek ödeme. Maaşın yüzde 4’ü, ek ödeme adı altında tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4’lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor ama maaşı yüksek olan daha yüksek, düşük olan daha az alıyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Ek ödeme konusu genelde emeklilerde kafa karışıklığı yaratıyor. Nasıl hesaplandığını kısaca anlatayım. Ek ödeme net maaş üzerinden hesaplanıyor. Örneğin, ocak ayında elinize geçen tutar 2.500 lira diyelim. Bunun içinde ek ödeme de var. Aslında maaşınız, 2.403 lira, 97 lira ise ek ödeme tutarınız. Temmuz ayında memurlar için zam oranı yüzde 6.01. Zam oranını 2.403 lira maaşınız üzerinden hesaplayacaksınız, böylece maaşınız 144.4 liralık zam ile birlikte 2.547 lira olacak. Ek ödemenizi bunun üzerinden alacaksınız ve 101.8 liralık ek ödeme de eklendiğinde temmuz ayında elinize 2.648.8 lira geçecek.
YARIN: GÖREVDEKİ MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI